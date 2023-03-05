Минобороны сообщило об уничтожении в районе Марьевки Запорожской области командного пункта нацбата «Азов»

Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет, также уничтожен украинский зенитный комплекс, нанесены удары по пунктам управления бригад ВСУ и националистов. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет Ми-8, машина была сбита в районе населенного пункта Димитров ДНР. Также ВСУ потеряли один зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", уничтоженный в районе Попов Яр ДНР.
Два пункта управления беспилотниками и средствами РЭБ за сутки уничтожены в районах Авдеевки и Двуречная в Харьковской области. В районе Марьевки Запорожской области поражен командный пункт запрещенного в России террористического формирования "Азов"*. Подробности Минобороны не приводит. Но на этом удары не завершились, еще были поражены два командно-наблюдательных пункта 59-й ОМБр ВСУ и 102-й бригады ТРО в районах Нетайлово ДНР и Успеновка Запорожской области.
На основных направления идут встречные бои, противник несет потери, но об отступлении и не помышляет. Ожесточенные бои идут вокруг Артемовска и в самом городе, на Авдеевском направлении, в Марьинке, Угледаре, на участке Сватово-Кременная.
На Купянском направлении войска "Западной" группировки нанесли удары по противнику в районах Гряниковка и Масютовка Харьковской области. Сообщается об уничтожении до 40 украинских военнослужащих, одного броневика и трех автомобилей. На Красно-Лиманском группировка войск "Центр" нанесла удары по подразделениям ВСУ в районах Ямполовка ДНР, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино ЛНР. За сутки на данном направлении уничтожено до 180 всушников, одна БМП, четыре броневика, одна САУ "Гвоздика".
На Донецком подразделения "Южной" группировки войск ведут активные боевые действия, уничтожено свыше 210 человек личного состава ВСУ, одна БМП, четыре броневика, семь автомобилей, гаубица М777, САУ М109 Paladin, САУ "Гвоздика", самоходный миномет "Тюльпан", РСЗО "Смерч" и гаубица Д-30. В районах Тоненькое и Авдеевка уничтожены 2 склада боеприпасов. В районе Николаевки уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" ведет бои в районах Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко. Общие потери ВСУ: до 80 всушников, одна БМП, пять броневиков, четыре пикапа, а также гаубица Д-20. В районе Варваровки Запорожской области уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. В районе Новоивановки Запорожской области уничтожен склад РАВ 110 бригады ТРО.
На Херсонском направлении уничтожено свыше 30 человек личного состава ВСУ, 10 автомобилей, САУ "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30.