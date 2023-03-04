Военное обозрение
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ФСБ опубликовала видео с жительницей Москвы, подозреваемой в госизмене в пользу киевского режима

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ФСБ опубликовала видео с жительницей Москвы, подозреваемой в госизмене в пользу киевского режима

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео задержанной жительницы Москвы, которую подозревают в финансировании украинской армии.


На обнародованной видеозаписи можно увидеть, как задержанная жительница столицы выходит из автомобиля и направляется к зданию Лефортовского районного суда Москвы, после чего проходит в зал заседаний для того, чтобы принять участие в заседании, на котором был рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

Исходя из отсутствия звукового ряда в видеоролике, а также из-за того, что лицо обвиняемой в госизмене москвички скрыто от зрителей, представляется невозможным хотя бы приблизительно определить возраст жительницы столицы, обвиняемой согласно статьи 275 Уголовного кодекса России о государственной измене.

Ранее сообщалось, что Лефортовский районный суд столицы определил обвиняемой меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей на время ведения следственных действий.

Личные данные обвиняемой не разглашаются в интересах следствия, известно лишь, что женщина подозревается в оказании украинской армии финансовой помощи. Москвичка была задержана правоохранителями в момент попытки пересечения государственной границы Российской Федерации.

Теперь, согласно действующему российскому законодательству, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, а также крупный денежный штраф.

Автор:
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21 комментарий
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 13:13
    +1
    Ну сейчас и перевод денег родственникам в 404 могут за госизмену и финансирование укропа квалифицировать. Нет подробностей и говорить не о чем.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:22
      +3
      Судя по габаритам - гарна дивчина, с ней все понятно !
  2. Тима
    Тима Сегодня, 13:13
    +2
    У дамочки куртка(плащ) соответствует её деятельности (гей европа).
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:17
    +1
    Отправить на принудительные работы на 50 лет, это даст предателям пищу для размышлений
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:42
      0
      Не даст это НИЧЕГО.Следствие должно установить факт госизмены в пользу вражеского режиа,финансирование государства-террориста.Далее суд,и казнь.Но это не у нас,а в Израиле.Украина для наших рукамиводителей,не террорист.Да и смертной казни за госизмену(цена которой может быть сотни жизней наших людей).А так,ну дадут лет пятнадцать от силы.Может эта скотина там в активе ходить будет
  4. Master2030
    Master2030 Сегодня, 13:19
    +8
    А когда Миллера пасодют? Солько валюты Газпромтырь переводит Нафтогазкрад за транзит газа?
    1. al3x
      al3x Сегодня, 13:21
      +2
      Такие вопросы тут многие даже видеть не хотят и закидывают минусами, как камнями. Это другое, как говорится.
      1. Klaus8691
        Klaus8691 Сегодня, 13:28
        +2
        Совершенно верно! Это же совсем другой уровень Ну пусть она перечислила, предположим, миллион и ее посадят, а чиновникам и бизнесменам, прямо или косвенно поддерживающих украину., не будет ничего,от слова совсем.
      2. abc_alex
        abc_alex Сегодня, 13:36
        +1
        А вы предлагаете массово скакать с белыми флагами и греметь кастрюлями? Или "не рефлексируя распространять"?
        Реальный мир, знаете ли, несколько сложнее, чем юношеские представления о нём. В нём не только ГП платит за транзит Украине, но и Украина трепетно оберегает возможность ГП зарабатывать деньги. У вас нет желания заклеймить предателями и врагами народа тех на Украине, кто не позволяет скакуасам взорвать трубопровод? Это же проще, чем бродить по европам и ныть о прекращении покупки газа у русских. Взорвать и все дела, можно ещё по тамошней традиции посадить в трубу татарина... :)
      3. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:37
        0
        Хотят видеть, не хотят, вопросы задают разные... а ответы, спектр обсуждения широк, на любой вкус и цвет.
  5. Jager
    Jager Сегодня, 13:22
    +7
    Без вердикта суда о виновности/нет я бы запретил публиковать такие материалы.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:29
      0
      Общественность должна знать... что б глядел по сторонам и бдила!
      А с другой стороны... так СВО, это одно, а бизнес, это другое... по крайне мере, в этом пытаются убедить излишне возбужденых граждан.
      В общем... СОВА + ГЛОБУС, некоторые пытаются упорно сделать из них одно целое.
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:28
    +1
    подозревают в финансировании украинской армии.
    Известный в среде либерастов питерский блогер-белоленточник "филипп артуа" в мордокниге открыто пишет, что на грузовики укровоенам собирает в России, где и живет и бизнес держит. Да и рыло свое на фото выставляет.
  7. АИК05
    АИК05 Сегодня, 13:31
    -1
    Что у них в голове, ни под каким соусом не пойму таких и понять не хочу, помогать своими деньгами нацикам и животным, что же, тебя дура ждет в тюрьме ‘сладкая’ жизнь
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 13:38
      0
      А ещё никто не доказал, кому она там помогала Она что, персона равная в бизнесе Пригожину?
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 13:35
    -2
    Абрамович сколько уплатил за лояльное отношение на Западе?
    А "творчество" Силуанова и Набиуллиной?.....А торговля с Украиной на 1.5 млрд валютой в 2022? "Умом Россию не понять" .
    1. Серьга
      Серьга Сегодня, 13:44
      0
      Это другое. Сколько раз можно объяснять?!
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:36
    -1
    а чего морду этой свиноматки заблюрили?!!!!
    крупно и во всех газетах, что бы народ знал в лицо этих гнид
  10. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 13:42
    0
    Страннейшая выходит ситуация..Мы качаем через территорию Украины газ и нефть, мы платим за это - либо деньгами, либо ресурсами . Учитывая происходящее - мы ведь тоже ,фактически, спонсируем ,оказываем поддержку иначе говоря . Ну или вот Роман Абрамович, к примеру. На сколько там "погрел" Украину ? На 2.6 млрд.фунтов или долларов ? С продажи футбольного клуба.
    И какбэ ничего. "Это другое". А тут какая то фрик-мадам "отстегнула" - и ее-то, конечно, "осудить-посадить".
    Хочется спросить -ну вы там вообще как, нормальные ?) Остался кто адекватный ?) Пучина маразма затягивает нас все глубже.

    Окей, я понимаю - спонсирование врага во время "боевых действий" - это не комильфо. Или во время "войны"? Но ведь у нас не война, хмм.. И кстати я как не искал не смог найти в списках "запрещенных в РФ организаций" - ВСУ. То есть , ситуация неясная - организация не запрещена (юридически) , войны нет, межгос.транзакции идут, резиденты РФ (типа Абрамовича) могут проводить зарубежные транзакции в пользу Украины - тогда вопрос А ЧТО МАДАМ НАРУШИЛА-ТО ?) И второй вопрос - как интересно местные иезуиты обоснуют вышеописанную дилемму - ведь это классическое "что дозволено еврею не дозволено плебею" де факто.
  11. Серьга
    Серьга Сегодня, 13:43
    -2
    Девчонки встретят ее в камере с неприкрытым энтузиазмом!
  12. Diger
    Diger Сегодня, 14:11
    0

    Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации,

    Как эта тётя, страдающая ожирением кг на 80+, в одежде клоунского цвета, может совершить ГИ?
    Она на работу-то ходить не может, тк не в один автотранспорт, кроме грузового не влезет.
    Зеленскому 100₽ на карту что ли перевела?
    Наверное фотку чего «нельзя» по-куриной глупость мозга запостила?