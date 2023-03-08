Светские львицы Эллады



Б. Спрангер. Филлида и Аристотель



Гетера танцует на симпосии, краснофигурная роспись на киликсе, около 490–480 гг. до н. э.

«Я не знаю, какие книги читают наши философы и какую мудрость они проповедуют, но эти люди так же часто стучатся в мою дверь, как и прочие».

«единственными женщинами, о которых древние говорят с уважением и высказывания которых они признают заслуживающими упоминания»

«Я, сын Софроникса, сильнее тебя: ведь ты не можешь отбить моих друзей, а я, стоит мне захотеть, могу переманить к себе всех твоих».

Афродита Апеллеса



«Лаис Коринфская или Аллегория продажной любви», XVII в., живописец школы Франческо Фурини

«Славная и непобедимая Греция покорена божественной красотой Лаис. Дитя любви, воспитанная Коринфской школой, она отдыхает на цветущих полях Фессалии».

Афродита Праксителя



Жан-Леон Жером. «Гетера Фрина перед ареопагом»

«Обойдя весь суд и тронув каждого,

Она, рыдая, вымолила жизнь себе».

«Фрина говорила, будучи уже в преклонных летах, что она получала самую высокую цену от своих поклонников именно за репутацию».

«Самое выдающееся не только из произведений Праксителя, а во всём мире, это Венера, – чтобы увидеть её, многие отправлялись в Книд. Он создал их две и продавал одновременно, вторую – в одетом виде, которую по этой причине предпочли косцы, имевшие право выбора, сочтя это строгим и целомудренным, хотя он продавал её по той же цене. Отвергнутую купили книдцы, но слава её неизмеримо выше. Впоследствии её хотел приобрести у книдцев царь Никомед, обещая оплатить весь их государственный долг, который был огромным. Они предпочли всё претерпеть, и не напрасно. Этой статуей Пракситель прославил Книд».

Афродита Книдская. Римская копия I в. до н. э.

«Гетера спросила: «Какая из них самая лучшая?», но скульптор отказался отвечать. Фрина замолчала, но через несколько дней к художнику с криками прибежал раб-слуга: «В мастерской пожар!»

«Если сгорят Сатир и Эрот, я погиб», – начал рвать на себе волосы скульптор, но тут Фрина призналась, что это была выдумка, и сказала, что она забирает себе «Эрота».



Афродита Анадиомена, римская копия, фреска в Помпеях

Супруга Перикла



Римская копия гермы с бюстом Аспасии, Рим, музей Pio-Clementino

«Сократ иногда ходил к ней со своими знакомыми, и ученики его приводили к ней своих жен, чтобы послушать ее рассуждения… Многие в Афинах искали её общества ради её ораторского таланта».



Мишель Корнель Младший. Аспасия в окружении философов



Жан-Леон Жером. Сократ ищет Алкивиада в доме Аспасии

Последняя спутница Алкивиада



Филипп Чери. Смерть Алкивиада

Античная Золушка



«Прекрасная Родопис, влюбленная в Эзопа», гравюра Франческо Бартолоцци с картины Анжелики Кауфман

«Подруги» Александра Македонского



Georges-Antoine Rochegrosse. Incendie de Persepolis, 1890



Таис на картине Джошуа Рейнольдса, утверждают, что позировала знаменитая лондонская проститутка

«Эта самая Таида после смерти Александра вышла замуж за Птолемея, первого царя Египта, и родила ему сыновей Леонтиска и Лага и дочь Ирину, которую выдали за Эвноста, царя Сол на Кипре».



Святая Таисия Фиваидская на иконе XIX века

«Олимпиада и Филипп… звали фессалийскую гетеру Калликсену, очень красивую женщину, в постель к Александру. Они опасались, что их сын станет женственным мужчиной, и Олимпиада часто умоляла его вступить в половой контакт с Калликсеной».



Виллем ван Хахт. «Апеллес рисует Кампаспу» (другое название картины – «Александр Македонский в мастерской Апеллеса»)



Master of the Housebook. Aristotle and Phyllis, 1485

«Страшный зверь Ламия»

«В ту пору красота её уже отцветала, и разница в летах между нею и Деметрием была очень велика, и все же своими чарами и обаянием Ламия уловила и оплела его так крепко, что одна лишь она могла называть Деметрия своим любовником – остальным женщинам он только позволял себя любить».



Ф. Кавчич, «Деметрий, Ламия и её подруга Дема»

«Среди многочисленных злоупотреблений и беззаконий, которые тогда творились, больнее всего, как сообщают, уязвил афинян приказ безотлагательно раздобыть двести пятьдесят талантов, ибо, увидев, что деньги собраны – а взыскивались они с неумолимою строгостью, – Деметрий распорядился передать всё Ламии и другим гетерам на мыло, румяна и притирания. Больше убытка граждан тяготил позор, и молва была горше самого дела. Некоторые, правда, говорят, что эту шутку Деметрий сыграл не с афинянами, а с фессалийцами».

«Однажды от Деметрия прибыло посольство к Лисимаху, и тот, на досуге, показывал гостям глубокие шрамы у себя на бедрах и на руках, и говорил, что это следы львиных когтей и что остались они после схватки со зверем, наедине с которым запер его когда-то царь Александр. Тут послы со смехом заметили, что их царь тоже носит на шее следы от укусов дикого и страшного зверя – Ламии».

Куртизанки – гетеры эпохи Возрождения



Куртизанка на портрете Веккио, около 1520 г.