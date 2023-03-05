Военное обозрение
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В Пентагоне всерьёз задумались о заправке самолётов топливом на основе переработки углекислого газа

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В Пентагоне всерьёз задумались о заправке самолётов топливом на основе переработки углекислого газа

В Пентагоне всерьёз задумались о заправке самолётов топливом на основе переработанного углекислого газа. Об это сообщили в подразделении оборонных инноваций (DIU), созданном при Минобороны США.


В DIU заключили контракт с американской инжиниринговой компанией Air Co. на общую сумму в 65 млн долларов (почти 5 млрд рублей) для реализации проекта SynCE по конвертации CO2 в синтетическое горючее, предусматривающего создание двигателя на, как утверждается, экологически чистом топливе.

Стоит отметить, что данный вид горючего позволит существенно снизить выбросы парникового газа, а также уменьшить зависимость от импорта энергоносителей.

Американское оборонное ведомство выделяет немало денежных средств на новые виды топлива, потратив только за прошлый год на эти цели свыше 11 млрд$ (более 830 млрд рублей).

Помимо пользы, которую несёт это устойчивое авиационное топливо, наша технология нацелена на повышение его доступности для наших партнёров

– отметил главный технический директор Air Company Стаффорд Шихэн.

Основная же цель проекта – предоставить возможность американским военным производить синтетическое топливо непосредственно на авиационных базах или же в районе расположения действующих подразделений. Преимущество заключается и в том, что его не нужно использовать совместно с горючими ископаемыми.
Автор:
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12 комментариев
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  1. unhappy
    unhappy Сегодня, 08:01
    +1
    Распил военного бюджета на новых экологических трендах...
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:07
    +3
    Так может надо пойти дальше, сразу начать исследования по производству самолётов на военных базах?
    1. Керенский
      Керенский Сегодня, 08:12
      0
      сразу начать исследования по производству самолётов на военных базах?

      Ну какие-то деталюшки пытались печатать на 3-D принтерах.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:10
    +1
    Еще немного и начнут изобретать перпетум мобиле.
    А вообще отличная статейка для 1 апреля. wassat
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:14
    -1
    Основная же цель проекта – предоставить возможность американским военным производить синтетическое топливо непосредственно на авиационных базах или же в районе расположения действующих подразделений. Преимущество заключается и в том, что его не нужно использовать совместно с горючими ископаемыми.

    Если задуматься, то цель оправдывает средства.
    Интересно, в России кто-нибудь занимается подобными исследованиями или:
    1. На наш век хватит!
    2. Ждём, когда олигархи выкачают всю нефть...
    recourse
  5. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 08:16
    0
    Еще глупее было бы предложить создавать топливо на основе коровьих лепешек. Те тоже выделяют парниковые газы.
  6. janin
    janin Сегодня, 08:32
    +6
    Так углекислый газ, можно и на фермах со скотинки собирать?? Да и своим бойцам выдать пакеты, для сбора этого газа!
  7. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 08:33
    0
    Возможно, плохой перевод?
    т.к. ранее неоднкратно писали об исследованиях в области био-топлива для их ВВС.
    А био-тоаливо в обоих америках используют давно.
  8. Попандос
    Попандос Сегодня, 08:36
    0
    Преимущество заключается и в том, что его не нужно использовать совместно с горючими ископаемыми

    Всё классно придумано, у этих умников электричество живёт в розетке.
    Остаётся один вопрос, откуда взять углекислый газ в таких объёмах? Походу всё равно придётся что-то сжечь, тогда накой вся эта суета?
  9. leshiy076
    leshiy076 Сегодня, 08:38
    0
    Бред какой-то. Такое ощущение, что люди с физикой и химией вообще дружить престали. Основным компонентом любого горючего является водород, также водород является самым эффективным топливом по удельной теплоте сгорания. В углекислом газе водорода нет. Как его переработать, чтобы превратить в топливо? Какой в этом экономический смысл? Есть естественные энергоносители, которые созданы природой, нефть, газ, уголь и т. д. Получается, что сначала нужно создать синтетический энергоноситель, потом соединить его с углекислым газом, чтобы получилось горючее, которое при сгорании будет образовывать водяной пар. Правда осталось только решить, куда денется освободившаяся молекула углерода.
  10. СВД68
    СВД68 Сегодня, 08:40
    0
    Энергетические затраты на производство такого топлива будут больше, чем энергия полученного топлива?
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:43
    0
    оборонное ведомство выделяет немало денежных средств на новые виды топлива, потратив только за прошлый год на эти цели свыше 11 млрд$
    Вот только не совсем понятно то ли за экологию борются, то ли для авиации доброе дело хотят сделать, то ли просто пилят и пилят по черному. Где рельсотрон (электромагнитная пушка), как себя чувствуют "Zumwalt", а сколько еще было проектов "мирового масштаба", на которые были потрачены огромные деньги? Значит все таки пилят.