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ТГ-канал: в Приморском крае предотвращена попытка подрыва военной техники на железной дороге

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ТГ-канал: в Приморском крае предотвращена попытка подрыва военной техники на железной дороге

В Приморском крае предотвращена попытка подрыва военной техники на железной дороге. Железнодорожный состав, где она находилась, формировали на станции «Уссурийск-2».

Об этом сообщил ТГ-канал Shot, ссылаясь на собственные источники. Данную информацию подтвердили и на ресурсе Baza.

Самодельное устройство на путях станции обнаружили, когда состава там уже не было. Оно представляло собой перевязанную бечевкой и замотанную в ткань связку предметов цилиндрической формы. Экспертиза определила, что в цилиндрах содержалось около полутора килограммов бездымного трубчатого пороха. Обычно его используют в артиллерийских боеприпасах. Такой порох можно подрывать с помощью различных видов детонаторов.

Железнодорожный состав формировался на станции за четыре дня до того, как обратили внимание на подозрительный предмет и нашли самодельную бомбу. Это произошло благодаря станционному сторожу, который совершал обход территории. По факту обнаружения опасной находки правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. По предварительной информации следствие пока не рассматривает произошедшее как попытку диверсии. Видимо, потому, что устройство не взорвалось, а жертв и разрушений не было.

Ранее на железной дороге в Челябинской области сотрудниками ФСБ была предотвращена диверсия. Там трое мужчин, которых правоохранители взяли с поличным, попытались повредить тяговую подстанцию.
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18 комментариев
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  1. SaLaR
    SaLaR Сегодня, 15:07
    +9
    По предварительной информации следствие пока не рассматривает произошедшее как попытку диверсии. Видимо, потому, что устройство не взорвалось, а жертв и разрушений не было.
    Ну да.. как говорится.. Когда убьёт, тогда и звони... Одни поклонники Лаврова кругом..
    1. al3x
      al3x Сегодня, 15:09
      +8
      Тоже мне это странным кажется, не взорвалось, значит всё норм. Как так? Станция наверняка вся в камерах наблюдения. Пусть ищут и по всей строгости судят.
      1. SaLaR
        SaLaR Сегодня, 15:12
        +5
        А зачем...Видишь они уже дело раскрыли..Не взорвалось, значит нет состава преступления... Шутка...Ещё и ордена получат за успешное и быстрое раскрытие дела....Не Россия, а страна не пуганных идиотов...
      2. AUL
        AUL Сегодня, 15:13
        +1
        Цитата: al3x
        По предварительной информации следствие пока не рассматривает произошедшее как попытку диверсии. Видимо, потому, что устройство не взорвалось, а жертв и разрушений не было.

        Надо бы попристальней посмотреть, что там за следователи!
  2. ALEXX.
    ALEXX. Сегодня, 15:07
    +1
    С такими по законам военного времени, стенка.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:17
      +3
      У нас "военное время"?Переход на "новый уровень"не предусмотрен,страна должна развиваться".Не дословно,но близко к тексту ,сказанному ВВП.По мне,так для таких фонарный столб-самое то.Но увы
      1. SaLaR
        SaLaR Сегодня, 15:20
        +2
        Судя по резонансу, который произвёл теракт в Брянской области, те кто его задумывал и осуществлял достигли своих целей.
        Да. Пусть в военном смысле он не имел никаких последствий.
        Но в социально-политическом, результат на все 100%.
        Границы России прозрачны.
        ПВО дырявое.
        Население не защищено.
        Упрёки руководству страны и МО имеют место быть.
        Жирный плевок в адрес спецслужб удался.
        Международный авторитет России после такого не повысился.
        Взнос в подготовку к выборам президентам России сделан.
        И главное. Какой на сегодня ответ России? Правильно - никакой.
        Всё закономерно. Не бьёшь ты, бьют тебя.
        Отличный способ безнаказанно показать, что Россия страна терпила.
        Если на унижение не отвечаешь, то кто ты есть?
        А теперь попробуйте переубедить меня, что я не прав.
        1. VORON538
          VORON538 Сегодня, 15:57
          0
          А вы,САЛАр, зачем один и тот же комментарий в нескольких ветках выкладываете?Шаблоны новые пришли после вчерашнего?Ясно!
        2. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 16:29
          +1
          Судя по вашему комменту, да в социально-политический результат диверсии в Брянской области достигнут.
        3. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:38
          0
          Вы обратились не по адресу.Попробуйте убедить Виталия,например.Он тут в соседних статьях комментирует yes
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:14
    +2
    Расскажу историю. В конце 90-х или начале 00-х наверно все помнят о борьбе с терроризмом. Так вот, накануне конференции одной из ж. д., на которую ожидали прибытия министра путей сообщения, вдруг осмотрщик вагонов ( передовик) обнаружил под цистерной ЧТО ТО похожее на взрывоопасный предмет! На конференции этот вопрос раздул сам начальник дороги, осмотрщика пригласили на сцену, и министр сразу наградил его знаком "Почетный железнодорожник"! Аплодисменты!
    Хочу добавить, та ж. д. была очень далеко от Чечни, км 7-8 т. И ни до этого, ни после, больше не было на этой дороге диверсий! laughing
  4. USSR_
    USSR_ Сегодня, 15:24
    0
    "Вот вы - боевой полковник, вон сколько у вас шрамов на теле и всяких наград.
    А я - всего лишь скромный тайный советник. Мне бы раскыть какой-нибудь заговор или мятеж?... "
    (Мерзяев из кино фильма Э. Рязанова
    "О бедном гусаре замолчите слово")
    Такие Мерзяевы ищут тех, кто бы согласился добровольно стать "карбонарием" за обещенное вознаграждение, а затем сами же рапортуют в Москву о раскрытом лично ими заговоре или теракте...
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:57
      0
      Цитата: USSR_
      "Вот вы - боевой полковник, вон сколько у вас шрамов на теле и всяких наград.
      А я - всего лишь скромный тайный советник. Мне бы раскыть какой-нибудь заговор или мятеж?... "
      (Мерзяев из кино фильма Э. Рязанова
      "О бедном гусаре замолчите слово")
      Такие Мерзяевы ищут тех, кто бы согласился добровольно стать "карбонарием" за обещенное вознаграждение, а затем сами же рапортуют в Москву о раскрытом лично ими заговоре или теракте...

      Еще одна история из подобной оперы.
      Приезжает к нам на БАМ молодой терапевт по распределению. Красный диплом. Парень очень хороший и как человек, и как врач. Но случилось на ровном месте! Умирает пациентка, и высокая комиссия пртзнает виновным врача этого самого! Увольняют. И куда? А к тому времени уже обзавелся семьей. Идет работать простым работягой на ж. д. Проработал не более года. И тут.... Приходит на станцию разнарядка! Отправить в Москву, на 17 съезд железнодорожников одного делегата! Но! У делегата должно быть высшее образование, и чтобы работал именно рабочим! Кадровики с ног сбились, и подходит только один, бывший врач! Несмотря на маленький стаж, отправляют. А в Москве это был последний съезд в рамках министерства. Министр, если память не изменяет, Аксененко , награждает всех участников съезда знаком "Почетный железнодорожник"!
      Вот уж точно не знаешь, где найдешь, где потеряешь! laughing
      пс В дальнейшем бывший врач раьотал инженером охраны труда.
  5. Дво
    Дво Сегодня, 15:40
    +1
    Возможно ФСБ проверяло Ж/Д ,подкинуло муляж как отреагируют спец службы на Ж/Д ,пузо чешут или работают. А тут из мухи слона делают серьёзные издания молчат.
  6. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 15:47
    +2
    почему обнаружил сторож а не обходчики? ответ обходчиков сократил шибкоэффективный менагер командующий ржд , как уже достали эти жирные коты и курицы наверху
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:51
    0
    Вот интересно, а там кто-то пытается диверсии на жд устраивать чтобы нам легче воевалось? И вот что значит беженцы без проверки.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:03
    +2
    С каких это пор нахождение и обезвреживание взрывоопасного предмета на путях стало не терроризмом о одном месте страны и терроризмом в другом месте этой же самой страны. Очень странные дела.
  9. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 16:11
    +1
    А Лавров причем? Это наши детки!Которых Мы воспитали. Наши соседи с которыми мы бухали. Коллеги с которыми делим премии и обсераем власть от которой премии получаем. Это все мы! Господа энд товарищи!!! А теперь минусовать. А забыл!!!! Это мы которые Союз просрали. И не говорите что от нас ничего не зависело.