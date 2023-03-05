Военнослужащих ВСУ обязали ежедневно читать «Речь победителя» для поднятия морального духа

Я - воин Вооруженных сил Украины! Достойный потомок украинских героев! Я никогда не предам присягу и доверие Украинского народа! Никогда не опущу руки перед трудностями! Моя цель - только победа. Мое задание - верная служба Украинскому государству! Я неуклонно буду закалять свою силу и волю! Я всегда буду верным товарищем для своих сослуживцев и командиров! Я буду уничтожать врагов без жалости и страха! Я - оружие Победы! Я - надежда на будущее! Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине!

Последние события вокруг Артемовска (Бахмута) и на других направлениях, а также большие потери личного состава ВСУ, привели к падению морального духа украинских военных, не помогают и различного рода обещания, звучащие из Киева. На этом фоне в Министерстве обороны Украины кому-то в голову пришла "гениальная" мысль составить для военнослужащих ВСУ так называемую "речь победителя", которую необходимо будет читать ежедневно перед тем, как вступить в бой.По данным украинских ресурсов, ссылающихся на журналиста Владимира Бойко, в Генштабе ВСУ утвердили текст "речи победителя" и разослали его во все имеющиеся части и формирования украинской армии для изучения. До 10 марта командиры подразделений должны включить в распорядок дня ежедневное исполнение данного текста.Текс незамысловатый, в нем говорится, что военнослужащие ВСУ являются потомками украинских героев, обещание уничтожать врагов "без жалости и страха" и добиться победы. Про "Слава Украине" авторы тоже не забыли.- так звучит текст на русском языке.Хотя официального подтверждения от Минобороны Украины о введении данного текста в ежедневный распорядок ВСУ нет, но различные украинские источники подтверждают рассылку "речи победителя" по подразделениям ВСУ для поднятия морально-психологического состояния военнослужащих.