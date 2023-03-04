Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперед

Остальные должны хоть как-то подтягиваться за нами

Да, мы можем — значит и вы, ребята, сможете. Вперед!

Группа наемников во главе с Пригожиным убедила президента Путина в своей необходимости участия в спецоперации. После чего встала в Бахмуте и стала перемалывать украинскую армию. Впоследствии, не договорившись с руководством РФ, Минобороны, еще кем-то, отскочила. После этого украинская армия, словно распрямившаяся пружина, ворвалась в ЛНР, дошла до российской границы, далее посыпались фланги, возможно, был бы потерян и Крым.

И поэтому нам не дают боеприпасы, нам не дают вооружения и нам не дают пополняться личным составом, в том числе из числа заключенных

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал свой анализ ситуации по самым актуальным вопросам, касающимся его группы. С присущей ему прямолинейностью Пригожин не обошел ни одной острой темы. Комментарии главного «музыканта» специальной военной операции опубликовал телеграм-канал «Оркестр Вагнера».По его словам, в сложившейся ситуации на фронте ЧВК «Вагнер» решает важнейшую даже не тактическую, а стратегическую задачу, стягивая всю украинскую армию на себя, перемалывая и двигаясь вперед.— призвал Пригожин.Действуя в районе Бахмута (Артемовска), «вагнеровцы» стали той цементирующей силой, которая мешает противнику развивать наступление на других участках фронта, одновременно задавая темп для движения остальных частей российской армии. Бойцы «Вагнера» своим примером показывают, что мы можем одолеть врага, тем самым ломая стереотипы в регулярных частях ВС РФ, считает Пригожин:Пригожин уверен, что в случае поражения бойцов «Вагнера», любого их отступления из Донбасса, весь фронт посыпется вплоть до российских границ, может быть, и дальше. При таком развитии событий, ситуация станет очень сложной для всей российской армии, а следом и страны.Рисуя гипотетическую ситуацию отступления своей группы, Пригожин считает, что в этом случае его политические и военные противники в Москве и Минобороны РФ постараются именно «вагнеровцев» обвинить в том, что военная кампания на Украине была проиграна. Вот как это будет выглядеть:Чтобы не допустить этой катастрофы, бойцы «Вагнера» должны обязательно добиться успеха в Бахмуте, уверен Пригожин. И вот здесь как раз встает та самая проблема со снарядным голодом. Основатель частной военной компании, ссылаясь на слова своих рядовых бойцов, сообщает, что именно они начинают задаваться вопросом: а не есть ли это некий хитрый план высокопоставленных противников Пригожина, дабы дискредитировать слишком успешно воюющую армию «музыкантов»? Чтобы потом во всех военных неудачах их же и обвинить.— делает выводы, ссылаясь на своих бойцов, Пригожин.