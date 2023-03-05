70 лет назад умер Иосиф Виссарионович Сталин

Дорогие товарищи и друзья! ЦК КПСС, Совет Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета Министров Союза ССР и секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин

70 лет назад, 5 марта 1953 года, умер Иосиф Виссарионович Сталин - фактический создатель СССР, принявший страну крестьянской и оставившей промышленно развитой с ядерной бомбой и уже приступившей к реализации космической программы.Сталин умер 5 марта 1953 года вечером после продолжительной болезни, о которой советский народ ничего не знал. Согласно официальному заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. 1 марта Иосифа Виссарионовича, лежащего на полу в малой столовой Ближней дачи, обнаружил сотрудник охраны Лозгачёв. Утром 2 марта на Ближнюю дачу приехали врачи и диагностировали паралич правой стороны тела. 4 марта в СССР было объявлено о болезни вождя, опубликованы и передавались по радио бюллетени о состоянии его здоровья. 5 марта вечером Сталин скончался, о его смерти было объявлено утром 6-го.- говорилось в сообщении ЦК КПСС.6 марта тело Сталина было выставлено для прощания в Колонном зале Дома Союзов, страна и весь социалистический мир прощался с вождем три дня. 9 марта 1953 года на Красной площади Москвы состоялись похороны Иосифа Виссарионовича Сталина. Его забальзамированное тело было помещено на всеобщее обозрение в Мавзолей Ленина, который с этого момента и до 1961 года именовался "Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина".О роли Сталина в истории не говорил, наверное только, ленивый. Отношение к нему может быть разное, но нужно признать, что при Сталине наша страна стала одной из величайших в мире, промышленно развитой, имевшей второй в мире ВВП и самой грамотной в мире. За годы нахождения Сталина у власти СССР вернул себе почти все утерянные российской империей земли, население выросло почти до 200 млн. человек, несмотря на потери Великой Отечественной войны.Существует версия, что Иосифа Виссарионовича убрали западные спецслужбы, боясь того, что при нем Советский Союз станет самой могущественной страной в мире. Впрочем, доказательств этого не приведено, а историки продолжают скрещивать копья в попытках доказать правдивость своих измышлений.