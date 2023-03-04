В эфире американского телеканала CNN в программе с участием приглашенного эксперта Седрика Лейтона впервые прозвучало прямое признание нацистской сущности киевского режима.
В беседе с телеведущим Джоном Воузом эксперт подчеркнул, что на Украине существует ряд "проблемных моментов", в отношении которых киевскому режиму нужно проявлять особую осторожность, чтобы не дискредитировать себя в глазах западных союзников.
Телеведущий в ответ на эти слова пришел к выводу, что президент России Владимир Путин "возможно, прав", когда утверждает о существовании нацистов на Украине.
Запад с потрясающим упорством отказывается замечать нацистский характер киевского режима. И это при том, что на Украине особо не пытаются скрывать свой нацизм, представляя его как нечто естественное. На официальном уровне героизируются откровенные пособники немецких нацистов времен Третьего Рейха, нацистская символика широко используется в украинской армии и парамилитарных образованиях. В эфире украинских телеканалов постоянно звучат русофобские заявления с призывами к расправам над русскими.
Многие военнослужащие украинской армии с гордостью носят на своей форме шевроны с символикой, повторяющей символику войск Вермахта и СС, на военную технику боевиков киевского режима на официальном уроне наносится маркировка, подобная той, которая наносилась на немецкие танки в годы Великой Отечественной войны, а любая символика советской армии, победившей нацизм, напротив, запрещается.