Для нужд спецоперации: радиопрозрачные боеприпасы



Контрбатарейные РЛС AN/TPQ-36 на Украине представляют немалую опасность. Источник: graf-kankrin.livejournal.com

Преимущество в артиллерийской дуэли



Конструкции штатного (а) и «радиопрозрачного» (б) осколочно-фугасных снарядов 3ОФ49 для 120-мм 2С9 «Нона-С». Источник: Ильин С. С. и др. «Разработка конструкции 120-мм «радиопрозрачного» боеприпаса к системе «Нона-С»

Радиопрозрачные 57-мм



Один из вариантов радиопрозрачного 57-мм боеприпаса от Южно-Уральского государственного университета. Источник: Источник: Хмельников Е. А. и соавторы. Разработка конструкций радиопрозрачных боеприпасов.



Четыре варианта радиопрозрачных 57-мм снарядов. Первый вариант: классическая компоновка с утолщённым дном, ГПЭ и ведущим устройством из материала корпуса (а). Второй вариант: отличается от предыдущего лишь гребенчатой формой ведущего устройства (б). Третий вариант: предложена конструкция с запрессованным ведущим пояском из поликарбоната. Отличается от 1 и 2 вариантов более толстым дном, во избежание разрушения корпуса под ведущим устройством (в). Четвёртый вариант: ведущее устройство гребенчатой формы выполнено в виде лейнера по всему корпусу (г). Источник: Хмельников Е. А. и соавторы. Разработка конструкций радиопрозрачных боеприпасов.



57-мм орудие низкой баллистики ЛШО-57. Источник: karelmilitary.livejournal.com

Вывод

Источники:

Хмельников Е. А. Разработка конструкций радиопрозрачных боеприпасов. В кн.: Фундаментальные основы баллистического проектирования: VI Всероссийская научно-техническая конференция. 2018.

Семашко М. Ю., Хмельников Е. А., Заводова Т. Е., Смагин К. В. и др. Разработка конструкций радиопрозрачных боеприпасов. Интерэкспо Гео-Сибирь. 2018.