Цифры площади контроля территории Артёмовска российскими подразделениями растут буквально с каждым часом

В течение дня поступает информация о продвижении российских сил в Артёмовске с нескольких направлений. В первой половине дня озвучивались данные о том, что примерно 40 процентов территории города уже под российским контролем. Причём цифры площади контроля территории Артёмовска (Бахмута) российскими подразделениями растут уже буквально с каждым часом.Украинские военные, публикуя сводки о событиях в Бахмуте, пишут о том, что атаки ЧВК «Вагнер» идут одновременно с трёх направлений. Наиболее сложная ситуация для ВСУ – на севере города, а также в районе кварталов Забахмутки, освободив которые, российские силы начали движение к центру, где-то рассекая гарнизон противника на относительно мелкие части, где сжимая локальные кольца окружения.Украинские войска сегодня попытались провести контратаку в районе участка автомобильной дороги Ивановское (Красное) – Артёмовск. Однако российская артиллерия уничтожила несколько средств бронетехники, при поддержке которых контратаку планировалось довести до успешного завершения. Успешного завершения у противника не случилось.Идут стрелковые дуэли в кварталах Бахмута на различных направлениях. Украинские войска пытаются сохранить те боеприпасы, которые поставляются в город со стороны Часова Яра. Как отмечают наши бойцы с места событий, для этого противник использует подвалы жилых домов, разделяя крупные партии боеприпасов на более мелкие. Несколько таких складов-схронов уже перешли под контроль российских сил на севере города – в районе Ступок, а также в районе Забахмутка и южнее кварталов, называемых «Самолёт». Среди обнаруженных боеприпасов - миномётные мины, ВОГ, ПТУР (главным образом натовского образца) и не только.