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Офицер американской разведки в отставке: Путин всегда открыто называет свои цели на Украине

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Офицер американской разведки в отставке: Путин всегда открыто называет свои цели на Украине

Президент России Владимир Путин всегда открыто объявляет свои цели на Украине. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.


В ходе интервью каналу Judging Freedom американский разведчик подчеркнул, что ответы на все вопросы находятся на поверхности и российский лидер прямо называет свои цели. Риттер также добавил, что, когда Путин что-то говорит, он не блефует, и затем обязательно это делает.

Бывший офицер разведки США заявил, что президент России никогда не скрывает свои намерения и всегда прямо озвучивает планируемые действия. Американский отставной военный уверен, что российская армия достигнет всех поставленных целей по освобождению Донбасса, после чего российские власти обеспечат там благоприятные социальные и экономические условия жизни населения.

Риттер также добавил, что российская спецоперация на Украине спровоцирована накачкой киевского режима западными вооружениями. Путин как глава государства не может позволить, чтобы поблизости от границ его страны находилось оружие, которое угрожает российским гражданам.

Офицер резюмировал, что в настоящее время и лидеры стран Запада и жители Украины начинают осознавать, что не смогут победить в этом вооруженном конфликте. НАТО не обладает возможностями в полной мере обеспечивать украинскую армию боеприпасами и военной техникой.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:50
    +2
    Жмеринке повезло. Ее не назвали целью.
    А львов? И одесса?
    Сразу наперед знали - одессу не назвали, были:денацификация и демилитаризация.
    А реально - время подлета кр и др ракет к москве.
    "красных линий" негасимый свет
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 20:12
    +2
    Президент России Владимир Путин всегда открыто объявляет свои цели на Украине. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США

    А еще было бы отлично, если бы ВВП открыто объявил свои цели своему народу, а не только американской разведке.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:33
      +1
      Цитата: Дилетант
      А еще было бы отлично, если бы ВВП открыто объявил свои цели своему народу, а не только американской разведке

      А с народом согласовывать нужды нет пока нет реальных выборов.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:43
      0
      А еще было бы отлично, если бы ВВП открыто объявил свои цели своему народу

      стрелки на картах генерального штаба народу не нитересны. Всяким шипионам - безусловно
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 20:15
    +2
    Скотт Риттер. Собственно куда будет дальше развиваться мысль уже понятно. Единственное, что можно добавить - американская администрация, взрастившая и управляющая конфликтом на Украине, никогда не называла свои истинные цели. Честность и прямота - это не всегда полезно. В итоге Россия играет в чужую игру и обладает свободой выбора, как трамвай на рельсах.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:44
      0
      Цитата: blackGRAIL
      В итоге Россия играет в чужую игру и обладает свободой выбора, как трамвай на рельсах.

      При всём моём негативном отношении к Макаревичу эта его вещь имеет великий смысл:
  4. spirit
    spirit Сегодня, 20:18
    +2
    Это уже какое?5е за неделю комментарий этого Американского извращенца на сайте?.Может мнение кого покомпетентнее будете постить?С уважением!
    1. 1razvgod
      1razvgod Сегодня, 20:24
      +2
      Ну что вы Это один из ведущих аналитиков ВО, как вы так про него высказались:) не берите греха на душу, не дай Бог ещё и про юрика подоляка скажете что нибудь :))
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:32
        +2
        Макгрегора забыли еще.Хороша троица.Предсказатели Всего Несбывшегося..Хоть одно они что то угадали?
    2. al3x
      al3x Сегодня, 20:41
      0
      Да эти "мнения амерских экспертов" нет смысла вообще ретранслировать. Я так же, грубо говоря, могу заделаться экспертом по Америке и лить в уши узкой американской аудитории. Но какой в этом смысл прктический? Этот скот нашёл для себя хайповый контент и гонит его теперь 24/7, который хавается в основном по тв.
  5. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:29
    +2
    Хрень полная.
    Где подтверждение целей озвученных при начале СВО?
  6. al3x
    al3x Сегодня, 20:33
    +1
    Ну хоть бы ДАМ отмочил в телеге, что нибудь вроде: "Посейдоны заложены в непосредственной близости к западному побережью сша."
    Просто подкинуть каках на вентилятор.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:37
    0
    Да, кстати, было бы неплохо и нам узнать четкие цели нашей власти. Если они конечно имеются. Или, хотя бы, основные вехи пути к этим целям. А, то только намеки, да "сигналы". Все нечетко, расплывчато. Говорили о демилитаризации, а оно, эвон как обернулось!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:44
      0
      Про денацификацию уже не вспоминают..Хотя лично я вижу цель-куда кривая выведет..Но эта кривая-гражденка с низкой социальной ответственностью