Украинские дезертиры пытаются укрыться от командования в зоне боевых действий

Южнее Кременной выявлено место скопления небольшой группы украинских боевиков, которая не ведет боевые действия, проводит мероприятия по маскировке, а также оборудует место для проживания. (...) данные военнослужащие ведут обособленный образ жизни, избегают дорог, и не проявляют действий военного характера (...)

Дезертирство украинских военнослужащих из рядов ВСУ в последнее время приняло массовый характер, но если ранее дезертиры бежали, в основном, вглубь подконтрольной Киеву территории страны, то в настоящее время многие военные пытаются укрыться от командиров в зоне ведения боевых действий. Об этом в своем ТГ-канале сообщил полковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.По данным нашей разведки, в районе между Григоровкой и Белогоровкой южнее Кременной, появилась группа украинских военных, уклоняющаяся от ведения боевых действий, но при этом не отходящая в тыловые районы украинских войск. В то же время они обустраивают свой быт, проводят мероприятия по маскировке своего местоположения. Высказывается предположение, что это дезертировавшие украинские военнослужащие, не желающие воевать, но по каким-то причинам не сдавшиеся в плен российским войскам.- написал Марочко.В настоящее время Киев гонит на Донбасс множество мобилизованных "новой волны", которые даже не проходят положенной военной подготовки. Этими мобилизованными, используемыми в качестве пушечного мяса, командование ВСУ пытается задержать наступление российских войск на время, необходимое для подготовки контрнаступления. Вот и бегут недавно призванные украинцы в разные стороны, кто обратно на Украину, кто-то пытается скрыться на линии соприкосновения, а те, кто поумней - сдаются в плен российским войскам и просят не включать их в обменные списки.