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В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М

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В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М

Появившаяся несколько дней назад фотография МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М уже широко разошлась по Сети. Как оказалось, это не единичная поделка армейских умельцев, решивших изобрести новую зенитную установку, а вполне себе серийный вариант. По крайней мере, эшелон с аналогичными установками, двигающийся в сторону фронта, уже успели заснять.


Пару дней назад в Сети появилось фото "мотолыги" с установленной корабельной ЗУ 2М-3М. В базовой комплектации такие башни вооружены двумя автоматическими пушками М-110 калибра 25 мм. Но в данном случае, при установке на МТ-ЛБ пушки заменены на два пулемета КПВТ калибра 14,5 мм, об этом сообщают несколько источников, хотя возможно, что часть установок идет с "родными" стволами. Башня обитаемая, расчет - 2 человека, но что там внутри неизвестно, снимков нет.

Как оказалось, это не единичная кустарная поделка, а вполне себе серийные машины, поставка которых в зону СВО идет довольно активно. На российских интернет-ресурсах появились кадры эшелона с аналогичными установками, а также МТ-ЛБ с такими же башнями на стоянке где-то в районе зоны СВО.


Выбор "мотолыги" в качестве базовой машины - это самый приемлемый вариант из-за ее проходимости. Вообще же, МТ-ЛБ не в первый раз используется в качестве базового шасси для различных установок, как артиллерийских, так и другого назначения. Выбор же корабельной артиллерийской установки в качестве башни неоднозначен. Впрочем, военные в зоне СВО говорят, что машина годная, а идея здравая.

Артиллерийская установка 2М-3М была разработана в начале 1950 годов в качестве средства самообороны небольших кораблей. Скорострельность двух 25-мм автоматов М-110 - 270-300 выстрелов в минуту на ствол. Дальность поражения наземных целей - до 3 км, по высоте - 2,8 км.

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10 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 12:38
    0
    В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
    21 век.. оружие на "новых физических принципах". грустно,товарисч Главком.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:39
      -1
      В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М


      Как по мне то не прикольно. belay feel

      Данные CNN по потерям ВСУ.CNN: Потери Украины в конфликте с Россией составили более 500 000 военнослужащих. СNN со ссылкой на свои источники в украинском Генштабе сообщает, что на 28 февраля 2023 года потери ВСУ составили более полумиллиона человек.
      СNN со ссылкой на свои источники в украинском Генштабе сообщает, что на 28 февраля 2023 года потери ВСУ составили:

      убитыми, скончавшимися от ран, болезней 259 085 человека;

      ранеными, покалеченными 246 904;

      дезертировавшими, а так же пропавшими без вести – 83 952;

      попавшими в плен – 28 393.

      https://newsland.com/post/7654872-cnn-poteri-ukrainy-v-konflikte-s-rossiey-sostavili-bolee-500-0

      ВСУ потеряли более полумиллиона человек – СNN

      СNN со ссылкой на свои источники в украинском Генштабе сообщает, что на 28 февраля 2023 года потери ВСУ составили:

      убитыми, скончавшимися от ран, болезней – 259 085 человека;

      ранеными, покалеченными – 246 904;

      дезертировавшими, а так же пропавшими без вести – 83 952;

      попавшими в плен – 28 393.

      По информации Associated Press, украинские потери в четыре раза больше.

      https://podolyaka-yurij.ru/05-03-2023-srochnye-novosti-s-ukrainy-vsu-kontratakuyut-v-popytke-prorvat-okruzhenie-artemovska-bahmut-vojna-na-ukraine-segodnya-21-video/
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 12:42
        -1
        Откровенные фейки распространяет. CNN ни где такого бреда не писали.
    2. kulinar
      kulinar Сегодня, 12:45
      -1
      Цитата: Аэродромный
      В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
      21 век.. оружие на "новых физических принципах". грустно,товарисч Главком.

      А всё над свидомыми самоделками прикалываемся.
      Ну да,у них счетверенный "Максим" ,зато мы начали нечто!!
      Может просто "шилки" поставить? Наверняка на хранении есть. Без радара,с увеличенным БК по земле, с радаром по крупным беспилотникам.
  2. Gogol
    Gogol Сегодня, 12:39
    0
    Для борьбы с беспилотниками видимо
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 12:42
    0
    Дроны может забивать решили этими установками РЛС какая-то в наличии.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:43
    -2
    Выглядит адским самопалом. Неужели не могли более технически аккуратное сделать? Над франкенштейн-поделками шароварных ржем, а сами то?
  5. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 12:43
    +1
    я не вижу в этом ничего плохого.. если это было бы время до СВО, то да были бы вопросы. в данном случае с учетом того что СВО идет уже больше года, поступление такого оружия является нормой,
    тем более в другом бы случае они бы просто проржавели бы и все. а так послужат своей стране
  6. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 12:44
    0
    В войне в Нагорном Карабахе 1992—1994 годов 2М-3М на шасси МТ-ЛБУ использовалась азербайджанскими военными.
  7. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 12:46
    0
    На нашей технике пишут - Z, V или O, причем по всем бортам и ЖИРНО, причем наносят еще до транспортировки. А здесь только на первой фотографии и то такое впечатление, что написали мелом.