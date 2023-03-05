Военное обозрение
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Украинские дезертиры пытаются укрыться от командования в зоне боевых действий

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Украинские дезертиры пытаются укрыться от командования в зоне боевых действий

Дезертирство украинских военнослужащих из рядов ВСУ в последнее время приняло массовый характер, но если ранее дезертиры бежали, в основном, вглубь подконтрольной Киеву территории страны, то в настоящее время многие военные пытаются укрыться от командиров в зоне ведения боевых действий. Об этом в своем ТГ-канале сообщил полковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.


По данным нашей разведки, в районе между Григоровкой и Белогоровкой южнее Кременной, появилась группа украинских военных, уклоняющаяся от ведения боевых действий, но при этом не отходящая в тыловые районы украинских войск. В то же время они обустраивают свой быт, проводят мероприятия по маскировке своего местоположения. Высказывается предположение, что это дезертировавшие украинские военнослужащие, не желающие воевать, но по каким-то причинам не сдавшиеся в плен российским войскам.

Южнее Кременной выявлено место скопления небольшой группы украинских боевиков, которая не ведет боевые действия, проводит мероприятия по маскировке, а также оборудует место для проживания. (...) данные военнослужащие ведут обособленный образ жизни, избегают дорог, и не проявляют действий военного характера (...)

- написал Марочко.

В настоящее время Киев гонит на Донбасс множество мобилизованных "новой волны", которые даже не проходят положенной военной подготовки. Этими мобилизованными, используемыми в качестве пушечного мяса, командование ВСУ пытается задержать наступление российских войск на время, необходимое для подготовки контрнаступления. Вот и бегут недавно призванные украинцы в разные стороны, кто обратно на Украину, кто-то пытается скрыться на линии соприкосновения, а те, кто поумней - сдаются в плен российским войскам и просят не включать их в обменные списки.
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31 комментарий
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  1. Керенский
    Керенский Сегодня, 09:34
    +11
    Просто подразделение могло остаться без связи. Закрепились где стояли, приказов нет.
    1. janin
      janin Сегодня, 09:36
      +2
      А возможно и доходит до них, что погибают за чуждые идеалы, и нравственные ценности.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:48
        +2
        Высказывается предположение, что это дезертировавшие украинские военнослужащие, не желающие воевать, но по каким-то причинам не сдавшиеся в плен российским войскам

        Тогда, эти, якобы дизертировавшие, пусть свои позиции объявляют новой нейтральной независимой республикой am
        1. Aken
          Aken Сегодня, 09:58
          0
          Зачем же им себя светить? Придут нацики - на убой погонят.
          1. Egeny
            Egeny Сегодня, 10:49
            0
            Вот и бегут недавно призванные украинцы в разные стороны

            Ну и правильно, жизнь дороже.)
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:50
        +3
        Какие нафик идеалы? За чужое бабло они погибают. Бабло и лапшу на уши которая это бабло маскирует.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:12
          +1
          добавка: Если бы они все жуть как идейные были бы - отбою в военкоматы украинские небыло бы. там бы толпами на передовую ломились воевать. а они только и норовят из Неньки в Эуропы свалить. Потому что в Неньке уже на улицах хватают и на передовую.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:14
      0
      Цитата: Керенский
      Просто подразделение могло остаться без связи. Закрепились где стояли, приказов нет.

      Это самые натуральные "отсидчики", такие были и во времена ВОВ.
      Между Смоленской и Калининской обл. находятся огромные Свитские болота, где от Пречистое до Белый ( около 60 ки.) не было линии обороны между Западным и Калининским фронтами. Так вот там скрывались дезертиры, отсидчики и весь сброд. И вот так они просидели до сентября 1943 года.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:30
        0
        А потом что было? Пришли отряды НКВД и провели зачистку? Или сами сдались? Просто из любопытства спрашиваю.
  2. sifgame
    sifgame Сегодня, 09:37
    +6
    Как определили что это дезертиры? по тому что маскируются и устраивают быт?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:50
      +3
      Цитата: sifgame
      Как определили что это дезертиры? по тому что маскируются и устраивают быт?

      Вот если бы они сформировали строительные бригады для Подмосковья... winked
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:16
      +2
      Это же "от Марочко"Вообще то,если враг не сдается(а он и не сдается,по словам),его уничтожают.
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 09:38
    +3
    обустраивают свой быт, проводят мероприятия по маскировке своего местоположения.
    Спецотряд боевых бомжей wassat ?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:53
      0
      Цитата: Болторез
      обустраивают свой быт, проводят мероприятия по маскировке своего местоположения.
      Спецотряд боевых бомжей wassat ?

      Место жительства, как раз, они себе нашли.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 09:57
        0
        Место жительства
        В Англии так, вовремя уходя с палатками и прочим барахлом от полиции, по паркам кочевали румыны, которым не досталось дармовых квартир.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:31
          0
          и долго они так от бобби бегали по паркам?
  4. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 09:40
    +2
    Повязали свои командиров ,желательно натовских и в плен !!! Слышал уже батальон из пленных создали им .Б.Хмельницкого !
    За кагал воевать и умирать ,это высшая степень тупости ..Западненцы в большинстве в европах отсиживаются и халявой пользуются ..
    А после падения Киева ,первые прискачат уже в Россию за пособиями и прочими выплатами,как самые пострадавшие и громче всех орать будут и гимн России запевать со слезами на глазах ..История повторяется
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:52
      +4
      Цитата: LukaNord
      прискачат уже в Россию за пособиями и прочими выплатами,как самые пострадавшие и громче всех орать будут и гимн России запевать со слезами на глазах

      Пример уже есть, это Кива yes
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 10:14
        0
        Тот умный... Недаром у него учёная степень... laughing
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:32
          +1
          Да Вы знаете, пленные гуси тоже ничего так Гимн России поють... Душевно так... laughing Особенно когда "стенка" светит. Сразу певческие таланты проявляются и русские слова оч старательно начинают произносить....
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:41
    +11
    Не стоит выдавать желаемое за действительное, это не дезертиры, а уклонисты, что-то я не слышал о массовой сдаче ВСУ в плен. Каждый поселок берем с боем, причем упорным боем.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 09:45
      +4
      Скрупулёзно подмечено! А дезертиры в любых армиях бывали, и у нас не исключение
  6. mag nit
    mag nit Сегодня, 09:44
    +1
    Это всего лишь предположения, а не данные разведки. Какая разведка у блогера?
    1. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 09:50
      0
      Это всего лишь предположения, а не данные разведки. Какая разведка у блогера?

      ОБС. Одна бабка сказала.
  7. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 09:55
    -2
    А что тут гадать,если не сдаются значит продолжают воевать,а значит должны быть уничтожены.А то устроили тут понимаешь ромашку,дезертиры,не дезертиры,воюют,не воюют...
    1. awdrgy
      awdrgy Сегодня, 10:26
      0
      Совсем вам славян не жалко. Всех в расход. Не здаются- значит продолжают воевать.Другие варианты никак или не выгодны?
      1. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 10:45
        0
        Если они никого не трогают, то пусть сидят себе тихо. Раз не хотят воевать, то значит не идейные. Без связи с центром они обычная толпа мужиков.
  8. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 10:11
    0
    Дезертирство украинских военнослужащих из рядов ВСУ в последнее время приняло массовый характер

    Киев гонит на Донбасс множество мобилизованных "новой волны", которые даже не проходят положенной военной подготовки. Этими мобилизованными, используемыми в качестве пушечного мяса, командование ВСУ пытается задержать наступление российских войск

    Читаешь всё это, и сам собой задается вопрос:
    Так почему же тогда вторая по силе в мире армия до сих пор не в Киеве? А год спустя Донецк продолжают обстреливать?
    request
  9. СанькиныБайки
    СанькиныБайки Сегодня, 10:23
    0
    судя по штанам, били не только по почкам, ЖКТ и ЗПО тоже "работали интенсивно"
  10. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:28
    +1
    Укрыться от командования и расправы ВСУ можно только сдавшись в плен РФ
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:38
    0
    выявлено место скопления небольшой группы украинских боевиков, которая не ведет боевые действия, проводит мероприятия по маскировке, а также оборудует место для проживания
    На войне выявленная группа противника уничтожается вне зависимости от того обустраивает она себе жилье или занимается чем-то другим. Но стоило Марочко вскользь упомянуть, что это "дезертиры" (чем/кем подтверждено?) и этого хватило для выдвижения различных версий и обсуждения.
  12. Комментарий был удален.