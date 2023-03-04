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Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о получении приказа покинуть Бахмут

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Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о получении приказа покинуть Бахмут

Бывший украинский генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ему отдали приказ покинуть Артемовск (Бахмут), в котором, как он заявляет, принимал участие в боевых действиях в качестве оператора ударных беспилотников.


На своей странице в одной из западных социальных сетей Луценко написал, что получил персональный приказ от военного командования, согласно которому должен покинуть подразделение ВСУ, в рядах которого якобы воюет в настоящее время, чтобы продолжить военную службу в территориальной обороне.

По словам экс-генпрокурора, подразделение, в составе которого он провел на артемовском участке линии боевого соприкосновения аж 110 суток, также переведено на другое направление. Видимоч речь о подразделении офицера ВСУ с позывным "Мадьяр". Накануне он тоже говорил о приказе на выход из Бахмута.

Луценко расценил приказ об отходе из Артемовска "мелкой политической местью" со стороны президента Украины Зеленского и "его друзей", которые, по мнению бывшего генпрокурора, не торопятся занять его место на фронте.

Вывод Луценко из Артемовска, отступление из которого украинской армии является вопросом ближайшего времени, как и других сколько-нибудь медийных боевиков киевского режима, означает скорый переход этого населенного пункта под контроль российских войск.

Луценко занимал должность генпрокурора Украины с 2016 по 2019 годы, ради того, чтобы назначить его на этот пост, украинский парламент изменил законодательство, так как Луценко не имеет никакого юридического образования и опыта работы, необходимых для этого. Подобные назначения - не редкость после госпереворота на Украине 2014 года.
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Использованы фотографии:
Луценко
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11 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:03
    +1
    Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о получении приказа покинуть Бахмут


    Получил личный приказ от самого себя.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:17
      0
      Ничего не мешает лично Луценко остаться в Артёмовске и продолжать "героическую борьбу" назло
      ..."мелкой политической мести" со стороны президента Украины Зеленского и "его друзей", которые, по мнению бывшего генпрокурора, не торопятся занять его место на фронте.


      Именно такие "герои" нужны ВСУ на передке, поэтому Луценко лучше остаться в Артёмовске на вечно. yes
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 14:24
        0
        Как раз те, кто пролез в генпрокуроры, даже если "экс", не сидят на передовой.
        Особенно такие, ради кого изменили законодательство.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 14:24
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Получил личный приказ от самого себя.

      ха ха ха Там уже весь кагал такой приказ получил )))) Скоро туды Баден прилетит и тоже приказ отдаст отходить ! В какую сторону только не сможет сказать wassat

      Они не поняли что будет опять такое ..Но уже жестче
      Учить и жестко ,чтобы на поколения запомнили падлы
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:05
    0
    Собрали туда отьявленных скотов..Жаль,что уйдут
    1. Эдик
      Эдик Сегодня, 14:16
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Собрали туда отьявленных скотов..Жаль,что уйдут

      Город это сплошной укрепрайон,где всё простреливается и не знаешь от куда прилетит!При взятии нахрапом, как многие тут мечтают,будут просто гигантские потери,они там всё знают,они к этому готовились!Окружение,выявление огневых точек,арта,авиация.Наше всё.Так что не чего жалеть
      что уйдут.
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:06
    -1
    Смешно..Небось сам упросил чтобы вывели.
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 14:19
      0
      Вообще если честно удивительно, что он аж там засветился. Бахмут это самый активный участок передовой, и место с самым жестким замесом. И тут такая птица высокого полета, да на передовой. Даже если он там просто пофоткался это уже серьёзно. Человек очень противный.
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 14:13
    +1
    Неет, ребята, Луценко опытный боец! bully Впервые я узнал о его существовании в 2009 году в новостях, по радио, во Франкфурте.
    Вот что писал тогда "Bild":
    "Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко провел пол дня в участке полиции аэропорта Франкфурт-на-Майне после того, как его в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после стычки с правоохранителями.
    По информации издания, Луценко с его 19-летним сыном Александром, из-за неадекватного поведения, не пропустили на борт самолета, который в 18:15 вылетал в рейс в Сеул.
    "Украинцы устроили ссору с правоохранителями, грубо ругались, бросали в них своими мобильными телефонами и бились", - пишет издание.
    Полиции пришлось вызвать подкрепление и применить силу."
  5. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 14:14
    0
    Значит бахмут выполнил свою задачу. Надо ждать наступления всу. И отражать его.
  6. Master2030
    Master2030 Сегодня, 14:17
    0
    Да пускай остаётся. Даже если он попадёт в плен всё равно половину букв не выговаривает разведка от него ничего не добьётся. Хороший пленный-тупой и косноязычный.