Президент России Владимир Путин всегда открыто объявляет свои цели на Украине. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
В ходе интервью каналу Judging Freedom американский разведчик подчеркнул, что ответы на все вопросы находятся на поверхности и российский лидер прямо называет свои цели. Риттер также добавил, что, когда Путин что-то говорит, он не блефует, и затем обязательно это делает.
Бывший офицер разведки США заявил, что президент России никогда не скрывает свои намерения и всегда прямо озвучивает планируемые действия. Американский отставной военный уверен, что российская армия достигнет всех поставленных целей по освобождению Донбасса, после чего российские власти обеспечат там благоприятные социальные и экономические условия жизни населения.
Риттер также добавил, что российская спецоперация на Украине спровоцирована накачкой киевского режима западными вооружениями. Путин как глава государства не может позволить, чтобы поблизости от границ его страны находилось оружие, которое угрожает российским гражданам.
Офицер резюмировал, что в настоящее время и лидеры стран Запада и жители Украины начинают осознавать, что не смогут победить в этом вооруженном конфликте. НАТО не обладает возможностями в полной мере обеспечивать украинскую армию боеприпасами и военной техникой.