Украинская сторона сообщает о прибытии в Бахмут (Артёмовск) очередного представителя командования ВСУ. На этот раз город, вокруг которого формируется кольцо окружения, прибыл генерал Виктор Хоренко, командующий ССО.
Хоренко во время своего визита провёл встречу с командирами, подразделения которых находятся в городе и сделал заявление о «чрезвычайно сложных условиях обороны в Бахмуте».
Информацию о визите Хоренко приводит пресс-секретариат украинских сил специальных операций. Утверждается, что речь идёт о «военной инспекции состояния войск».
Пресс-служба ССО противника:
Командующий осуществил мониторинг коммуникации между отдельными подразделениями.
Хоренко:
Условия обороны чрезвычайно сложны, но свои задачи войска, без сомнения, выполнят.
За несколько дней до Хоренко Артёмовск посетил командующий сухопутными войсками Украины генерал Сырский. Пользователи отметили, что обычно те города, которые на линии фронта посещает этот украинский военачальник, в итоге ВСУ теряют.
Тем временем в украинской политическом поле продолжает раскручиваться тема о том, что Бахмут якобы не имеет особого значения. Одновременно с этим высказываются обратные слова: «Бахмут ВСУ отстоят».