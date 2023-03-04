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Bloomberg: Россия закупает любую необходимую военным электронику в обход западных санкций

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Bloomberg: Россия закупает любую необходимую военным электронику в обход западных санкций

Россия без проблем закупает любую необходимую военным электронику в обход западных санкций. На данный момент объем импорта такой продукции снова возвратился к зафиксированным в 2020 году показателям.


Об этом сообщает агентство Blioomberg, ссылаясь на информацию от неназванных европейских дипломатов.

Ее анализ говорит о том, что Россия не прекратила использовать для нужд ОПК современную электронику, выпускаемую западными производителями. Просто теперь она закупает ее у турецких, казахстанских и других посредников. Помимо этого, отмечается существенный рост поставок из Китая, роль которого в снабжении российского ОПК, по утверждению дипломата из ЕС, стала гораздо более заметной.

Bloomberg утверждает, что дефицит чипов и прочей полупроводниковой продукции Москве помогают преодолевать Сербия, Турция, ОАЕ, Казахстан и ряд других государств. В то же время они стали импортировать такую же продукцию западных производителей примерно в тех же объемах, то есть поставки выросли в отдельных случаях на несколько порядков. Подобная ситуация просматривается по разным товарным группам, но чаще всего она связана с поставками микросхем, которые могут быть задействованы оборонными предприятиями России.

Агентство отмечает, что резкий рост закупок микрочипов Турцией, Эмиратами и другими странами отмечен после начала российской спецоперации на Украине. Из этого американские журналисты делают вывод, что в успехах Вооруженных сил РФ на фронтах СВО есть вклад и западной электронной промышленности.
Использованы фотографии:
https://asia-semiconductor.com/
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31 комментарий
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  1. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 16:52
    +14
    "Умный в гору не пойдет! Умный гору обойдет")
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 17:16
      +2
      Ходы кривые роет
      Подземный умный крот.
      Нормальные герои
      Всегда идут в обход!
      wink laughing
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:45
        +3
        На крота надейся,но и сам нп плошай..Это к производству отечественных компонентов.
  2. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 17:01
    0
    Надо отметить успех советской дипломатии на Ближнем Востоке. Если Восточную Европу следует отнести к провалам, то с арабским миром удалось завести дружбу на десятилетия вперед. У тех же арабов есть чему поучиться, в плане отстаивания национальных интересов.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:39
      +1
      Советской? Советской дипломатии нет уже больше 30 лет. Причём тут она? Не спорю, что все мы "стоим на плечах гигантов", но всё же.
  3. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 17:02
    +1
    Мы постоянно ругаем наших олигархов за продолжение торговли с Западом. Но на Западе такие же олигархи, которым надо продавать те же микросхемы, нам даже пути обхода санкций искать не надо, они сами найдут.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 18:00
      0
      Цитата: lisikat2
      Мы постоянно ругаем наших олигархов за продолжение торговли с Западом.

      Кто задает тон торговли? wink И знаете, такая торговля ущербна - продать что то одним, чтобы тайком купить что то у других. В то время когда собственная промышленность практически ничего не производит. А что бы на вырученные деньги собственное производство развивать, у дефективных манагеров ума не хватает?
  4. Alex_ekb
    Alex_ekb Сегодня, 17:03
    +5
    Я уж не знаю, как в других изделиях, но в одной из вв ракет и еще в одной системе дм нет ни копеечки импортных радиоэлементов. Это я своими руками видел
  5. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 17:05
    +6
    "поставок из Китая" мой муж инжинер радио завода, он говорит, что май, июнь и до конца июля, с микрочипасмми, было очень плохо. В два раза дороже, закупали у китайцев, комерчиские. Откровенный мусор.
    Теперь, совместно с Китаем, производим военные микрочипы. Забыла номера микрочипов.
    Он говорил, что они получаются, почти как Самсунг. ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
    1. Комментарий был удален.
  6. sifgame
    sifgame Сегодня, 17:09
    +2
    Бизнес есть бизнес, есть спрос будет предложение. Капитализм жеж
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:14
    +2
    Что, самое досадное- это когда наших "серых поставщиков" придушат и они откажутся нам типа помогать, то окажется, что мы сами, как всегда ничего не успели сделать. Беда...
  8. stelltok
    stelltok Сегодня, 17:15
    +3
    А ведь СССР микроэлектронику развивал до уровня США. Шли ноздря в ноздрю.
    А сейчас crying
    Все приходиться покупать.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 17:32
      +2
      Развивал, но... промышленное производство радио элементов и комплектующих, хромало и отстовало.
      Особенно это было заметно на том, что называлось ширпотребом!!!
      Утверждать, что военная продукция у нас была на уровне, хотя б... а вот послушать тех, кто "сидел" на той самой военке, поверьте, услышите много, много разного, интэрэсного.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 17:42
      +2
      К середине 80-х по развитию электроники Союз очень серьёзно отстал. Лишь один факт. К 85-му году в США было 5 миллионов персональных компьютеров. А в СССР?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:16
        0
        В Смоленске на ПО "Искра",как раз в середине 80-х наладили производство ПК.Сначала "Искра 1030,потом "Микро","Турбо"..И факт.Этот завод пал первым в процессе деиндустриализации России.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 18:25
          0
          Что ж, печально. Про существование такого производства приму к сведению. Но это не отменяет имевшегося на тот момент серьёзного отставания. Впрочем, сейчас оно вообще безнадёжно.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:29
        0
        С персональным компами все гораздо сложнее...
        У нашего руководства, долгое время, было мнение/убеждение, что такое "капиталистическое излишество" чуждо нашему народу!!! А поскольку, у нас плановая экономика, планов по проектированию/выпуску персоналом долго не было, а когда необходимость в песоналках появилась, то процесс разворачивается долго! Есть и другие нюансы, которые можно узнать, прочитав цикл статей по развитию ЭВМ в СССР. Обсуждали на ВО, не так давно.
        А вот про развитию именно электроники, вообще, это надо читать, лопатить массу литературы или обращаться к тем, кто в этом участвовал реально, лично....
        Из личного опыта... ремонт импортной магнитолы, Панасоник ***, купленной за бугром и спаленной, по глупости в середине 70х, мне пришлось собирать "аналог-замену" импоршной миркосхеме, на отдельной плате, на наших РЭ... все работало, нормально, а мне пришлось искать каналы для заказа-покупки импортных РЭ....
        Кстати, то, что мне пришлось заменить, наш аналог 174УН7, в 80х начали выпускать, но я пользовался импоршными, потому как в наших была плохая защита от перегрева и КЗ по выходу, сдыхали они на раз два! Хотя, как отмечали некоторые ремонтники, все зависело от того, на каком заводе её выпускали... предпочитал ставить А210 от RFT.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:23
    +5
    Финляндия "сделала" свою экономику через фирму 'Nokia', которая превратилась из крохотной фирмочки по производству автошин в крупнейший мировой электронный гигант, начав с переклеивания шильдиков на американской и европейской электронике, запрещенной к экспорту в СССР американской конторой под названием "CoCom" (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls) с последующей перепродажей в СССР.
    Теперь "умные" финны решили вступать в НАТО. Поэтому денюжка теперь пойдет в Турцию...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:22
      0
      Финляндия "сделала"себя не столько через Нокию,сколько через судостроение,двигателестроение,переработку древесины.Там все было очень расчитано,с качеством.Что есть Нокиа?Да,производство шин,и в последствии отпочковался дивизион по производству электроники.Причем на купленных компонентах.Они могли себе это позволить
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:23
    +3
    Агентство отмечает, что резкий рост закупок микрочипов Турцией, Эмиратами и другими странами отмечен после начала российской спецоперации на Украине. Из этого американские журналисты делают вывод, что в успехах Вооруженных сил РФ на фронтах СВО есть вклад и западной электронной промышленности.
    . Ну так, новый "ленд лиз"!!! Это только во влажных мечтах их политиканов, Россию можно обложить, изолировать, отключить... да и в клочья разорвать.
    Как говорили наши предки, капиталисты продаст даже верёвку с мылом, на которой их потом повесят, если предложить ему хорошую цену!!!
    Ещё, масса гражданской продукции, двойного назначения, это не сегодня придумали... так оно теперь бо большей части и делается.
    А то, на что и правда, наложен жёсткие ограничения, можно, нужно делать самим...
  11. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 17:38
    +3
    Россия без проблем закупает любую необходимую военным электронику в обход западных санкций.

    Правильное решение, так и надо делать, пока не встанет на ноги своя электронная промышленность. Если не ошибаюсь, то японское, а затем и китайское экономическое чудо основывалось на беззастенчивом промышленном шпионаже и плагиате. Хватит нам стеснятся и пытаться придерживаться "правил" наших "западных партнёров". Кроме того, наработок прежних времен должно быть немало, да и вообще, наша наука всегда отличалась в лучшую сторону. Только бюрократические препоны надо убрать.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 17:54
      0
      Надежда, что за нефтедоллары купим все, что надо... не оправдала себя и это мягко сказано.
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 18:05
      -1
      Цитата: yuriy1863
      пока не встанет на ноги своя электронная промышленность.
      Пока даже предпосылок к вставанию не видно.
    3. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 18:13
      0
      Как у вас просто, стоит применить промышленный шпионаж и плагиат, убрать бюрократические препоны и успех обеспечен? Черта с два! Главная проблема отставания СССР и сейчас совсем не в этом.
      Дело в примитивизме социального устройства общества. Та самая многоукладность экономики, обещанная при Горбачеве, и попытка привлечь социологов к поиску ответов на сложные вопросы.
      То самое из песни: "Биографии наши в полдюжины строк социологи втиснут, сейчас они в моде."
      В бывшем СССР было почетно стать военным, милиционером или судьей и партийным работником. Инженерам же было уготовлено прозябание на уровне ниже уровня воспроизводства. Какое-никакое развитие шло на энтузиазме и семейных потомственных традициях. А потом всё, они истощилось и страна перешла в стагнацию и застой. На сегодняшний день мало что изменилось, военная пенсия по размерам сопоставима с зарплатой молодого специалиста и даже может превосходить её.
      Экономика по прежнему в загоне и силовыми методами встраивается в мировую систему и западные стандарты.
      Восстанавливаться, конечно же, надо не отъемом пенсий у военных, а самостоятельной экономической политикой в целом и пересмотром социальной политики в пользу многоукладности с отказом от примитивизма.
    4. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 18:22
      0
      Не совсем на шпионаже, хотя и не без этого. Япония это проект витрины капитализма в азии с ними сознательно делились(потом японцы своим уже трудом заткнули за пояс амеров-пришлось санкции вводить, и настали потерянные десятилетия в японии) Китайцы поумнее сделали-рабсила и дешевый товар в обмен на то что будет на каждый ваш завод для экспорта такой же наш но на внутренний, постепенно один из завод разросся до сотен а их завод один, и стало кисло западным капиталистам, счас думают как и китаю потерянные десятилетия устроить,желательно чтоб продолжал дешевые товары и дальше слать на запад)
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:11
    -2
    Цитата: Ингвар 72
    даже предпосылок к вставанию не видно.

    Взять на контроль президента, ввести жесткую гос.программу, ввести пару расстрельных статей - быстренько шевеление начнется
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 18:43
      0
      Взять на контроль президента, ввести жесткую гос.программу, ввести пару расстрельных статей - быстренько шевеление начнется

      пссс... Вы собираетесь загонять инженеров и рабочих на заводы и в КБ под страхом расстрела? Вы хотя бы на экскурсии были на производстве чего-нибудь посложнее сеялки? Или всю жизнь в прапорщиках и в ВОХР-е?
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:13
    -1
    Вы фсё фрете в своем блумберге! Весь цивилизовонный глобус украины знает что на чипы в рф денег нет изза санкций из ада! Вчера заградотряд кей джи би с боевым медведем приходил и забрал последний чайник из дома длля разбора на микросхемы для ракет. Талоны на охоту на ежей выдавать будут по талонам. У блумберга неправильные источники об ситуации с ежами в рф.
  14. Tagan
    Tagan Сегодня, 18:22
    +2
    Цитата: Ингвар 72

    Кто задает тон торговли? wink И знаете, такая торговля ущербна - продать что то одним, чтобы тайком купить что то у других. В то время когда собственная промышленность практически ничего не производит...

    Дык откуда ж вам знать, что производит(или не производит) наша промышленность? Вы ж к ней никакого отношения не имеете.))
  15. Marson35
    Marson35 Сегодня, 18:24
    0
    Своего как не было, так и нет... А лавочка, рано или поздно, все равно прикроется...
  16. G N
    G N Сегодня, 18:39
    0
    Лучше объяснили бы нам «недалеким» как газ в открытую через укрорейх гонят и еще деньги за это платят фашистам!! С такими барыгами как сидят в Кремле скоро от России рожки да ножки останутся! Бездарь министр обороны уже весь Донбасс за год перекопал вдоль и поперек место наступления! Копать траншеи очень дешево да и другого наши генералы просто не умеют!! Умеют только бухать и деньги воровать!