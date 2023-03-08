Светские львицы Эллады

Б. Спрангер. Филлида и Аристотель
Древнегреческих гетер часто считают публичными женщинами, однако данное мнение глубоко ошибочно, гетеры в Афинах, Коринфе, других городах Эллады занимали совсем другое, достаточно уникальное положение.
Само слово «гетера» означает «подруга», «спутница». Однокоренным к нему является слово «гетерия» («товарищество») – так в древнегреческих полисах называли аристократические союзы, создаваемые для противостояния демосу. А гетайры – это элитное боевое подразделение, конная гвардия македонских царей. Последним командиром гетайров Александра Македонского был Пердикка, который после его смерти, хоть и ненадолго, но стал регентом империи великого завоевателя.
В одной из своих речей Демосфен говорит, что жен афинские граждане берут, «чтобы иметь от них законных детей, а также для того, чтобы иметь в доме верного стража своего имущества», наложниц – «ради ежедневных телесных потребностей», а гетер «ради наслаждения».
Обратите внимание: это «наслаждение» явно и четко отделяется от «ежедневных телесных потребностей». В некоторых книгах современных авторов можно прочитать такой вариант перевода слов Демосфена: «гетер мы заводим для душевного комфорта».
Известно, что и великий древнегреческий поэт Пиндар, оды которого считались высшей наградой победителям Олимпийских и других общегреческих игр, написал гимн, посвященный гетерам.
Общение с гетерами носило, прежде всего, интеллектуальный характер: они могли поддержать разговор на любую тему – от поэзии Гомера и Стесихора до животрепещущих проблем современной политической обстановки в родном полисе и всей Элладе. Но могли также развлечь гостя игрой на музыкальных инструментах, либо танцем.
Гетера танцует на симпосии, краснофигурная роспись на киликсе, около 490–480 гг. до н. э.
Дома гетер не стеснялись посещать видные политики, успешные полководцы и знатные гости полиса. Знаменитая коринфская гетера Лаис (модель Апеллеса) говорила:
«Я не знаю, какие книги читают наши философы и какую мудрость они проповедуют, но эти люди так же часто стучатся в мою дверь, как и прочие».
При этом интимные отношения с гетерами отнюдь не гарантировались: в них они вступали по собственному желанию – иногда требовали больших денег, иногда – бесплатно. Так, уверяют, что неизменной «благосклонностью» упоминавшейся выше Лаис пользовался нищий философ Диоген.
Положение женщин в Древней Греции было незавидным – они находились в полной власти своих отцов или супругов. Исключением были спартанки и гетеры: и тех, и других Ф. Энгельс назвал
«единственными женщинами, о которых древние говорят с уважением и высказывания которых они признают заслуживающими упоминания»
(«Происхождение семьи, частной собственности и государства»).
По происхождению гетеры были близки к так называемым «дамам полусвета», однако по степени влияния на жизнь полиса их скорее можно признать неким аналогом «светских львиц» прошлых столетий – вроде Жюльетты Рекамье, Терезы Тальен и Анны Жозефы Тервань (но не самозванок вроде К. Собчак). Одна из гетер однажды заявила Сократу:
«Я, сын Софроникса, сильнее тебя: ведь ты не можешь отбить моих друзей, а я, стоит мне захотеть, могу переманить к себе всех твоих».
Сократ согласился с ней, ответив, что это вполне понятно и объяснимо, потому что она «ведёт с горы», он же заставляет «взбираться на гору добродетели, а это для большинства крутая и непривычная дорога».
Не считался позорным и брак с гетерой. Давайте поговорим о некоторых из них.
Афродита Апеллеса
Лаис, уроженка Сицилии и знаменитая гетера IV столетия до н. э., в детском возрасте во время Пелопоннесской войны попала в рабство и была привезена в Афины. Здесь она была куплена известным художником Апеллесом. Приобретение было очень удачным, потому что девочка выросла такой красавицей, что Апеллес стал писать с нее богиню любви Афродиту. Получив свободу, Лаис прошла обучение в Коринфской школе гетер и оказалась чрезвычайно способной ученицей. В качестве гетеры она была известна не только в Греции, но также в Персии и Египте.
«Лаис Коринфская или Аллегория продажной любви», XVII в., живописец школы Франческо Фурини
Мы помним, что она бесплатно «дарила любовь» Диогену, а вот с Демосфена за единственную ночь потребовала десять тысяч драхм, издевательски посоветовав ему, в случае недостатка средств, взять их у любящих его афинян.
Если верить Плутарху, постаревшая Лаис отправилась за своим возлюбленным Гипполохом в Фессалию, где была убита местными женщинами. Поскольку при жизни она приносила щедрые дары Коринфу и жертвовала значительные средства в местный храм Афродиты, жители города поставили ей символический памятник, изображавший львицу, разрывающую барашка. А на месте её смерти была построена гробница с надписью:
«Славная и непобедимая Греция покорена божественной красотой Лаис. Дитя любви, воспитанная Коринфской школой, она отдыхает на цветущих полях Фессалии».
Афродита Праксителя
Настоящее имя этой гетеры IV века до н. э. – Мнесарета («Помнящая о добродетелях»), но гораздо больше известна она, как Фрина, натурщица двух великих творцов Эллады – Апеллеса и Праксителя. Вы, вероятно, удивитесь, узнав, что это прозвище означает… «Жаба». Некоторые считают, что оно было дано недоброжелателями за желтоватый цвет кожи, другие – что оно носило охранительный характер – дабы ввести в заблуждение завистливых духов.
Эта женщина родилась в посвященном музам городе Феспий, но обосновалась в Афинах. Поклонники платили такие большие деньги за общение с ней, что Фрина стала богатейшей женщиной Эллады. Афиней и Каллистрат сообщают, что она даже предлагала жителям Фив за свой счет восстановить стены города, разрушенные в 336 году до н. э. Александром Македонским. Но фиванцам не понравилось условие Фрины, которая потребовала установить памятную доску с надписью: «Фивы были разрушены Александром и восстановлены Фриной». И это предложение было отклонено.
Фрина была весьма разборчива в связях, рассказывают, что однажды она назначила в качестве платы за ночь любви смерть соискателя. «Вызов» принял оратор Гиперид, который утром действительно решил выпить яд, однако Фрина отняла у него чашу.
Такая принципиальность едва не стала причиной смерти этой гетеры. Согласно Афинею, отвергнутый Фриной богач Евфий заявил, что, публично обнажаясь во время праздника в честь Афродиты, она совершает святотатство, оскорбляет богов и развращает народ. Согласно преданию, тот самый Гиперид во время суда попросил Фрину сбросить одежду – и судьи признали, что столь совершенное тело не может скрывать несовершенную душу.
Жан-Леон Жером. «Гетера Фрина перед ареопагом»
Но Посидипп в пьесе «Эфесянка» дает другую версию тех событий, и многие современные исследователи считают ее более достоверной:
«Обойдя весь суд и тронув каждого,
Она, рыдая, вымолила жизнь себе».
Она, рыдая, вымолила жизнь себе».
В то же время рассказывают о неудачной попытке Фрины соблазнить на спор ученика Платона Ксенократа: по этому поводу она заявила потом, что «хотела пробудить страсть в человеке, а не в статуе».
В то же время, Плутарх утверждает, что эта гетера отнюдь не была развратной женщиной и пользовалась большим уважением в обществе:
«Фрина говорила, будучи уже в преклонных летах, что она получала самую высокую цену от своих поклонников именно за репутацию».
Как мы уже говорили, Фрина стала моделью для двух великих творцов Эллады. Первым был Пракситель, для которого она позировала во время его работы над знаменитой статуей Афродиты. Плиний утверждал:
«Самое выдающееся не только из произведений Праксителя, а во всём мире, это Венера, – чтобы увидеть её, многие отправлялись в Книд. Он создал их две и продавал одновременно, вторую – в одетом виде, которую по этой причине предпочли косцы, имевшие право выбора, сочтя это строгим и целомудренным, хотя он продавал её по той же цене. Отвергнутую купили книдцы, но слава её неизмеримо выше. Впоследствии её хотел приобрести у книдцев царь Никомед, обещая оплатить весь их государственный долг, который был огромным. Они предпочли всё претерпеть, и не напрасно. Этой статуей Пракситель прославил Книд».
Афродита Книдская. Римская копия I в. до н. э.
Павсаний сообщает, что в качестве награды Пракситель обещал Фрине любую статую из его мастерской:
«Гетера спросила: «Какая из них самая лучшая?», но скульптор отказался отвечать. Фрина замолчала, но через несколько дней к художнику с криками прибежал раб-слуга: «В мастерской пожар!»
«Если сгорят Сатир и Эрот, я погиб», – начал рвать на себе волосы скульптор, но тут Фрина призналась, что это была выдумка, и сказала, что она забирает себе «Эрота».
«Если сгорят Сатир и Эрот, я погиб», – начал рвать на себе волосы скульптор, но тут Фрина призналась, что это была выдумка, и сказала, что она забирает себе «Эрота».
Алкифрон утверждал, что эту статую Фрина подарила родному городу, однако позже её увез в Рим Калигула. После смерти этого императора статуя была вначале возвращена в Феспий, но ее снова забрал Нерон. Сообщается, что эта скульптура погибла по время римского пожара 80 года.
Позже Апеллес написал с Фрины картину Афродита Андиомена («Рождающаяся из морской пены»). Предполагаемая римская реплика этой картины была обнаружена в Помпеях.
Афродита Анадиомена, римская копия, фреска в Помпеях
Супруга Перикла
Аспасию (в буквальном переводе это имя означает «Ласковая») часто называют если не самой известной, то самой влиятельной из гетер.
Римская копия гермы с бюстом Аспасии, Рим, музей Pio-Clementino
Прибыв в 440-х гг. до н. э. в Афины из Милета, который тогда называли «царством гетер», она открыла в этом городе самый настоящий светский салон, в который регулярно приходили Анаксагор, Софокл, Зенон, Протагор, Еврипид, Фидий, Геродот, Сократ, Перикл и Алкивиад. Плутарх утверждает:
«Сократ иногда ходил к ней со своими знакомыми, и ученики его приводили к ней своих жен, чтобы послушать ее рассуждения… Многие в Афинах искали её общества ради её ораторского таланта».
Мишель Корнель Младший. Аспасия в окружении философов
Но при этом, как утверждают, Сократ, который, кстати, называл себя «мудрым советником в любви» (sophosta erotica) и «другом женщин», категорически не одобрял посещения Аспасии своим лучшим учеником – Алкивиадом. Вероятно, себя он считал достаточно «закаленным» для общения с Аспасией и прочими гетерами, а вот в нравственности Алкивиада – сомневался. Или – просто ревновал Аспасию к более молодому поклоннику?
Жан-Леон Жером. Сократ ищет Алкивиада в доме Аспасии
В итоге Перикл, который фактически правил Афинами после изгнания из них успешного полководца Кимона (это сын Мильтиада), развелся с женой и заключил брак с Аспасией. Впрочем, некоторые считают, что это был конкубинат (сожительство). Она родила от него мальчика, для которого Перикл, вопреки строгим законам, выхлопотал афинское гражданство. Этот сын Перкла и Аспасии был одним из афинских стратегов во время победного сражения против спартанского флота при Аргинусских островах (406 г. до н. э.). Но буря помешала собрать трупы погибших воинов, и потому Перикл Младший и еще 5 стратегов были казнены после возвращения в Афины.
Перикла вполне серьезно обвиняли в том, что за него Афинами управляет чужеземная гетера, которая втянула полис в две войны – Самосскую и Пелопоннесскую. Против Аспасии был начат судебный процесс, на котором Аспасию обвиняли также в сводничестве и бесчестии, и Периклу с большим трудом удалось добиться для неё оправдательного приговора. Тот же Плутарх, ссылаясь на Эсхина из Сфетта, пишет, что Перикл «вымолил Аспасии пощаду, очень много слёз пролив за неё во время разбирательства дела». Впрочем, не все современные историки верят в это, считая данный процесс выдумкой комедиографов (в частности, Гермиппа).
После смерти Перикла, Аспасия вышла замуж за некоего торговца скотом Лисикла, который, по словам Плутарха, благодаря этому браку «стал первым человеком в Афинах».
Вернемся ненадолго к учителю Алкивада и «другу женщин» Сократу. Говорят, что одной из причин его гибели стала ревность знаменитого драматурга Аристофана, который не поделил с философом некую гетеру Теодоту. Вначале он жестоко высмеял Сократа в комедии «Облака», а также в комедиях «Лягушки» и «Птицы», а потом выступил одним из обвинителей в развращении юношей и безбожии.
Последняя спутница Алкивиада
Несправедливо обвиненный в поражении в битве у мыса Нотий (февраль 406 г. до н. э.), афинский стратег-автократор Алкивиад отправился в добровольное изгнание, обосновавшись в ранее захваченной им маленькой крепости в области Фракийского Херсонеса (на полуострове Галлиполи близ пролива Дарданеллы). В 405 г. до н. э. спартанский полководец Лисандр окончательно разгромил афинский флот в сражении при Эгоспотамах, захватив почти все корабли. В 404 г. до н. э. он вошёл в Афины и приказал разрушить «Длинные стены». В Афинах к власти пришло проспартанское правительство «30 тиранов», которые очень боялись возвращения Алкивиада.
И потому, опасаясь за свою жизнь, тот перебрался во владения персидского наместника Малой Азии Фарнабаза, поселившись в вифинском селении Гриний. Его единственной спутницей стала гетера Тимандра, которая, вероятно, получила свое имя в честь сводной сестры Елены Прекрасной. Некоторые авторы называют эту женщину Теодеттой, а Тимандра в этом случае – её прозвище.
А правители Афин и Спарты не могли спокойно спать, пока был жив Алкивиад. В том же 404 году до н. э. им удалось уговорить Фарнабаза отдать приказ о его убийстве. Плутарх сообщает, что персы подожгли дом Алкивиада, но тот, обмотав левую руку плащом, и сжимая меч в правой, сумел выбраться наружу. Репутация изгнанника была такова, что убийцы не посмели вступить с ним в рукопашный бой: отступив, они забросали его копьями.
Филипп Чери. Смерть Алкивиада
В этой ситуации Тимандра поступила более чем достойно: она не бежала, сославшись на вполне реальную опасность быть ограбленной или даже убитой, а осталась для погребения своего покровителя. Дом со всем имуществом сгорел, в распоряжении Тимандры могли сохраниться лишь какие-то принадлежавшие лично ей вещи – кольца, серьги, ожерелье. Тем не менее она похоронила Алкивиада с почётом – «насколько достало средств». Вероятно, ей пришлось продать для этого всё остававшееся у неё имущество.
Античная Золушка
История жизни этой женщины известна нам благодаря Геродоту. Он утверждает, что Родопис была фракийской рабыней и жила во времена фараона Амасиса II (570–526 гг. до н. э.). Ее первым хозяином Геродот называет Иадмона с острова Самос, который, согласно преданию, был также и владельцем баснописца Эзопа.
«Прекрасная Родопис, влюбленная в Эзопа», гравюра Франческо Бартолоцци с картины Анжелики Кауфман
Затем Родопис была продана в Египет, но ее выкупил и отпустил на свободу брат знаменитой Сапфо (за что она, кстати, упрекала его в своих стихах, называя Родопис «Дорихой»). Родопис поселилась в египетском городе Навкратис и со временем стала известной гетерой. А затем в этой истории появился подозрительно знакомый сюжет, который излагается, в частности, Страбоном и Клавдием Элианом. Якобы во время купания Родопис, орёл похитил одну из ее сандалий, которую уронил в Мемфисе прямо на колени фараона Псамметиха (известны несколько правителей с таким именем).
Заинтригованный Псамметих распорядился найти женщину, которой принадлежала сандалия. Родопис была привезена в Мемфис, где настолько очаровала правителя красотой и манерами, что тот взял её замуж. Считается, что именно эта легенда и стала основой европейской сказки о Золушке.
«Подруги» Александра Македонского
Гетера Таис Афинская получила в СССР большую известность благодаря одноименному роману Ивана Ефремова. Плутарх, Диодор и Курций Руф сообщают, что именно она спровоцировала Александра Македонского на сожжение великолепного царского дворца Персеполя, призвав захмелевшего завоевателя отомстить за Афины, разрушенные Ксерксом 150 лет назад.
Georges-Antoine Rochegrosse. Incendie de Persepolis, 1890
Таис на картине Джошуа Рейнольдса, утверждают, что позировала знаменитая лондонская проститутка
О её дальнейшей судьбе сообщает Афиней:
«Эта самая Таида после смерти Александра вышла замуж за Птолемея, первого царя Египта, и родила ему сыновей Леонтиска и Лага и дочь Ирину, которую выдали за Эвноста, царя Сол на Кипре».
Таис Афинская стала и героиней комедии Менандра.
Кстати, известна еще одна гетера с именем Таис, которая также жила в Египте – уже в III веке н. э. Раскаявшись, она была канонизирована, а позже стала героиней романа А. Франса и оперы Ж. Массне.
Святая Таисия Фиваидская на иконе XIX века
Гетера Кампаспа, уроженка фессалийского города Ларисса, тоже стала фавориткой Александра Македонского и Птолемея I, а также натурщицей Апеллеса. Впрочем, первый рассказ о ней содержится лишь в трудах Плиния Старшего (римский автор I века н. э.). Клавдий Элиан, живший во II–III вв. н. э., утверждает, что Кампаспа стала первой женщиной великого Александра. Данное сообщение входит в противоречие со свидетельством Феофраста, учившегося у Аристотеля одновременно с наследником македонского престола, о том, что с плотской любовью будущего завоевателя познакомила некая Калликсена:
«Олимпиада и Филипп… звали фессалийскую гетеру Калликсену, очень красивую женщину, в постель к Александру. Они опасались, что их сын станет женственным мужчиной, и Олимпиада часто умоляла его вступить в половой контакт с Калликсеной».
Согласно Плинию, восхищавшийся красотой Кампаспы, Александр Македонский приказал Апеллесу изобразить её обнаженной. Плиний уверяет, что так появилась картина «Афродита Анадиомена», но другие авторы, как мы помним, считают, что натурщицей для неё стала уже знакомая нам гетера Фрина.
Виллем ван Хахт. «Апеллес рисует Кампаспу» (другое название картины – «Александр Македонский в мастерской Апеллеса»)
В процессе работы художник влюбился в свою модель, и Александр великодушно уступил ему эту гетеру.
Сообщают об увлечении Кампаспой и самого учителя Александра – Аристотеля. Говорили даже, что он позволял ей ездить на себе. Впрочем, другие авторы утверждают, что этой «наездницей» была другая гетера – Герпилис, родившая от Аристотеля сына, которому он завещал все свое имущество. Но третьи уверяют, что Аристотеля «седлала» фракийская царевна Филлида. Этот рассказ стал сюжетом многочисленных средневековых гравюр, как иллюстрация победы чувственных наслаждений над возвышенным философствованием. Одну из них вы видели в начале статьи. Посмотрите на другую:
Master of the Housebook. Aristotle and Phyllis, 1485
А это – деревянная скульптура 1523 года «Аристотель и Филлис», которую можно увидеть в баварском городке Оттобойрен:
Но вернемся к Александру Македонскому.
Самой большой любовью великого царя, похоже, стала Барсина. Это была не гетера, а женщина весьма знатного происхождения и безупречного поведения – дочь персидского изгнанника Артабаза, бывшего правителя Гелеспонтской Фригии, вдова командующих греческими наёмниками Персии Ментора и Мемнона. Плутарх особо отмечает её хороший характер. Барсина стала фавориткой Александра, который знал её с детских лет, и неотлучно находилась при нём с 332 по 327 гг. до н. э. – до его свадьбы с Роксаной.
Её отец был назначен царем сатрапом Бактрии и Согдианы. Около 327 года до н. э. Барсина родила от Александра сына, который был назван Гераклом. Женитьба Александра на Роксане не привела к опале Барсины. На знаменитой свадьбе в Сузах (324 г. до н. э.) ее дочь от Ментора была отдана в жены Неарху, а сестры вышли замуж за Птолемея и Эвмена.
Судьба Барсины и ее сына оказалась очень печальной: Геракл как потомок и наследник Александра был очень неудобен всем диадохам – преемникам великого царя. И в 309 году до н. э. Полиперхонт, бывший командир фаланги Александра, который в тот момент правил Коринфом и Сикионом, по сговору с Кассандром, сыном полководца Антипатра, приказал убить и Барсину, и Геракла.
«Страшный зверь Ламия»
Деметрий Полиоркет («Осаждающий города»), сын Антигона Одноглазого, знаменитого полководца царей Филиппа и Александра, в 306 году до н. э. захватил остров Кипр, принадлежавший ранее правителю Египта Птолемею I. В числе его трофеев оказались сын Птолемея Леонтиск (его матерью называют Таис Афинскую) и гетера Ламия, которая ко всему прочему была еще и прекрасной флейтисткой. Именно Ламия и вошла в историю, как «владычица сердца» этого диадоха (который только официально был женат 5 раз). Плутарх пишет об этой женщине:
«В ту пору красота её уже отцветала, и разница в летах между нею и Деметрием была очень велика, и все же своими чарами и обаянием Ламия уловила и оплела его так крепко, что одна лишь она могла называть Деметрия своим любовником – остальным женщинам он только позволял себя любить».
К тому времени Деметрий уже почитался в Афинах живым богом, сыном Посейдона и Афродиты, в этом полисе ему посвящали алтари, пели в его честь гимны. Племянник Демосфена Демохар утверждает, что первоначально афиняне стали поклоняться также и Ламии, а заодно и другой любовнице Деметрия – Леэне. А Полемон в труде «О расписном портике в Сикионе» сообщает, что и фиванцы соорудили храмы Афродиты Ламии и Афродиты Леэны.
Ф. Кавчич, «Деметрий, Ламия и её подруга Дема»
Однако скоро отношение афинян к Ламии изменилось в худшую сторону. Тот же Плутарх рассказывает:
«Среди многочисленных злоупотреблений и беззаконий, которые тогда творились, больнее всего, как сообщают, уязвил афинян приказ безотлагательно раздобыть двести пятьдесят талантов, ибо, увидев, что деньги собраны – а взыскивались они с неумолимою строгостью, – Деметрий распорядился передать всё Ламии и другим гетерам на мыло, румяна и притирания. Больше убытка граждан тяготил позор, и молва была горше самого дела. Некоторые, правда, говорят, что эту шутку Деметрий сыграл не с афинянами, а с фессалийцами».
Этот же автор приводит и такой анекдот:
«Однажды от Деметрия прибыло посольство к Лисимаху, и тот, на досуге, показывал гостям глубокие шрамы у себя на бедрах и на руках, и говорил, что это следы львиных когтей и что остались они после схватки со зверем, наедине с которым запер его когда-то царь Александр. Тут послы со смехом заметили, что их царь тоже носит на шее следы от укусов дикого и страшного зверя – Ламии».
Ламия родила от Деметрия дочь Филу, но в 302 году до н. э. её имя исчезает из исторических документов. Некоторые считают, что она умерла во время родов.
Куртизанки – гетеры эпохи Возрождения
Многие обращали внимание на схожесть гетер с европейскими куртизанками периода Ренессанса – в первоначальном смысле этого слова: итальянское cortigiana и французское courtisane в буквальном переводе на русский язык означают «придворная». Так называли дам, живущих во дворцах особ королевской крови, аристократов и высших прелатов католической церкви, которые совершенно официально пользовались покровительством влиятельных мужчин – это был вопрос престижа, демонстрация богатства и высокого положения в обществе.
Принц крови, граф или кардинал просто обязаны были покупать породистых лошадей, заказывать клинки только в мастерских знаменитых оружейников, тратиться на роскошную одежду, отороченную мехами соболей или горностаев и содержать очень дорого обходившихся им куртизанок.
Любопытно, что итальянским куртизанкам предписывалось сидеть у окна с открытой грудью, демонстрируя свои прелести прохожим, и тем самым повышая среди горожан престиж своего покровителя. Поэтому многие портреты неизвестных молодых дам с обнаженной грудью считают портретами куртизанок.
Куртизанка на портрете Веккио, около 1520 г.
Куртизанки коренным образом отличались от meretrices – банальных любовниц-содержанок. По уровню своего образования многие из них не уступали древнегреческим гетерам. Знаменитая венецианская куртизанка Лукреция, имевшая прозвище Madre manon vuole, если верить Аретино, «знала на память всего Петрарку и Боккаччо и массу стихов из Вергилия, Горация, Овидия и многих других авторов, огромное количество стихов на латыни».
Первые европейские куртизанки делились на две категории. Oneste («честные» дамы) интимных услуг не оказывали и являлись хозяйками светских салонов, выполнявшими представительские функции. На их плечи ложились обязанности по достойному приему и развлечению самых искушенных гостей. А dilume близости со своими покровителями не избегали и, чтобы соблюсти внешние приличия, часто заключали фиктивный брак с мужчинами, занимавшими в обществе положение более низкое, чем особы, при которых они состояли.