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Украинская сторона сообщает о посещении Бахмута командующим силами специальных операций

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Украинская сторона сообщает о посещении Бахмута командующим силами специальных операций

Украинская сторона сообщает о прибытии в Бахмут (Артёмовск) очередного представителя командования ВСУ. На этот раз город, вокруг которого формируется кольцо окружения, прибыл генерал Виктор Хоренко, командующий ССО.


Хоренко во время своего визита провёл встречу с командирами, подразделения которых находятся в городе и сделал заявление о «чрезвычайно сложных условиях обороны в Бахмуте».

Информацию о визите Хоренко приводит пресс-секретариат украинских сил специальных операций. Утверждается, что речь идёт о «военной инспекции состояния войск».

Пресс-служба ССО противника:

Командующий осуществил мониторинг коммуникации между отдельными подразделениями.



Хоренко:

Условия обороны чрезвычайно сложны, но свои задачи войска, без сомнения, выполнят.

За несколько дней до Хоренко Артёмовск посетил командующий сухопутными войсками Украины генерал Сырский. Пользователи отметили, что обычно те города, которые на линии фронта посещает этот украинский военачальник, в итоге ВСУ теряют.

Тем временем в украинской политическом поле продолжает раскручиваться тема о том, что Бахмут якобы не имеет особого значения. Одновременно с этим высказываются обратные слова: «Бахмут ВСУ отстоят».
Использованы фотографии:
Пресс-служба ССО Украины
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11 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:07
    +2
    Чего вы ждете, чтобы подстрелить фазана?
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 13:21
      +4
      Такие новости даются уже по факту отъезда высокого гостя.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 13:34
        +4
        Цитата: blackGRAIL
        Такие новости даются уже по факту отъезда высокого гостя.


        Это если он вообще туда приезжал. Пофоткаца и в Киеве мог.

        Хоренко во время своего визита провёл встречу с командирами, подразделения которых находятся в городе


        Командиры подразделений давно из города свалили.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 13:46
          +1
          Вряд ли он доехал дальше Часова Яра. А скорее всего устроил сходняк в Краматорске.
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 13:57
            +1
            Как он вообще технически мог туда попасть?
            Технике не пройти - уничтожат.
            Есть шанс у вертолёта, но риск 50 на 50. К тому же место посадки сразу засекут и передадут координаты артиллеристам. Вертолёт можно использовать для эвакуации "важняков", чтоб взлететь сразу после посадки, но никак не для доставки.
            Пешком-ползком генералы не ходят.
  2. AVA77
    AVA77 Сегодня, 13:23
    0
    Был он там или не был никто не знает. Но тему сейчас начнут старательно раскручивать с обеих сторон.
    Как пропустили почему не шлёпнули, зрада, зрада.
    Смотрите эти Русские ничего не контролируют. перемога,перемога.
    Вот такая вот она информационная война.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:47
      0
      Что нам мешает вести подобную войну?Да,грязную,с фейками и подобным дерьмом?А!Ну,это не наше.."ребятадавайтежитьдружно"Леопольд(с)-а вот это наше..
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 14:02
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Что нам мешает вести подобную войну?Да,грязную,с фейками и подобным дерьмом?

        Россия пытается ,но это не наше все..
        Наша суть России правду нести и справедливость ..Даже если себе в ущерб
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:23
    0
    Условия обороны чрезвычайно сложны, но свои задачи войска, без сомнения, выполнят
    Если была поставлена задача ради информационной обертки для западных "друзей Украины", не жалея своих солдат держаться за то, что все равно будет потеряно, то войска действительно ее выполняют засеивая землю своими трупами. Зеленский и его генералы уже даже не по уши, а по макушку погрязли в военных преступлениях, в т.ч. и против своего народа, что терять им нечего (одна надежда вовремя слинять). Поэтому несет их по кочкам с ускорением.
  4. Розмари
    Розмари Сегодня, 13:37
    +1
    Это довольно жалкий и трусливый плагиат посещения гениальным полководцем Шойгу засекреченного пункта управления объединения группировки войск «Восток».
  5. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 13:59
    0
    Украинская сторона сообщает о посещении Бахмута командующим силами

    Не удивлюсь ,если Столнберг посетит еще хе хе ..Они те еще "посетители "
    Война до последнего украинца ,но не бандеровца ..Этих берегут !