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ЕС выдал европейским банкам разрешение на использование электронной почты для взаимодействия c отключёнными от SWIFT российскими финучреждениями

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ЕС выдал европейским банкам разрешение на использование электронной почты для взаимодействия c отключёнными от SWIFT российскими финучреждениями

ЕС выдал европейским банкам разрешение на использование электронной почты или факса для взаимодействия с отключёнными от SWIFT российскими финучреждениями, которые не подпали под действие санкций. Как уточнил официальный Брюссель, это касается, в первую очередь, Россельхозбанка.


В своём сообщении ЕС пояснил, что альтернативными средствами получения платёжных поручений для обмена финансовыми сообщениями могут выступать бумага, факс или электронная почта. Российские банки, не попавшие под ограничения Европейского Союза вправе продолжать проводить транзакции с европейскими кредитными организациями в целях неподсанкционной торговли, распространяющейся на не затронутый рестрикциями импорт и экспорт.

Как передаёт РБК, в документе также сообщается о том, что от платёжной системы SWIFT были отключены 10 банков. Помимо Россельхозбанка к ним относятся: Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, государственная корпорация ВЭБ.РФ и МКБ. Также этот санкционный список был расширен за счёт недавнего введения ограничений против Тинькофф Банка, Росбанка, Альфа-банка, ВБРР и Дальневосточного банка.

Вопрос снятия рестрикций с Россельхозбанка был поднят РФ ещё в конце прошлого года в целях осуществления экспорта зерна в рамках «зерновой сделки». Как сообщил тогда представитель Еврокомиссии Петер Стано, данным органом были приняты во внимание все претензии России в отношении вышеупомянутой финансовой организации с целью реализации сделок, связанных с продовольствием и сельским хозяйством. В итоге Брюссель вывел ряд сделок из-под санкций, что позволило возобновить поставки удобрений и продовольствия в Европу путём разрешения российским судам заходить в европейские порты, что дало возможность для свободного передвижения российских автотранспортных операторов по ЕС. В их числе оказались «Роснефть», «Газпром нефть», «Ростех», а также ещё порядка 10 предприятий.

Стоит отметить, что ЦБ РФ была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая выступает в качестве замены SWIFT, но лишь в пределах страны, поскольку за рубежом её применение ограничено, в то время как страны Запада вовсе её не используют. По этой причине на сегодняшний день страны-члены БРИКС и работают над созданием собственной платёжной системы для обмена финансовыми сообщениями, о чём заявлял как-то министр финансов РФ Антон Силуанов. К отечественной платёжной системе подключены 115 нерезидентов, сообщила ещё в феврале прошлого года директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина.

Напомним, что Москва уже высказывалась по поводу снятия экспортных ограничений на российское зерно и удобрения, отметив, однако, что их разблокирование было лишь частичным в рамках так называемой зерновой сделки, а этих мер явно недостаточно для бесперебойных поставок российской продукции на мировой рынок. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, государство до сих пор сталкивается с проблемами фрахтования и страхования судов. Возможно, что в ЕС несколько смягчили санкционные меры по причине опасений того, что Россия 18 марта не продлит срок действия упомянутой зерновой сделки.
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9 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:01
    -1
    А как РОссия может выполнять договор по зерновой сделке откючённой от SWIFT?
    1. Sadok
      Sadok Сегодня, 15:45
      0
      Цитата: Аркадий007
      А как РОссия может выполнять договор по зерновой сделке откючённой от SWIFT?

      да, хоть почтовыми голубями платежки слать. что все в этот СВИТ уперлись то? это просто "мессенджер" для банков, как-то и особо защищенный и т.п. (контора частная, кстати).

      просто без СВИФТа платежки дольше идут
  2. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:17
    +1
    Стоит отметить, что ЦБ РФ была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая выступает в качестве замены SWIFT, но лишь в пределах страны
    В пределах страны и без СПФС уже работала система электронных платежей ещё со времени царя Гороха(конец 90-х). SWIFT там как корове седло.
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:18
    0
    Цитата: Аркадий007
    А как РОссия может выполнять договор по зерновой сделке откючённой от SWIFT?

    Одно другому не мешает.
  4. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 15:19
    0
    Отключение SWIFT от России приведёт к полной потере прибыли для всех стран НАТО. Ведь Россия это огромный и неисчерпаемый ресурс. Они сами себе выставляют санкции. Сбыт их продукции не потянут страны Южной Америки, Африки и Азии. Это может потянуть только Россия. Они этого не понимают и поэтому как бараны идут на мясокомбинат.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:36
    0
    Цитата: Армен Сологян
    Отключение SWIFT от России приведёт к полной потере прибыли для всех стран НАТО.

    SWIFT - всего лишь транспортная система. Она на прибыль практически не влияет.
  6. Sadok
    Sadok Сегодня, 15:48
    +1
    Цитата: Армен Сологян
    Отключение SWIFT от России приведёт к полной потере прибыли для всех стран НАТО

    это с чего вдруг баня то сгорела? ну, запретили вам пользоваться, извините за пошлость, VK-мессенджером каким-нить. ну, ок. пошлете другу SMS, а то и рукописное письмо. какие вопросы? ну, неудобнее, дольше, но связь то осталась.
  7. ALCA056000
    ALCA056000 Сегодня, 16:05
    0
    ЕС: "Создадим себе трудности, мужественно их преодолеем и будем радоваться !"
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:07
    0
    Видать проблеммы с финансированием своей попазициии у нас в стране начались, оголодали на ежиках желающие приобщится к европейским ценностям.