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70 лет назад умер Иосиф Виссарионович Сталин

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70 лет назад умер Иосиф Виссарионович Сталин

70 лет назад, 5 марта 1953 года, умер Иосиф Виссарионович Сталин - фактический создатель СССР, принявший страну крестьянской и оставившей промышленно развитой с ядерной бомбой и уже приступившей к реализации космической программы.


Сталин умер 5 марта 1953 года вечером после продолжительной болезни, о которой советский народ ничего не знал. Согласно официальному заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. 1 марта Иосифа Виссарионовича, лежащего на полу в малой столовой Ближней дачи, обнаружил сотрудник охраны Лозгачёв. Утром 2 марта на Ближнюю дачу приехали врачи и диагностировали паралич правой стороны тела. 4 марта в СССР было объявлено о болезни вождя, опубликованы и передавались по радио бюллетени о состоянии его здоровья. 5 марта вечером Сталин скончался, о его смерти было объявлено утром 6-го.

Дорогие товарищи и друзья! ЦК КПСС, Совет Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета Министров Союза ССР и секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин

- говорилось в сообщении ЦК КПСС.

6 марта тело Сталина было выставлено для прощания в Колонном зале Дома Союзов, страна и весь социалистический мир прощался с вождем три дня. 9 марта 1953 года на Красной площади Москвы состоялись похороны Иосифа Виссарионовича Сталина. Его забальзамированное тело было помещено на всеобщее обозрение в Мавзолей Ленина, который с этого момента и до 1961 года именовался "Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина".

О роли Сталина в истории не говорил, наверное только, ленивый. Отношение к нему может быть разное, но нужно признать, что при Сталине наша страна стала одной из величайших в мире, промышленно развитой, имевшей второй в мире ВВП и самой грамотной в мире. За годы нахождения Сталина у власти СССР вернул себе почти все утерянные российской империей земли, население выросло почти до 200 млн. человек, несмотря на потери Великой Отечественной войны.

Существует версия, что Иосифа Виссарионовича убрали западные спецслужбы, боясь того, что при нем Советский Союз станет самой могущественной страной в мире. Впрочем, доказательств этого не приведено, а историки продолжают скрещивать копья в попытках доказать правдивость своих измышлений.
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50 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:46
    +10
    Неоднозначное у меня отношение к Сталину. НО, как говорится если оценивать посмертно. Лучшей эпитафией считаю слова о нем (нелюбимого мной) Черчилля " принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой" . Произносил или не произносил, на самом деле, не имеет никакого значения. По факту это так. А за этим стоит и создание административного аппарата, и вообще система государственного строительства как воплощение реальность замыслов. Сейчас их можно по разному оценивать и спорить, правильно или нет проводилась индустриализация , например, но невозможно не признать, что задуманное воплощалось.
    Громадный технологический рывок, победа в войне, пусть и не не легким путем изначального военного преимущества , а наращиванием превосходящих сил и средств в тяжелейших условиях. Да много что в активе. Что я хочу сказать в итоге. Есть чему поучиться у товарища Сталина и в настоящее время. Созданию эффективных административных мер, хотя бы. Да даже аппарат принуждения и безопасности, временами нужен любой стране для консолидации усилий общества и противодействию внешним и внутренним врагам.
    Социальные лифты, опять же, возможность вертикального роста для людей рабочих профессией. Да и само уважение именно к рабочим, а не только артистам, актерами и прочим "труженикам эстрады". А так же то, что в обществе тогда не было принято хвалиться своим благосостоянием и успехом, всегда могли задать вопрос "а откуда у честного человека все это? вы что академик сделавший важное научное открытие или герой труда или исследователь и первооткрыватель". Ну в общем не принято было не задавать вопросов об источниках богатства.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 11:48
      +44
      70 лет назад умер Иосиф Виссарионович Сталин
      не забыли.нужен.
    2. ААК
      ААК Сегодня, 11:51
      +10
      На мой взгляд, Иосиф Виссарионович Сталин, не смотря на все его ошибки, гораздо больше заслужил честь находится в мавзолее, чем Владимир Ульянов
      1. ramzay21
        ramzay21 Сегодня, 12:13
        +10
        Величайший руководитель нашей страны, сделавшей из отсталой страны сверхдержаву, которая управляла половиной мира.
        Но беда в том, что на протяжении следующих 70 лет нашей страной руководили бездари и предатели, которые опять превратили сверхдержаву в колонию и большой вопрос появиться ли у нас новый Сталин.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 12:46
          0
          появиться ли у нас новый Сталин.

          Товарища Сталина - ещё заслужить надо... На халяву такого правителя не надыбать. Чтобы он появился - мы все должны ему соответствовать.. Он же ведь не Хаттабыч - один без нас не справится..
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 12:38
        +3
        Цитата: ААК
        гораздо больше заслужил честь находится в мавзолее, чем Владимир Ульянов

        Ленин - это гений, это глыба мировой величины. Сталин - это лучший ученик Ленина.
      3. иван2022
        иван2022 Сегодня, 12:39
        +1
        Цитата: ААК
        На мой взгляд, Иосиф Виссарионович Сталин, не смотря на все его ошибки, гораздо больше заслужил честь находится в мавзолее, чем Владимир Ульянов

        За такие слова Сталин упрятал бы Вас далеко и на долго. И на мой взгляд, поступил бы правильно. Вы даже хвалите Сталина, не уважая его мнение.... Тьфу!!
    3. stelltok
      stelltok Сегодня, 11:57
      +16
      1.Поднял ВВП на 2 место в мире

      2.Поднял рождаемость
      3.Поднял индустриализацию- которой и сейчас можно завидовать.
    4. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 12:31
      +6
      задавать вопросов об источниках богатства.

      А этих богатств и не было!
      Сталин умер 5 марта 1953 года вечером после продолжительной болезни

      Хорошо помню те дни! Отпечатались в памяти, хотя и лет мне было не много!
      Народ плакал, и не показушно, а искренне! Ведь этот народ вынес на своих плечах весь ужас войны! И вместе с народом был ОН, И. В. Сталин! Жизнь начинала налаживаться, это я чувствовал, даже будучи пацаном. Поднимались зарплаты, снижались цены, отстраивались города.
      Сегодня многим не по носу, что народ не забывает Сталина, несмотря на очень продолжительное время со дня его смерти. И даже молодые люди относятся к нему положительно.
      Это был настоящий ВОЖДЬ - лидер своей страны и своего народа!
    5. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:34
      -4
      Все в Сталине хорошо было.... Кроме .. устранения соратников начиная с Ленина! Садизм и нацизм зашкаливал в этом человеке. Все прикрывалось боязнью путча! Но то что народ это и нужно ему постоянно давать меч и пряник он усвоил не верно. Был только меч! И да страна с ним возрадилась, но за какой срок? И откуда деньги были? Революцию 17 го года спонсировала германия и СССР должны были платить по процентам. Ленин платил, но Сталин был с этим категорически не согласен и взял в свои руки судьбу СССР. Послал немцев со своими процентами в далёкое эротическое и в итоге мы получили 41-45 ! Не был бы он таким садистом или остался бы Ленин у власти , что и как сложилась бы судьба СССР можно только гадать теперь .
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 12:45
        +3
        Цитата: Аргон
        Все в Сталине хорошо было.... Кроме .. устранения соратников начиная с Ленина! Садизм и нацизм зашкаливал в этом человеке. Все прикрывалось боязнью путча! ... Не был бы он таким садистом или остался бы Ленин у власти , что и как сложилась бы судьба СССР можно только гадать теперь .

        Повторение хрущевско-ельцинского бреда.

        Преступления против советских законов и государства Вы приписываете тем, кто эти законы устанавливал.... Полагаю, что в современном обществе надо бы провести поголовную психиатрическую диспансеризацию......
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:48
    +26

    """""""
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:50
    +20
    Этот человек, личность, руководитель, есть значимая часть истории нашей страны...
    Мнения разные, но игнорировать, забыть, этого нельзя.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 12:31
      +3
      Цитата: rocket757
      Этот человек, личность, руководитель, есть значимая часть истории нашей страны...
      Мнения разные, но игнорировать, забыть, этого нельзя.

      Согласен ! И хают его определенные личности ..
      Эх товарищ Сталин ,как вас нам не хватает ? Подняли голову Троцкистко-Зиновьевские" силы и отомстили по полной
      Нет больше СССР ,но мы все помним ,кто почему и за что hi

      Пытаемся восстановить ,хоть частично Враги кругом и вы были слишком добрым к врагам России !!
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 12:42
        0
        Тоже не люблю всех кто хочет развала страны. Но нацизм не люблю болше
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:51
    +13
    Что бы там не говорили, человек был великий. Может самый значимый в истории России.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:02
      0
      Люди преклонялись перед ним.Сходили с ума(мама моя училась во Фрунзе тогда в педагогическом,рассказывала про одну студентку).А враги-боялись и уважали..
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:52
    +21
    Раньше, довольно часто в 70-х годах (а изредка даже в начале 80-х) - я встречал у шоферов в кабинах под козырьками - фотографии Сталина. Я понять не мог, как так можно? Ведь он же тиран, репрессии, гулаг... разоблачён, в конце концов! А водилы только укоризненно головами качали - мол, не понимаешь ты, начальник, в натуре ничего. Молодой ишшо, глупый. Потом поймешь...
    И ведь - понял! Я бы сейчас сам фотку Сталина в машине повесил... с детьми ссориться не хочу :))))))))))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:03
      +5
      hi И дети Ваши поймут,через определенное время
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 12:08
        +2
        Уверен, что так. Ведь воспитываю их я :)))
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 12:35
      +2
      ... с детьми ссориться не хочу :))))))))))[/quote]
      Значит детей воспитали не так! Не учили настоящей истории!
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:43
      +2
      Я в молодости помню не очень понимал - кто такие враги народа? Странный термин какой-то.. А сейчас, по прошествии 30 лет капитализьму чётко вижу - да вот же они!! Все наверху, все маячат гнусными рожами с экранов.. Самые что ни на есть настоящие лютые враги народа.

      И пока мы не вернём Советскую власть - люди так и будут говорить глядя на них - Сталина на вас, ироды, нет..
  6. Aken
    Aken Сегодня, 11:53
    +21
    Помните, как в 90-х клоуны изгалялись над бабками, что кричали олигархам - Сталина на вас нету! Многие тогда смеялись.
    А сегодня клоуны и олигархи срочно свалили из страны.
    Простите нас, бабки.
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 11:53
    +20
    Великий человек! А нынешние пигмеи ему и в подметки не годятся! Хотя и строят из себя "вершителей судеб"! (((
  8. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 11:55
    +15
    В этот день 70 лет назад умер человек, с которым советский народ прошел Вторую Мировую Войну, была проведена индустриализация и коллективизация. Именно во главе с этим человеком, советский народ победили одну из самых сильнейших армий в истории - армию Третьего Рейха.
    и сегодняшую обстановку в мире можно описать вот этими словами И. В. Сталина, из его беседы с А. Коллонтай в 1939 год:
    "Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. …И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. …Сила СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. …С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций."
  9. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:56
    0
    Если бы сегодня я поднял голову.....
  10. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:57
    +4
    Цитата: rocket757
    Этот человек, личность, руководитель, есть значимая часть истории нашей страны...
    Мнения разные, но игнорировать, забыть, этого нельзя.

    Спасибо, очень точно сказано!
  11. Ponimatel
    Ponimatel Сегодня, 11:57
    +10
    Не умер а погиб.
    Извините, админы считают лишь длинные каменты признаком ума. Приходится соответствовать. Краткость уже не сестра таланта.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:01
      +4
      Есть версия, что отравлен............
      1. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 12:15
        +1
        Цитата: Aken
        Есть версия, что отравлен

        Сомнительно. Многочисленные ссылки и каторги, стрессы революции, стрессы борьбы за власть, дичайшие стрессы от войны и стояния немцев в 15 км от Москвы, курение по несколько пачек Герцеговины в день... и при этом никаких санаториев!
        Почти 75 лет прожил - тут никаких отравлений не надо. Это само по себе уже нефиговое достижение!
        1. Aken
          Aken Сегодня, 12:26
          -1
          Я не слыхал про официальное расследование, но имеющихся косвенных признаков достаточно, чтобы принять версию отравления как рабочую.
  12. Eug
    Eug Сегодня, 11:58
    +10
    Как по мне, единственный руководитель СССР, думавший прежде всего о народе и заложивший невероятный фундамент развития страны... жаль, такого же преемника не воспитал... светлая память.
  13. палестинец
    палестинец Сегодня, 11:58
    +10
    я русский грузинской национальности.. точка
  14. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 12:02
    +8
    Ох, как нам его сейчас не хватает!
    Светлая память старичку! Если-бы не он то еще в 41-м СССР как государство прекратило существовать, и России в помине не было-бы.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:50
      0
      Цитата: Fizik13
      Ох, как нам его сейчас не хватает!

      Мудрый был Человек !
  15. ugos
    ugos Сегодня, 12:06
    +4
    Великому человеку- Вечная память.
    Ничтожным людям-забвение.
    Кому этого мало- добавьте.
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:09
    +6
    Помянем человека руководившего страной в трудные годы и поднявшего эту страну. Индустриализация страны, Победа в ВОВ... Сегодня принято все грехи валить на Сталина, а начало положил Н.С. Хрущев полностью сваливший на него всю вину за репрессии прикрывая свою пятую точку. Этого деятеля помню хорошо, т.к. детство прошло как раз в те годы.
  17. alekc73
    alekc73 Сегодня, 12:18
    +2
    Великий исторический деятель.Время снесет всю грязь которым пытались запятнать его имя.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:38
      0
      Белоснежный китель нашего Верховного либерастная грязь в принципе замарать не может.. Даже мельчайшим пятнышком.
  18. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:19
    +5
    Я вспоминаю только слова Мао Цзэдуна (ибо слов благодарности ни от советского, ни от российского руководства я не помню):
    Великий Кормчий пишет так: «Это показывает, что дело товарища Сталина и его идеи овладели широкими народными массами всего мира и уже стали непобедимой силой. Эта сила ведёт уже победившие народы от победы к победе и одновременно приведёт также к тому, что все те, кто ещё стонет под игом погрязшего в пороках старого, капиталистического мира, смогут пойти на смелый штурм против врагов народа».
    Тот же самый Мао Цзэдун в «Новом Китае» от 1964 года с горечью напишет совсем другое: «К власти в СССР после пятьдесят третьего пришли националисты и карьеристы–взяточники, покрываемые из Кремля. Когда придёт время, они сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в открытую править своими уездами как феодалы и крепостники».

    Список имущества, оставшегося после смерти Сталина, уместился на одном листе, а сталинское наследие не смогли проесть по сегодняшний день...
    1. Тит_2
      Тит_2 Сегодня, 12:52
      0
      Вот и я задаюсь вопросом что если Сталин чуть подольше пожил то приватизировали квартиры поболее размером и качеством. Реально так бездарно все разрушили в 90-х, но много что еще осталось от СССР.
  19. Комментарий был удален.
  20. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:24
    +2
    Другого такого честного, наиболее эффективного Лидера Россия не знала за 1000 лет до него и после него до сегодняшнего дня!
    За его время правления наша Страна превратилась в военного, промышленного, культурного, спортивного гиганта, Сверхдержаву мира.
    Всё современные лидеры по сравнению с величием и достижениями И. В. Сталина - пигмеи.


    Сталин - наша Слава боевая,
    Сталин - нашей юности полёт!
    С песнями борясь и побеждая,
    Наш народ за Сталиным идёт.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 12:40
      -2
      Что что а в честности его ну никак не упрекнуть)))) Я с вас ржу! Он умело обманывал народ! Вот где его достоинство. Но как показывает политика , то народу и не следует знать правду.
  21. bessonov932
    bessonov932 Сегодня, 12:33
    0
    "Существует версия, что Иосифа Виссарионовича убрали западные спецслужбы..." Тогда уж сразу - рептилоиды! Западные рептилоиды.
  22. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 12:33
    0
    70 лет назад умер Иосиф Виссарионович Сталин
  23. km-21
    km-21 Сегодня, 12:35
    0
    Вечная память и благодарность.
    Надеюсь, что когда-нибудь в Россию придет новый лидер подобного масштаба и соберет команду таких же патриотов и тружеников, каким он был сам. И тогда Россия вновь обретет величие и почитание окружающих народов.
  24. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:36
    +3
    Пока существует русский народ - товарища Сталина будут помнить..И своё будущее - мы неизбежно будем строить опираясь на его великие свершения..

    Одна из причин ненависти к нему нонешних властных пигмеев - он настолько высоко поднял планку правителя в глазах людей, что всей этой мелкотравчатой нечисти и ворью даже помыслить нельзя к ней приблизится, не то что перепрыгнуть..
  25. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 12:46
    +2
    Как Шолохов высказал на вопрос западного журналюги
    Был ли культ личности в СССР?
    Шолохов задумался и коротко ответил ..
    Да БЫЛ ! Но и была ЛИЧНОСТЬ !

    Пора бы уже Парад Победы провести с портретами Сталина ..И СТАЛИНГРАД вернуть ! Ведь весь народ за это ? Сколько можно издеваться над нашей историей ?
    P.S. А ебн-центр отдать детям !
  26. smok1961
    smok1961 Сегодня, 12:49
    0
    Wasze komentarze uświadamiają mi jak bardzo Rosjanie różnią się od Polaków.

    Żeby się rozwijać gospodarczo potrzebujecie szalonych, bezwzględnych carów, którzy was chłoszczą, wysyłają na katorgę, głodzą i zabijają.
    Gdy przyjmujecie system zarządzania zachodni , Rosja upada i traci na znaczeniu.

    Bezwzględna dyktatura kojarzy wam się z porządkiem, demokracja prowadzi do destabilizacji.

    Dziwny naród...
  27. kotev19
    kotev19 Сегодня, 12:54
    0
    Вечная память Й.В.Сталину! Никто не забыт, ничто не забыто!
    Некоторые его мысли актуальны даже в ходе СВО.
    НАПРИМЕР, в использовании военной авиации. 11 ноября 1942 г. он послал телеграму Г.К.Жукову, в которой говорится что: "...Опыт войны с немцами показывает, что операцию против немцев можно выиграть лишь в том случае, если имеем превосходство в воздухе. В этом случае наша авиация должна выполнить три задачи:
    Первое – сосредоточить действие нашей авиации в районе наступления наших ударных частей, подавить авиацию немцев и прочно прикрыть наши войска.
    Второе – пробить дорогу нашим наступающим частям путем систематической бомбежки стоящих против них немецких войск.
    Третье – преследовать отступающие войска противника путем систематической бомбежки и штурмовых действий, чтобы окончательно расстроить их и не дать им закрепиться на ближайших рубежах обороны.
    Если Новиков думает, что наша авиация сейчас не в состоянии выполнить эти задачи, то лучше отложить операцию на некоторое время и накопить побольше авиации. ..."     - См. Сталин, Й.В. Полное собрание сочинений, т.15, Москва, 1997, стр.132.