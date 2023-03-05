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Цифры площади контроля территории Артёмовска российскими подразделениями растут буквально с каждым часом

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Цифры площади контроля территории Артёмовска российскими подразделениями растут буквально с каждым часом

В течение дня поступает информация о продвижении российских сил в Артёмовске с нескольких направлений. В первой половине дня озвучивались данные о том, что примерно 40 процентов территории города уже под российским контролем. Причём цифры площади контроля территории Артёмовска (Бахмута) российскими подразделениями растут уже буквально с каждым часом.


Украинские военные, публикуя сводки о событиях в Бахмуте, пишут о том, что атаки ЧВК «Вагнер» идут одновременно с трёх направлений. Наиболее сложная ситуация для ВСУ – на севере города, а также в районе кварталов Забахмутки, освободив которые, российские силы начали движение к центру, где-то рассекая гарнизон противника на относительно мелкие части, где сжимая локальные кольца окружения.

Украинские войска сегодня попытались провести контратаку в районе участка автомобильной дороги Ивановское (Красное) – Артёмовск. Однако российская артиллерия уничтожила несколько средств бронетехники, при поддержке которых контратаку планировалось довести до успешного завершения. Успешного завершения у противника не случилось.

Идут стрелковые дуэли в кварталах Бахмута на различных направлениях. Украинские войска пытаются сохранить те боеприпасы, которые поставляются в город со стороны Часова Яра. Как отмечают наши бойцы с места событий, для этого противник использует подвалы жилых домов, разделяя крупные партии боеприпасов на более мелкие. Несколько таких складов-схронов уже перешли под контроль российских сил на севере города – в районе Ступок, а также в районе Забахмутка и южнее кварталов, называемых «Самолёт». Среди обнаруженных боеприпасов - миномётные мины, ВОГ, ПТУР (главным образом натовского образца) и не только.
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21 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:31
    +17
    Нельзя их выпускать.Полное уничтожение.Это окажет на всук в том же Часовом Яре демотивирующее дейстаие
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 19:16
      +6
      Вагнер чем и хорош, что выпустит только вперёд ногами. И действуют наши парни грамотно: нарушилось снабжение бандеровцев - пошли результаты.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:32
    +6
    Бахмутовская увертюра, в исполнении музыкантов чвк Вагнера, подходит к логическому завершению. Удачи бойцам!
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 18:34
    +13
    Жаль что основные паскудники уже дрыснули , оставив сдыхать тупое колхозное рАгульё.
    1. Игорь_Сергеевич
      Игорь_Сергеевич Сегодня, 18:45
      +2
      У рагулья как раз с колхозами было туго, не надо социалистическую форму хозяйствования сюда приплетать. А так да, успеха нашим
    2. Aken
      Aken Сегодня, 18:46
      +6
      Уже не колхозное. Панское.........
    3. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:56
      +4
      А мне кажется, что, выигрывая оперативно, они проигрывают стратегически. Ведь кто эти мобилизованные, которых они оставили умирать? Это гражданские жители, трудящиеся, которые всё эти годы кормили армию. Это специалисты народного хозяйства.

      Армию они, допустим, спасут, а дальше что? Ведь страну отстраивать надо, налаживать жизнь, предприятия запускать.

      Хотя о чем это я, если бы в украинском правительстве думали такими категориями, то СВО даже бы не началось, подписали бы Минск, не глядя... Твари и упыри, столько душ загубили
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 19:21
        +2
        Как раз эти самые "специалисты" из народного хозяйства Западной Украины и не давали правительству выполнять Минские соглашения. Так что, награды нашли своих героев, не стоит делать из них невинных овечек.
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 19:48
          0
          На мой взгляд, верх наивности считать, что население у них как-то на политику влияет (у нас - в меньшей степени, но тоже расстояние от народа до принимающих решения очень значительное), как и думать, чтот решения относительно Минска вообще принимались на Украине.

          Ну и заслужили они это или нет, тоже никак не меняет факта, что стратегически страна теряет очень и очень многое.

          Ну и вообще, люди везде одинаковые. Упоротых бандеровцев там не больше, чем у нас имперцев, фонтанирующих идеями величия. Разница только в поддержке этой идеологии на государственном уровне. А среднему Тарасу со средним Иваном делить вообще нечего, оба вкалывают, чтобы семью прокормить, оба выживают как могут. А деление по нациям - это не более чем инструмент оболванивания.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 19:25
        +4
        Цитата: parabyd
        Армию они, допустим, спасут, а дальше что? Ведь страну отстраивать надо, налаживать жизнь, предприятия запускать.

        Как будто после взятия Артемовска, война закончится.
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 19:32
          +1
          Так они не в Артёмовске одном эту тактику используют. Всё СВО так и проходит. Вперёд - мобилизованных, сзади - регулярная армия
          1. МДП
            МДП Сегодня, 19:53
            0
            В первой линии мобики. Пока наши ведут бой с ними, во второй линии регулярные части спокойно могут подтянуть резервы, накрыть артой свой передний край (было даже видео в ТГ как обе стороны месили окопы ВСУ передней линии, где шел бой), затем ударить по ослабленной атаки. Тактика простая и надежная, но гибнет много своих же солдат
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:35
    +7
    течение дня поступает информация о продвижении российских сил в Артёмовске с нескольких направлений.

    Вот честное слово! Уже жду- не дождусь, когда же это фашистское отребье уничтожат! Да так, чтобы от них и следа не осталось, не то что обмена!
    Духа и упорства нашим воинам!
  5. Комментарий был удален.
  6. Простой
    Простой Сегодня, 18:59
    +4
    "...Чуть меньше месяца назад мы публиковали список частей в городе. А сегодня Поддубный написал, что численность противника в Артемовске составляет 10-12 тыс. человек. Это примерно 3-4 бригады.

    Поэтому мы еще раз заглянули в свои источники и увидели следующее:
    ▪️Удерживать город до последнего украинца бросили свежесформированную киевскую 241 ОБрТрО, которой еще месяц назад в городе не было;
    ▪️Ровно с теми же целями в городе остались чеченские и грузинские отряды;
    ▪️Если Киеву не удастся вывести войска, то в окружении, вероятно, окажется 93 ОМБр "Холодный Яр". Менее вероятно, подразделения 60 ОМБр, 63 ОМБр и 3 ОШБр - они охраняют южный фланг и, скорее всего, могут быть выведены в последнюю очередь;
    ▪️Возможно, эти регулярные бригады "спасут", поменяв с находящейся прямо на входе в "бутылочное горлышко" 109 ОБрТрО (формально - бригада ТрО Донецкой области);
    ▪️Интересно, что весь выход из Артемовска перегорожен цепочкой из "особенных" частей - упомянутая выше 3 ОШБр (новая инкарнация запрещенного в России полка "Азов"), 5 ОШБр (под командованием Яковенко, который до этого руководил не менее экстремистским батальоном "Айдар") и "Нормандская бригада" (состоит из "не наемников, а добровльцев", про часть из которых собрали информацию наши коллеги из @foreigncombatants). Мы не эксперты, но выглядит так, что именно они будут (из различного стрелкового оружия) в ближайшие дни поддерживать высокий моральный дух обороняющихся.

    Итого, мы полагаем что в Артемовске останется сборная солянка из отрядов наёмников, одна или две бригады ТрО и, возможно, какие-то части кадровых механизированных бригад. Всего, с учетом потерь, ожидаем, что при текущем развитии событий в плен может попасть примерно 3 тыс. человек. ..."

    https://tgstat.ru/channel/@wartearsorg
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:02
    +2
    Как я писал до этого Зе и За оставили в Бахмуте "рыжее мясо": умирать...
  8. bambr731
    bambr731 Сегодня, 19:09
    0
    Представляю, что там происходит. Действительно мясорубка. Музыканты восхищают - какие-то супервоины!!! Для них не существует понятие "невозможно"
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 19:10
    +1
    Лучше конечно городе в окружение брать чтобы не один фашист не выбрался.
  10. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 19:21
    +2
    Необходимо нанести им как можно большее количество жертв в котле
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 19:30
      +1
      Цитата: Carlos Sala
      Необходимо нанести им как можно большее количество жертв в котле

      Так как раз котёл отменяется, активно противник отступает из города судя по новостям
  11. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 19:30
    +2
    И цифры потерь нациков тоже растут буквально с каждым часом.
  12. Балу
    Балу Сегодня, 19:55
    0
    Скоро посевная. Что хохлопитеки осенью и зимой есть будут? Нашу гуманитарку?