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Спикер оперативного командования «Восток» ВСУ: Оборона Бахмута будет перестроена, отвода войск из города не будет

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Спикер оперативного командования «Восток» ВСУ: Оборона Бахмута будет перестроена, отвода войск из города не будет

Отвода подразделений ВСУ из Бахмута (Артемовска) не будет, оперативное командование "Восток" приняло решение оборонять город и намерено выстроить новую оборону. Об этом заявил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.


Генштаб ВСУ обвинил российские войска в подрыве моста, соединяющего Бахмут с поселком Хромово, якобы для того, чтобы помешать командованию ВСУ перебрасывать в город резервы и припасы. Однако, несмотря на все происходящее, принято решение перестроить оборону и попытаться выбить российские войска их Бахмута.

Это война. В таком шквале огня уничтожают и объекты критической инфраструктуры. Однако опыт более чем годичной войны в большом масштабе и в целом исторический опыт ведения войны позволяет нам (...) перестраивать оборону и в дальнейшем сопротивляться

- заявил Чреватый.

По его словам, ситуация в Бахмуте сложная, но вполне контролируемая, российским войскам не удастся выбить украинские силы из города, тем более на фоне переброски туда резервов.

То, что ВСУ продолжают оборонять Бахмут и даже увеличивают количество военнослужащих в городе, подтверждают и в ЧВК "Вагнер". В город перебрасывают мобилизованных, но выводят командование, иностранных наемников и некоторые кадровые части. Ну, и, всевозможные блогеры, передававшие информацию, также "эвакуируются", объясняя это "приказом Зеленского". Также отмечается, что город покидают разрозненные группы украинских военнослужащих, уходящих в сторону Часова Яра.
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31 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:06
    -1
    Пусть "перестраивают".Могут еще и "ускорится" по-меченному в ад
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:14
      +6
      Ну тут зависит от решений, подготовки, и усилий. У Пригожина людской голод, о котором он вот в последнем видео и сказал открыто. Чей батальон резерва будет последний - того и возьмет в общем.

      Вот вам Марьинка - которая под ВСУ. И ее все еще не могут дожать. Штурмуя с февраля 22.

      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 10:28
        -10
        Цитата: donavi49
        Ну тут зависит от решений, подготовки, и усилий. У Пригожина людской голод, о котором он вот в последнем видео и сказал открыто. Чей батальон резерва будет последний - того и возьмет в общем.

        Вот вам Марьинка - которая под ВСУ. И ее все еще не могут дожать. Штурмуя с февраля 22.


        Что то все эти фото похожи на компьютерную графику ..Зачем вы это все выложили Это западный обыватель может схавать .Провокатор ?
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 10:33
          +5
          Какая графика? Там даже копирайт стоит. Выложили танкисты ЮВО, а перепостили все паблики от Коца до ВО, ну всякие ленты ББС/СНН еще вчера эти фотки подхватывали.


          Это улицы каштанова и октябрьская, а по центру поперечная широкая улица, на первых фото = проспект дружбы.
          1. Ghost1
            Ghost1 Сегодня, 10:51
            0
            Донбасс в руинах будет, а вот западенщина живёт нормально.
        2. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 10:46
          +3
          Цитата: LukaNord
          Что то все эти фото похожи на компьютерную графику ..Зачем вы это все выложили

          Хороший лунный пейзаж, Виталь. А что ты хотел за год бомбежек получить? Тут уже и восстанавливать нечего.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:34
        +1
        Я слышал про "снарядный голод" от Пригожина.А "людской голод"ощущается по всем ВС РФ.Сердюковщина аукается,и выходит боком.И эта одна из причин,почему все так идет наперекосяк
        1. иван2022
          иван2022 Сегодня, 10:57
          0
          А другая причина, почему все наперекосяк в том, что среди таких, как вы, в начальники могут выдвинуться только Ельцины и Сердюковы. Достали своим плачем уже.
      3. Egeny
        Egeny Сегодня, 10:42
        0
        "ускорится" по-меченному в ад

        Дима, а это как?
        Может ты хотел сказать, что "благими намерениями вымощена дорога в ад"
        Кстати, "помеченный" пишется слитно.)
        А вот по поводу Сердюкова ты прав. В верхах он не один такой.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 10:54
          0
          Цитата: Egeny
          Дима, а это как?

          Это по Горбачеву-меченому. Перестройка и ускорение.
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 10:55
          0
          Помеченный Меченный..Это его термины "перестройка и ускорение"
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:18
      +6
      Цитата: dmi.pris1
      Могут еще и "ускорится" по-меченному в ад

      Не будем забегать вперёд и недооценивать врага. За год войны с нами их командиры стали тоже не лыком шиты.
      А, если исключить забюрокраченность их решений... Вот и результат в целом "стояния фронта"
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:38
        +1
        Я полностью согласен.Особенно про отсутствие "бюрократии".Решается у них "не отходя от кассы",тут же на поле боя.Без согласовании с теми,кто выше
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 10:40
        +1
        Цитата: Теренин
        Не будем забегать вперёд и недооценивать врага.

        Упираются жестко согласен ..И прут дуром под пулеметы и арту,что наводит на многие умозаключения ,если вспомнить майдан и эти круглосуточные скачки несколько месяцев ..
        Ну и подвязывание кровью ,семьи в заложниках и т.д.
        Поэтому эти и вроде не воюют и в то же время не сдаются ..Отсиживаются в ожидании
        Цитата: Теренин
        За год войны с нами их командиры стали тоже не лыком шиты.

        Без натовских кураторов-инструкторов ни одного выстрела не могут произвести и со спутников в он-лайн режиме им поступает инфа кто когда и куда направляется и куда летят ракеты ..
        Цитата: Теренин
        А, если исключить забюрокраченность их решений... Вот и результат в целом "стояния фронта"

        Ну а тут все проще ..."украинцы заканчиваются" и новых все сложнее могилизировать hi Время работает на Россию ! И вложенные в территорию беспрецедентные средства 150 лярдов ..Результата не дали ,а только усилило Россию ,в мнении что нужно мочить по полной ,что и делаем пусть медленно ,но эффективно (250 тыс..уже у бандеры)
        Народ недоволен Путиным ,что слишком добренький к врагам
    3. Комментарий был удален.
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:13
    +5
    У рейха семь пятниц на неделе - то выводят, то остаются. В нынешней ситуации уже и так понятно, что без серьёзных потерь никого перебросить в город не получится, равно как и вывести, если не вперёд ногами. "Мясорубка" будет работать до конца.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 10:49
      +2
      7 пятниц скорее у тех кто постоянно говорит вот-вот возьмут Артемовск или окружат, а неделя проходит за неделей и все ни как.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:52
      -1
      Цитата: Pharmacist
      У рейха семь пятниц на неделе - то выводят, то остаются. В нынешней ситуации уже и так понятно, что без серьёзных потерь никого перебросить в город не получится, равно как и вывести, если не вперёд ногами. "Мясорубка" будет работать до конца.

      Так МО РФ и специально оставило узкий коридор простреливаемый ..Всех впускать и никого не выпускать .! Все же проще ,чем потом по схронам за ними гонятся по всей территории Киевского военного округа хе хе
      Судоплатов это знал прекрасно. hi
  3. Aken
    Aken Сегодня, 10:14
    +3
    Если они по прежнему будут гнать все резервы в Бахмут, нам это только на руку. Не надо гоняться за ними по полям и лесам.
    Только тут уже другое оружие нужно. Не автоматы. И даже не артиллерия.
    Вот с параллельной ветки;
    Российская авиация начала применять на Украине барражирующие авиационные бомбы УПАБ-1500. С таким утверждением выступило украинское издание Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 10:20
      -2
      Может тебе сабля подойдёт, диванный воин?
      1. Aken
        Aken Сегодня, 10:26
        +2
        Про саблю это мне адресовано? Не, саблю не надо. Её же точить придётся, да и при ходьбе в ногах путается.
        Я на удалёнке работаю. И могу с дивана управлять дроном. Это посовременнее будет.
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:19
    +1
    .....отвода войск из города не будет

    Конечно отвода войск из города не будет - все мосты повзрывали и дороги разрушили, теперь или труп, или плен. Есть еще один вариант - ползком по полям, но главное не ошибиться с направлением.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 10:31
      -2
      В телеге писали что поляки на леопарде заблудились и приехали к нашим на позицию.Наверно хотели продать.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:25
    +1
    российским войскам не удастся выбить украинские силы из города
    А вот это покажет время, и судя по всему не в пользу ВСУ. Очевидно в Киеве приняли решение держаться до последнего дожидаясь западных танков и БМП, часть которых уже на территории Украины, а часть в Германии и Польше.
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:31
    -2
    принято решение перестроить оборону и попытаться выбить российские войска их Бахмута.

    Это хорошо - чем больше ВСУ будет держаться в полуокруженном городе - тем больше наши сожгут там резервов ВСУ, тем проще будет дальнейшее наступление РФ на запад
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:31
    +1
    Вполне возможно это очередной "пан атаман" наводит тень на плетень и это лишь наброс для прикрытия отвода остатков сил из города. Сложно удерживать район если открытой осталась одна дорога и та под огнем Российских войск.
  8. ugos
    ugos Сегодня, 10:34
    0
    Никакой ''мясорубки'' там нет, спокойно выходят и заходят, полного окружения тоже нет, да его и не будет, у ЧВК нет на это ресурсов, а остальные не спешат помогать, скорее всего выпустят без техники, что бы своих не гробить.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:43
      -1
      Окружение работает, только если есть рывок вперед следом. Чтобы был буфер между внутренним и внешним фасом. Чтобы это случилось, надо брать Часов Яр. Кольцо окружения глубиной в 500 метров между фасами в чистом поле нереализуемо. Вот длительное и плотное огневое воздействие на пути снабжения (не только дорогу, но и пригодные местности, где развертываются дополнительные дороги) = вполне может играть роль. Но опять же, не завтра, а через месяц.
  9. km-21
    km-21 Сегодня, 10:45
    0
    В математике существует понятие под названием асимптота. Это такая линия, с которой график гиперболической функции может сближаться почти до касания, но полностью соприкоснуться никогда не сможет. Складывается впечатление, что российское наступление развивается по принципу приближения гиперболы к асимптоте.
  10. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:48
    0
    Генштаб ВСУ обвинил российские войска в подрыве моста, соединяющего Бахмут с поселком Хромово, якобы для того, чтобы помешать командованию ВСУ перебрасывать в город резервы и припасы.

    Обвинять противника что он уничтожает твои коммуникации дабы помешать логистике - это какое-то новое слово в военном деле.. what
  11. Cooper
    Cooper Сегодня, 10:52
    0
    Второй уже год даже маленький Донбасс почему-то не освобождён, укронацисты безнаказанно терроризируют даже изначально российские территории, Запад беспрепятственно и с комфортом перманентно доставляет мощное оружие в укрорейх... Ммдаа..
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:56
    0
    Уже не знаю, кому и чему верить.
    То - клещи/тиски и прочее сжимаются, последняя дорога насквозь простреливается, бла-бла-бла
    И тут же - переброска резервов, перестраивается оборона...(
    Они десантируют эти резервы с воздуха, что ли?! Если единственная дорога насквозь простреливается? И перестройка обороны - это ведь не просто сидели в одном подвале, перешли в другой. Это - техника, инженерные сооружения и прочее...
    Что происходит?!