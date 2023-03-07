Военное обозрение
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Господа, а может, стоит заняться делом?

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Господа, а может, стоит заняться делом?

Вообще мало нам войны в реальности, так еще разразилась война медийная. Причем с прибавкой «очередная». Только-только медийные ресурсы закончили пинать Гиркина-Стрелкова, как разразилась следующая война.


Теперь сошлись Пригожин и Шойгу. Причем, Пригожин, в своей обычной манере, действует сам, а вот вместо Шойгу выступают соответствующие ресурсы и z-сетка.

Вообще то шоу, которое устроили Пригожин и МО заслуживает осуждения

Одно дело, когда идет активное обсуждение ошибок и упущений при ведении боевых действий, обсуждаются качества военачальников, то сейчас все это как-то ушло на второй план и вперед вышло обсуждение членов семьи и персон особо приближенных.

Такие приемы испокон веков считались грязными безо всяких кавычек, но это не самое главное. Важно то, что, к огромному сожалению, почва для скандалов более чем жирная и унавоженная. Все вырастет, что посеешь.

«Посеяли» на этот раз зятя министра обороны, «блогера» Столярова. Скандал вышел преотменный, только ленивый в том же «Телеграме» не потоптался по этому явлению.

В чем дело? В том, что один бездельник поддержал мнение другого бездельника и неудачника, да к тому же еще и предателя. Господин Столяров поддержал господина Дудя. Который иноагент, сбежавший из России теперь взращивающий свой культ коричневой субстанции так сказать, на удалении.

В общем, чего еще ждать от «господина шампуня от перхоти», сделавшего карьеру в России и как многие ему подобные, теперь демонстрирующего «принципиальность» в вопросах дискредитации страны в целом и отдельных лиц в частности.

Что из себя представляет господин Столяров, и так понятно. Обычный никчемный обыватель, живущий на деньги своей жены, успешной медиа-деятельницы, Ксении Шойгу. Которая чисто случайно является дочерью министра с многолетним стажем Сергея Шойгу.

Давайте начистоту: ничего противозаконного в том, чтобы жить на деньги законной жены нет. Это вопрос самолюбия, но у Столярова с этим полный порядок. Живет в свое удовольствие. Стоит ли это так осуждать в рамках происходящего в стране? Уверен, что нет. Столяров с его убеждениями совершенно безвреден. Он по крайней мере, не закатывает концертов, выручку с которых тратит на помощь ВСУ. Он не делает призывов в стиле Гребенщикова. Он просто живет так, как у него получается. В общем, понятно, кто глава в этой ячейке общества.

Да, вызывают некоторое непонимание туры семьи Шойгу-младшей по Эмиратам, но у нас проще сказать, кто из российской элиты сидит в России и не кажет носа за рубеж. Список будет небольшим, сами понимаете.

Отсюда травля Столярова, которую устроила наша z-тусовка мне совсем не понятна. Политика двойных стандартов налицо: генералов, которые воруют, трогать нельзя. Бездарных генералов, которые гонят людей и технику на убой в совершенно непродуманных операциях – нельзя. Государственную корпорацию, распродающую под застройку бывшие военные заводы – нельзя. Зато бездельника, который является полуродственником министра обороны – можно и нужно.

Почему не саму Ксению Сергеевну, передающую приветы «Кузьмичам» из бассейна дорогущего отеля в Дубае? Наверное, потому что тоже нельзя. Все как в старом советском анекдоте, где кузнец вместо единственного пьяницы-комбайнера и его кума-тракториста предлагал отметелить конюха, потому что конюхов было двое. Выпускание пара.

И каждый день со все источников несутся в наши мозги призывы. О необходимости консолидации всего русского мира, общества, о долге всех и каждого перед Родиной и так далее. Кто призывает? Ну лица все те же: политики, депутаты, чиновники, бизнесмены. И представители нашей очаровательной прослойки – интеллигенции. Все они, очень уютно устроившись, кто где, вещают на эти темы ежедневно и ежечасно.

Мало всего этого? Видимо, да.

Сперва мы были свидетелем непонятного спарринга между Пригожиным и Гиркиным-Стрелковым, потом начались «накаты» Пригожина и его бойцов на Минобороны из-за снарядов, теперь все перешло на семейный уровень.

Конечно, и сама Ксения Сергеевна дает пример того, как не надо консолидироваться. Каково нашим людям смотреть фотоотчеты дочери главного военачальника с мест отдыха в арабских Эмиратах сегодня? Это консолидация общества перед врагом? Мобилизация всех ресурсов ради победы? Но разве война там, на теплых берегах? Демонстрация упругих частей тела на камеру – это помощь фронту?

Простые люди в Интернете справедливо задают вопрос: как так получается, что вся страна претерпевает тягости и лишения, а кто-то продолжает получать от жизни все и по полной программе?

И тут сложно ожидать чего-то иного от так называемой «золотой молодежи» и прислонившегося блогера. Но повторюсь: от них минимум вреда, в отличие от нашего военного ведомства.

Пригожин и его медиа-ресурсы точно начали бить по язвам и нарывам Минобороны, спора нет. Быстро пошли в ход фамилии Шойгу, Цаликова, Иванова. Ролики, разоблачения, скандалы и интриги.

И вот вроде бы снаряды уже пошли, как все поняли, было вмешательство на самом высоком уровне, а вот нападки почему-то продолжаются. Демонстрация такой же жуткой инертности, как у Минобороны или просто политические амбиции?

Некоторые силы начали тут же обвинять Пригожина в том, что он будет продолжать критику и после решения снарядных проблем. Дескать, империя, которая приносит просто баснословные барыши, им уже выстроена, а желание обменять прибыль финансовую на политическую не так просто обуздать.

Довольно сомнительные выводы, потому что с одной стороны, да, своя империя у Пригожина есть, но работает она никак не в России, а довольно далеко за ее пределами. Какие финансовые прибыли можно получить, воюя созданными штурмовыми отрядами в интересах России в СВО, сказать очень сложно. И, если обвинять Пригожина в реализации каких-то своих коварных планов, то рядом с ним на скамье обвиняемых должен сидеть весь наш Генштаб.

Но однажды выдуманная схема работает и по сей день, а потому на Пригожина тоже начали лить различные неприглядные факты, начиная от того, что припомнили скандал с отравлением московских школьников в 2008 году и заканчивая его тюремным прошлым, которое он привносит в своих выступлениях на всех уровнях.

Позволю себе цитату из одного такого повествования:

Войдя во вкус публичности, Пригожин фактически вносит немыслимую до селе «феню» на государственный уровень. Практически прямо использует тюремный жаргон, описывая те или иные события на театре военных действий.

Как такое стало возможно в стране, имеющей беспрецедентные военные традиции? Тут, справедливости ради, нельзя не отметить, что виноват не только уголовник, повинны в той же степени нынешние «наследники» Суворова, Кутузова, Жукова, Рокоссовского и других легендарных военачальников, давших сегодня почву подобному немыслимому явлению.

Знаете, а в этом отрывке много такого, с чем можно согласиться. Действительно, а как получилось, что бывший уголовник, создавший свою частную военную империю, делает то, что не по силам нашим генералам? Как практически, отбивая населенные пункты, не обладая возможностями и ресурсами генералов, так и медийно?

Хорошо, плох, ужасен Пригожин. Но его выступления – это боль за результат дела, которое выполняет «Вагнер». И выполнят лучше многих регулярных частей. Можно много говорить о том, что «Вагнеру» дают больше снарядов и ракет, что бойцы ЧВК лучше оснащены и экипированы, но… а кто запрещал это делать генералам Минобороны?

Никто не запрещал. Более того, именно за это наши генералы получают денежное содержание, звания и ордена. Вот только у Пригожина результат есть, а у генералов как-то с этим проблема, как в прошлом, так и в настоящем. И да, если уж и говорить о том, что престиж и вес России в мире рухнул, то виноват в этом точно не «тренер-блогер», а генералы российской армии.

То, что нам совершенно не повезло с командованием, которое демонстрирует полную неспособность к нормальным военным действиям на Украине, всем давно уже ясно и понятно. Но у наших полковников и генералов есть одна такая черта, которая сводит на нет все усилия по изменению ситуации. Они четко держат оборону, отражая любую критику и любые попытки изменить ситуацию. И это у них здорово получается.

А вот силы, которые могли бы что-то изменить – они, как обычно, разобщены. Ну казалось, что стоило Пригожину принять в свои ряды того же Стрелкова, за которым есть определенные патриотические силы? Да, как военачальник Стрелков уже не очень, все-таки столько лет мирной жизни… Но как советник, знающий театр военных действий уровня начальника штаба полка или бригады, Стрелков вполне был бы хорош. Он действительно неплохой организатор процессов, этого не отнять.

Вместо этого получилась обычная свара. Ну а то предложение, которое Пригожин выдвинул Стрелкову, вообще ни один нормальный человек не стал бы на такое отвечать.

Тут господин Пригожин очень часто перебарщивает по полной программе. Конечно, лексикончик подводит, с одной стороны все так смотрится бодро и свежо, с другой – а действиями «Вагнера» и его главкома смотрит вся страна, и далеко не всем комфортно слышать этакое.

Понимать надо, когда стоит демонстрировать пренебрежение к культуре, а когда нет.

Все то же самое действительно и в отношении разборок с людьми, которые в принципе не оказывают никакого влияния на происходящее в СВО. Это в первую очередь касается членов семей нашего генералитета. Некрасиво устраивать травлю, какого мнения не придерживались бы люди. Они имеют на него право.

Это, простите, варварство и одичание. Которое ни к чему хорошему не приведет.
Давайте посмотрим на то, что сейчас несется с экранов телевизоров, причем, в исполнении наших высших должностных лиц как исполнительной, так и законодательной власти.

Лишить гражданства, конфисковать имущество, посадить на веки вечные. Сперва тех, кто не хотел воевать и уехал из страны. Потом тех, кто хотел уехать. Потом тех, кому не нравится идея СВО. Тех, кто высказывался против. Их членов семей (о, да, благословенная ЧСИР, статья 58-1в, надо срочно вернуть в УК РФ из УК РСФСР от 1926 года). Ну и так далее.

А затем посмотреть на результат. Сколько реально останется патриотов, желающих бороться за светлое будущее.

Кстати, примерный вариант был описан у американского фантаста Гарри Гаррисона в его «Билл – галактический герой», рекомендую посмотреть главу 8 второй книги. Очень все четко расписано, кстати.

В нашем случае Евгению Викторовичу все-таки стоит задуматься и остановиться в цепи критики и разоблачений. Бороться надо, но с теми, кто этого реально заслуживает. Только так можно изменить что-то в лучшую сторону.

Потому хотелось бы сказать в сторону наших героев, сцепившихся в совершенно бесполезной и даже вредной информационной схватке: господа, займитесь реальным делом. Не стоит тратить время и ресурсы на бои (пусть и информационные) с детьми, женщинами и женоподобными организмами, внешне немного похожими на мужчин.

Не Дудь, Столяров и Лебедев (это который Некоглай, активный теперь помощник ВСУ) оказывают реальное влияние на происходящее, хотя и пытаются. Не они герои сегодняшних дней, не о них надо говорить.

И здесь уместно вспомнить и о консолидации ради победы, и о том, что людьми надо оставаться при любом стечении обстоятельств.
Автор:
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13 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:05
    +2
    Вот, опять же его можно было узнать по первым строкам. Это - Роман!
    Вчера впервые за долгое время посмотрел «Вечер с Владимиров Соловьёвым» (часть передачи). Не мог понять, что так заинтересовало. А заинтересовало это отсутствие вечного выпячивания имиджа «божьего избранника». Конкретная тема с разбором проблем в СВО и вокруг неё.
    Часть некоторых выступлений просто прямо перекликаются с темой, поднятой Романом.
    Сегодня всем очевидны результаты действий ЧВК «Вагнер». Много материала показывается по ТВ (пусть и повтором). А сравнить просто: одни ведут позиционные бои, другие - освобождают территорию с детальным описанием мест.
    * * *
    Главная тема в стране осталась нераскрыта - КОГДА И ЧЕМ НАЧНЁМ?
    Когда мы увидим объявленную мобилизацию ресурсов? Это нельзя понять разумом, что на территории, где не осталось ни одного целого здания, до сих пор «кто-то» оказывает сопротивление...Какие меры приняты для предотвращения проникновения ДРГ из Украины на территорию России?
    Доколе будут продолжаться эти «пиры во время чумы»? Откуда эта странная привязанность поставлять врагам ресурсы и финансы, наработанные в России?
    Кто же всё-таки заинтересован именно в практикующемся в России ценообразовании на энергоносители (электроэнергию и ГСМ)? Почему вода для нужд промышленности и населения стоит необоснованно дорого? Для какой благой цели в России введён НДС и отсутствует прогрессивная шкала НДФЛ (я не считаю прогрессом 13% и 15%)?
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 05:14
    0
    Боюсь, что Пригожин может повторить судьбу Меньшикова
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:15
    0
    уместно вспомнить и о консолидации ради победы
    Это касается ВСЕХ !
    А то некоторым это неведомо, поэтому и склоки !
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 06:00
      +1
      Это касается ВСЕХ !
       В годы ПМВ,что то не особо консолидировались,а в годы ВОВ консолидировались? И те кто в Дубай регулярно ездят,особо не хотят консолидироваться, а георгиевские ленточки на 9 мая цепляют,тип спасибо деду..
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:24
    +5
    И здесь уместно вспомнить и о консолидации ради победы
     После прочитанного,аж пылаю от желания, консолидироваться с указанными людьми в статье...Кто куда, а кто в Дубай,причем толпами.Руководство одного региона,даже указало сотрудникам администраций не светить фотками забугорного отдыха в инете.Вспомнилось
    ВАМ!
    Вам, проживающим за оргией оргию,
    имеющим ванную и теплый клозет!
    Как вам не стыдно о представленных к Георгию
    вычитывать из столбцов газет?!
    Знаете ли вы, бездарные, многие,
    думающие, нажраться лучше как, —
    может быть, сейчас бомбой ноги
    выдрало у Петрова поручика?..
    Если б он, приведенный на убой,
    вдруг увидел, израненный,
    как вы измазанной в котлете губой
    похотливо напеваете Северянина!
    Вам ли, любящим баб да блюда,
    жизнь отдавать в угоду?!
    Я лучше в баре****** женщинам с низкой социальной ответственностью буду
    подавать ананасную воду! .Да, канеш, Вы узнали,это Маяковский, 1915 г. Уже не пишет, как опустилось штыков рыжеусие у Вильгельма,от боев в Восточной Пруссии...Очень все это мне что-то напоминает.
  5. gromovanton
    gromovanton Сегодня, 05:29
    0
    Спасибо за статью. С чем согласен:
    Обсуждать и устраивать травлю дальних родственников неправильно. Если и осуждать и обсуждать то действия или бездействие ответственных лиц.
    По поводу дочери Шойгу - даже при Сталине сын за отца был не в ответе. Почему теперь отец должен отвечать за дочь ? Да , не должно быть неприкасаемых и если есть факты нарушения закона, когда его дочь, если что то нарушила их стоит направить в органы дознания. И да я понимаю прекрасно, что возможности дочери министра обороны и девочки из глубинки мягко говоря неравны в нашей демократической стране, впрочем как и в любой другой демократической и недемократической тоже. И да я не считаю , что это хорошо и правильно. Но это отдельная большая тема.
    Лишать гражданства уехавших из страны - нежелающих воевать в СВО лишать гражданства неверно хотя бы потому, что :
    с 2014 наше государство вело переговоры с теми, кто стрелял и обстреливал таких же русских как и граждане РФ
    у большинства членов Правительства, . крупных чиновников, депутатов дети не на СВО. У самих этих граждан 2 , а то и десяток гражданств и счета за пределами РФ, члены их семей за рубежом живут, учатся, имеют капиталы.
    когда то нас всех бывший Президент послал в бизнес, а теперь удивляется чего это люди выбирают личный интерес , а не общественное благо....
    как не удивительно внятно до сих пор не озвучены цели СВО. То есть людям предлагают реальную возможность умереть и даже не хотят потрудится пояснить а чего хотим то в итоге... ( это не значит, что я поддерживаю тех, кто не идет служить или не желаю мира и настоящей свободы Донбасу и всем русским по духу на Украине)
    Лишать простых граждан имущества и даже свободы за слова, при этом крупный капитал вагонами вывозит средства, кто то и прямо и открыто финансирует наших врагов, совершая действия , которые квалифицируется как минимум как финансирование терроризма, а как максимум измена Родине и по хорошему с высшей мерой социальной защиты... И тут же наш Гарант говорит о строительстве капитализма -а в нем границ у капитала нет как нет у капитала и родины, только норма прибыли и в зависимости от нее уровень приемлемых рисков.
    1. faiver
      faiver Сегодня, 06:16
      +1
      даже при Сталине сын за отца был не в ответе
      - зачем повторять постоянно эту бутафорию? И тогда дети за отцов отвечали, а отцы за детей, и сейчас тоже самое...
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 06:38
        0
        Можно конечно сказать, что отцы за детей не отвечают. Но тут вопрос в том куда делось более 70% новой техники в армии и кто осваивал деньги МО на "патриотизме" и строительстве. Не такие уж и безобидные дочурка с блогером.
  6. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:24
    0
    СМИ всегда имеют заказ подсвечивать всякую чепуху. Если верить "интернету", то армия полгода стоит, потому что есть конфликт интересов генералов и ЧВК.
    Как-будто нет базовых проблем со связью, системами вооружений и мобилизацией экономики.
    п.с. Рыбарь выделил факт, что на Бахмутском направлении ВСУ интенсивно использует до 8-10 (!) единиц авиации по наступающим. am ..................Но правомерно комментировать можно только "пригожинский сериал". request
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:25
    0
    Склоки во время войны не только не уместны, но и преступны и не важно кто начал первым и из-за чего. По всей видимости это возможно прекратить только вызовом на ковер к Верховному с растановкой всех точек над I.
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:27
    +1
    "Какая-то в державе Датской гниль..."

    Прогнило общество насквозь. Рыба гниет не важно откуда, если она уже дохлая. Это видно во всех дискурсах начиная от перепалки комментаторов в Сети, заканчивая отношениями в верхах. Главный аргумент на всех уровнях - тыканье пальцами или кулаком друг в друга.

    Помню впечатление от первого прочтения книги Гудериана "Воспоминания солдата" - генерал армии убийц и "грабителей , мучителей людей" - пишет о своих сослуживцах, как о достойнейших и самых лучших! Можно подумать, что его учителя-благородные рыцари.

    А советские генералы - победители льют друг на друга и на Верховного водопад помоев.
    Традиция-с..... Рабская традиция не уважать никого, кроме действующего Барина. Топить всех, кто папался под руку. Или они утопят тебя.

    Ну а когда вместо старого Барина приедет новый-новому в ножки, старому сапогом в зубы, как говаривал известный русофоб писатель Тургенев.
  9. север 2
    север 2 Сегодня, 06:40
    0
    кем бы не был Пригожин до СВО , но что бы в России согласились и дали разрешение создать в не силовых ведомствах военную структуру имеющую арттилерию , самолёты и танки , так это должен быт
    человек на все тысячу проценту верный и преданный Путину . Таким должен быть и вес комсостав Вагнера .Так что без личной симпатии и преданности дуг к другу Путина и Пригожина , такую военную структуру ни кто разрешение создавать не дали бы. И тут явно проигрывает Шойгу, поскольку и наехать
    на Шойгу и на всё МО разрешили бы только человеку , которому добро дал Путин . Не будет ведь
    ждать Путин , когда обидевшись Шойгу наедет на самого доверенного и самого преданного Путину человека. В любом случае , такие интриги в такое время - это нехорошо !
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 06:59
      0
      Похоже не все "хорошо в датском королевстве", если создаётся частная компания, которая по своему составу и вооружению может воевать и притом успешно, против регулярной армии.