Британия. Восстание Боудики

Боудика призывает бриттов защищать свою страну от римских захватчиков. Гравюра Уильяма Шарпа. Национальная портретная галерея, Лондон

«Боудика стала иконой британской национальной истории и теперь является символом не только британской свободы, но и силы женщин. Она была нарисована и вылеплена. Она «снималась» в фильмах и была главным героем многочисленных книг, как академического, так и художественного характера».



Королева британского племени иценов. Иллюстрация из «Истории Англии», опубликованной в 1859 г.

Несколько десятилетий назад



Эмблема римского легионера с надписью SPQR, начальными буквами латинского термина, означающего «Сенат и народ Рима»



Ареал расселения кельтских племен перед началом римского вторжения



Примерная территория расселения племени иценов

Боудика

«Его царство было разграблено центурионами, его дом – рабами, как будто они были военной добычей. Во-первых, его жена Боудикея была подвергнута бичеванию (порке), а его дочери обесчещены. Все вожди иценов, как если бы Рим получили в дар всю страну, были лишены их родовых владений, а родственники царя были обращены в рабов...»

Боудика – женщина-воин

«Мы, британцы, привыкли к женщинам-командирам на войне. Я происхожу от могущественных людей! Но теперь я сражаюсь не за свое королевство и богатство. Я сражаюсь как обычный человек за свою утраченную свободу, свое израненное тело и своих оскорбленных дочерей».



Монета триновантов

Разрушение Камулодунума



Бой в городе (Колчестер) повстанцев Боудики с защитниками города, которые пытаются защитить храм. Иллюстрация Питера Денниса



Балкернские ворота. Римские ворота I века в Камулодунуме, это самые большие сохранившиеся до наших дней ворота в Римской Британии



Городские стены Камулодунума I века. Современный вид

«Они выбрасывали треновантов из их жилищ, сгоняли с полей, называли пленниками и рабами. Римские воины потворствовали своеволию ветеранов и вследствие сходства в образе жизни, и в надежде, что им будет позволено то же».

«Те, что были захвачены в плен бриттами, были подвергнуты всем видам поруганий. Они подвешивали самых благородных и именитых женщин обнаженными, затем отрезали им груди и пришивали к их ртам, чтобы казалось, будто жертвы поедают их; после этого они насаживали женщин на острые колья, пронзавшие их насквозь во всю длину тела. Все это они совершали, сопровождая жертвоприношениями, пиршеством и развратом во всех своих священных местах, но особенно в роще Андате».

Разрушение Лондиниума



Городская стена Лондиниума

«Ни мольбы, ни слезы взывавших к нему о помощи горожан не поколебали его решимости, и он подал сигнал к выступлению, взяв с собою в поход пожелавших ему сопутствовать; те, кого удержали от этого пол или преклонный возраст, или привлекательность этого места, были истреблены врагами».

Разрушение Веруламиума



Остатки крепостной стены Веруламиума



Остатки крепостной стены Веруламиума

Неизбежное столкновение



Кельтский медный шлем 50–150 гг.

«Оглянитесь вокруг и посмотрите, сколько нас много. Взгляните на демонстрацию нашего воинственного духа и подумайте о мотивах, по которым мы обнажаем свой мстительный меч. На этом месте мы должны либо победить, либо умереть со славой».

Сражение и смерть Боудики

«Держите свои ряды, стреляйте копьями, бросайтесь в ближнюю атаку и прорубайте проход своими мечами. Преследуйте побежденных и никогда не думайте о добыче или грабеже».

«Мятежники пытались бежать, но бегство оказалось трудным, потому что окружающие повозки преградили путь отступлению. Римляне вырезали всех, кого могли, убивая даже животных, которых повстанцы использовали для перевозки своих припасов».

Последствия восстания

«Правитель Британии Гай Светоний Паулин вновь приступил к повторному подчинению ранее завоеванных территорий огнем и мечом, и это распространялось не только на самые враждебные Риму народы, воевавшие под знаменами Боудики,

но и даже на тех, кто просто сохранял лояльность».

«В ряде случаев я думаю, что римские императоры подумывали о том, чтобы отказаться от своей оккупации здесь, один, безусловно, в контексте Боудикского восстания, когда Нерон, должно быть, задавался вопросом, стоит ли провинция усилий, чтобы удерживать ее».

«Два города были разграблены, восемьдесят тысяч римлян и их союзников погибли, а остров был потерян для Рима. Кроме того, все это разорение было навлечено на римлян женщиной, что само по себе причиняло им величайший позор»,

Наследие Боудики сегодня



Памятник Боудике, открытый в 1902 году



Туристический маршрут «Путь Боудики». Проходит между городом Нориджем и Диссом, примерно параллельно старой римской дороге

Литература:

Вот такую характеристику дает героине этой статьи профессор австралийского университета Ньюкасла Магэрит Джонсон (Marguerite Johnson), а мы пойдем дальше и попробуем рассмотреть более детально восстание Боудики – «королевы» одного их кельтских племен иценов, во время оккупации Римской империей Британии в 60 году н. э.Многие дошедшие до нас источники сходятся во мнении, что Боудика была женщиной благородного происхождения, имела высокий рост и длинные рыжевато-коричневые волосы, спускавшиеся ниже талии. Она имела сильный и резкий голос, дополнявший ее пронзительный взгляд. Но вот жестокое обращение с ней и ее двумя дочерьми со стороны пришедших на остров римлян, стало непосредственной причиной восстания в Британии под руководством этой могущественной женщины. Но чтобы узнать, что же стало непосредственной причиной восстания и какой была Британия до вторжения туда римских легионов, попробуем отмотать время на несколько десятилетий назад...Покончив с континентальной Европой, Рим начал свое медленное и поэтапное завоевание Британии. Первым был Юлий Цезарь, нанесший визит на остров в 55 и 54 годах до н. э. Военный визит не совсем удался, и Цезарь со своими легионами удалился обратно на континент решать более насущные дела.Прошло без малого столетие, и уже в 43 году нашей эры Римская империя при императоре Клавдии под командованием Авла Плавтия начала успешное военное вторжение в Британию с армией, насчитывающей около 40 000 человек. И если военные кампании Цезаря в 55 и 54 годах до н. э. были не совсем успешными, то на этот раз римляне добились быстрого военного успеха, Британия стала римской провинцией, а римляне закрепили свою власть на острове почти что на три с половиной столетия. Вот как раз с этого момента и начинают появляться и первые письменные записи об истории Англии...Римские легионы продвигались все глубже и глубже по территории Британии, покоряя различные кельтские племена одно за другим. Некоторые племена, стремясь сохранить себя и свою независимость, объединялись с Римом в качестве федератов (союзников), другие же оказывали отчаянное сопротивление.Но сила сопротивления местных племен была такова, что остров так и не был полностью покорен и требовал непропорционального военного присутствия от властей Рима на протяжении всего времени его существования в качестве римской провинции.Однако военная сила была не единственной тактикой, используемой империей для удержания завоеванных территорий. Несколько кельтских племенных вождей предложили сделать свои «королевства» государствами-федератами Рима. В основном это означало, что пока их вожди были живы, то они обязаны были платить налоги и беспрекословно выполнять все приказы Рима, когда их об этом просили. И исполняя все эти условия, они могли поддерживать определенный уровень дозволенного суверенитета в Римской империи.Пытаясь оградить свой народ от римской тирании, Прасутаг из кельтского племени иценов(территория современного Норфолка) был одним из одиннадцати британских племенных вождей, покорившихся римскому императору Клавдию сразу же после первоначального римского завоевания острова в 43 году нашей эры. Таким образом, ицены были одним из племен, что пошли на это соглашение с Римом, а Прасутаг был официально назначен римскими властями «королем» иценов, другом и союзником Рима и оставался таковым вплоть до самой своей смерти (около 60 года н. э.).Долгое правление Прасутага запомнилось современникам как особенно процветающее, и когда Прасутаг умер, он оставил своим сонаследником тогдашнего римского императора Нерона вместе со своими двумя дочерьми. Хотя Прасутаг и надеялся, что это обеспечит безопасность его народу и его семье, это его политическое завещание подготовило почву для массового восстания племени под руководством его жены Боудики.Договоренность между народом-федератом и Римом рухнула сразу же после смерти Прасутага. Дело в том, что по римским законам можно было оставлять политическую независимость своим федератам, и это было нормальной римской практикой, но при одном условии – все территориальные владения вождя в случае его смерти завещались римскому императору. Римские имперские законы позволяли наследование только по мужской линии, поэтому все старания Прасутага передать престол представителям своего рода были тщетными.Перевести племя иценов в ранг провинциального статуса, а «королевство» Прасутага превратить в часть римской провинции должен был Кат Дециан, прокуратор, осуществлявший финансовый надзор за этой провинцией. Опираясь на существующие законы, после его смерти владение Прасутага было аннексировано, все земли конфискованы, а имущество с римской тщательностью описано. Кроме того, римляне начали ужасно обращаться с иценами, с самой Боудикой и ее двумя дочерьми – ее прилюдно бичевали, а дочерей изнасиловали.К тому же вдобавок к этим бесчинствам и грабежам к иценам прибыли центурионы и начали требовать поставки рекрутов и выплаты денежного налога.Вот как об этом писал Публий Корнелий Тацит, который является одним из достоверных древних историков, описывающих жизнь и восстание Боудики, в своих «Анналах»:После расправы римлян с Боудикой и ее дочерьми, ицены начали вступать в сговор с соседними племенами, такими как могущественные тринованты, и другими, после чего Боудика, обладавшая хорошими организаторскими и ораторскими способностями, была избрана племенной знатью возглавить это объединенное восстание.Такие жестокие и необдуманные действия римской власти превратили добровольного союзника Рима в непримиримого врага и зажгли в разрозненных и враждующих между собой кельтских племенах пламя негодования, которое стоило жизни более чем ста тысячам человек и почти что лишило римлян их опоры в Британии.Месть Боудики была хорошо спланирована и так же безжалостно осуществлена. Она объехала все племена на колеснице со своими дочерьми, стоявшими впереди нее, после чего ей удалось создать большой союз из недовольных Римом племен, затем она дождалась, пока все римские легионы под командованием претора и наместника Британии Гая Светония Паулина не окажутся далеко на побережье Уэллса, разрушая и подавляя последний оплот жрецов-друидов на острове Англси. Данное обстоятельство благоприятствовало мятежу британских племен, а это означало, что какое-то время восставшие не будут встречать сколько-нибудь серьезного сопротивления от римских войск.В своих «Анналах» Тацит так воспроизвел речи Боудики:При этом она сжимала копье, когда говорила со своим народом.Затем с хладнокровной эффективностью она нанесла ответный удар. С огромной армией восставших, насчитывающих примерно 120 тысяч своих соплеменников, она неистовствовала по территории всей восточной Британии, убивая римлян и поджигая их поселения, направляясь к главному символу римской оккупации – Камулодунуму (совр. Колчестер), некогда бывшей столице племени триновантов.Наконец, восставшие подошли к главному городу Римской Британии – Камулодунуму. Жители Камулодунума срочно отправили гонцов к прокуратору Кату Децинию, умоляя прокуратора прислать подкрепление, чтобы помочь отбиться от неистовствующей толпы восставших. Город был осажден, а присланные на подмогу римским прокуратором Катом Децинием войска в количестве двухсот человек, из срочно собранных ополченцев, были легко разбиты. Плохо подготовленным жителям Камулодунума, состоявшим в основном из отставных солдат и членов их семей, удалось продержаться двое суток.Через два дня город, не выдержавший осады разъяренной толпы восставших пал и был полностью разграблен и снесен. Легат Квинт Петиллий Цериал, командующий Девятым легионом (единственным оставшимся) после ухода армии Гая Светония Паулина в Уэлльс, сделал попытку выбить из города восставших, но был разгромлен и вынужден был с оставшейся частью своего легиона бежать в Галлию.Разъяренная армия Боудики ворвалась в Камулодунум, методично уничтожая все на своем пути. Не пощадили даже бронзовую статую императора Нерона, стоявшую, вероятнее всего, перед самим храмом Клавдия, которая была повержена и обезглавлена, а сама голова была забрана в качестве трофея.Выжившие жители Камулодунума отступили в Храм Клавдия(построен между 49–60 гг.), где еще в течение двух дней они прятались за его толстыми стенами, слушая звуки бойни и разрушения города снаружи, когда Боудика и ее последователи грабили и разрушали город и наконец, добравшись до них, сожгли и этот храм. По прошествии без малого двух тысяч лет, сейчас мы можем только догадываться о той агонии, которую пережили тысячи несчастных римских колонистов, когда к ним подкрался едкий дым пожарищ и палящий огонь мести Боудики. Современные археологические раскопки подтвердили повсеместное разрушение города, где ими были найдены слои красновато-коричневого пепла, фрагменты римской керамики, что археологи вскоре называли «слоем Боудики»...Здесь надо заметить, что римские ветераны и другие поселенцы не только жестоко обращались с местными кельтскими племенами, но еще и заставляли их платить за строительство храма Клавдия, уже умершего императора, во время правления которого римляне захватили Британию. Таким образом, Камулодунум стал центром особого негодования восставших.К тому же тринованты сильно страдали от оскорбительного высокомерия римских ветеранов-колонистов в некогда своей собственной столице – Камулодунуме, а римские колонисты-оккупанты смотрели на земли покоренных ими триновантов, как на собственные земли, доставшиеся им по праву завоевания ().Вот что пишет об этом Тацит:Обращение Боудики со своими врагами было жестоким, и она, по всей видимости, своим жестоким обращением ужасно напугала римлян. Подробно о мести Боудики за поруганную честь дочерей сообщает историк Кассий ДионСледующей целью Боудики оказался город Лондиниум (совр. Лондон). Основанный на берегах реки Темзы сразу же после римского завоевания в 43 году н. э., Лондиниум за короткий срок стал процветающим торговым центром, представляющим собой поселение оптовых торговцев и ставший важным перевалочным пунктом в сети торговых и культурных связей в этой новой римской провинции.Когда восставшие силы Боудики устремились к Лондиниуму, Гай Светоний Паулин завершил свою победоносную кампанию на острове Англси и двинулся к Лондиниуму, надеясь спасти город.Но по прибытии на место он понял, что защищать город будет невозможно и, взяв с собой желающих покинуть город, направился на север, оставив Лондиниум на милость разъяренным солдатам Боудики. Вот что пишет в своих «Анналах» Тацит:Ворвавшись в город, они подожгли все здания и вырезали там оставшихся жителей, всех тех, кто не захотел эвакуироваться. Проведенные в наше время археологические раскопки показали, что разрушения распространились даже на пригороды города на южном берегу реки Темзы.После полного разрушения Лондиниума та же участь постигла и муниципий Веруламиум (Verulamium), находящийся в 30 километрах севернее Лондона (совр. Сент-Олбанс, графство Хартфордшир) и испытавший на себе гнев мести Будикки, когда армия восставших атаковала его. В случае же с Веруламиумом археологические данные ограничены, и полный масштаб разрушений не ясен.Пока армия Боудики разрушала Лондиниум и Веруламиум, Светоний собирал войска – Девятый легион еще раньше был разбит войсками Боудики и был не в состоянии сражаться. Тем не менее Светоний все же смог собрать армию, насчитывающую около 10 тысяч человек, и несколько вспомогательных подразделений, с которыми можно было противостоять армии Боудики, превосходящей силы Светония в несколько раз (некоторые источники называют цифру 230 тыс.) Однако, в отличие от армии Боудики, римские легионеры были хорошо обучены, экипированы и закалены в боях.Точное место битвы между войском Боудики и римскими легионами Светония неизвестно. Источники описывают поле битвы, как находящееся внутри ущелья и упоминают лес за римскими позициями. Традиционно считается, что поле битвы располагалось вдоль недавно построенной римской дороги, в Уэст-Мидлендсе, известной как Уотлинг-стрит.Прежде чем приказать атаковать, Боудикка с двумя дочерьми впереди проехала сквозь ряды на своей колеснице и обратилась к своим воинам:Римские легионеры, как это было принято, были построены в самом центре плотным строем в три линии, а легковооруженная пехота, состоящая из вспомогательных войск, находилась по обеим сторонах от них, а на самых крайних флангах располагалась кавалерия. Перед решающей битвой Светоний обратился к своим солдатам:И когда визжащая толпа повстанцев пыталась атаковать неприятеля, римские легионы бросились на войско Боудики клинообразной колонной и расстроили ряды восставших, затем так же поступила и легковооруженная пехота из вспомогательных войск, ну а окончательно дело уже завершила конница, ринувшаяся на рассеянную и беспорядочную толпу с выдвинутыми вперед копьями – прорвала всех, кто оказывал сильное сопротивление. Вот как описывает это Тацит:Разгневанные разрушением стольких городов и жестокой гибелью стольких римских мирных жителей, солдаты Светония не давали никакой пощады ни мужчинам, ни женщинам, ни детям, ни даже животным...После окончания битвы Боудика умерла, однако какой смертью она умерла, источники расходятся. По словам Тацита, она приняла яд, чтобы не попасть в плен и столкнуться там с неизбежным унижением, а Кассий Дион утверждает, что она умерла от болезни (вероятно, от полученной раны). Она была похоронена своими верными людьми в секретном месте, которое, по утверждениям некоторых исследователей, теперь находится глубоко под десятой платформой железнодорожного вокзала Кингс-Кросс (King's Cross Station).Результатом восстания Баудики стало то, что территория народа иценов была разорена, а большая часть провинции полностью перешла под власть военных, которым римский император Нерон поручил начать репрессии против большей части населения Британии, а затем, боясь, что репрессии, предпринимаемые Светонием, спровоцируют новое восстание, отозвал его с занимаемой должности.Вот как описывает последствия этого восстания британский писатель Дэвид Маттингли в своей работе «Императорское владение: Британия в Римской империи»:После такого «умиротворения» Британия оставалась частью Римской империи до пятого века (410 г.) нашей эры, когда под натиском германских варваров зашаталась Римская империя.Хотя восстание Боудики продлилось недолго, кризис, вызванный этим восстанием, побудил императора Нерона рассмотреть вопрос о выводе римских войск с острова, но победа легионов Светония обеспечила римлянам контроль над провинцией.Так охарактеризовал виды на островную провинцию британский писатель Саймон Эллиотт, автор книги «Римские завоевания: Британия».Выгнать с острова римлян вполне могло быть конечной целью кельтов, которые, как считают некоторые исследователи, черпали вдохновение в победе германцев в Тевтобургском лесупод предводительством Арминия Германца. Но победы Светония оказалось достаточно, чтобы закрепить римский контроль над этой провинцией. Но даже и после этой победы, римлянам предстояли долгие годы упорных военных кампаний, но им так и не удалось полностью подчинить себе остров Британию.Здесь надо заметить, что для глубоко патриархального римского общества тот факт, что женщине-варвару удалось истребить так много цивилизованных римлян, считался очень сильным ударом.– написал Кассий Дион в своей «Римской истории».После всех одержанных над римлянами побед в конечном итоге восстание Боудики все же потерпело неудачу. И хотя память о Боудике со временем угасла, она все же, благодаря дошедшим до нас хроникам Тацита и Диона, была заново открыта в эпоху Возрождения, привела к восстановлению легендарной славы Боудики уже в эпоху королевы Виктории и никогда не была полностью забыта даже до сих пор. А в сегодняшней Британии, «королева» иценов стала чем-то вроде современной героини, является одной из самых знаковых женщин во всей мировой истории и одной из самых загадочных фигур времен римского владычества на этих землях.На сегодняшний день в Великобритании существуют постоянные экспозиции Боудики в некоторых самых важных музеях Англии, таких как Британский музей, Музей замка Колчестер и Музей Веруламиум. Для туристов и любителей пеших прогулок существует даже 36-мильная (58-километровая) пешеходная тропинка под названием «Путь Боудики», которая проходит через живописную сельскую местность графства Норфолк.В 1902 году сразу же после кончины королевы Виктории недалеко от Вестминстерского моста в Лондоне был открыт памятник Баудике, где она, стоя на своей боевой колеснице, запряженной двумя лошадьми, и с двумя своими дочерьми, со сжатым в руке копьем готова сразиться со всей мощью Рима.... Одно из племен кельтской группы, проживавших в древней Британии и населявших одну из юго-восточных областей острова (современные Норфолк и Саффолк). Ицены во время римского вторжения были богатым народом, о чем свидетельствуют найденные клады драгоценных металлов, такие как клад золотых монет (сообщение ВВС в 2011 году).(ок. 55 г. – ок. 120 г.). Древнеримский сенатор и историк, один из самых известных писателей Античности, автор двух больших исторических трудов – «История» и «Анналы». «Анналы» (Ab excessu divi Augusti) описывают события, начиная от смерти Октавиана Августа и до конца династии Юлиев-Клавдиев (с 14 года н. э. до 68 года н. э.).. Одно из племен кельтской группы в доримской Британии, населявших территорию на северной стороне Темзы (совр. Эссекс), включая земли, ныне расположенные в Большом Лондоне. Тринованты считались самым могущественным племенем Британии. В 60 году они присоединились к антиримскому восстанию Боудики, после подавления которого тринованты больше не появляются в истории. До прихода на остров римлян, чеканили свою монету.. Остров, площадью 714 кв. км, расположенный в северном Уэльсе и отделенный от остального Уэльса мелким и узким проливом. До римского вторжения Британии этот остров считался священным для жрецов-друидов.(лат. Templum Divi Claudii). Главное здание храма было построено между 49 и 60 годами, он был самым большим храмом в Римской Британии. Храм был одним из главных общественных зданий в городе, а его фасад и территория со временем были дополнены и расширены. Сегодня этот храм составляет основу нормандского замка в Колчестере.(между 155 и 164–230 гг.). Римский консул и историк, автор дошедшей до нас «Римской истории» в 80 книгах, охватывающих историю от прибытия героя Троянской войны Энея в Италию до времен последнего римского императора из династии Северов – Александра Севера (годы правления: 222–235).. Одно из кельтских племен в Британии, относящихся к группе народов белгов. Проживали к северу от Темзы на территории современных Эссекса и Миддлсекса. До римского вторжения катувеллауны занимались сельским хозяйством, имели процветающую экономику и чеканили свою монету. После провозглашения Веруламиума муниципием, многие катувеллауны получили римское гражданство и начали быстро романизироваться.. Железнодорожный вокзал в центральном Лондоне. Построен в 1852 году на месте памятника английскому монарху Георгу IV. Согласно легенде, этот вокзал был построен на месте последней битвы предводительницы кельтов легендарной Боудики, а ее тело захоронено под одной из платформ вокзала. В нескольких минутах от вокзала находится Британская библиотека. Дословно название этого вокзала переводится как «перекресток королей».. Сражение, произошедшее в сентябре 9 года между германскими племенами и римскими легионами. Вождь германского племени Арминий хитростью заманил римские легионы в лес и там внезапным ударом разгромил их. Все три римских легиона погибли, включая командующего Квинтилия Вара.