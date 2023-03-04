Военное обозрение
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Спикер восточной группировки ВСУ: «Бахмут на сегодня – это эпицентр войны»

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Спикер восточной группировки ВСУ: «Бахмут на сегодня – это эпицентр войны»

Представители киевского командования, что называется из последних сил, пытаются смягчить негативную информацию для ВСУ по ситуации в Артемовске (Бахмуте).


На этот раз хоть как-то сгладить информацию о трагичном положении бахмутского гарнизона, который вскоре может прекратить свое существование, попытался спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. В эфире телемарафона он назвал ситуацию в городе «тяжелой, но контролируемой». Вдаваться в подробности, кто все больше контролирует ситуацию — Генштаб ВСУ или ЧВК «Вагнер» — Череватый не стал.

Бахмут на сегодня – это эпицентр войны

— патетично сообщил спикер ВСУ.

При этом он подтвердил, что российские военные, то бишь «вагнеровцы» совместно с «Южной» группировкой ВС РФ, только в самом Артемовске за сутки совершили 21 обстрел, произошло девять боестолкновений. В близлежащих Васюковке, Дубово-Васильевке, Богданово и Ивановском, со слов спикера, за это же время зафиксирован 131 обстрел украинских позиций из артиллерии и РСЗО. Российские штурмовые группы 38 раз вступили в стрелковый бой, атакуя укрепрайоны ВСУ.

Не обошел стороной Череватый и довольно щекотливую для украинского командования тему об уничижении двух мостовых сооружений к западу и северо-востоку от Артемовска. Ранее даже дружественный Киеву американский Институт изучения войны сообщил, что два критически важных моста, через реку Бахмутовка и вдоль трассы Хромово-Бахмут, были подорваны украинскими саперами. Сделано это было якобы, дабы затруднить оперативное наступление российских войск на запад после оставления ВСУ города.

Это война, и в таком шквале огня уничтожаются и объекты критической инфраструктуры

— довольно обтекаемо прокомментировал ситуацию с подрывом мостов Череватый.

Далее он заявил, что опыт девяти лет войны научил украинское командование перестраивать и удерживать оборону в самых тяжелых условиях. Тем самым, как бы спикеру ВСУ этого не хотелось, он признал, что в Киеве все больше склоняются к решению вывести остатки войск из обреченного города.

Между тем, в российских пабликах сообщают, что украинские военные малыми группами начинают покидать Артемовск. Эту информацию подтверждают и видеоролики, публикуемые в сети бойцами ВСУ, сумевшими выбраться из города. Сообщается, что по отступающим больше работает украинская артиллерия, чем российская.

При этом в городе остается еще много техники, которую после подрыва мостов вывести уже не получится. Грунтовые дроги, которыми ранее пользовались ВСУ для снабжения бахмутской группировки, размокли и стали не проездными даже для легкой техники.

Военные аналитики прогнозируют, что после взятия Артемовска для ВС РФ открывается сразу несколько возможностей для дальнейшего развития наступления. Это может быть линия Дружковка-Константиновка-Славянск-Краматорск — это последняя, третья линия обороны ВСУ на этом участке фронта. Можно наступать на юг — навстречу войскам, действующим в районе Угледара с целью оперативного окружения южной группировки украинской армии. Либо в сторону Красного Лимана с целью создания котла на севере.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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13 комментариев
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 18:10
    +1
    Далее он заявил, что опыт девяти лет войны научил украинское командование перестраивать и удерживать оборону в самых тяжелых условиях

    Как же так.
    Украина всех убеждает, что никакого геноцида после 2014-ого у неё не было, пока злые русские свою СВО не начали.
    А тут вдруг спикер восточной группировки ВСУ (кстати, а что это вообще за должность?) проговорился, что война как раз с 2014-ого и идёт, причём "в тяжелейших условиях"
    1. krot
      krot Сегодня, 18:28
      0
      С детства горжусь, что я Русский, и всегда знал что мы нация воинов победителей! Даже если придется воевать с такими же русскими- предателями, мы победим, потому как все знают, сила в правде! А шумеры продались бритам за фантики! Против рода пошли..
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:32
      0
      Кстати,смотрю как у них работает пропаганда.Вот-телемарафон.Они показывают,рассказывают о своих проблемах и удачах.У нас в начале СВО были какие то потуги сделать что то похожее.Потом махнули рукой и пошла обычная мирная сетка вещания.С мыльными оперетами,музыкальными и прочими шоу,всякой чушью от московского бомонда..А вот они сплачивают своих людей на войну с нами.Этой пропагандой,телемарафонами.Вот так все туго идет.Они воюют,а мы развлекаемся перед голубым экраном
  2. Маршал_Ланн
    Маршал_Ланн Сегодня, 18:11
    +1
    Гнать и гнать их, пока не освободим ДНР, по крайней мере её северно-западную часть...
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 18:29
      0
      Цитата: Маршал_Ланн
      Гнать и гнать их, пока не освободим ДНР, по крайней мере её северно-западную часть...

      Давайте, маршал, без "крайних мер"!
      Гнать мpaзоту будем до западных границ с ЕС! wink
      1. Маршал_Ланн
        Маршал_Ланн Сегодня, 18:44
        0
        Обязательно до западных границ, но в таком случае без стратегических перегруппировок штурмовых частей войск не обойтись. По правде говоря, если и кадровые перестановки в Минобороны будут, и правительство больше не будет договариваться с "уважаемыми западными и киевскими партнёрами" и окончательно возьмёт курс на переформатирование СВО в ещё более радикальный формат, чего мы все и ожидаем...
  3. мерцание
    мерцание Сегодня, 18:15
    0
    Спикер восточной группировки ВСУ: «Бахмут на сегодня – это эпицентр войны»
    Врет как дышит.
    Эпицентром войны на данном этапе является Угледар. Потеря Угледара означает конец мечтаниям укров (Запада) о наступлении на Мелитополь.
    1. Маршал_Ланн
      Маршал_Ланн Сегодня, 18:24
      +1
      Фронтальный (!) штурм всё идёт и идёт, а успехов в последнее время мало. Это мы ещё про колонну не вспоминали... Пока возьмём Угледар (при нынешних реалиях), наших пацанов вряд ли будет, мягко говоря, достаточно, чтобы отражать гипотетическое наступление ВСУ, и наступать тоже.
    2. Rage66
      Rage66 Сегодня, 18:32
      0
      Всему своё время.
      Дойдёт очередь и до Угледара yes
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:22
    +1
    По поводу мостов.
    Ещё Сунь-цзы писал, что для того чтобы принудить армию сражаться нужно уничтожить мосты для отступления.
    Значит Киев уже обрёк оставшийся гарнизон на смерть.
    Интересно, в плен массово сдаваться будут?
    1. Маршал_Ланн
      Маршал_Ланн Сегодня, 18:26
      0
      Наверно, легко говорить и шутить, не вспоминая ещё неразрушенные днепровские мосты и ж/д узлы Украины...
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 18:35
      0
      Цитата: Румaтa
      Ещё Сунь-цзы писал, что для того чтобы принудить армию сражаться нужно уничтожить мосты для отступления.

      Сунь куда?
      В каких величайших победах своего времени прославился сей великий стратег?
      Вот-вот...
      Для меня маршал Мерецков - стОит тысячи Суней.
      А на жизни своих солдат Зеле действительно плевать.
      Сдаваться будут, но не завтра...
  5. bars042
    bars042 Сегодня, 18:25
    0
    Сообщается, что по отступающим больше работает украинская артиллерия, чем российская