Стали известны подробности обстановки в приграничье Брянской области после атаки диверсантов

До ближайшего украинского села Карповичи от Сушан 5 км. Раньше я за 50 минут доходил до дома бабушки, она жила в Карповичах. Если знали, что местный, то пропускали и документы особо не проверяли

После совершения 2 марта террористической атаки украинских диверсантов на два села в приграничном Климовском районе Брянской области, в результате которой погибли два мирных жителя и ранен подросток, здесь усилены меры безопасности. Подробности о текущей обстановке с места недавних трагических событий рассказали в репортаже журналисты РБК Заблокированы все подъезды не только к селам Любечане и Сушаны, где накануне произошли основные события, но и к другим населенным пунктам вблизи с украинской границей. На повороте в село Сачковичи установлен блокпост, на котором сотрудники полиции и ГИБДД проверяют весь автотранспорт, следующий в сторону Брянска.Еще один блокпост расположен по дороге ближе к границе через 12 километров. Здесь уже находятся российские военнослужащие в полной боевой форме с автоматами. Для въезда в приграничную зону даже местным жителям необходим специальный пропуск, который выдают в ближайшем военкомате райцентра Климово. Впрочем, как рассказал журналистам местный житель, такие пропуска требовались и ранее. Тем, кто не проживает на приграничных территориях, нужно заказывать пропуск за 15 дней.Со слов приживающих в Любечанах и Сушанах знакомых, две женщины рассказали журналистам, что селянам в данное время вообще запрещено покидать эти населенные пункты. Это связано с проведением на месте следственных мероприятий СК РФ. Наиболее строгий контроль установлен на объездной дороге через село Соловьевка, этот маршрут полностью перекрыт сотрудниками ФСБ.Жители двух сел, по которым прошлись украинские диверсанты, остаются без связи: нападавшие отобрали у них сотовые телефоны. Об этом корреспондентам РБК также рассказали их знакомые из соседних населенных пунктов.В разговоре с корреспондентами РБК местные жители сообщили, что две группы диверсантов могли перейти границу со стороны Украины между таможенными постами «Новые Юрковичи» и «Стародубский».— рассказал РБК житель Новозыбково Виталий.Местные жители по-разному реагируют на случившиеся. Некоторые выражают опасение, что подобные диверсии могут повториться и они окажутся беззащитными перед нападением. Другие рассуждают, что желтый уровень террористической опасности действует в регионе с апреля прошлого года и люди уже привыкли так жить. На вопрос журналистов, не хотят ли они в такой ситуации уехать в более безопасное место, практически все отвечают отказом.По словам Виталия из Новозыбкова, до начала конфликта в приграничье жили дружно. Местным с обеих сторон было достаточно легко пересечь границу. На Украине покупали продукты, которые туда привозили даже с одесского «Привоза». Украинцы, в свою очередь, закупались на российской территории более дешевым дизтопливом.Климовский район находится на стыке с Украиной и Белоруссией. В нем размещается монумент дружбы славянских народов. Киевский режим своей террористической активностью, да и тем, что происходило в стране как минимум с начала 2014 года, растоптал и дружбу, да и фактически свой собственный народ, который с русским народом - плоть от плоти.Помимо двух погибших и раненого подростка, в столкновении с диверсантами осколочные ранения получили подполковник и прапорщик погрануправления ФСБ России по Брянской области. В результате подрыва служебного автомобиля на мине пострадали четверо сотрудников Росгвардии. Кроме того, огнестрельное ранение получил 36-летний житель Сушан Олег Жуков.Президент РФ Владимир Путин назвал нападение на приграничный район Брянской области терактом. Следственный комитет сообщил, что по факту нападения диверсантов возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества.