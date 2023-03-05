Остатки немецкого управляемого противотанкового суббоеприпаса от снаряда SMArt 155 обнаружены под Кременной

Украиская армия получила на вооружение немецкие 155-мм управляемые артиллерийские боеприпасы SMArt 155 (DM702A1). Подтверждением этому стали обнаруженные на позициях добровольческого батальона "БАРС-13" остатки данного боеприпаса.
Под Кременной на позициях "БАРС-13" обнаружены остатки немецкого противотанкового суббоеприпаса от снаряда SMArt 155 (DM702A1). Данный боеприпас является управляемым и предназначенным для уничтожения бронетехники ударом сверху. Название SMArt 155 означает сокращение от немецкого названия: Suchzünder Munition für die Artillerie 155 (боеприпас с сенсорным взрывателем для 155-мм артиллерии).
Снаряд используется, в основном, немецкими САУ PzH 2000, но подходит для использования большинством 155-мм артиллерийских систем стран НАТО. Сам снаряд содержит два суббоеприпаса, которые после выстрела в воздухе разделяются и начинают самостоятельно искать цель. Зону поиска определяет оператор, программируя время и приблизительную дальность открытия парашюта. Имеет три датчика: инфракрасный, радиолокационный и радиометрический, с помощью которых ищет цель. Атакует сверху с помощью кумулятивной струи.
О поставке данных боеприпасов ВСУ официально не сообщалось, хотя еще в июле прошлого года в Киеве заявляли о возможной поставке боеприпасов SMArt 155. Германия объявляла о поставке на Украину дальнобойных управляемых артиллерийских снарядов Vulcano калибра 155 мм, предназначенных для самоходных гаубиц PzH 2000, но о SMArt 155 сообщений не было. На сайте Бундесвера, где публикуется список всего того, что передала Украине Германия, или планирует передать, тоже о данных снарядах информации нет.
Возможно, что 155-мм управляемые боеприпасы SMArt 155 (DM702A1) попали на Украину через другую страну НАТО, на вооружении которой имеются немецкие самоходные гаубицы, например, Нидерланды. В общем, вариантов много.
Стоит отметить, что о поражении наших танков именно этими боеприпасами не сообщалось. С другой стороны, наше Минобороны не стремиться доводить такую информацию до населения.