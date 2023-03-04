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Медведев прокомментировал сообщения о готовности Германии построить танковый завод на Украине

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Медведев прокомментировал сообщения о готовности Германии построить танковый завод на Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свойственной ему с некоторых пор манере прокомментировал сообщения о готовности немецкого оружейного концерна Rheinmetall построить на территории Украины завод по производству военной техники, в частности танков.


Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима

- написал Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика, если все же немецкий концерн по-настоящему решит построить подобное предприятие, то оно немедленно будет уничтожено российскими ракетами "Калибр", а также другими "пиротехническими устройствами".

Ранее глава немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер в интервью изданию Rheinische Post сообщил о планах построить на территории Украины танковый завод.

По его словам, в настоящее время уже достигнуты определенные договоренности в рамках этой сделки. Окончательное решение касающееся постройки завода, способного производить до 400 единиц военной техники в год, будет принято уже в ближайшие месяцы. На реализацию этого проекта немецкая сторона предполагает выделить около 200 миллионов евро бюджетных средств.

Также сообщается, что немецкая компания Rheinmetall по поручению властей ФРГ одобрила поставку украинской армии автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE. Помимо этого концерн рассматривает возможность поставок боевикам киевского режима новейших танков Panther.
Автор:
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16 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 15:37
    -8
    Ну как же без Димона -Покемона ? Англосаксы и евреи сразу Димону эту инфу скинули хе хе
    Айфон Он !!!
    Явно хочет быть опять Презиком ? И начнется опять переименования и сдача России ..Под крики ботана Димы
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:37
    +1
    По словам политика, если все же немецкий концерн по-настоящему решит построить подобное предприятие, то оно немедленно будет уничтожено российскими ракетами "Калибр", а также другими "пиротехническими устройствами".
    А они Абрамовича в Совет директоров введут и ни один "Калибр" этот завод не тронет
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 16:23
      -1
      Цитата: svp67
      А они Абрамовича в Совет директоров введут и ни один "Калибр" этот завод не тронет

      Сергей ,вы тему подняли специфическую .. angry

      Мы все помним хе хе
  3. al3x
    al3x Сегодня, 15:38
    +2
    Может рейнметалл аферу страховую решил замутить? Ну типа мы завод строили-строили, а русские взяли разбомбили. Покажут на съёмках со спутника руины какие нибудь, назовут заводом свежеотстроенным вчера, а сегодня разрушенном. Давай червонец, новый керосинка покупать буду (с)

    PS. Я конечно не сильно в курсе, сколько стоит танковый завод, но что-то мне подсказывает, что за 200млн евро можно только конвейер и цеха по сборке построить, но никак не производство тяжёлой бронированной техники от А до Я. Т.е. они ещё замыслили 400 танко-комплектов в год ввозить?
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 16:12
      +1
      Цитата: al3x
      цеха по сборке построить

      Так сборка то же дело "хитрое" - крупногабаритные (двигатель и т.д.) это одно, но сколько там кабелей, жгутов, гидравлики и прочей "мелочи" и это в ограниченном объеме корпуса и все это требует определенной квалификации (недотянул, перетянул, пережал и... ), по мне за такие деньги башню к корпусу и гусеницы на место + что на корпусе по мелочам на место прикрепить, проверить и подрегулировать...
      1. al3x
        al3x Сегодня, 16:28
        +1
        Я так же подумал, что сумма слишком "смешная" для такого масштабного производства на 400 танков в год, а еще заводом танковым назвали...
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:39
    0
    До строительства танкового завда может как до Пекина на карачках,а вот когда в крайний раз КР били по энергетике?А?Дмитрий Анатолич?Что на это скажете?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:44
      -6
      По энергетике бить перестали. Оказалось - стрельба неэффективна .
      Нет перебоев с электричеством. Украина даже прекратила
      импорт эл.энерги по ЛЭП из Европы.
      Сейчас переключились на удары по военным заводам.
      Так-как ВПК Украины начал бурно раскручиваться.
  5. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 15:44
    +1
    Вот зачем Димон так горячится!! здесь, ему не там! да и вообще-то мы без денег.. и держиися с тех пор.может хватит? Димон!
  6. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 15:47
    +2
    Чтобы танковый завод мог работать нужно построить еще 20 заводов, которые будут выпускать то из чего эти танки будут собираться.
  7. stels_07
    stels_07 Сегодня, 15:47
    0
    Анатолич не желает прокоментировать ситуацию в армии РФ?
  8. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:51
    +2
    История имеет свойство повторяться
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:57
    0
    Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима - написал Медведев в своем Telegram-канале.
    Скорее это Медведев примитивно троллит киевский режим. Я не против. А по существу, немцы во дворе своего посольства в Киеве поставят "свечной заводик" и как мы будем вокруг него на цырлах ходить, даже подумать боюся. feelДругое дело, заводик е, а прокат, а газ, а робитников где найдут?Их уже могильные черви схавали. request
  10. HAM
    HAM Сегодня, 16:18
    0
    Космодром,вероятно,уже закончили строить,Байрактары в полёте,стена "Плача",пардон,Яценюка стоит....пора и о танковом заводике подумать.....похоже,мы просто много обращаем внимания на куевских фантазёров...а у ДАМа сейчас должность такая,чтобы бы в дела взрослых не лез....
  11. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 16:22
    0
    Я вообще поражаюсь западным политикам! Одни завод будут строить, другие востонавливать собираются, третьи уже деньги просят за поставленное вооружение. Я понимаю если бы они говорили " если Украина сохраниться ,как государство, тогда мы осуществим свои влажные мечты". Там вообще непонятно пока , что будет , а они делят уже.
  12. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:24
    +1
    Рейнметалл ведет свою игру. Он рвется занять место в первых рядах по военным поставкам, но ему требуется господдержка для расширения производства. Ни один завод (танковый, снарядный) замкнутого цикла производства не имеет. Участвует много смежников. Рейнметалл уже обращался к правительству Германии за содействием в производстве снарядов (конкретно - пороха), но помощи не получил. Были и призывы по поводу производства танков - и снова ушли в никуда. Это похоже на шантаж - снарядное производство грозятся перенести в США (что в полне реально), танковое - на Украину.