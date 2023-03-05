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«Россия вывела в море четыре носителя ракет»: В оперативном командовании «Юг» призвали готовиться к новой ракетной атаке

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«Россия вывела в море четыре носителя ракет»: В оперативном командовании «Юг» призвали готовиться к новой ракетной атаке

Опасность ракетной атаки сохраняется, Россия вывела в море четыре носителя крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.


Россия вывела в море два надводных и два подводных носителя "Калибров", Украине стоит ожидать ракетной атаки, но не массированной, как было прежде, а точечной. В Генштабе ВСУ предполагают, что Россия снова поменяла тактику, теперь перейдя к точечным ударам. По мнению украинских генералов, точечные удары более эффективны и позволяют добиться поставленных результатов.

Корабельная группировка врага в Черном море состоит из 16 кораблей, среди которых 4 ракетоносителя — 2 надводных и 2 подводных. А это значит, что к залпу могут быть готовы более 20 "Калибров"

- заявила представитель командования "Юг".

В то же время российские войска, в случае ракетной атаки, не смогут эффективно применить дроны-камикадзе, потому что объявлено штормовое предупреждение. В этом случае могут привлечь авиацию, а удары будут нанесены с нескольких направлений, в том числе, чтобы запутать украинскую ПВО.

Ранее оперативное командование "Юг" сообщило о новой тактике российских ракетных ударов, а связано это с тем, что у России якобы стало значительно меньше высокоточных ракет и еще меньше дронов-камикадзе.

Сейчас они хотят и обезвреживать нашу ПВО, и наносить результативные удары (...) объективная ситуация заключается в том, что ракет у России уже намного меньше, но все еще есть. Производство почти остановлено, но все еще есть

- добавила Гуменюк.
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11 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 13:51
    0
    Надо бы под брюхом гераней по паре ракет против рлс нести и при обнаружении луча , атаковать.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:19
      +2
      Чего там под брюхом,не знаю.А вот организовать налет с разных направлений,с кучей ложных целей..Да чего это,спецы и без нас прекрасно знают.Был бы приказ
    2. Diger
      Diger Сегодня, 14:20
      +2
      Цитата: Аргон
      Надо бы под брюхом гераней по паре ракет против рлс нести и при обнаружении луча , атаковать.

      не подумав написали, видать?
      1.К брюху ракет их не на что подцепить.У ЗМ-14 нет ни АКУ, ни АПУ, ни пилонов. А уж 2 такие плюшки, даже проволокой привязать места не найти,если ... если на грудь не принять.
      2.Аэродинамическое сопротивление этих пепелацов снизит скорость КР ниже 500 км и ее тонкое длинное крыло не срздаст требуемой подъемно силы, но даже,если бы сие удалоь, дальность бы пуска упала до 400 км.
      3. "Пара гераней" это 2* 200 Кг= 400 кг
      у ЗМ-14 масса БЧ, кг=450, т.е. вы предлагает отказаться от Бч и отправить к цели пустышку, стоимостью средства доставки около $1 000 000.
      Назвать это глупостью- значит похвалить такого новатора
      ---------------------------------------------------------
      зачем придумывать ерунду, когда у РФ только Ан-2 различных модификаций около 1500, которые прекрасно и
      очень дешево превращаются в средсво запудривания "мозгов" ПВО и вскрытия их местоположения! Азербайджанцы не дадут соврать,а армяне, плача, подтвердят.
      Если у Венгрии есть МиГ-21 и истребители-бомбардировщики Су-22 на хранении, то куда они делись у бывшей самой сильной армии мира, у страны ,которая их производила?

      если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 13:54
    +6
    ну - ожидайте "подарки" на 8 марта
    боевые корабли ВМФ погрузили БЗ и несут "идею денацификации" - сошедшим с ума славянам!
  3. Маршал_Ланн
    Маршал_Ланн Сегодня, 13:57
    +4
    Давайте, давайте бахнем уже по транспортной (ж/д, мосты) инфраструктуре и по всей этой омерзевшей русофобщине, которая у них сидит во власти.
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:00
    -2
    Дроны надо роем применять, а мы хотим малым числом решить боевую задачу.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 14:05
    +4
    О международных правилах и праве:сколько джавелинов с востока ухрии проданы в мексику повстанцам?
    Ведь сша против свободной зоны на границе с мексикой.
    Поддержим потомков ацтеков и кортеса против потомков черчииллей и др басп.
    Или мы в канаве "международного права"?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:13
      0
      В Мексике-повстанцы?Панчо Вилья 2.0?Что то не замечено.Разве что толпами прут наркоту.Нет,идея хорошая.Была бы цель,идея.А люди найдутся
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:37
        +2
        dmi.pris 1 hi, вряд-ли, те кто кормиться с США не допустят чтоб их дойную корову "обезжирили" и поэтому все повстанцы будут иметь проблемы от кортелей имеющих свой доход с американщины.
  6. al3x
    al3x Сегодня, 14:29
    +1
    Пiвдень? Это что на хлохляцком пятница? drinks
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:46
    0
    А зачем России, чтобы шарахнуть по укрорейху Калибрами - выводить корабли в море? Ведь по территории Украины может бахнуть даже с Северного Флота... Так нафига кораблям ЧФ выходить далеко в море для этого?