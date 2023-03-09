Рыцари в цвете

Мила мне радость вешних дней,

И свежих листьев, и цветов,

И в зелени густых ветвей

Звучанье чистых голосов, –

Там птиц ютится стая.

Милей – глазами по лугам

Считать шатры и здесь и там

И, схватки ожидая,

Скользить по рыцарским рядам

И по оседланным коням.

Бертран де Борн. Перевод В. Дынника



Но вот изображение воина, относящееся к первой половине XIII в. «Библия» 1226–1250 гг. Англия. Муниципальная библиотека Анже



Помплонская «Иллюстрированная Библия и Жития святых», 1200 г. Памплона, Испания. Библиотека университета в Аугсбурге



Еще одна иллюстрация из помплонской «Иллюстрированной Библии и Житий святых». Всадники и пехотинцы



На ней трусливый Хьюг де Бов бежит с поля битвы при Бувине (1214) и получает стрелу в спину. Правда, успевает подставить свой щит. «Большая хроника» Матвея Парижского, ок. 1250 г. Библиотека Паркера, колледж «Корпус Кристи», Кембридж



«Роман об Энее», 1210–1220 гг. Тюрингия. Государственная библиотека Берлина



«Романс об Александре», 1250 г. Сент-Альбанс, Англия, Библиотека Кэмбриджского университета



«Житие короля Эдуарда Исповедника», 1250–1260 гг. Библиотека Кэмбриджского университета



«Библия Мациевского, 1240–1250 гг. Нью-Йоркская библиотека Пирпонта Моргана



Но вот перед нами интересная миниатюра из манускрипта с севера Франции. На ней кто-то явно нарушил правило левой руки, то есть изобразил львов на конской попоне в «трусливом положении», то есть задом к противнику, тогда как в обычае было в этом случае гербовое изображение на правой стороне попоны разворачивать!



Ну а к 1300 году, наверное, уже большинство рыцарей выглядели так, как, например, Фальтер фон Метц с миниатюры из «Манесского кодекса»…» Манесский кодекс», ок. 1300 г. Библиотека Гейдельбергского университета



«Книга королевы» Кристины Пизанской, 1410– 1414 г. Париж. Британская библиотека, Лондон



А вот другая миниатюра из этой же книги, где как раз и изображен рыцарь этого переходного времени. Очень точно художник передал его внешний облик. На нем полностью «белые латы», но из-под бевора – латного воротника, все ещё по традиции (или в силу привычки) выглядывает кольчужная бармица. Ну и конь имеет металлический шаффрон, но по-прежнему тканую попону



Вот, кстати, один из примеров подобного турнирного облачения из манускрипта «Большой гербовник рыцарей де ла Туазон», 1429–1461 гг. На миниатюре изображен мессир Симон де Лалаинг. Национальная библиотека Франции, Париж



А это не кто иной, как король Англии. Красивое у него облачение, не правда ли? Тот же источник

В учебнике истории Средних веков для 6 класса сказано, что сначала главным доспехом рыцаря являлась кольчуга, которую потом сменили металлические латы. Но там не сказано, ни когда это произошло, ни каким образом. Вот потом и возникают легенды о том, что рыцари оправлялись прямо в доспехе и всякие другие несуразности.Но самое интересное, что при таком подходе из военной истории Средних веков пропадает целый период, когда кольчуга, а позднее и латы скрывались яркой и нарядной одеждой. Собственно, об этом в учебнике вообще ничего нет, и после его прочтения создается впечатление, что Средневековье было временем темным и совершенно диким, а люди – абсолютно грубыми и невежественными. И хотя это и впрямь было так, такими в то время были далеко не все. Ну а что касается яркости и красочности одежд, то это вполне может поспорить и с так называемым Новым временем.Впрочем, именно в данном вопросе – когда у рыцарей кольчуга оказалась «под низом», а сверху её прикрыли красочные одеяния, точной ясности нет. Вот и давайте сегодня этот вопрос рассмотрим на примерах все тех же уже достаточно хорошо знакомых нам средневековых книжных миниатюр. Итак…Первым примером налатной одежды, который мы знаем, был некий кафтан на епископе Одо с «Байёсской вышивки». Все остальные воины, включая и самого Гийома Бастарда, показаны в голых кольчугах, а вот он в чем-то таком, что расшито треугольниками, словно крестьянское одеяло. Вряд ли это была ткань с таким рисунком, хотя кто знает.Потом наступил целый век именно голых кольчуг. На воинах кольчужной брони становится все больше, она покрывает уже и руки, и ноги, и голову, но никому даже не приходила мысль надевать что-то поверх кольчужного одеяния. Естественно, что «цвет рыцаря» был в то время не слишком уж ярок, темный цвет металла, а может быть, и с коричневым оттенком из-за ржавчины. Ведь не всегда же у него под руками была бочка для чистки кольчуги, а дождь и туман во время тогдашних войн никто не отменял!На нем одни только кольчужные доспехи, хотя, как мы знаем, в это время крестоносцы уже ходили в крестовые походы, побывали под жарким солнцем Палестины и стали носить поверх кольчуг одеяния наподобие длиннополого кафтана – сюрко. Когда с рукавами, а когда и без рукавов. Значит – кто-то и в это время обходился без этой важной детали костюма.А если не было одежды на всаднике, то уж на лошадь-то и подавно никто ничего не надевал. И в то же время именно в этот период как раз попоны на лошадях и появляются. Вопрос лишь в том, что появилось раньше – сюрко на всаднике или попона на коне?И вот тут нам на помощь приходят миниатюры из «Помплонской иллюстрированной Библии». Она датируется 1200 годом, и на её миниатюрах мы видим множество всадников. И все они в кольчугах с головы до ног, включая и кольчужные чулки, и длинные рукава хаубергов с приплетенными к ним перчатками, но ни на ком из них сюрко нет. А вот их лошади практически все в попонах! Правда, на одном воине справа на приведенной ниже миниатюре что-то такое типа кафтана просматривается, но в основном все всадники, в отличие от пехотинцев, в кольчугах.То есть в Испании, по крайней мере, попоны на лошадях появились раньше, чем сюрко на всадниках. Очень интересно, не правда ли?Но, может быть, это было характерно лишь только для Испании, тогда как в других странах именно сюрко изобретено раньше конской попоны?Взглянем на другую миниатюру из «Большой хроники» Матвея Парижского.На этой миниатюре все воины, кроме самого Хьюга, одеты в кольчуги. У одного на коне расшитая попона, узорчатые щиты, но сюрко нет ни у кого. Только один Хьюг с головы до ног, включая и своего коня, одет в платье с гербовым рисунком. То есть гербы в это время уже были. Рисунок герба помещался не только на щите, но и на сюрко, и на конской попоне. Но далеко не у всех. Даже у всадника с короной на шлеме сюрко отсутствует, хотя он явно рыцарь, причем не из бедных.Смотрим германские источники.Перед нами «Роман об Энее», и мы видим рыцарей в закрытых шлемах (ранняя форма шлема топхельм) с нашлемными украшениями и в сюрко. Но вот попоны у них на конях явно не геральдические, а… панцирные, из пластинок в форме квадратиков, нашитых на какое-то основание. Кстати, в других миниатюрах изображение подобных попон не встречается, только в этой.То есть и конские попоны, и сюрко появились где-то на рубеже XII–XIII вв., но пробивали себе дорогу довольно-таки медленно.Обращаемся ещё к одной миниатюре, на этот раз из британского манускрипта 1250 года «Романс об Александре», и в нем мы видим, что два знатных рыцаря отрубают головы своим лошадям, причем оба они одеты в сюрко, но вот конь одного из них голый – без попоны, зато конь второго одет не просто в попону. На нем – попона из кольчуги!Примерно эти же годы и другой манускрипт «Житие короля Эдуарда Исповедника». На взятой из него иллюстрации мы видим очень интересную картинку – поединок двух рыцарей, двух королей, причем тот, что слева – в геральдическом облачении, полностью соответствующем этому времени, тогда как на коне у второго мы опять видим попону из кольчуги. То есть такие попоны к 1250 году уже вошли в обиход и встречались достаточно часто.Впрочем, у нас есть и ещё один поистине прекрасный источник с исключительно точными изображениями средневековых битв – «Библия Мациевского», написанная приблизительно в 1240–1250 гг. Сцен битв там очень много, поэтому мы ограничимся одной. На ней мы видим всадников в сюрко, но попона на коне только лишь у одного. К тому же цвет ткани попон и сюрко у них у всех различается. То есть, опять-таки, паспортом рыцаря сюрко и попона, оказывается, являлась в то время далеко не всегда! Кстати, и на миниатюрах из «Библии Мациевского» в сюрко одеты далеко не все персонажи. То есть кто-то его уже носил, а кто-то ещё нет!Дни шли, и ношение геральдических одеяний стало своего рода приметой времени. Но когда именно? Скорее всего, где-то, опять-таки, на рубеже веков – XIII и XIV. Доказывает это то, что на миниатюрах конца XIII века уже практически все рыцари одеты в сюрко, а их кони в попонах.Ну а как долго были в ходу кольчужные попоны для коней?Ведь мы же знаем, что впоследствии, а именно в XVI веке, они были вытеснены металлическими латами. Пожалуй, и в данном случае у нас есть источник информации. Это знаменитая «Книга королевы» Кристины Пизанской – французской средневековой писательницы итальянского происхождения. О чем эта её книга, для нас сейчас не важно. Любопытны нам её иллюстрации, в частности, та, на которой мы видим коня в конской маске шаффроне и кольчужной попоне, причем красиво вырезанной. И здесь же мы видим коня в попоне из ткани и ещё одного рыцаря, чей конь имеет кольчужную попону, но только почему-то лишь на крупе. Наверное, на больший объем кольчужного плетения ему просто не хватило денег!Интересно, что 1410 год как раз и служит своеобразным водоразделом между «эпохой кольчуги» и началом «эпохи белых доспехов», поскольку как раз в том году стали появляться доспехи, в которых кольчужная бармица на шлеме уже отсутствовала, а вместо неё появился латный воротник из нескольких деталей.Так что вывод отсюда один – сюрко и конские попоны появились несколько в разное время, но доминировать в одежде рыцарей стали лишь к 1300 году, и понадобилось для этого больше 100 лет!Ну и, разумеется, турнирное одеяние – эту красочность и яркость приобрело достаточно рано и очень надолго!