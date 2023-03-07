Как ядерный удар по Новой Зеландии может предотвратить третью мировую войну

«Принятие на уровне международных организаций и на межгосударственном уровне деклараций и постановлений, определяющих Россию как страну-агрессора с нелегитимным режимом. Подведение политической базы для дальнейшего наложения экономических санкций и легитимизации враждебных действий против России...»

«Очернение любой информации, происходящей из России, начиная от программ новостей и заканчивая детскими мультфильмами. Психологическая подготовка населения стран Запада к агрессии против России, концентрация внимания на России как на главном источнике мировых проблем. Искажение исторических фактов, включая роль СССР во Второй мировой войне...»

«с учётом потенциала стратегических ядерных сил (СЯС) России маловероятно, что кто-то решится на прямую вооружённую агрессию, однако иногда логика возникновения и развития вооружённых конфликтов не соответствует ожиданиям их участников. Пример: в случае эскалации ситуации на Украине может начаться региональный конфликт с участием России, Украины и стран НАТО с непредсказуемыми последствиями...»

Проблема выбора

Почему именно Новая Зеландия?

«19 апреля 2022 года Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 финансовых учреждений, в том числе российского Центрального банка, суверенного фонда, а также крупнейших финансовых учреждений страны, на долю которых приходится примерно 80 % общего объема банковских активов России» – говорится в сообщении главы МИД Новой Зеландии Нанайи Махуты...»

«Новый пакет антироссийских санкций был введен правительством Новой Зеландии 2 мая 2022 года. Отмечается, что в очередной пакет санкций против России попали 170 российских сенаторов и шесть компаний, связанных с оборонной сферой. Указывается, что после введения нового пакета антироссийских санкций в санкционном списке числятся более 400 граждан РФ...»

«Правительство Новой Зеландии объявило 15 февраля 2023 года о новых санкциях в отношении иранских граждан и предприятий. Об этом в среду сообщила министр иностранных дел Нанайя Махута. Как отмечается в заявлении главы внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте правительства страны, новые санкции коснутся граждан и организаций, причастных, по мнению Веллингтона, к якобы существующим поставкам беспилотников в Россию, а также затронут ответственных за подавление протестов, прошедших в стране осенью прошлого года...»

«Мы объявляем об очередном пакете антироссийских санкций. Таким образом мы хотим продемонстрировать осуждение действий России – заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута. В новый пакет персональных санкций вошли 87 граждан России. В частности, в него вошли члены ЦИК РФ, командиры воинских соединений и военнослужащие, которые играют активную роль в украинском конфликте, а также члены их семей...»

«В сентябре 2018 года появилась информация, подробно описывающая, как самые богатые люди планеты, а это не более 1 % населения, строили бункеры для выживания в Новой Зеландии. Бункеры предназначены для трех главных, по мнению покупателей, катаклизмов: ядерной войны, биологической эпидемии, а также широкомасштабного восстания. Новая Зеландия никому не враг, она не является ни ядерной мишенью, ни целью для какой-либо войны. А её удалённое местоположение делает её безопасной в случае пандемий и революций, объясняет создатель бункеров».