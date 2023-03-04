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Командование ВСУ перебросило на Марьинское направление 100 иностранных наемников

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Командование ВСУ перебросило на Марьинское направление 100 иностранных наемников

Как известно, в последнее время все основные боевые сводки из зоны проведения специальной военной операции приходят с территории Донецкой Народной Республики. Одним из мест ожесточённых боестолкновений здесь является район Марьинки. Этот небольшой городок (до конфликта тут проживало около 10000 человек) в самом центре ДНР в ходе боёв оказался полностью разрушенным.


На фоне всё большей сдачи своих позиций в районе Артёмовска (Бахмута) на северо-востоке ДНР ВСУ пытается как-то укрепить свои позиции на других направлениях. По информации ряда СМИ, на Марьинское направление прибыло до ста иностранных наемников. Наемники прибыли из Днепропетровска в донецкий город Курахово, что в 17 километрах от Марьинки. Прибывшие наемники, как и в целом иностранцы, воюющие на стороне ВСУ, либо отставные военные, либо так называемые «волонтёры», приехавшие в отпуск...

Ожидается, что эти наемники усилят изрядно поредевшие в последнее время подразделения ВСУ. Правда, не совсем понятно, что сможет сделать сотня наемников. Вероятно, основной их целью будет диверсионно-разведывательная деятельность на Марьинском направлении.

Напомним, что многие иностранные наемники уже встретили свой конец в зоне проведения СВО, а некоторые и попали в плен.
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Использованы фотографии:
Википедия/AFU StratCom
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2 комментария
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  1. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 16:35
    0
    100 иностранных наемников

    Земля им стекловатой.
  2. мерцание
    мерцание Сегодня, 16:38
    +1
    Одним из мест ожесточённых боестолкновений здесь является район Марьинки.
    Считается ключом к обороне Угледара, а падение последнего ставит под сомнение декларируемое ВСУ наступление на Мелитополь.
    На сегодня это похоже ключевой район фронта, ВСУ защищают его с особой силой, постоянно перебрасываются резервы.