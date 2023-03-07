Господа, а может, стоит заняться делом?

Войдя во вкус публичности, Пригожин фактически вносит немыслимую до селе «феню» на государственный уровень. Практически прямо использует тюремный жаргон, описывая те или иные события на театре военных действий.



Как такое стало возможно в стране, имеющей беспрецедентные военные традиции? Тут, справедливости ради, нельзя не отметить, что виноват не только уголовник, повинны в той же степени нынешние «наследники» Суворова, Кутузова, Жукова, Рокоссовского и других легендарных военачальников, давших сегодня почву подобному немыслимому явлению.

Вообще мало нам войны в реальности, так еще разразилась война медийная. Причем с прибавкой «очередная». Только-только медийные ресурсы закончили пинать Гиркина-Стрелкова, как разразилась следующая война.Теперь сошлись Пригожин и Шойгу. Причем, Пригожин, в своей обычной манере, действует сам, а вот вместо Шойгу выступают соответствующие ресурсы и z-сетка.Одно дело, когда идет активное обсуждение ошибок и упущений при ведении боевых действий, обсуждаются качества военачальников, то сейчас все это как-то ушло на второй план и вперед вышло обсуждение членов семьи и персон особо приближенных.Такие приемы испокон веков считались грязными безо всяких кавычек, но это не самое главное. Важно то, что, к огромному сожалению, почва для скандалов более чем жирная и унавоженная. Все вырастет, что посеешь.«Посеяли» на этот раз зятя министра обороны, «блогера» Столярова. Скандал вышел преотменный, только ленивый в том же «Телеграме» не потоптался по этому явлению.В чем дело? В том, что один бездельник поддержал мнение другого бездельника и неудачника, да к тому же еще и предателя. Господин Столяров поддержал господина Дудя. Который иноагент, сбежавший из России теперь взращивающий свой культ коричневой субстанции так сказать, на удалении.В общем, чего еще ждать от «господина шампуня от перхоти», сделавшего карьеру в России и как многие ему подобные, теперь демонстрирующего «принципиальность» в вопросах дискредитации страны в целом и отдельных лиц в частности.Что из себя представляет господин Столяров, и так понятно. Обычный никчемный обыватель, живущий на деньги своей жены, успешной медиа-деятельницы, Ксении Шойгу. Которая чисто случайно является дочерью министра с многолетним стажем Сергея Шойгу.Давайте начистоту: ничего противозаконного в том, чтобы жить на деньги законной жены нет. Это вопрос самолюбия, но у Столярова с этим полный порядок. Живет в свое удовольствие. Стоит ли это так осуждать в рамках происходящего в стране? Уверен, что нет. Столяров с его убеждениями совершенно безвреден. Он по крайней мере, не закатывает концертов, выручку с которых тратит на помощь ВСУ. Он не делает призывов в стиле Гребенщикова. Он просто живет так, как у него получается. В общем, понятно, кто глава в этой ячейке общества.Да, вызывают некоторое непонимание туры семьи Шойгу-младшей по Эмиратам, но у нас проще сказать, кто из российской элиты сидит в России и не кажет носа за рубеж. Список будет небольшим, сами понимаете.Отсюда травля Столярова, которую устроила наша z-тусовка мне совсем не понятна. Политика двойных стандартов налицо: генералов, которые воруют, трогать нельзя. Бездарных генералов, которые гонят людей и технику на убой в совершенно непродуманных операциях – нельзя. Государственную корпорацию, распродающую под застройку бывшие военные заводы – нельзя. Зато бездельника, который является полуродственником министра обороны – можно и нужно.Почему не саму Ксению Сергеевну, передающую приветы «Кузьмичам» из бассейна дорогущего отеля в Дубае? Наверное, потому что тоже нельзя. Все как в старом советском анекдоте, где кузнец вместо единственного пьяницы-комбайнера и его кума-тракториста предлагал отметелить конюха, потому что конюхов было двое. Выпускание пара.И каждый день со все источников несутся в наши мозги призывы. О необходимости консолидации всего русского мира, общества, о долге всех и каждого перед Родиной и так далее. Кто призывает? Ну лица все те же: политики, депутаты, чиновники, бизнесмены. И представители нашей очаровательной прослойки – интеллигенции. Все они, очень уютно устроившись, кто где, вещают на эти темы ежедневно и ежечасно.Мало всего этого? Видимо, да.Сперва мы были свидетелем непонятного спарринга между Пригожиным и Гиркиным-Стрелковым, потом начались «накаты» Пригожина и его бойцов на Минобороны из-за снарядов, теперь все перешло на семейный уровень.Конечно, и сама Ксения Сергеевна дает пример того, как не надо консолидироваться. Каково нашим людям смотреть фотоотчеты дочери главного военачальника с мест отдыха в арабских Эмиратах сегодня? Это консолидация общества перед врагом? Мобилизация всех ресурсов ради победы? Но разве война там, на теплых берегах? Демонстрация упругих частей тела на камеру – это помощь фронту?Простые люди в Интернете справедливо задают вопрос: как так получается, что вся страна претерпевает тягости и лишения, а кто-то продолжает получать от жизни все и по полной программе?И тут сложно ожидать чего-то иного от так называемой «золотой молодежи» и прислонившегося блогера. Но повторюсь: от них минимум вреда, в отличие от нашего военного ведомства.Пригожин и его медиа-ресурсы точно начали бить по язвам и нарывам Минобороны, спора нет. Быстро пошли в ход фамилии Шойгу, Цаликова, Иванова. Ролики, разоблачения, скандалы и интриги.И вот вроде бы снаряды уже пошли, как все поняли, было вмешательство на самом высоком уровне, а вот нападки почему-то продолжаются. Демонстрация такой же жуткой инертности, как у Минобороны или просто политические амбиции?Некоторые силы начали тут же обвинять Пригожина в том, что он будет продолжать критику и после решения снарядных проблем. Дескать, империя, которая приносит просто баснословные барыши, им уже выстроена, а желание обменять прибыль финансовую на политическую не так просто обуздать.Довольно сомнительные выводы, потому что с одной стороны, да, своя империя у Пригожина есть, но работает она никак не в России, а довольно далеко за ее пределами. Какие финансовые прибыли можно получить, воюя созданными штурмовыми отрядами в интересах России в СВО, сказать очень сложно. И, если обвинять Пригожина в реализации каких-то своих коварных планов, то рядом с ним на скамье обвиняемых должен сидеть весь наш Генштаб.Но однажды выдуманная схема работает и по сей день, а потому на Пригожина тоже начали лить различные неприглядные факты, начиная от того, что припомнили скандал с отравлением московских школьников в 2008 году и заканчивая его тюремным прошлым, которое он привносит в своих выступлениях на всех уровнях.Позволю себе цитату из одного такого повествования:Знаете, а в этом отрывке много такого, с чем можно согласиться. Действительно, а как получилось, что бывший уголовник, создавший свою частную военную империю, делает то, что не по силам нашим генералам? Как практически, отбивая населенные пункты, не обладая возможностями и ресурсами генералов, так и медийно?Хорошо, плох, ужасен Пригожин. Но его выступления – это боль за результат дела, которое выполняет «Вагнер». И выполнят лучше многих регулярных частей. Можно много говорить о том, что «Вагнеру» дают больше снарядов и ракет, что бойцы ЧВК лучше оснащены и экипированы, но… а кто запрещал это делать генералам Минобороны?Никто не запрещал. Более того, именно за это наши генералы получают денежное содержание, звания и ордена. Вот только у Пригожина результат есть, а у генералов как-то с этим проблема, как в прошлом, так и в настоящем. И да, если уж и говорить о том, что престиж и вес России в мире рухнул, то виноват в этом точно не «тренер-блогер», а генералы российской армии.То, что нам совершенно не повезло с командованием, которое демонстрирует полную неспособность к нормальным военным действиям на Украине, всем давно уже ясно и понятно. Но у наших полковников и генералов есть одна такая черта, которая сводит на нет все усилия по изменению ситуации. Они четко держат оборону, отражая любую критику и любые попытки изменить ситуацию. И это у них здорово получается.А вот силы, которые могли бы что-то изменить – они, как обычно, разобщены. Ну казалось, что стоило Пригожину принять в свои ряды того же Стрелкова, за которым есть определенные патриотические силы? Да, как военачальник Стрелков уже не очень, все-таки столько лет мирной жизни… Но как советник, знающий театр военных действий уровня начальника штаба полка или бригады, Стрелков вполне был бы хорош. Он действительно неплохой организатор процессов, этого не отнять.Вместо этого получилась обычная свара. Ну а то предложение, которое Пригожин выдвинул Стрелкову, вообще ни один нормальный человек не стал бы на такое отвечать.Тут господин Пригожин очень часто перебарщивает по полной программе. Конечно, лексикончик подводит, с одной стороны все так смотрится бодро и свежо, с другой – а действиями «Вагнера» и его главкома смотрит вся страна, и далеко не всем комфортно слышать этакое.Понимать надо, когда стоит демонстрировать пренебрежение к культуре, а когда нет.Все то же самое действительно и в отношении разборок с людьми, которые в принципе не оказывают никакого влияния на происходящее в СВО. Это в первую очередь касается членов семей нашего генералитета. Некрасиво устраивать травлю, какого мнения не придерживались бы люди. Они имеют на него право.Это, простите, варварство и одичание. Которое ни к чему хорошему не приведет.Давайте посмотрим на то, что сейчас несется с экранов телевизоров, причем, в исполнении наших высших должностных лиц как исполнительной, так и законодательной власти.Лишить гражданства, конфисковать имущество, посадить на веки вечные. Сперва тех, кто не хотел воевать и уехал из страны. Потом тех, кто хотел уехать. Потом тех, кому не нравится идея СВО. Тех, кто высказывался против. Их членов семей (о, да, благословенная ЧСИР, статья 58-1в, надо срочно вернуть в УК РФ из УК РСФСР от 1926 года). Ну и так далее.А затем посмотреть на результат. Сколько реально останется патриотов, желающих бороться за светлое будущее.Кстати, примерный вариант был описан у американского фантаста Гарри Гаррисона в его «Билл – галактический герой», рекомендую посмотреть главу 8 второй книги. Очень все четко расписано, кстати.В нашем случае Евгению Викторовичу все-таки стоит задуматься и остановиться в цепи критики и разоблачений. Бороться надо, но с теми, кто этого реально заслуживает. Только так можно изменить что-то в лучшую сторону.Потому хотелось бы сказать в сторону наших героев, сцепившихся в совершенно бесполезной и даже вредной информационной схватке: господа, займитесь реальным делом. Не стоит тратить время и ресурсы на бои (пусть и информационные) с детьми, женщинами и женоподобными организмами, внешне немного похожими на мужчин.Не Дудь, Столяров и Лебедев (это который Некоглай, активный теперь помощник ВСУ) оказывают реальное влияние на происходящее, хотя и пытаются. Не они герои сегодняшних дней, не о них надо говорить.И здесь уместно вспомнить и о консолидации ради победы, и о том, что людьми надо оставаться при любом стечении обстоятельств.