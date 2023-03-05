ВВС США проведут оценку уровня подготовки украинских лётчиков

Данная программа призвана оценить их возможности, чтобы мы могли им посоветовать, как они могут лучше использовать свои средства и те, что предоставили им мы

ВВС США проведет оценку уровня подготовки пилотов Воздушных сил ВСУ с целью определения сроков их возможного обучения пилотированию западной боевой авиации , в том числе и американских истребителей F-16. Первые украинские пилоты уже прибыли на территорию Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал NBC.В Пентагоне приняли решение оценить уровень подготовки пилотов ВСУ перед тем, как браться за их обучение. Американцы придумали новую программу, выделили на нее средства и теперь украинские летчики начали прибывать в США для этого самого тестирования. Первые два пилота ВСУ уже находятся в США, на авиационной базе в Аризоне, где и будет реализовываться данная программа.По данным телеканала, оценивать уровень подготовки и наличие навыков будут на симуляторах, установленных на военной базе. В ближайшее время туда прибудут еще восемь украинских пилотов, всего американцы протестируют десять украинцев, после чего будет принято решение о начале обучения летчиков Воздушных сил ВСУ.- заявил один из американских военных.Несмотря на запуск программы тестирования, США своего решения об отказе поставлять Украине боевую авиацию не меняют, от американцев Киев истребители точно не получит. А вот вариант с поставкой какой-нибудь из европейских стран в США поддержат. В Вашингтоне не против, если свои истребители Украине передадут Дания и Нидерланды. Но не в данный момент. Сейчас все силы Запада сосредоточены на подготовке ВСУ к весеннему наступлению.