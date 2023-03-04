Предсказания Соединённых Штатов о том, что РФ вскоре уже удастся захватить половину Европы, так и не сбылись, равно как и санкции, которые, вопреки ожиданиям Запада, так и не привели к падению российского режима, поскольку многие страны в мире по-прежнему сохраняют нейтральное или неоднозначное отношение к украинскому кризису, в то время как наиболее успешный сценарий по его урегулированию – переговоры

Экономист из США Райан МакМейкен дал оценку прогнозам Запада относительно России и Украины. По его словам, ни один из озвученных американским руководством прогнозов касательно украинского конфликта после начала спецоперации так и подтвердились. Об этом он написал в своей статье для аналитического центра «Институт имени фон Мизеса».Вот как автор публикации прокомментировал данную ситуацию:Также в своём материале автор обратил внимание и на усилия, предпринимаемые США и НАТО с тем, чтобы конфликт перерос в третью мировую, однако, этого не произошло, ведь он до сих пор носит региональный характер.Как добавил редактор сайта Института имени фон Мизеса, вся мировая общественность явно не поддерживает прозападный курс на Украине, выражая нежелание обострять ситуацию, ну а все громкие заявления Штатов по сохранению суверенитета этой страны не более чем фикция.Стоит отметить, что из уст западных политиков в последнее время всё чаще звучат призывы к тому, чтобы Украина нанесла поражение России на поле боя. Они продолжают накачивать преступный киевский режим вооружениями. Российские власти уже неоднократно заявляли о том, что военная помощь, оказываемая Киеву, никак не повлияет на исход конфликта, напротив, лишь затягивая его и, обрекая украинский народ на погибель. Как подчёркивали не раз высокопоставленные официальные лица РФ, любое оружие западного образца станет законной целью для российской армии и будет в итоге уничтожено.