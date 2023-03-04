Командование ВСУ перебросило на Марьинское направление 100 иностранных наемников

Как известно, в последнее время все основные боевые сводки из зоны проведения специальной военной операции приходят с территории Донецкой Народной Республики. Одним из мест ожесточённых боестолкновений здесь является район Марьинки. Этот небольшой городок (до конфликта тут проживало около 10000 человек) в самом центре ДНР в ходе боёв оказался полностью разрушенным.На фоне всё большей сдачи своих позиций в районе Артёмовска (Бахмута) на северо-востоке ДНР ВСУ пытается как-то укрепить свои позиции на других направлениях. По информации ряда СМИ, на Марьинское направление прибыло до ста иностранных наемников. Наемники прибыли из Днепропетровска в донецкий город Курахово, что в 17 километрах от Марьинки. Прибывшие наемники, как и в целом иностранцы, воюющие на стороне ВСУ, либо отставные военные, либо так называемые «волонтёры», приехавшие в отпуск...Ожидается, что эти наемники усилят изрядно поредевшие в последнее время подразделения ВСУ. Правда, не совсем понятно, что сможет сделать сотня наемников. Вероятно, основной их целью будет диверсионно-разведывательная деятельность на Марьинском направлении.Напомним, что многие иностранные наемники уже встретили свой конец в зоне проведения СВО, а некоторые и попали в плен.