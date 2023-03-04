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Предназначенные для Украины американские боевые машины Stryker прибыли в Германию

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Предназначенные для Украины американские боевые машины Stryker прибыли в Германию

В Германию прибыли 90 единиц американских боевых машин Stryker, которые власти США направили украинской армии. Из ФРГ военная техника поедет к получателю.


Американские боевые машины Stryker предназначены для оснащения созданных в соответствии с введенной в начале 2000-х годов в армии США концепцией Brigade Combat Team механизированных бригад. Подобная военная техника предназначена для применения в ходе конфликтов низкой интенсивности.



Stryker способен транспортировать мотопехотные подразделения к линии боевого соприкосновения, а также поддерживать их огнем после спешивания. Боевые машины этого типа в американской армии являются промежуточным звеном между танками и пехотными бронеавтомобилями типа "Хамви".

Военная техника этого типа применялась в боевых операциях во время войны в Ираке в период с 2003 по 2011 годы. Количество потерянных боевых машин Stryker военное командование американской армии не озвучивает, однако доподлинно известно, что в течение одной недели боев было уничтожено 5 единиц военной техники этого типа.

Также сообщается, что в результате поставок украинской армии начали истощаться американские арсеналы. Пентагон в приоритетном порядке пытается восполнить запасы вооружений и военной техники, чтобы не допустить, чтобы из-за военной поддержки киевского режима пострадали интересы, касающиеся обеспечения национальной безопасности США.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/ United States Army
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4 комментария
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 20:07
    0
    Много нашей крови попьёт это бронированное чудище, во время вторжения в Ирак 2003 году они проявили себя более эффективно чем Абрамсы против иракской бронетехники советского производства.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:08
    +2
    Ну, хоть кто-нибудь! Да разбудите же ГШ!
  3. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 20:27
    0
    Идёт обучение в НАТО, накапливаются резервы, идёт поставка вооружений практически любого вида.... Только слепой не увидит в этом последствий...
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 20:34
    0
    Неужели нельзя хоть один эшелон пустить под откос??? У нас нет диверсантов? Специально обученных для этой цели??