«Россия вывела в море четыре носителя ракет»: В оперативном командовании «Юг» призвали готовиться к новой ракетной атаке

Опасность ракетной атаки сохраняется, Россия вывела в море четыре носителя крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Россия вывела в море два надводных и два подводных носителя "Калибров", Украине стоит ожидать ракетной атаки, но не массированной, как было прежде, а точечной. В Генштабе ВСУ предполагают, что Россия снова поменяла тактику, теперь перейдя к точечным ударам. По мнению украинских генералов, точечные удары более эффективны и позволяют добиться поставленных результатов.
Корабельная группировка врага в Черном море состоит из 16 кораблей, среди которых 4 ракетоносителя — 2 надводных и 2 подводных. А это значит, что к залпу могут быть готовы более 20 "Калибров"
- заявила представитель командования "Юг".
В то же время российские войска, в случае ракетной атаки, не смогут эффективно применить дроны-камикадзе, потому что объявлено штормовое предупреждение. В этом случае могут привлечь авиацию, а удары будут нанесены с нескольких направлений, в том числе, чтобы запутать украинскую ПВО.
Ранее оперативное командование "Юг" сообщило о новой тактике российских ракетных ударов, а связано это с тем, что у России якобы стало значительно меньше высокоточных ракет и еще меньше дронов-камикадзе.
Сейчас они хотят и обезвреживать нашу ПВО, и наносить результативные удары (...) объективная ситуация заключается в том, что ракет у России уже намного меньше, но все еще есть. Производство почти остановлено, но все еще есть
- добавила Гуменюк.