Светские львицы Эллады

«Я не знаю, какие книги читают наши философы и какую мудрость они проповедуют, но эти люди так же часто стучатся в мою дверь, как и прочие».

«единственными женщинами, о которых древние говорят с уважением и высказывания которых они признают заслуживающими упоминания»

«Я, сын Софроникса, сильнее тебя: ведь ты не можешь отбить моих друзей, а я, стоит мне захотеть, могу переманить к себе всех твоих».

«Славная и непобедимая Греция покорена божественной красотой Лаис. Дитя любви, воспитанная Коринфской школой, она отдыхает на цветущих полях Фессалии».

«Обойдя весь суд и тронув каждого,

Она, рыдая, вымолила жизнь себе».

«Фрина говорила, будучи уже в преклонных летах, что она получала самую высокую цену от своих поклонников именно за репутацию».

«Самое выдающееся не только из произведений Праксителя, а во всём мире, это Венера, – чтобы увидеть её, многие отправлялись в Книд. Он создал их две и продавал одновременно, вторую – в одетом виде, которую по этой причине предпочли косцы, имевшие право выбора, сочтя это строгим и целомудренным, хотя он продавал её по той же цене. Отвергнутую купили книдцы, но слава её неизмеримо выше. Впоследствии её хотел приобрести у книдцев царь Никомед, обещая оплатить весь их государственный долг, который был огромным. Они предпочли всё претерпеть, и не напрасно. Этой статуей Пракситель прославил Книд».

Афродита Книдская. Римская копия I в. до н. э.

«Гетера спросила: «Какая из них самая лучшая?», но скульптор отказался отвечать. Фрина замолчала, но через несколько дней к художнику с криками прибежал раб-слуга: «В мастерской пожар!»

«Если сгорят Сатир и Эрот, я погиб», – начал рвать на себе волосы скульптор, но тут Фрина призналась, что это была выдумка, и сказала, что она забирает себе «Эрота».

«Сократ иногда ходил к ней со своими знакомыми, и ученики его приводили к ней своих жен, чтобы послушать ее рассуждения… Многие в Афинах искали её общества ради её ораторского таланта».

«Эта самая Таида после смерти Александра вышла замуж за Птолемея, первого царя Египта, и родила ему сыновей Леонтиска и Лага и дочь Ирину, которую выдали за Эвноста, царя Сол на Кипре».

«Олимпиада и Филипп… звали фессалийскую гетеру Калликсену, очень красивую женщину, в постель к Александру. Они опасались, что их сын станет женственным мужчиной, и Олимпиада часто умоляла его вступить в половой контакт с Калликсеной».

Master of the Housebook. Aristotle and Phyllis, 1485