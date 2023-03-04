Экс-командующий войсками НАТО в Европе назвал военные поставки Украины «дробными и капельными»

Всё это вместо реальной концентрации средств, которые могли помочь Киеву. Если бы всё то, что Украине требуется, было поставлено ещё несколько месяцев назад, то сейчас на фронте украинцам не было столь трудно.

Ситуация диктует необходимость срочного принятие мер по ускорению темпов снабжения украинских войск, по их логической поддержке, обучению и прочему.

В западной прессе выходит очередное интервью, в котором обсуждается «недостаточность помощи, оказываемой Украине». На этот раз в британских медиа вышло интервью с генералом Ричардом Ширрефом, который в своё время занимал должность командующего объединёнными силами НАТО в Европе.По словам отставного натовского военачальника, Запад осуществляет «дробные, капельные вливания военной помощи Украине».Ширреф:Отставной натовский генерал высказал эти слова, комментируя ситуацию в Соледарско-Бахмутской агломерации, которую в командовании ВСУ называют второй линией обороны на востоке.Ширреф:Тем временем в сети всё больше появляется материалов о том, как подразделения ВСУ в прямом смысле слова бегут из Бахмута (Артёмовска). Одно из подразделений, выбравшееся из города по полям, «благодарит» так называемых «побратимов» за то, что те не открыли «отсекающий огонь». Это является лишним свидетельством того, что на Украине сформированы заградительные отряды, пытающиеся отсекать пути к отступлению своим же сослуживцам, несмотря на то, что ситуация для них зачастую по-настоящему критическая.