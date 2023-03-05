«Россия вывела в море четыре носителя ракет»: В оперативном командовании «Юг» призвали готовиться к новой ракетной атаке

Корабельная группировка врага в Черном море состоит из 16 кораблей, среди которых 4 ракетоносителя — 2 надводных и 2 подводных. А это значит, что к залпу могут быть готовы более 20 "Калибров"

Сейчас они хотят и обезвреживать нашу ПВО, и наносить результативные удары (...) объективная ситуация заключается в том, что ракет у России уже намного меньше, но все еще есть. Производство почти остановлено, но все еще есть