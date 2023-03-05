Спикер оперативного командования «Восток» ВСУ: Оборона Бахмута будет перестроена, отвода войск из города не будет

Это война. В таком шквале огня уничтожают и объекты критической инфраструктуры. Однако опыт более чем годичной войны в большом масштабе и в целом исторический опыт ведения войны позволяет нам (...) перестраивать оборону и в дальнейшем сопротивляться

Отвода подразделений ВСУ из Бахмута (Артемовска) не будет, оперативное командование "Восток" приняло решение оборонять город и намерено выстроить новую оборону. Об этом заявил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.Генштаб ВСУ обвинил российские войска в подрыве моста, соединяющего Бахмут с поселком Хромово, якобы для того, чтобы помешать командованию ВСУ перебрасывать в город резервы и припасы. Однако, несмотря на все происходящее, принято решение перестроить оборону и попытаться выбить российские войска их Бахмута.- заявил Чреватый.По его словам, ситуация в Бахмуте сложная, но вполне контролируемая, российским войскам не удастся выбить украинские силы из города, тем более на фоне переброски туда резервов.То, что ВСУ продолжают оборонять Бахмут и даже увеличивают количество военнослужащих в городе, подтверждают и в ЧВК "Вагнер". В город перебрасывают мобилизованных, но выводят командование, иностранных наемников и некоторые кадровые части. Ну, и, всевозможные блогеры, передававшие информацию, также "эвакуируются", объясняя это "приказом Зеленского". Также отмечается, что город покидают разрозненные группы украинских военнослужащих, уходящих в сторону Часова Яра.