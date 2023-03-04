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Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперед

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Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперед

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал свой анализ ситуации по самым актуальным вопросам, касающимся его группы. С присущей ему прямолинейностью Пригожин не обошел ни одной острой темы. Комментарии главного «музыканта» специальной военной операции опубликовал телеграм-канал «Оркестр Вагнера».


По его словам, в сложившейся ситуации на фронте ЧВК «Вагнер» решает важнейшую даже не тактическую, а стратегическую задачу, стягивая всю украинскую армию на себя, перемалывая и двигаясь вперед.

Остальные должны хоть как-то подтягиваться за нами

— призвал Пригожин.

Действуя в районе Бахмута (Артемовска), «вагнеровцы» стали той цементирующей силой, которая мешает противнику развивать наступление на других участках фронта, одновременно задавая темп для движения остальных частей российской армии. Бойцы «Вагнера» своим примером показывают, что мы можем одолеть врага, тем самым ломая стереотипы в регулярных частях ВС РФ, считает Пригожин:

Да, мы можем — значит и вы, ребята, сможете. Вперед!

Пригожин уверен, что в случае поражения бойцов «Вагнера», любого их отступления из Донбасса, весь фронт посыпется вплоть до российских границ, может быть, и дальше. При таком развитии событий, ситуация станет очень сложной для всей российской армии, а следом и страны.

Рисуя гипотетическую ситуацию отступления своей группы, Пригожин считает, что в этом случае его политические и военные противники в Москве и Минобороны РФ постараются именно «вагнеровцев» обвинить в том, что военная кампания на Украине была проиграна. Вот как это будет выглядеть:

Группа наемников во главе с Пригожиным убедила президента Путина в своей необходимости участия в спецоперации. После чего встала в Бахмуте и стала перемалывать украинскую армию. Впоследствии, не договорившись с руководством РФ, Минобороны, еще кем-то, отскочила. После этого украинская армия, словно распрямившаяся пружина, ворвалась в ЛНР, дошла до российской границы, далее посыпались фланги, возможно, был бы потерян и Крым.

Чтобы не допустить этой катастрофы, бойцы «Вагнера» должны обязательно добиться успеха в Бахмуте, уверен Пригожин. И вот здесь как раз встает та самая проблема со снарядным голодом. Основатель частной военной компании, ссылаясь на слова своих рядовых бойцов, сообщает, что именно они начинают задаваться вопросом: а не есть ли это некий хитрый план высокопоставленных противников Пригожина, дабы дискредитировать слишком успешно воюющую армию «музыкантов»? Чтобы потом во всех военных неудачах их же и обвинить.

И поэтому нам не дают боеприпасы, нам не дают вооружения и нам не дают пополняться личным составом, в том числе из числа заключенных

— делает выводы, ссылаясь на своих бойцов, Пригожин.

Автор:
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84 комментария
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  1. senima56
    senima56 Сегодня, 18:54
    +31
    "Работайте, братья!" good Будьте живы! yes
    1. Умник
      Умник Сегодня, 19:08
      -20
      Я про это и говорю, бойцы вагнер возьмут деревню а в стратегическом плане возможно она ненужна
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 20:25
        +4
        а в стратегическом плане возможно она ненужна
        В стратегическом плане она конечно нужна, но гораздо важнее Угледар.
        Главное минимизировать потери при штурме вагнеровцев.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:15
      -1
      У Пригожина самомнение запредельное. Вообще под Бахмутом кроме "Вагнера" еще две дивизи ВС РФ со всеми придаными средствами воюют. И есть у меня предположение, что от них у ВСУ гораздо больше реальных проблем.
      1. malyvalv
        malyvalv Сегодня, 19:30
        +10
        Убери из под Бахмута музыкантов и что случится с теми 2я дивизиями? Не также как под Харьковом будет?
        Тактика русских войск сейчас это непрерывная разведка боем на всех направлениях. Вынуждая противника раскрываться. Под Бахмутом под Кременной получается а под Угледаром как то не очень. Причём под Бахмутом лучше всего. Благодаря музыкантам.
        1. иван2022
          иван2022 Сегодня, 20:51
          0
          А что, русские это только кто Пригожиным, а "остальные" - не русские?
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 19:39
        +2
        Не отрицаю заслуг всего Вагнера, но лично Пригожин явно попиариться решил. Сначала только он в Соледаре и Бахмуте, а остальных ВС РФ (которые, как оказалось, как минимум обеспечивают его всем, а без обеспечения побед не бывает) там вроде как нет даже близко, теперь вообще вся СВО на нём родимом держится. В политику что ль метит?
        1. Сид2014
          Сид2014 Сегодня, 19:46
          +5
          А вы думаете другие попиариться не хотят? Или не могут? Или им скромность не позволяет( в чем они не были замеченны никогда) , или у них совесть проснулась? А может за них пиаряться их дети...???
          1. 30 вис
            30 вис Сегодня, 20:00
            +3
            Цитата: Сид2014
            А вы думаете другие попиариться не хотят? Или не могут? Или им скромность не позволяет( в чем они не были замеченны никогда) , или у них совесть проснулась? А может за них пиаряться их дети...???

            Детей некоторые граждане должны задвинуть в Туву , пускай там сидят , сопят в две дырки и не высовываются . у других не получается попиарится .. Ну не могут они . И на вертолёте летают , и т.д ... Лучше бы их вообще было не видно и не слышно . А работали б в тишине по 20 часов в день ... Успехи армии России являлись лучшим показателем их пиара ... Пока только крайнее раздражение и досада .. В.В.П. перемудрил с этим другим ... Как бы сейчас Путина не подвинули эти другие ..Страну не развалили ..... Лично у меня складывается такое мнение о его "друге " ... Кадыров , Пригожин , Суровикин люди президента , Аксёнов тоже их поддержал .. А кто против них ? Этот самый другой .... Вот ... Если я , не прав и излишне мнителен , поправьте . drinks hi
            1. Сид2014
              Сид2014 Сегодня, 20:14
              +3
              Может не корректное сравнение, но Саддама предали многие генералы, если не все...
          2. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 20:07
            -3
            Цитата: Сид2014
            А вы думаете другие попиариться не хотят? Или не могут? Или им скромность не позволяет( в чем они не были замеченны никогда) , или у них совесть проснулась? А может за них пиаряться их дети...???

            Остальные, кто хотят пиариться, делают это явно не так громко: самый громкий это явно Пригожин. Которого позиционировали, кажется, как не замешанного в политических дрязгах и как раз благодаря тому эффективного. Но пиар это симптом влезания в политические дрязги, на мой взгляд. Сохранит ли он в таких условиях ту же эффективность? Да и не аукнется ли нам присутствие в нашей политике такого человека? Мутный персонаж этот Пригожин.
            1. Сид2014
              Сид2014 Сегодня, 20:18
              +3
              Поверте по настоящему мутных мы знаем, даже не мутных а ПРЕДАТЕЛЕЙ Чубайс, Дворкович, Сурков это те кто у власти был... Кто кинет камень после этого в Пригожина!?
        2. мерцание
          мерцание Сегодня, 20:29
          -2
          В политику что ль метит?
          Еще как.
          Его личный пиар идет далеко впереди успехов Вагнера.
        3. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 20:31
          +4
          Пригожин явно попиариться решил

          попиариться места и возможностей на ЛБС хоть отбавляй, а вот честно отображать в СМИ и заслуги Вагнеровцев и отстаивать их интересы - это прямая обязанность их командира, т.е. Пригожина. Если от избираться во власть удумает, то у него есть такое право, как у любого другого гражданина РФ
      3. Карат
        Карат Сегодня, 19:53
        +4
        Цитата: Арон Заави
        У Пригожина самомнение запредельное. Вообще под Бахмутом кроме "Вагнера" еще две дивизии ВС РФ со всеми приданными средствами воюют. И есть у меня предположение, что от них у ВСУ гораздо больше реальных проблем.


        Дивизии держат фланги, помогают артогнём. Что дивизии, что музыкальная группа это звенья одной цепи. Выяснять кто из них делает лучше свою работу бессмысленно.
        1. мерцание
          мерцание Сегодня, 20:32
          +2
          Дивизии держат фланги, помогают артогнём. Что дивизии, что музыкальная группа это звенья одной цепи. Выяснять кто из них делает лучше свою работу бессмысленно.
          Абсолютно верно. Больше того, не только бессмысленно, но и откровенное вредительство.
  2. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 18:58
    +22
    Представляю такое в РККА при Виссарионыче...мрак...
    1. Умник
      Умник Сегодня, 19:09
      -6
      Кроме плюсика мне вам добавить нечего
    2. сергей32
      сергей32 Сегодня, 19:11
      +12
      Как же мерзко такое читать в такое время. Грызня в верхах в военное время действует крайне деморализующе на народ. Зла не хватает.
      1. мерцание
        мерцание Сегодня, 20:37
        0
        Грызня в верхах в военное время действует крайне деморализующе на народ. Зла не хватает.
        Это политическая борьба сил влияния. Прозападники, которые стоят за Пригожиным ополчились против Путина с МО уже окончательно.
        ---
        Не путать Пригожина с ЧВК Вагнер.
        ЧВК Вагнер это настоящие бойцы, профи.
        Пригожин - коммерсант, управленец назначенный прозапдниками.
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:38
      +1
      Представляю такое в РККА при Виссарионыче...мрак...

      при Виссарионыче генералы и маршалы тоже выясняли отношения, может не так публично - не было в те времена Интернета
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 19:02
    +8
    При всей благодарности и уважении к Вагнеру - не всю. Бахмут источает резервы Харьковской группировки. Запорожская группировка, усилиями Залужного, не направила в Бахмут ни одного подразделения. Это все равно стратегический вклад - ресурсов/направлений для весеннего наступления у ВСУ становится меньше.
    1. мерцание
      мерцание Сегодня, 20:45
      +1
      Запорожская группировка, усилиями Залужного, не направила в Бахмут ни одного подразделения
      Все верно, вот только кому то очень хочется
      этого не замечать.
      Потому как объективная картина не нужна, она им что то не дает. Вот они и рисуют нужную (выгодную) для себя картину.
      Бьют успехами Вагнера (хотя успехи эти есть результат коллективных совместных усилий) по МО России.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:03
    +12
    Удачи "музыкантам".Пригожинн прав.Может он и сгущает краски,но бойцы его показывают пример,как надо биться в этих условиях
    1. Aken
      Aken Сегодня, 19:07
      +5
      Скорее, как надо руководить войсками.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:10
        +14
        Там есть профессионалы-офицеры.Не отягощенные раздумьем,как построить карьеру,понравится начальству..Вот они и руководят
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 20:03
          +3
          Цитата: dmi.pris1
          Там есть профессионалы-офицеры.Не отягощенные раздумьем,как построить карьеру,понравится начальству..Вот они и руководят

          Добавлю . Они не подчинены министерству обороны РФ . Только России !
          1. мерцание
            мерцание Сегодня, 20:47
            0
            Они не подчинены министерству обороны РФ . Только России !
            А МО России кому подчиненно? Не интересам России?
      2. иван2022
        иван2022 Сегодня, 20:55
        0
        Цитата: Aken
        Скорее, как надо руководить войсками.

        А чтобы руководить войсками теперь надо сначала поруковолить рестораном, а потом строительной компанией? А иначе-никак?
  5. Aken
    Aken Сегодня, 19:05
    +10
    Я, вот подумал. А если таких как Пригожин было бы два-три, где сейчас была бы линия фронта?
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 19:27
      +2
      Цитата: Aken
      Я, вот подумал. А если таких как Пригожин было бы два-три, где сейчас была бы линия фронта?

      Насчёт фронта трудно сказать, но два раза по 15 млрд баксов пришлось бы добавить.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 20:36
        +2
        На хорошее дело не жалко. В рамках России не такие и деньги. Мы же не Молдавия, правда? Ну, кто-то не построил новую яхту взамен отжатой.
      2. мерцание
        мерцание Сегодня, 20:50
        0
        Насчёт фронта трудно сказать
        А насчет потерь?
        Боец Вагнера сказал, что их потери больше чем у МО и Росгвардии.
        А МО России задача - минимизировать потери личного состава.

        МО России не может так рискованно штурмовать как это делает Вагнер.
  6. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 19:06
    +10
    Так у нас получается одни ЧВК Вагнер воюют ( несколько сотен человек), а все остальные сидят и смотрят.... Это что за СВО такое, наши власти чего этим хотят добиться? Чтобы их всех перебили, а мы опять перегруппировки начали делать до прежних границ России?
    И похоже Пригожину это уже начинает надоедать, он об этом уже прямым текстом говорит.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:17
      +9
      Конечно не смотрят.Воюют и под Кременной и под Угледаром,и под Гуляйполе.Все должны делать общее дело и грызне тут не место.
    2. иван2022
      иван2022 Сегодня, 19:31
      -1
      ВСУ сейчас порядка 1 млн военнослужвшмх. А Вагнер?
      Даже если 10 дивизий, то значит 100 тыс. Только не очень верю, что Пригожин контролирует 100 тыс. Он один воюет без снарядов и одновременно "не имеет отношения к МО РФ"....
    3. Карат
      Карат Сегодня, 19:33
      +3
      Цитата: Ратибор_А
      Так у нас получается одни ЧВК Вагнер воюют ( несколько сотен человек)


      Да каких сотен? У Вагнера по последним данным около 30 тысяч. Понятно, что не все на Украине, часть в Африке. Но не несколько сотен это явно.
      1. stankow
        stankow Сегодня, 19:49
        +1
        Их врядь ли больше 8000
        ................
      2. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 20:17
        +6
        З0 тыс было после того, как набрали зеков по колониям.
        После взятия Соледара зеков стало намного меньше, а после
        долгого окружения и штурма Артемовска осталось и того меньше.
        Но у Вагнера есть профессиональное и высоко мотивированное
        ядро - отставные спецназовцы, десантники, морпехи.
        Они командиры, и они же - основа штурмовых групп, которые
        идут на решающий штурм зданий после "разведок боем" зеков и добровольцев.
        И их число не бесконечно, и мало восполняется.
        На истощение этого ядра и надеется командование ВСУ,
        продолжая удерживать город.
        И это истощение серьезно тревожит Пригожина.
        Ему нужна ротация после захвата Артемовска,
        чтобы дать отдых своим людям.
        Отсюда его необычно резкие выступления.
        Обращения то к Герасимову, чтобы дал боеприпасы,
        то к Зеленскому, чтобы оставил город.
        1. Карат
          Карат Сегодня, 20:31
          0
          Цитата: voyaka uh
          З0 тыс было после того, как набрали зеков по колониям.


          Вы уже этих зеков к месту и не к месту вспоминаете. Родные у Вас среди них чтоль?
          По заявлению одного из командиров штурмового отряда зеков было не более 2 процентов. Сейчас ещё меньше.
          1. Aken
            Aken Сегодня, 20:39
            0
            Цифры мы узнаем через много лет.
        2. Aken
          Aken Сегодня, 20:38
          +1
          Не будет ему ротации. Его хотят уничтожить. Многим мешает.
    4. Uno
      Uno Сегодня, 19:35
      +4
      Несколько сотен, вы серьезно? Ваш комментарий.......
    5. мерцание
      мерцание Сегодня, 20:52
      0
      И похоже Пригожину это уже начинает надоедать
      Не Пригожину, а тем сила которые за ним стоят.
      А силы эти - прозападники.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:07
    +12
    Согласен со всем что говорит Пригожин. Пора бы кому то в верхах получить по щам за такое отношение к музыкантам. За ту работу что они выполняют снабжение должно быть первоочередным и пополнение л.с., тоже.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 19:33
      +5
      Защитникам миллиардеров, наживающих бюджетные миллиарды на крови солдат, тоже однажды придётся "получить по щам". Просто потому, что миллиардеры их защищать не будут. И правильно сделают.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:52
      -2
      Вопрос про отношение к музыкантам очень скользкий и тонкий. Напоминаю, что в России формально организации по типу Вагнера до сих пор запрещены. Дашь им что-то, а после СВО к тебе придут и на полных к тому основаниях укажут на УК РФ, приложив все доказательства.
      Так что Пригожину, если хочется воду побаламутить, надо не про снаряды говорить, не про какие-то там обиды на него или его, а про корень его проблем - правовой статус Вагнера. В одном интервью он упомянул, что ЧВК незаконна, но больше про этом ни слова нигде не было. Но это значит, он осознаёт своё положение. И для меня ОЧЕНЬ странно, что он требует чего угодно и говорит о чём угодно, но только не о легализации. Что, налоги платить не охота что ли? request
  8. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 19:08
    +5
    Прав во всем. Вагнер- это львы во главе со львом, а практически у всей остальной армии рф во главе совсем не львы.
    1. Саша с Уралмаша
      Саша с Уралмаша Сегодня, 19:18
      -2
      Стадо ослов во главе со львом,лучше чем стадо львов ....
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:35
      +1
      Вагнер- это львы во главе со львом

      Пригожинцы это чрезвычайно продвинутая структура с огромным боевым опытом, вот и результат налицо. Этот опыт надо распространять на всю армию, как это делали во время ВОВ
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 19:10
    +2
    При всём уважении - напоминает бессмертное: Польско войско Берлин брало, русско войско помогало..

    Не - музыканты люди крутые, спору нет, но не одни же они там в чистом поле воюют?? Как-то это уже перебором отдаёт..
    1. Aken
      Aken Сегодня, 19:13
      +1
      Или недобором со стороны штатных полководцев.
  10. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 19:10
    +8
    А где вообще наши войска на Украине? Чем они занимаются? 300 000 человек только мобилизованных...
    Такое количество войск просто шапками бы закидали весь Артёмовск...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:20
      +5
      Где войско?да на 800 километров только фронта,на отдыхе,доукомплектовании.И что такое 300 килоштыков?В данных условиях-если не ничего,то крайне мало
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 19:37
        +1
        В апреле еще добавиться.
        Коммент короткий как то.
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 19:24
      +3
      Основная проблема в штатной структуре наших воинских частей, которые хороши для парадов - на картинке все красиво, если считать количество танков, а вот подразделений обеспечения боевых действий не хватает в штатной структуре. Эти 300 000 мобилизованных просто не куда вставить, для них нет штатных должностей и коллективного вооружения. Или надо менять структуру воинских частей или создавать новые воинские части.
      1. ВадимЖивов
        ВадимЖивов Сегодня, 20:49
        0
        А Вы уважаемый вчем то прав. Один мой знакомый пару месяцев пушки ждёт. Ну может полтора. Могу немного ошибиться hi
  11. Osmodey
    Osmodey Сегодня, 19:12
    +4
    Опять урапатриотичные пафосные комментарии. ВО стало оплотом пропагандонства- что печалит. Львы это прелестно
  12. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 19:13
    -16
    Армия Пригожина это бандиты в основном, проехался по тюрьмам пацаном собрал(те кто беспределу ходили) кому терять не чего, а основная армия пока наша ничего не показала, где ВДВ и где спецназ. А куда в нашей стране деваться сейчас?
    Странная у нас армия, ведь за год ничего не показала, кого они там понабирали, может причина дедовщина никто служить не хотел, всякое обычно само в наступление не полезет, полезут пацаны
    Пригожин он как отец мафии, отношении с солдатам как его дети. Те кто пошли за него воевать они ему все че то должны, он их со дна вытянул.
    Шойгу своих ездит инспектирует тех кто в окопах сидит. Когд же вы в наступление пойдете, хотел бы у него спросить, сколько в окопах сидеть то будете. Когда армия начнет работать как надо.
    А сидят они в окопах потому что бронетранспортеров нет, БМП-1 БМП-2. витдел я жалкое зрелищи когда чеченцы прорвались вперед, прошитый со всех щелей, стоит полностью разбитый бронетранспортер, на последнем издохе издохе.ю а тем парням кто прорвался надо пожелать здоровья. Вот она ваша техника что вы годами модернизировали. Танк и броник сгорит и ты сгориш. Где техника господин Шойгу? Не афганистан не Чечня ничему наших генералов не научила. Вот возьмите бронетранспортер Бредли, носит название американского генерала. Вот хочет Шойгу назвать БМП1 своим именем? Бредли это видимо для парней заказано было, а для наших вы типа умирайте родина вас не забудет. БМП1 это Родина вас не забудет. Аминь.
    А что инспектировать господин Шойгу, вы же знаете большая часть техники прошивается из крпнокалиберных пулеметов
    Техника нужна нормальная
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:22
      +5
      Про спецназ и остальное войско Вам могут много интересного рассказать выжившие и сумевшие выбраться из Харькова
  13. spirit
    spirit Сегодня, 19:18
    +5
    Пригожин конечно ещё тот фрукт, и многое он конечно преукрашивает в свою пользу в аппаратной войне.Но это единственный человек с серьезным пол весом кто макает в "гуано" лицо Паркетного кронпринца с его прихлебательской свитой которую он тут намедни награждал и которая по хорошему уже должна давно сидеть на нарах а в лучшем случае стоять у стенки.Уважение
  14. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 19:21
    +4
    Что ему возразить? На правду возразить нечего.
  15. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 19:22
    +2
    - Ну кто то же должен наблюдать , смотреть со стороны и делать "умозаключения" , выгодные определенным "центрам силы" в стране... при возможности делать пакости.

    - Последние высказывания Пригожина - должны насторожить все здоровые силы в стране ... Всё очень серьезно . И если уже "ввязались", и просто "отлипнуть" назад нам не позволят - надо делать выводы...
  16. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 19:24
    +2
    Все недомыслы про Вагнеров это ведь не их вина это вина гарантов опустивших все что можно(собирать деньги на покупку абмундирования... Я не представляю что бы сказал мой дедушка прошедший всю финскую и ВОВ на это). Что можно они делают не на жизнь а на смерть, кто то говорит многие за деньги и что с такого?!?!?!! А за миллионные бонусы, яхты, клубы, виллы на верху дохрена сделали?????? Осуждающие Вагнеров плюньте сначала в виллы олигархов для начала....
  17. Master2030
    Master2030 Сегодня, 19:25
    -1
    Симпотный эдак себя скоро реинкарнацией Будды и Кришны объявит.
  18. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 19:26
    +7
    Русская армия состоит из многих родов войск, одним из которых можно считать Вагнера. Это правда, что Вагнер добивается успеха в самых сложных условиях на фронте, и это правда, что его боевой уровень кажется явно выше, чем у регулярной армии, по крайней мере, в наступательных и штурмовых операциях.Другие виды вооруженных сил, такие как ракетные войска, проделали хорошую работу. Мы должны дать Вагнеру все, что ему нужно, и постараться добиться, чтобы другие войска достигли их боевого духа и боеспособности, и, прежде всего, избежать споров и столкновений, влияющих на ход войны.
  19. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:28
    +5
    В Минобороны РФ своя музыка, в которой часто "на ходу" ноты меняют оттого и музыка странная. Особенно "музыка" "красиво" звучит когда на очередном брифинге со СМИ представитель МО РФ сообщает об очередной сводке с фронта и после сравнив её (сводку) с информацией из пресловутых Telegram-каналов поступающей с передовой позиции непосредственно от бойцов. Дессонанс разительный. Яркий пример бои в г.Херсон.
  20. dump22
    dump22 Сегодня, 19:28
    -7
    Пригожин уверен, что в случае поражения бойцов «Вагнера», любого их отступления из Донбасса, весь фронт посыпется вплоть до российских границ, может быть, и дальше.


    По моему он хвастун.
    Слишком много самовосхваления, уверений в своей уникальности и незаменимости, послушать его - только на его группе весь фронт держится!

    Генералов почти всех ругает, Шойгу практически в открытую посылает, а вот генерала Матовникова (ставшего популярным из-за видео) почему-то активно защищает. Хотя Матовников реально никакого активного участия в СВО не принимал.
  21. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:30
    +5
    Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперед

    Собственно говоря, стратегия именно СВО, Евгением Пригожиным обозначена верно. Более того, он, как никто другой, благодаря своему присутствию на месте, имеет полное право высказать своё мнение о ходе операции...
    Одного не могу понять, почему позиционируется именно такая ситуация?
  22. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 19:35
    +1
    Ну в Вагнера зэков не так уж и много, бывших военных намного больше, по этой теме даже была жалоба мо о том что увольняются и уходят в Вагнер. Насчёт остальных, смотрите итог, а он не вселяет оптимизма. Есть части которые дерутся,а есть ЗВО даже украинцы об этом говорят. Резервы у них есть,они не губят кадровых их при шухере выводят на отдых и пополнение. Ну а на их место мобиков на мясо и заметьте это с самого начала СВО. Ну а весной или летом решится итог всего , бить они будут сильно по всем правилам с фантазией,с помощью НАТО, с использованием всяких инноваций не даром закупки более 3000 беспилотных и обучение операторов. Ну для нас поражение окончится непредсказуемо, вражин затаилось много внутри.
  23. никникник
    никникник Сегодня, 19:39
    +3
    не хаю ВС РФ, но Пригожин говорит правду матушку. Да ВС РФ авиа, арт ударами помогает. Не воюет, а именно помогает вагнеровцам. Но эта помощь совсем не та, которая может быть. Ранее сообщалось уже, что верхушка МО РФ относится к Пригожину предвзято. Наверное так и есть. Что такое военные действия? Для одних мать родна, чтобы нажится, для других слезы, кровь, смерть. Рубят верхи бабла. Сколько к примеру гсм нужно для военных действий? А кто поставляет этот гсм? Правильно Сечин и Ко. А кто он? Правильно - приближенный. Где то течет кровь рекой, а где то бабло кому то в карман. Наши знают о всех поставках вооружения, что и откуда, однако чего то прям на границе не уничтожают. В России Указ издали для пожертвований со стороны бизнесменов, но с оговоркой, что данный Указ не касается лиц нефтегазового сектора, сам ВВП по телеку говорил. На Украине говорят "Пусть не так бомбить Россию как она Украину, но мы можем показать, что руки у нас дойдут и до российских территорий". А оно и происходит. В Саратовскую, Рязанскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Брянскую область, Крым летают снаряды и беспилотники? Летают. В Подмосковье, в Питер (пусть даже без жертв) долетели? Долетели. Диверсии на территории России совершаются? Совершаются. И все почему? Ответ очевиден и без комментов. Жаль наших ребят, что гибнут. А ведь гибнет генофонд, которым растить новое поколение. Со временем все это скажется. Определенный период рождаемости демографии просто опять окажется в "яме". В принципе а что? Мы направо налево раздадим гражданство пенсионерам, которые ни дня не работали, а тем более на Россию и будем платить им пенсии, со своих же драть налоги, штрафы, увеличением плат за жкх, и с увеличением пособий и пенсий на 100 рубликов, вынуждая своих брать кредиты под грабительские проценты, которые платить до гробовой доски и загоняя в долговую яму, чтоб не вякали
    1. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 20:44
      0
      Открыты вакансии: стрелки, пулеметчики, гранатомётчики, снайперы, врачи и медработники, операторы ПТУР, операторы ПТРК, минометчики, артиллеристы, танкисты, экипажи БМП, БТР, операторы и техники БПЛА, связисты, специалисты радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, арткорректировщики, авианаводчики, операторы ПЗРК, экипажи Панцирь-С, экипажи С-300, пилоты боевых самолетов, вертолетов и другие - для каждого найдется работа. Набор у Вагнера есть у них техника
  24. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 19:40
    +4
    Конечно, Пригожин со своим "оркестром" делают нужную и важную работу. Но такое положение дел, когда наибольшую эффективность показывают частные военные структуры, недопустимо. Должна быть сильная самодостаточная государственная военная сила - ВС России, которые конституционно предназначены для защиты страны. Для этого мы все платим налоги, состоим на воинском учёте, проходим военную службу в том или ином порядке.Не годится когда у страны тяжелейшие испытания войной, толкаться животами и меряться тем "кто Родину больше любит".
  25. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 19:42
    +2
    В кои то веки соглашусь с Аороном Заави и другими, что Пригожин перебарщивает. ЧВК имея несколько тысяч штыков, воюет со всей армией Украины, при всем уважении, но это что-то запредельное. Вообще не могу понять структуру отношение ЧВК и МО. Соответственно и в вопросе с боеприпасами (занимаю нейтралитет) кто их должен давать ЧВК? С одной стороны раз они сами определяют штатные структуры и вооружение (ну покажите мне штатную дивизию где у командира в прямом подчинении есть вооружение от стрелкового до ПВО и авиации?) соответственно б/п закупают сами с заводов. Если б/п даёт МО, то согласно чего? Кстати в прошлом году где-то в группах читал интервью артиллериста, и там были такие слова дескать, что им не воевать с их снабжением. Как все в реальности узнаем наверное только после СВО.
  26. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 19:43
    +4
    Вся причина тому что сидим в окопах это реформы в армии, Шойговские сокращения, ведь именно он и только он сокращал армию. И закупал дырявые бмп.
    Мы год сидим в окопах и ждем когда курганец-25 поставят.
    А то что потавляется в армию на нем надо бежать назад а не вперед, напомню это БМП1 и БМП 2 которые прошиваются из крупнокалиберного пулемета На чем ехать то? Во время афганистана и Чечни в эти машины никто внутрь не садился все на броне ехали так было безопаснее, с 1980 годов ни одна не подумала о том что нам нужны хорошие бмп.
    В нашей армии ниче сказать нельзя что нам типа бмп нужны.
    Ну че он у солдат хочет спросить че они сидят не наступают? Неужели никто не сказал нам нужны хорошие бмп.
    Если бы я там был бы то я бы попросил немного танков Т-90, терминаторов и курганцев 25 и пошел бы в наступелние
    Пусть бы у меня все горело но я бы пробился вперед.
    Я бы заказал артподготовку, далее поддержку вертолетов и авиации и все отправил вперед.
    А если кто то бы возмутился что не пойдет в наступелние, я бы сказал пойдут все.
    Я бы сказал солдатам я устал терпеть эти обстрелы. Сдохнуть тут завтра или там, или выиграть. Я бы прошел до следующих окопов это факт. Понемногу.
  27. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 19:44
    +2
    Очевидно что для ВСУ Бахмут это место постоянного расхода резерва, если не оттягивать эти резервы на другие участки фронта Вагнер может и не выдержать, у них мобилизации нет в отличии от ВСУ. Наступать МО не торопиться , оно и понятно суворовских идей нет , технологического приимущества тоже , людей пока что тоже считают , в таких обстоятельствах лучше в обороне сидеть, но это черевато прошлый сентябрь это доказал, враг хитёр и коварный.
  28. геолог
    геолог Сегодня, 20:01
    0
    Постоянные ссоры Ахиллеса с Аганемном не помешали грекам взять Трою. Кстати по многим преданиям дух Ахиллеса обитал на о.Змеиный возле устья Дуная, а его родина по Флавию Арриану находится в районе Керчи, где находятся развалины форта Мирмекий.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 20:36
      0
      Цитата: геолог
      ссоры Ахиллеса с Аганемном

      с Агамемноном! hi
  29. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 20:04
    0
    Пригожин дело делает. Дело для страны. Пока война-герои! Пока есть результат- никто не будет задавать неудобных вопросов. Но после непростят их за всё...всё припомнят... и снаряды, и критику...Потихонечку пойдёт на убыль пиар, далее на первом канале вещать эксперты (найдутся) и те что щас от восторга слюной исходят будут про правовую базу, и что всё это неправда, а если и правда да не та и т.д и понеслось говно по кочкам...
    Посчитают опасным организацию для гос-ва (читай: для себя).
    Повезёт если на плаву остаться, то далее Африки и ни-ни и то без лишнего шуму.
    Классика жанра...
    Ндас..
    (На прорицателя не претендую, лично своё мнение)

    «Когда начинается война, зовут солдата и Бога. Когда заканчивается, о Боге забывают, солдата судят» говаривал один Генерал (покойный нынче)
    От себя желаю ВСЕМ вернутся домой целыми, море счастья и океан здоровья.
  30. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:05
    0
    Да! Зато как красиво танковый биатлон проводили! И песни пели, в стиле : " крепка броня и танки наши быстры". А, как дело коснулось- без частной военной компании- никуда! Даже, если это частично соответствует действительности... В страшном сне я такое не мог бы себе предстваить , проходя службу в ВВС с 1981 года! Где наша несокрушимая и легендарная? Говорю это с болью, так как большая и лучшая часть моей жизни прошла именно в рядах Советской Армии.
  31. мерцание
    мерцание Сегодня, 20:16
    0
    Вот интересно, почему о ЧВК Вагнер во время СВО заговорили только после октября?

    Интересно еще и другое, почему активность ЧВК последовала после того, как МО России перешла на стратегию "война на истощение". Которая подразумевает сбережения ресурсов, прежде всего человеческих.

    Отсюда и выбор активной позиционной войны, где мы имеем преимущество в артиллерии, РСЗО, авиации.
    К наступательным штурмовым действиям переходят только когда сопротивление противника удается значительно подавить, чтобы беречь личный состав.
    Это и понятно, значительные потери личного состава могут вызвать антивоенные протесты, которые поддержат все деструктивные силы как внутри России, так и извне и могут привести гибели России.

    Призывать к активным неподготовленным наступательным действием - означает помогать врагам России.
    Помню, как израильский спецслужбист Яков Кедми на одной из передач чуть ли требовал штурма крупных городов.
    Интересно, Яша хотел нашей победы или огромных потерь и последующих антивоенных протестов?
    ---
    ЧВК Вагнер - настоящие профи, уличные бои это их стихия (как говорят сами бойцы).
    Но даже у них огромные потери. У профессионалов!
    Со слов бойца Вагнера, их потери больше, чем МО и Росгвардии.
    Что указывает на то, что штурмовые действия осуществляются несколько преждевременно.
    Вопрос: к чему такая спешка?

    ---
    У МО России и у ЧВК Вагнер разная степень ОТВЕТСТВЕННОСТИ перед страной.
    МО России не может так рискованно (с такими потерями) штурмовать как это делает Вагнер.

    Потери ЧВК это потери ЧВК.
    А потери МО это катастрофа для России.


    Потери ЧВК Вагнер (хоть там большинство наши же соотечественники!) все таки воспринимаются обществом не так болезненно как потери МО.
    Во многом благодаря СМИ, военкорам, блогерам итд, которые как то ДРУЖНО умалчивают потери ЧВК Вагнер, и наоборот СМАКУЮТ потери МО России.
    Возникает вопрос почему в одном случае пустота, а в другом вопли? Они на чью мельницу льют воду эти военкоры?
    ---
    Всякая штурмовщина ведет к неоправданным потерям, потери поднимут негативную волну в обществе, негативная волна разрушит Россию.
    ---
    Пригожин хочет поднять негативную волну в обществе?
    Так же как и Яков Кедми?
  32. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 20:17
    0
    В 1941 тоже было преимущество у фашистов и Сталин боялся до войны наращивать армию. Страна может, если захочет и денег дадут на армию.
    Мы должны побеждать на этой войне, какие договоры?
    2014 год это пример тех договоров о чем не стоило договариваться и когда армия донбасса шла в наступление ее следовало поддержать. Минск 1, 2, 3 всех обманули. Армия РФ ни к чему не готовилась.
    Януковичу надо было еще всех разогнать и все. Когда был Янукович на тот момент им бы запад денег не дал бы. Янукович все правильно говорил, но подписал договоры его там кинули чуть не убили. Первое что должен был сделать Янукович разогнать майдан, если кто был на площади посадить в тюрьмы. Достаточно было пару указов издать своих и майдан внезаконаю. Всем по лет 10 дать и спи страна спокойно После 10 лет кто захочет жизнь в тюрьме проводить?
    В чем я с политикой Путина согласен, нам майданы не нужны пока.
    1. геолог
      геолог Сегодня, 20:49
      0
      Сталин наращивал армию настолько, насколько было в его силах, но это не помогло в 1941г. избежать катастрофы,увы. Как говорили древние" армию больше губят не потери, а дезертирство..." Когда Гитлеру в конце года сообщили статистику потерь Красной Армии в людях,самолетах и танках,( счет шел на десятки тысяч техники и миллионах убитых и взятых в плен) он не поверил, а это оказалось правдой т.к. немцы даже занижали собственные успехи.
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 20:51
      0
      Янукович уже не мог разогнать майдан, во-первых он трус и за свои деньги трясся, во-вторых его все окружение предало. Был такой руководитель его администрации Левочкин, а его жена в это время по майдану шастала. И надо признать, что он все сделал, что бы люди вышли на майдан. Его старшенький сынуля всех достал отжиманием у всех бизнеса. Фермеры в 2013г даже поля побросали и не убирали, так было дешевле. Урожай можно было продать только через фирмы сынули старшенького. Так же Янукович все свое президентство, нациков спонсировал на западе Украины, что бы население востока пугать, в надежде что восток будет за него голосовать.....