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Военнослужащих ВСУ обязали ежедневно читать «Речь победителя» для поднятия морального духа

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Военнослужащих ВСУ обязали ежедневно читать «Речь победителя» для поднятия морального духа

Последние события вокруг Артемовска (Бахмута) и на других направлениях, а также большие потери личного состава ВСУ, привели к падению морального духа украинских военных, не помогают и различного рода обещания, звучащие из Киева. На этом фоне в Министерстве обороны Украины кому-то в голову пришла "гениальная" мысль составить для военнослужащих ВСУ так называемую "речь победителя", которую необходимо будет читать ежедневно перед тем, как вступить в бой.


По данным украинских ресурсов, ссылающихся на журналиста Владимира Бойко, в Генштабе ВСУ утвердили текст "речи победителя" и разослали его во все имеющиеся части и формирования украинской армии для изучения. До 10 марта командиры подразделений должны включить в распорядок дня ежедневное исполнение данного текста.

Текс незамысловатый, в нем говорится, что военнослужащие ВСУ являются потомками украинских героев, обещание уничтожать врагов "без жалости и страха" и добиться победы. Про "Слава Украине" авторы тоже не забыли.

Я - воин Вооруженных сил Украины! Достойный потомок украинских героев! Я никогда не предам присягу и доверие Украинского народа! Никогда не опущу руки перед трудностями! Моя цель - только победа. Мое задание - верная служба Украинскому государству! Я неуклонно буду закалять свою силу и волю! Я всегда буду верным товарищем для своих сослуживцев и командиров! Я буду уничтожать врагов без жалости и страха! Я - оружие Победы! Я - надежда на будущее! Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине!

- так звучит текст на русском языке.

Хотя официального подтверждения от Минобороны Украины о введении данного текста в ежедневный распорядок ВСУ нет, но различные украинские источники подтверждают рассылку "речи победителя" по подразделениям ВСУ для поднятия морально-психологического состояния военнослужащих.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:24
    0
    Бред сивой кобылы.Вот и весь комментарий
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 08:44
      0
      Я - оружие Победы!

      Однако пуля - дура!
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:45
      +1
      Текс незамысловатый, в нем говорится, что военнослужащие ВСУ являются потомками украинских героев, обещание уничтожать врагов "без жалости и страха" и добиться победы. Про "Слава Украине" авторы тоже не забыли.

      Уверен, данный текст чубатые будут орать не на фронте (там для подобной дури времени нет), а на площадях Евросоюза, где сила и воля к победе у них через край брызжет до открытия ночного бара.
  2. janin
    janin Сегодня, 08:27
    +7
    Ну так можно читать "речь сытого бойца"-халва ,халва,халва!
    И так каждое утро, и вечер повторять по три раза.
    можно и не кормить бойцов!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:49
      0
      Цитата: janin
      Ну так можно читать "речь сытого бойца"-халва ,халва,халва!

      А, что остаётся делать, если "сало уронили!" winked
  3. Shket53
    Shket53 Сегодня, 08:32
    -4
    Для поднятия духа....пусть читают " Отче Наш "...и то если вспомнют " ....И эТО СУПЕР МОДЕР... а чего это ты мое сообщение не пропускаешь ...ой а не льешь ты МОДЕР на мельницу украинцев
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:38
      +2
      Отче наш,читают в совсем другом случае.А тут заупокойная сойдет
      1. Shket53
        Shket53 Сегодня, 08:45
        0
        Для Дмитрия....ЭЭЭ не скажи....когда прижмет...то Отче Наш ..ой как вкатит лохлам...и сразу вспомнят , что православные , а не сатонисты , и что лохлы с русскими один народ....эти...умеют переобуваться в воздухе
  4. Normann
    Normann Сегодня, 08:34
    -3
    Ура!!! Героям слава))
    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
  5. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:44
    0
    Напомнило молитву на ночь своей винтовке из "Цельнометаллическая оболочка".
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:48
    0
    ВСУ обязали ежедневно читать «Речь победителя»
    Лучше бы обязали "Отче наш" читать и от всего сердца, чтобы поняли свою черную сущность, может быть быстрее все закончилось. Хотя какой там "Отче" если вокруг чернокнижники и вырусь.