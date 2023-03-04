ТГ-канал: в Приморском крае предотвращена попытка подрыва военной техники на железной дороге

В Приморском крае предотвращена попытка подрыва военной техники на железной дороге. Железнодорожный состав, где она находилась, формировали на станции «Уссурийск-2».Об этом сообщил ТГ-канал Shot, ссылаясь на собственные источники. Данную информацию подтвердили и на ресурсе Baza.Самодельное устройство на путях станции обнаружили, когда состава там уже не было. Оно представляло собой перевязанную бечевкой и замотанную в ткань связку предметов цилиндрической формы. Экспертиза определила, что в цилиндрах содержалось около полутора килограммов бездымного трубчатого пороха. Обычно его используют в артиллерийских боеприпасах. Такой порох можно подрывать с помощью различных видов детонаторов.Железнодорожный состав формировался на станции за четыре дня до того, как обратили внимание на подозрительный предмет и нашли самодельную бомбу. Это произошло благодаря станционному сторожу, который совершал обход территории. По факту обнаружения опасной находки правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. По предварительной информации следствие пока не рассматривает произошедшее как попытку диверсии. Видимо, потому, что устройство не взорвалось, а жертв и разрушений не было.Ранее на железной дороге в Челябинской области сотрудниками ФСБ была предотвращена диверсия. Там трое мужчин, которых правоохранители взяли с поличным, попытались повредить тяговую подстанцию.