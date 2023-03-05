Военное обозрение
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Российские ВКС нанесли удар на Авдеевском направлении управляемыми авиационными бомбами УПАБ-1500

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Российские ВКС нанесли удар на Авдеевском направлении управляемыми авиационными бомбами УПАБ-1500

Российская авиация начала применять на Украине барражирующие авиационные бомбы УПАБ-1500. С таким утверждением выступило украинское издание Defense Express, ссылаясь на собственные источники.


По имеющимся данным, российские самолеты применили данные боеприпасы по позициям ВСУ в Авдеевке, полуторатонные бомбы разносят возведенные за восемь лет укрепления украинских националистов. При этом наша авиация не приближается к району действия украинской ПВО, нанося удары с расстояния свыше 40 км. Украинское издание утверждает, что данные боеприпасы применяются и на других направлениях, в частности, на "северном", но наша авиация не работает со стороны Черниговской и Сумской областей.

Хотя в Киеве и заявляют, что Россия впервые применила управляемые авиабомбы УПАБ-1500 на Авдеевском направлении, но это правда только отчасти. Возможно, что именно по Авдеевке они были применены и впервые, но в рамках СВО данные боеприпасы применяются с самого начала. В марте прошлого года в роликах Минобороны о применении авиации мелькали кадры с УПАБ-1500 на самолетах, готовящихся к боевым вылетам. Применялись эти авиабомбы и по территории "Азовстали" в Мариуполе, когда оттуда выковыривали остатки засевших там националистов из запрещенного в России террористического формирования "Азов"*.

Бомба К029БЭ (УПАБ-1500) имеет калибр 1500 кг и предназначена для уничтожения защищенных наземных и надводных целей. При полной массе в 1525 кг боевая часть весит 1010 кг. Оснащена интеллектуальным взрывателем с тремя режимами задержки детонации. Боеприпас может планировать на максимальную дальность 50 км, применяется с высот, не превышающих 15 км. Отклонение от точки поражения не более 10 метров. Использует инерциально-спутниковую систему наведения.

Применение таких авиабомб снижает риски для самолетов, в то же время позволяя разрушать укрепления, которые очень трудно взять обычной артиллерией.
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20 комментариев
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  1. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 07:47
    +7
    Прошёл год сво, только сейчас начали бомбить? Слов нет!
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 07:52
      -2
      Цитата: VLAD-96
      Прошёл год сво, только сейчас начали бомбить? Слов нет!

      Да уж! Раньше никак не могли? Или не получалось?
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 07:54
      +5
      в рамках СВО данные боеприпасы применяются с самого начала. В марте прошлого года в роликах Минобороны о применении авиации мелькали кадры с УПАБ-1500 на самолетах, готовящихся к боевым вылетам. Применялись эти авиабомбы и по территории "Азовстали" в Мариуполе
    3. DenD
      DenD Сегодня, 08:27
      0
      Прошёл год сво, только сейчас начали бомбить? Слов нет!

      Я думаю, что такой срок был нужен для доукомлектации или модернизации, данного вида бомб. Не для кого не секрет, что вначале думали отделаться "малой кровью и без разрушений", пока не встали около Азовстали. Дальше-больше укрепы повсюду и без таких боеприпасов просто не обойтись.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:48
    +4
    недавно начали применять 500 теперь вот 1500, видимо вскоре перемешают укропов с землей и грязью...
    Радует что применяется технология управляемых авиабомб, это позволяет проводить бомбометание не входя в зону действия ПЗРК
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 08:25
      +2
      50 км. это очень мало. У AGM-154 до 130-ти. Хотя, если бы УПАБ-1500 было бы в достатке, а не на раз в квартал и так сошло бы, но их нет.
  3. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 07:50
    +1
    У ВСУ ПВО прямо на линии фронта видимо, раз с Енакиево пуляют по Авдеевке.
  4. Normann
    Normann Сегодня, 07:57
    -2
    Так мы все ПВО Украины уже уничтожили, зачем бояться применять самолеты.((
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:46
      0
      зачем бояться применять самолеты.
      Мы не боимся. Вот сделали себе самолет и прицепили к нему бомбу. Скоро ещё сделаем... laughing
  5. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 08:03
    +3
    Не барражирущая, а планирущая, так наверно будет более точно.
    Бомба давольно дорогая - перепахать ею всё укрепы не получиться. Только особо важные, защищенные цели. Но судя по видео из Авдеевки. Там применялось, что-то в районе 500кг. Надеюсь ФАБ-500М60-допилили. Этих можно сыпать - россыпью.
    1. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 08:15
      +2
      Сейчас нет такого понятия, дорого или не выгодно, необходимо применять все имеющиеся силы и средства, если в данном случае для уничтожения врага необходимо примененение именно этого вида бомб или ракет, значит именно их и нужно применять, говорить о дороговизне сейчас как то совсем не уместно, значит нужно увеличить количество этих авиабомб чтобы не было их дефицита, всё для фронта, всё для победы!!!
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:09
    -1
    Российские ВКС нанесли удар на Авдеевском направлении управляемыми авиационными бомбами УПАБ-1500

    А и ещё есть, чем потресть:
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 08:27
      0
      Цитата: ROSS 42
      А и ещё есть, чем потресть:

      Вот только ФАБ-9000 М-54 , наверное последние, в 1988г использовали в Афгане (или по Афгану?).Во всяком случае в 3208 Центральной авиабазе РВ и Б это были последние два десятка, о которых уже стоял вопрос об их утилизации. Да и носителей их нет. А было бы, конечно, здорово !!!
  7. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:15
    +5
    С марта 2022 УПАБ-1500 кидали.По разу в квартал.Она дорогая просто очень. Противобункерная планирующая бомба для противника спрятавшегося глубоко под землей и слоями бетона. Интересно другое. Недавно через день стали кидать на Авдеевку разные ФАБ, разной мощности. Сейчас обкатывают на Авдеевке модель работы планирующими боеприпасами с УМПК (Унифицированный Модуль Планирования и Коррекции). Когда процесс будет закончен в дело пойдет все, что летает. Даже Миг-29.


  8. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 08:18
    -2
    Вчера ВС один самолет потеряли, похоже что и удаление от линии фронта не очень то спасает. Не ВСУ, так свои собьют.
    Недоучили мобилизованных ...что ли?
  9. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 08:21
    +1
    Что, Авдеевка ещё не стёрта с лица земли или просто решили лоск навести? Почему там, а не на мосты, базы снабжения и генераторы?
  10. Volga073
    Volga073 Сегодня, 08:23
    +2
    Ну наконец-то ! После критики Пригожина этих дилетантов-диверсантов в ГенШтабе МО.
  11. Sadok
    Sadok Сегодня, 08:32
    0
    https://t.me/fighter_bomber/11260
  12. vkfriendly
    vkfriendly Сегодня, 08:34
    +1
    А где когда то разрекламированные свободно падающие авиа бомбы с так называемым "лифчиком" который делает из простой бомбы планирующую? У американцев давно есть и помню на канале Звезда наш конструктор то же анонсировал производство таких бомб но сейчас про них не слышно и не видно.
  13. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 08:38
    0
    Ломайте мосты через Днепр. 1500кг самое то