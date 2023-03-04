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Экс-командующий войсками НАТО в Европе назвал военные поставки Украины «дробными и капельными»

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Экс-командующий войсками НАТО в Европе назвал военные поставки Украины «дробными и капельными»

В западной прессе выходит очередное интервью, в котором обсуждается «недостаточность помощи, оказываемой Украине». На этот раз в британских медиа вышло интервью с генералом Ричардом Ширрефом, который в своё время занимал должность командующего объединёнными силами НАТО в Европе.


По словам отставного натовского военачальника, Запад осуществляет «дробные, капельные вливания военной помощи Украине».

Ширреф:

Всё это вместо реальной концентрации средств, которые могли помочь Киеву. Если бы всё то, что Украине требуется, было поставлено ещё несколько месяцев назад, то сейчас на фронте украинцам не было столь трудно.

Отставной натовский генерал высказал эти слова, комментируя ситуацию в Соледарско-Бахмутской агломерации, которую в командовании ВСУ называют второй линией обороны на востоке.

Ширреф:

Ситуация диктует необходимость срочного принятие мер по ускорению темпов снабжения украинских войск, по их логической поддержке, обучению и прочему.

Тем временем в сети всё больше появляется материалов о том, как подразделения ВСУ в прямом смысле слова бегут из Бахмута (Артёмовска). Одно из подразделений, выбравшееся из города по полям, «благодарит» так называемых «побратимов» за то, что те не открыли «отсекающий огонь». Это является лишним свидетельством того, что на Украине сформированы заградительные отряды, пытающиеся отсекать пути к отступлению своим же сослуживцам, несмотря на то, что ситуация для них зачастую по-настоящему критическая.
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3 комментария
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 15:44
    0
    Эх эксы западные ..Трусы смените и не смердите .!
    Русские все и без вас знают
    1. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 15:58
      0
      "«дробные, капельные вливания военной помощи Украине»."
      -ну это более привычно для Зели-наркомана)
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:08
    0
    Экс-командующий войсками НАТО в Европе назвал военные поставки Украины «дробными и капельными»
    fool Приставка Экс- всегда появляется вовремя. Маразм, он приходит на тонких ножках, не заметно. Командующий пытается анализировать ситуацию с точки зрения здравого смысла. Мол, как сделать лучше. fool fool Совершенно не понимая цели и интересов США. fool США не нужна победа Украины, им нужно раздеть Европу и пустить ее с голой задницей по миру, раздавая технологии, производства и спецов. А за одно накачивая своим вооружением. request