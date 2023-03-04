Украинская сторона сообщает о посещении Бахмута командующим силами специальных операций

Командующий осуществил мониторинг коммуникации между отдельными подразделениями.

Условия обороны чрезвычайно сложны, но свои задачи войска, без сомнения, выполнят.

Украинская сторона сообщает о прибытии в Бахмут (Артёмовск) очередного представителя командования ВСУ. На этот раз город, вокруг которого формируется кольцо окружения, прибыл генерал Виктор Хоренко, командующий ССО.Хоренко во время своего визита провёл встречу с командирами, подразделения которых находятся в городе и сделал заявление о «чрезвычайно сложных условиях обороны в Бахмуте».Информацию о визите Хоренко приводит пресс-секретариат украинских сил специальных операций. Утверждается, что речь идёт о «военной инспекции состояния войск».Пресс-служба ССО противника:Хоренко:За несколько дней до Хоренко Артёмовск посетил командующий сухопутными войсками Украины генерал Сырский. Пользователи отметили, что обычно те города, которые на линии фронта посещает этот украинский военачальник, в итоге ВСУ теряют.Тем временем в украинской политическом поле продолжает раскручиваться тема о том, что Бахмут якобы не имеет особого значения. Одновременно с этим высказываются обратные слова: «Бахмут ВСУ отстоят».