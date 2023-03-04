Спикер восточной группировки ВСУ: «Бахмут на сегодня – это эпицентр войны»

Бахмут на сегодня – это эпицентр войны

Это война, и в таком шквале огня уничтожаются и объекты критической инфраструктуры

Представители киевского командования, что называется из последних сил, пытаются смягчить негативную информацию для ВСУ по ситуации в Артемовске (Бахмуте).На этот раз хоть как-то сгладить информацию о трагичном положении бахмутского гарнизона, который вскоре может прекратить свое существование, попытался спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. В эфире телемарафона он назвал ситуацию в городе «тяжелой, но контролируемой». Вдаваться в подробности, кто все больше контролирует ситуацию — Генштаб ВСУ или ЧВК «Вагнер» — Череватый не стал.— патетично сообщил спикер ВСУ.При этом он подтвердил, что российские военные, то бишь «вагнеровцы» совместно с «Южной» группировкой ВС РФ, только в самом Артемовске за сутки совершили 21 обстрел, произошло девять боестолкновений. В близлежащих Васюковке, Дубово-Васильевке, Богданово и Ивановском, со слов спикера, за это же время зафиксирован 131 обстрел украинских позиций из артиллерии и РСЗО. Российские штурмовые группы 38 раз вступили в стрелковый бой, атакуя укрепрайоны ВСУ.Не обошел стороной Череватый и довольно щекотливую для украинского командования тему об уничижении двух мостовых сооружений к западу и северо-востоку от Артемовска. Ранее даже дружественный Киеву американский Институт изучения войны сообщил, что два критически важных моста, через реку Бахмутовка и вдоль трассы Хромово-Бахмут, были подорваны украинскими саперами. Сделано это было якобы, дабы затруднить оперативное наступление российских войск на запад после оставления ВСУ города.— довольно обтекаемо прокомментировал ситуацию с подрывом мостов Череватый.Далее он заявил, что опыт девяти лет войны научил украинское командование перестраивать и удерживать оборону в самых тяжелых условиях. Тем самым, как бы спикеру ВСУ этого не хотелось, он признал, что в Киеве все больше склоняются к решению вывести остатки войск из обреченного города.Между тем, в российских пабликах сообщают, что украинские военные малыми группами начинают покидать Артемовск. Эту информацию подтверждают и видеоролики, публикуемые в сети бойцами ВСУ, сумевшими выбраться из города. Сообщается, что по отступающим больше работает украинская артиллерия, чем российская.При этом в городе остается еще много техники, которую после подрыва мостов вывести уже не получится. Грунтовые дроги, которыми ранее пользовались ВСУ для снабжения бахмутской группировки, размокли и стали не проездными даже для легкой техники.Военные аналитики прогнозируют, что после взятия Артемовска для ВС РФ открывается сразу несколько возможностей для дальнейшего развития наступления. Это может быть линия Дружковка-Константиновка-Славянск-Краматорск — это последняя, третья линия обороны ВСУ на этом участке фронта. Можно наступать на юг — навстречу войскам, действующим в районе Угледара с целью оперативного окружения южной группировки украинской армии. Либо в сторону Красного Лимана с целью создания котла на севере.