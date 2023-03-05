Американское издание: ВСУ потеряли под Артёмовском несколько наиболее подготовленных подразделений

Офицеры в некоторых других бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута в последние месяцы

ВСУ потеряли в районе Артемовска несколько наиболее подготовленных подразделений. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.Американское издание пишет, что по данным, полученным от неназванных офицеров ВСУ, под Артемовском российские силы уничтожили несколько подразделений, на подготовку которых были затрачены определенные силы. Расположенные вокруг города и в самом Артемовске бригады различаются по уровню подготовки, и в ходе боев российские силы разгромили несколько наиболее подготовленных.- пишет издание.Большая разница в подготовке подразделений украинской армии является большой проблемой ВСУ. Набранные из мобилизованных части могут отступить или попросту дезертировать, бросив свои позиции. Для затыкания дыр командование ВСУ было вынуждено бросать под Артемовск подразделения резерва, подготовленные для будущего наступления. До этого сообщалось, что часть обученных в Британии военнослужащих ВСУ была перемолота в Бахмутской мясорубке.На данный момент Артемовск находится в оперативном окружении, но о сдаче города речи пока не идет, хотя некоторые части ВСУ из него выводятся. ЧВК "Вагнер" контролирует примерно 40% городской территории, ведя бои в районе центра. Противник ожесточенно сопротивляется, бои идут буквально за каждый дом. "Оркестр" оценивает силы ВСУ, оставшиеся в городе, примерно в 10-12 тысяч военнослужащих.