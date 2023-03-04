Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о получении приказа покинуть Бахмут

Бывший украинский генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ему отдали приказ покинуть Артемовск (Бахмут), в котором, как он заявляет, принимал участие в боевых действиях в качестве оператора ударных беспилотников.
На своей странице в одной из западных социальных сетей Луценко написал, что получил персональный приказ от военного командования, согласно которому должен покинуть подразделение ВСУ, в рядах которого якобы воюет в настоящее время, чтобы продолжить военную службу в территориальной обороне.
По словам экс-генпрокурора, подразделение, в составе которого он провел на артемовском участке линии боевого соприкосновения аж 110 суток, также переведено на другое направление. Видимоч речь о подразделении офицера ВСУ с позывным "Мадьяр". Накануне он тоже говорил о приказе на выход из Бахмута.
Луценко расценил приказ об отходе из Артемовска "мелкой политической местью" со стороны президента Украины Зеленского и "его друзей", которые, по мнению бывшего генпрокурора, не торопятся занять его место на фронте.
Вывод Луценко из Артемовска, отступление из которого украинской армии является вопросом ближайшего времени, как и других сколько-нибудь медийных боевиков киевского режима, означает скорый переход этого населенного пункта под контроль российских войск.
Луценко занимал должность генпрокурора Украины с 2016 по 2019 годы, ради того, чтобы назначить его на этот пост, украинский парламент изменил законодательство, так как Луценко не имеет никакого юридического образования и опыта работы, необходимых для этого. Подобные назначения - не редкость после госпереворота на Украине 2014 года.