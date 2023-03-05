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ВВС США проведут оценку уровня подготовки украинских лётчиков

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ВВС США проведут оценку уровня подготовки украинских лётчиков

ВВС США проведет оценку уровня подготовки пилотов Воздушных сил ВСУ с целью определения сроков их возможного обучения пилотированию западной боевой авиации, в том числе и американских истребителей F-16. Первые украинские пилоты уже прибыли на территорию Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал NBC.


В Пентагоне приняли решение оценить уровень подготовки пилотов ВСУ перед тем, как браться за их обучение. Американцы придумали новую программу, выделили на нее средства и теперь украинские летчики начали прибывать в США для этого самого тестирования. Первые два пилота ВСУ уже находятся в США, на авиационной базе в Аризоне, где и будет реализовываться данная программа.

По данным телеканала, оценивать уровень подготовки и наличие навыков будут на симуляторах, установленных на военной базе. В ближайшее время туда прибудут еще восемь украинских пилотов, всего американцы протестируют десять украинцев, после чего будет принято решение о начале обучения летчиков Воздушных сил ВСУ.

Данная программа призвана оценить их возможности, чтобы мы могли им посоветовать, как они могут лучше использовать свои средства и те, что предоставили им мы

- заявил один из американских военных.

Несмотря на запуск программы тестирования, США своего решения об отказе поставлять Украине боевую авиацию не меняют, от американцев Киев истребители точно не получит. А вот вариант с поставкой какой-нибудь из европейских стран в США поддержат. В Вашингтоне не против, если свои истребители Украине передадут Дания и Нидерланды. Но не в данный момент. Сейчас все силы Запада сосредоточены на подготовке ВСУ к весеннему наступлению.
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8 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:04
    0
    Собаки женского пола. Самим окно жим жим? Хохряков подставили.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:12
      -1
      Тут не "жим жим",а расчет.Англосаксонская кровь слишком дорога,когда есть протошумеры..
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:05
    0
    Вот дошло дело и до авиации с Запада.Посмотрят на что способны,скорректируют программу,подготовят.Дадут самолеты
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:11
    +1
    Это начало поставок авиации в ВСУ, можно не сомневаться они обязательно будут. Реконструкция первой мировой войны с нашей стороны до добра не доведет ((((((
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:26
    +2
    всего американцы протестируют десять украинцев, после чего будет принято решение о начале обучения летчиков Воздушных сил ВСУ
    Все ли десять пройдут тестирование и сколько вообще планируют набрать для переподготовки? При этом американцы в вопросе поставки самолетов, как и с танками, хотят остаться якобы в стороне, милостиво предоставляя это право европейцам. Интересно, а добровольцев желающих полетать над "украинскими степями" (все говорит о том, что такая необходимость возникнет обязательно) тоже будут набирать из европейцев или своих тоже пригласят?
  5. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 07:44
    +1
    И в чём они их будут оценивать? В дюймах , как калибр главных орудий
    линкоров? В баллах , как на тестах на IQ? Реальных боёв сбит-не сбит
    вряд ли будет , а без этого мастерство пилотов и качество машин не
    оценишь . В общем , очередная серия "Top gun".
  6. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 08:12
    0
    Им пара сотен готовить надо, а они десяток тестируют? Или просто больше нет?
    Кончились пилоты.
  7. bambr731
    bambr731 Сегодня, 08:25
    0
    США своего решения об отказе поставлять Украине боевую авиацию не меняют, от американцев Киев истребители точно не получит.

    От американцев не получит, даже не сомневаюсь, а вот от европейцев очень даже возможно. Европа свой авиапарк угробит, а где восполнять? Ну конечно у дяди Сэма покупать