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ВВС Франции получили на вооружение первый многоцелевой истребитель Rafale новой модификации F4.1

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ВВС Франции получили на вооружение первый многоцелевой истребитель Rafale новой модификации F4.1

ВВС Франции получили на вооружение первый истребитель Rafale новой модификации F4.1. Самолет поступил на вооружение экспериментальной эскадрильи, которая проведет необходимые испытания, после чего новая версия будет введена в эксплуатацию.


Первый истребитель Rafale F4.1 является боевым истребителем Rafale модификации F3-R с обновленным программным обеспечением. Все последующие самолеты, которые будут обновлены до новой версии, будут поступать прямо с производственных линий. Второй истребитель эскадрилья должна получить уже на следующей неделе.

Испытания Rafale F4.1 будут проходить в Центре военной авиационной экспертизы, расположенном на 118 авиабазе в городе Мон-де-Марсан. На первом этапе будут проверены эксплуатационные возможности, на втором истребитель должны полностью ввести в эксплуатацию.

Версия истребителя Rafale с обозначением F3-R была принята на вооружение ВВС Франции в декабре 2019 года, истребитель получил усовершенствованную РЛС с АФАР, систему автоматического уклонения от столкновения с землей и расширенную номенклатуру вооружений. Ключевой особенностью F3-R является поддержка ракет MBDA Meteor, лазерного целеуказателя Thales Talios, а также усовершенствованной системы спутникового наведения для бомб Safran AASM.

Чуть ранее, в начале 2019 года, было объявлено о разработке следующей модификации истребителя - стандарта F4. Новая версия включает доработку радара RBE2 с АФАР, модуля дальнего радиолокационного наведения TALIOS и разведывательного модуля Reco NG. Также заявлялось о модернизации комплекса связи, дисплеев на шлемах пилотов и оснащении самолета новым блоком управления двигателем. Кроме того, истребители Rafale F4 смогут нести новые ракеты и высокоточные бомбы до 1 тонны.

Rafale – многоцелевой истребитель 4 поколения. Его первый полет состоялся в 1986 году. На вооружение ВМС Франции принят в 2004 году, в ВВС начал поступать в 2006 году. Французские ВВС планируют, что истребитель, пройдя через череду модернизаций, прослужит, как минимум, до 2070 года, после чего будет заменен самолетами сразу шестого поколения, минуя пятое.
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11 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 17:04
    +2
    Это конечно дело вкуса, но мне наши самолёты больше нравятся. На наших ни чего лишнего, в отличие от зарубежных, вечно обвешанных допбаками.
    1. Diger
      Diger Сегодня, 17:22
      -1
      наших ни чего лишнего, в отличие от зарубежных, вечно обвешанных допбаками.

      belay
      Вы сравниваете взлёт пустышки для кульбитов на выставке ( даже пары РВВ нет)
      и вылет «рабочего» самолета на боевое задание.

      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:37
        +3
        Цитата: Diger
        Вы сравниваете взлёт пустышки для кульбитов на выставке ( даже пары РВВ нет)
        и вылет «рабочего» самолета на боевое задание.

        Эти фото видимо с перегонов бортов. Не видел ни одного видео или фото где наши самолёты были с ПТБ и ракетами и бомбами. У США постоянно летают. У нас ПТБ используют только при перегонах.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:37
      +2
      Вот ещё фото Миг-35.Красивый самолёт всегда хорошо летает.Побольше бы их в ВКС да ещё с АФАР Жук-АМ.



    3. Хагакурэ
      Хагакурэ Сегодня, 17:46
      0
      Согламен с вами. Советские самолеты и корабли - эталон красоты и эстетики.
  2. spirit
    spirit Сегодня, 17:05
    0
    Надо признать очень удачный самолёт получился.Успех на мировом рынке тому подтверждение.
  3. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 17:48
    +1
    ВВС Франции получили на вооружение первый истребитель Rafale новой модификации F4.1.
    Внешне, просто на редкость уродливая халабуда.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:56
      +1
      Особенно торчащий рог штанги дозаправки..Впрочем,важно то,что у этой халабуды внутри.А там весьма передовая авионика
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:12
      0
      Цитата: nik-mazur
      Внешне, просто на редкость уродливая халабуда.

      А как же обновлённое программное обеспечение?
      Первый истребитель Rafale F4.1 является боевым истребителем Rafale модификации F3-R с обновленным программным обеспечением.

      Похож на перекормленную свинью...
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 17:55
    +1
    Рафаэль нормальный самолёт как гриппен, ф-18 и т.д и больше сказать нечего. Ничего выдающего, да что то может повторить за нашим миг-29, но только на ограниченных высотах, су-30 индийские на голову превосходят, у них есть возможность сравнивать. Ближний бой как не хоронили все ещё имеет большое значение и у Рафаэля и т д. Против наших шансов нет. Меня больше беспокоит (на наши самолёты тоже ставят) программное обеспечение, если танки французские с чипами не надёжные то самолёты тем более. Индусы с арабами помогли а то сейчас не было бы рафалей, линию сборки хотели демонтировать в свое время.
  5. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 18:09
    0
    . систему автоматического уклонения от столкновения с землей
    . Это как? Земля будет пытаться его " поцеловать", а он будет " увертываться" ? )))