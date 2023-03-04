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Минобороны: На Донецком направлении противник потерял до 490 военнослужащих за сутки

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Минобороны: На Донецком направлении противник потерял до 490 военнослужащих за сутки

Министерство обороны РФ в сегодняшней сводке сообщает о значительных потерях ВСУ в ходе боев на Донецком направлении, где действуют бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке регулярных частей «Южной» группировки ВС РФ. За истекшие сутки на этом участке, в том числе в районе Артемовска (Бахмута), противник потерял убитыми и ранеными до 490 человек личного состава за сутки. Огнем авиации и артиллерии уничтожены три БМП, один танк, пять орудий советского производства, две гаубицы «Мста-Б» и американская артсистема М777.


На остальных участках фронта также зафиксированы значительные потери ВСУ в живой силе и технике, о наступательных действия российской армии не сообщается.

В Луганской республике на Купянском направлении и в Харьковской области подразделения «Западной» группировки уничтожили до 90 украинских боевиков и один танк. На Красно-Лиманском направлении артиллерия и авиация группировки «Центр» отработали по позициям неприятеля в ДНР и ЛНР, потери которого составили до 150 военнослужащих и несколько единиц бронетехники.

На Южно-Донецком и Запорожском участках фронта, где дислоцированы подразделения группировки «Восток» ВС РФ, в результате совместной работы нашей артиллерии и авиации в общей сложности уничтожены до 80 украинских боевиков, еще один танк и две гаубицы Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, 20 автомобилей, гаубицы М777 и Д-30.

На этот раз Воздушные силы Украины сумели поднять в воздух три вертолета Ми-8, два из которых российские летчики истребительной авиации сбили над Донецкой республикой и в небе Днепропетровской области. Третья украинская машина была уничтожена силами нашей ПВО в районе села Новоселовка Запорожской области.

В районе города Дружковка, который входит в Краматорскую агломерацию ДНР, вскрыт, а затем уничтожен, пункт базирования радиолокатора наведения ракет ЗРК С-300 украинских сил ПВО.

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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12 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 14:34
    +2
    Снова в сводках нашего МО появились подбитые танки противника.
    Видно подвезли англосаксы недавно или старые отремонтировали в соседних с Украиной странах.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 14:56
      +2
      противник потерял до 490 военнослужащих за сутки

      Бандера уже стадионы у себя собирает хе хе

      Кто еще сейчас хочет такое провести ? А равины врут

      Вот они минские соглашения с евреям ..
      Старуха Меркель в шоке ,что будет с Германией ?
  2. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:35
    +1
    Бахмута и Авдеевка явно ответственны за столь высокие потери у ВСУ на Донецком направлении. Сейчас обкатывают на Авдеевке модель работы планирующими боеприпасами.
    Когда процесс будет закончен в дело пойдет все, что летает. Даже 29е.
  3. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 15:05
    +4
    И чего ради они там стараются и воюют???? Всё равно Россия победит и с их стороны больше потерь и потеря полной территории украины!!!! Помимо денацификации и демилитаризации, основная цель СВО не допустить США и страны НАТО ещё ближе к границам России. Так, что никаких переговоров и демилитаризация стран НАТО, а средств достижения основной цели у России предостаточно, только они там повышают градус достижения основной цели. А задвигать обстрелы ДНР и ЛНР в составе Российской Федерации можно и до территории стран НАТО так, как они являются основными участниками и преступниками против России.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:32
      +1
      Чего ради стараются и воюют?Да за свою землю -они так считают.За родину,.ненькуДесятилетия промывания мозгов, отсутствие внятной политики в отношении бывших советских республик сделали свое дело.Они считают Украину своей землей и соответственно ее защищают.До СВО они пренебрежительно относились к нам,а теперь еще и люто ненавидят.На ненависти можно долго воевать,поверьте.А насчет "все равно победим"-хотелось верить.Но история последних десятилетий показывает,что от руководства страны можно ожидать всего.А мы что?Нас мобилизуют,или работа на своем месте,мы то справимся.А вот они,как?
      1. Саша с Уралмаша
        Саша с Уралмаша Сегодня, 15:43
        +1
        При всем промывании мозгов всем!Я убивать детей не буду-НИКАКИХ! А оно убивает и с удовольствием!Извините...
      2. Ратибор_А
        Ратибор_А Сегодня, 15:44
        0
        Это поэтапные стадии, сначала пренебрежительно относились, теперь люто ненавидят, затем начнут уважать, а потом и боятся. И это не только к хоклам относится, через это и США с ЕС пройдут...
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:34
          0
          А вот что бы начали уважать,надо вести себя соответственно.Решительно и бескомпромисно.Пока это вижу в отдельных эпизодах.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:06
    -1
    Когда смотрю брифинги генерала Конашенкова, то почему-то вспоминается старый армейский анекдот:
    "Кому в армии легче служить - дураку или умному?
    -Умному. Ему легче дураком прикидываться"
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 15:22
      +1
      Бедняга, силком что-ли заставляют слушать? Как в одной истории: чё то меня Гондурас беспокоит, так ты его не чеши. Или работа у нас такая?
  5. MGB
    MGB Сегодня, 15:50
    +2
    "Они считают Украину своей землей и соответственно ее защищают."
    Я и вся Россия считает это своей землей. По глупости или намеренности горбачевской временно оккупированной бандерами. Родился и вырос в г. Канев. Черкасской области. Бендер там сроду не было. Мозги промыли, теперь там много нацисткой сволочи. Уехал от туда в 90-м. Еще СССР было. Не уехал бы, ХЗ что и как было бы. Но дедов и бабуль своих хорошо помню, каук они немчуру и бендер на ноль множили.
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 15:59
    0
    Хорошие сводки: кучно пошли всуки! Теперь бы ещё "Леопёрдов" нажарить, да перед немецким посольством поставить...