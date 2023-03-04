ФСБ опубликовала видео с жительницей Москвы, подозреваемой в госизмене в пользу киевского режима

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео задержанной жительницы Москвы, которую подозревают в финансировании украинской армии.На обнародованной видеозаписи можно увидеть, как задержанная жительница столицы выходит из автомобиля и направляется к зданию Лефортовского районного суда Москвы, после чего проходит в зал заседаний для того, чтобы принять участие в заседании, на котором был рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.Исходя из отсутствия звукового ряда в видеоролике, а также из-за того, что лицо обвиняемой в госизмене москвички скрыто от зрителей, представляется невозможным хотя бы приблизительно определить возраст жительницы столицы, обвиняемой согласно статьи 275 Уголовного кодекса России о государственной измене.Ранее сообщалось, что Лефортовский районный суд столицы определил обвиняемой меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей на время ведения следственных действий.Личные данные обвиняемой не разглашаются в интересах следствия, известно лишь, что женщина подозревается в оказании украинской армии финансовой помощи. Москвичка была задержана правоохранителями в момент попытки пересечения государственной границы Российской Федерации.Теперь, согласно действующему российскому законодательству, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, а также крупный денежный штраф.