Министерство обороны РФ в сегодняшней сводке сообщает о значительных потерях ВСУ в ходе боев на Донецком направлении, где действуют бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке регулярных частей «Южной» группировки ВС РФ. За истекшие сутки на этом участке, в том числе в районе Артемовска (Бахмута), противник потерял убитыми и ранеными до 490 человек личного состава за сутки. Огнем авиации и артиллерии уничтожены три БМП, один танк, пять орудий советского производства, две гаубицы «Мста-Б» и американская артсистема М777.
На остальных участках фронта также зафиксированы значительные потери ВСУ в живой силе и технике, о наступательных действия российской армии не сообщается.
В Луганской республике на Купянском направлении и в Харьковской области подразделения «Западной» группировки уничтожили до 90 украинских боевиков и один танк. На Красно-Лиманском направлении артиллерия и авиация группировки «Центр» отработали по позициям неприятеля в ДНР и ЛНР, потери которого составили до 150 военнослужащих и несколько единиц бронетехники.
На Южно-Донецком и Запорожском участках фронта, где дислоцированы подразделения группировки «Восток» ВС РФ, в результате совместной работы нашей артиллерии и авиации в общей сложности уничтожены до 80 украинских боевиков, еще один танк и две гаубицы Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, 20 автомобилей, гаубицы М777 и Д-30.
На этот раз Воздушные силы Украины сумели поднять в воздух три вертолета Ми-8, два из которых российские летчики истребительной авиации сбили над Донецкой республикой и в небе Днепропетровской области. Третья украинская машина была уничтожена силами нашей ПВО в районе села Новоселовка Запорожской области.
В районе города Дружковка, который входит в Краматорскую агломерацию ДНР, вскрыт, а затем уничтожен, пункт базирования радиолокатора наведения ракет ЗРК С-300 украинских сил ПВО.