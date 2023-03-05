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Великобритания удвоит количество обещанных Киеву танков Challenger 2 - посол Украины в Лондоне

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Великобритания удвоит количество обещанных Киеву танков Challenger 2 - посол Украины в Лондоне

Украина получит в два раза больше британских танков Challenger 2, чем ранее обещал Лондон. Касается это и самоходных артиллерийских установок AS-90. Об этом накануне сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.


Великобритания увеличит количество переданных Украине танков Challenger 2 с 14 до 28. Кроме того, вместо 24 Киев получит 33 155-мм самоходных артиллерийских установки AS-90. А вот с самолетами, по-прежнему все также, Лондон отказывает в их поставке, но в Киеве намерены добиться поставок боевой авиации, пусть не от Великобритании, то с ее помощью. Пока же Британия предложила Украине увеличить время военных тренировок для подготовки ВСУ в 2,5 раза.

Украина запрашивала у Британии 14 танков Challenger 2, однако после визита президента Владимира Зеленского оказалось, что их количество возрастет вдвое (...) Некоторое вооружение, которое мы запрашивали - например, самолеты, то здесь сложно. Мы ищем варианты

- заявил украинский посол.

В феврале британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания планирует передать украинской армии всего 14 танков Challenger 2, но не исключил, что будет продолжать поставки новых по мере выхода из строя ранее отправленных. В то же время об увеличении партии до 28 единиц бронетехники речи не шло.

На сегодняшний день в составе ВС Великобритании числится 227 танков, из которых менее 100 находятся в боеспособном состоянии. Обещанные Украине первые 14 танков будут поставлены несколькими партиями, так как возникли проблемы с их подготовкой. В первой партии на Украину уйдут всего четыре ОБТ Challenger 2. Кром етого, эксперты сомневаются, что у Великобритании найдется дополнительная бронетехника.
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4 комментария
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  1. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 14:32
    +1
    А им эти-то передали? А то у англичан самим не хватает.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:33
    +1
    Ставка на массированный удар, поэтому и наращивают поставки, сейчас работает тактика прошлой осени ТРО и все кого не жалко своими жизнями выкупают время для кадровых и прочих мотивированных. Потом будет по сухой земле и под прикрытием зелени будет удар.
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:35
    +2
    найдется дополнительная бронетехника.
    8 музейных могут оприходовать yes
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:40
      0
      Болторез hi, так бритам фиолетово, гибнуть будут не подданные короны, а так пушка ест, броня есть, двигаться может, ну и сойдёт. Главное побольше россиян убить чужими то рученками.