Как ядерный удар по Новой Зеландии может предотвратить третью мировую войну

«Принятие на уровне международных организаций и на межгосударственном уровне деклараций и постановлений, определяющих Россию как страну-агрессора с нелегитимным режимом. Подведение политической базы для дальнейшего наложения экономических санкций и легитимизации враждебных действий против России...»
«Очернение любой информации, происходящей из России, начиная от программ новостей и заканчивая детскими мультфильмами. Психологическая подготовка населения стран Запада к агрессии против России, концентрация внимания на России как на главном источнике мировых проблем. Искажение исторических фактов, включая роль СССР во Второй мировой войне...»
Эти тезисы были озвучены в опубликованном в январе 2019 года материале «Конверсия силы». Всего через несколько лет они стали реальностью, и сейчас мы находимся на этапе, когда:
«с учётом потенциала стратегических ядерных сил (СЯС) России маловероятно, что кто-то решится на прямую вооружённую агрессию, однако иногда логика возникновения и развития вооружённых конфликтов не соответствует ожиданиям их участников. Пример: в случае эскалации ситуации на Украине может начаться региональный конфликт с участием России, Украины и стран НАТО с непредсказуемыми последствиями...»
Мы всё ближе и ближе подходим к реализации этого предположения – США и другие страны НАТО активно снабжают вооружённые силы Украины (ВСУ), открыто поставляют всё более дальнобойное вооружение и скрытно способствуют созданию ВСУ беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - камикадзе, способных атаковать цели в стратегической глубине территории Российской Федерации. На Украину уже едут современные танки стран НАТО, всё чаще речь заходит о поставках ударных вертолётов и истребителей. Разумеется, не прекращаются поставки средств противовоздушной обороны (ПВО), контрбатарейных радиолокационных станций (РЛС), противотанковых вооружений, стрелкового оружия, средств разведки и связи и многого другого.
Судя по информации с передовой, на линии боевого соприкосновения всё чаще и во всё больших количествах можно встретить наёмников из стран НАТО (точнее – кадровых военнослужащих стран НАТО, воюющих в качестве наёмников). Предполагается, что ВСУ готовят мощное весеннее наступление с помощью вновь сформированных бригад, укомплектованных западным оружием, с подготовленными в странах Запада бойцами, с привлечением большого числа наёмников. Иными словами, НАТО всё больше втягивается в конфликт, и речи о риске эскалации и возможности применения ядерного оружия звучат всё чаще.
Существует несколько основных сценариев, по которым может развиваться конфликт с применением ядерного оружия. Например, всё может ограничиться применением тактического ядерного оружия – о том, как это может произойти, мы ранее говорили в материалах«Реальность ядерной войны: страны НАТО повышают ставки» и «Расконсервировать арсеналы тактического ядерного оружия».
В случае эскалации конфликта до полноценного обмена ядерными ударами между Россией и США, к которым, скорее всего, присоединятся другие страны мира, всё может закончиться куда печальнее. Вопрос в том, остановят ли потенциальные последствия полномасштабной ядерной войны тех, кто подталкивает Россию и США к такому варианту развития событий?
Проблема выбора
Когда говорят об обмене ядерными ударами между Россией и США, то рассматривают, например, возможность нанесения контрсилового удара, направленного на уничтожение вооружённых сил противника, элементов его стратегических ядерных сил (СЯС) – частным случаем контрсилового удара можно считать внезапный обезоруживающий удар. Или же говорится о нанесении контрценностного удара – разрушение городов противника, максимальное уничтожение гражданской инфраструктуры и населения противника, разрушение его промышленного потенциала.
Оба варианта могут дополнять друг друга, например, когда после нанесения контрсилового удара, в случае, если противник отказывается капитулировать, наносится массированный контрценностный удар.
Но насколько такие типы ударов эффективны? Насколько они способны сдержать агрессию противника?
Например, контрсиловой удар – к примеру, если противник первым нанёс внезапный обезоруживающий удар, то есть ли смысл отвечать тем же? Вооружённые силы противника явно будут наготове – корабли и подводные лодки выйдут из мест базирования, авиация поднимется в воздух и/или перебазируется на резервные аэродромы, наземные силы также покинут места расположения.
Если же мы говорим о нанесении ответного удара по СЯС противника, то здесь смысла ещё меньше – часть ракет уже использована для нанесения внезапного обезоруживающего удара, местоположение оставшихся на подводных носителях нам неизвестно, а если и известно, то их будет защищать весь флот США. А наносить удар по американским межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР) в шахтных пусковых установках (ШПУ) тоже нет смысла – подлётное время до них составит около получаса, противник будет настороже, так что к моменту падения боеголовок ШПУ будут уже пусты, и их ракеты полетят в нашу сторону для нанесения контрценностного удара.
А насколько эффективен контрценностный удар?
Собственно, относительно контрценностного удара есть два вопроса – первый состоит в его этичности, второй – в его эффективности. Нет, конечно, когда на твою страну валятся ядерные боеголовки, то говорить об этичности как-то не совсем разумно – они сами выбрали свою судьбу, хотя выбирали ли? Пострадают ли те элиты, что развяжут войну, или их близкие? Или за всё будут отдуваться условные Джон и Джейн из Техаса или Монтаны, которые вообще не интересуются Россией, а об Украине и слыхом не слыхивали?
Даже если говорить о разрушении промышленности, то насколько пострадают интересы элит, которые диверсифицируют свои активы, размещая их производство в разных странах?
А что если настоящий противник – не население США, не имеющее реальной власти, а те, кто по-настоящему правит миром – глобальные элиты, рассматривают обмен ядерными ударами, как гамбит, по итогам которого они смогут получить лишь преимущество? В этом контексте и контрсиловой, и контрценностный удары с нашей стороны могут рассматриваться ими лишь как средство достижения своих целей – как в фантастическом фильме «Терминатор» искусственный интеллект Skynet наносил удар по России только для того, чтобы ответный ядерный удар русских уничтожил его врагов в США.
Если контрсиловой и контрценностный варианты нанесения удара могут быть заведомо проигрышными, то по кому или по чему тогда наносить ядерный удар?
Почему именно Новая Зеландия?
А почему бы и нет?
«19 апреля 2022 года Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 финансовых учреждений, в том числе российского Центрального банка, суверенного фонда, а также крупнейших финансовых учреждений страны, на долю которых приходится примерно 80 % общего объема банковских активов России» – говорится в сообщении главы МИД Новой Зеландии Нанайи Махуты...»
«Новый пакет антироссийских санкций был введен правительством Новой Зеландии 2 мая 2022 года. Отмечается, что в очередной пакет санкций против России попали 170 российских сенаторов и шесть компаний, связанных с оборонной сферой. Указывается, что после введения нового пакета антироссийских санкций в санкционном списке числятся более 400 граждан РФ...»
«Правительство Новой Зеландии объявило 15 февраля 2023 года о новых санкциях в отношении иранских граждан и предприятий. Об этом в среду сообщила министр иностранных дел Нанайя Махута. Как отмечается в заявлении главы внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте правительства страны, новые санкции коснутся граждан и организаций, причастных, по мнению Веллингтона, к якобы существующим поставкам беспилотников в Россию, а также затронут ответственных за подавление протестов, прошедших в стране осенью прошлого года...»
«Мы объявляем об очередном пакете антироссийских санкций. Таким образом мы хотим продемонстрировать осуждение действий России – заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута. В новый пакет персональных санкций вошли 87 граждан России. В частности, в него вошли члены ЦИК РФ, командиры воинских соединений и военнослужащие, которые играют активную роль в украинском конфликте, а также члены их семей...»
Исходя их вышеприведённых формулировок, Новая Зеландия – это не нейтральное государство, это активный политический игрок на мировой арене, который считает себя вправе активно вмешиваться в российско-украинский конфликт, так что эта страна является вполне легитимной целью в случае эскалации, как и любая другая страна, сующая свой нос не в своё дело.
Понятно, что Новая Зеландия является частью Британской империи – Великобритании, чья враждебность к нашей стране превышает все разумные пределы, вот они и тявкают по приказу заокеанского сюзерена. Конечно, в контексте realpolitik наносить ядерный удар по мелкой сошке только в ответ на ничего не значащие заявления и санкции нет никакого смысла, но вопрос то ведь не в этом, а в том, что именно в Новой Зеландии богатейшие граждане США, и не только США, понастроили себе бункеров на случай апокалипсиса, рассчитывая пересидеть смутные времена в «тихой гавани».
«В сентябре 2018 года появилась информация, подробно описывающая, как самые богатые люди планеты, а это не более 1 % населения, строили бункеры для выживания в Новой Зеландии. Бункеры предназначены для трех главных, по мнению покупателей, катаклизмов: ядерной войны, биологической эпидемии, а также широкомасштабного восстания. Новая Зеландия никому не враг, она не является ни ядерной мишенью, ни целью для какой-либо войны. А её удалённое местоположение делает её безопасной в случае пандемий и революций, объясняет создатель бункеров».
А это значит, что те, кто может быть причастен к развязыванию смертоубийственной ядерной войны между Россией и США, вполне могут оказаться в числе гостей (или хозяев?) зелёного острова.
Таким образом, в случае усугубления кризиса между Россией и странами Запада, способного привести к началу третьей мировой войны, ядерный удар по Новой Зеландии, по зоне дорогих высокотехнологичных бункеров, понастроенных сильными мира сего, может стать посланием для мировых элит – спрятаться не удастся, придётся разделить судьбы народов, обречённых ими на сожжение в ядерном пламени.
Собственно, это утверждение относится не только к Новой Зеландии – «тихую гавань» VIP-персоны могут устроить себе не только там, но и в Швейцарии, Австралии, где-то на островах Тихого и Атлантического океанов – и все они потенциально должны стать целью для превентивного ядерного удара в случае интенсификации конфликта.
Иными словами, необходимо обеспечить «персонализацию» нанесения ядерных ударов, не контрсиловой удар, не контрценностный удар, а контр-VIP удар, направленный на целевое уничтожение лиц, принимающих решение о нанесении ядерного удара по Российской Федерации, а также лиц, способствующих интенсификации российско-американского конфликта.
Необходимо, чтобы аббревиатура VIP для лиц, враждебных России, чётко ассоциировалась с аббревиатурой R.I.P., и тогда количество желающих напасть на нашу страну заметно сократится.