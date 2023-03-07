Есть ли порох в пороховницах? «Снарядный голод» и наступление на Бахмут

Нехватка снарядов у ЧВК «Вагнер» – заговор или общая тенденция?

«Проблема не в том, что ЧВК перестали получать боеприпасы, а в том, что они стали их получать, как все… И больше всего удручает не то, что конкретно их опустили до общих норм, а то, что эти общие нормы не позволяют давать нужный результат»,

«На 1 января 2013 года наличие боеприпасов в Вооруженных силах РФ составляет 3,7 млн тонн, из них непригодных – 1,1 млн тонн. То есть пригодных – 2,6 млн тонн. В 2020 году на арсеналах собственными силами отремонтировано почти 300 тыс. боеприпасов, а также собрано более 20 тыс. снарядов к реактивным системам залпового огня. Реальная потребность в боеприпасах составляет миллионы штук в год»,

Насколько важно взятие Бахмута (Артемовска)?

«Несмотря на способность «Вагнера» путем безрассудного расходования людских ресурсов «пробивать лбом» позиции противника на стратегически-тупиковом участке фронта и неспособность действующих соединений МО РФ продемонстрировать что-то подобное в других местах (возможно, речь идет о нежелании) – на общую стратегическую ситуацию на фронте «Вагнер» влияет в очень незначительной степени. Как по причине неправильного и расточительного использования его сил, так и по соображениям масштабов войны, в которой яростное сражение за небольшой городок на Донбассе не является ни генеральным, ни решающим, носит оперативно-тактический характер и приводит только к взаимным огромным потерям сражающихся. При этом командование ВСУ совершенно прозрачно «обменивает территорию, и людские ресурсы на выигрыш времени». Точно так же, как оно делало это в ситуации с Попасной, Лисичанском, Северодонецком летом прошлого года»,

«Для России взятие Бахмута откроет дороги на запад – но не намного. Украина имеет многоуровневую оборону на Донбассе, которая проявляется в длинных траншеях, прорытых через поля в тылу нынешней линии фронта. Так что если Россия в конечном итоге возьмет Бахмут, изнурительная война на истощение может просто сместиться на несколько километров на запад»,

«Искренне желаю мужикам поставить точку в тяжёлой истории с Бахмутом – они заслужили чувство удовлетворения достигнутым, – но все мысли сейчас о другом. О том, где и когда противник начнёт наступать, как мы его встретим, и чем потом ответим. Имеющиеся перед глазами примеры свидетельствуют, что бывает всякое. Надеюсь, что снижение норм суточного расхода БК продиктовано желанием накопить резерв на всякий случай...»

Насколько ВС РФ готовы к длительным боевым действиям?

«Без масштабного ленд-лиза, в том числе боеприпасов, снарядов, порохов артиллерийских, которых у нас катастрофически не хватает – в основном по этой причине у нас выпуск боеприпасов недостаточен, мы не то что воевать сколько угодно долго не сможем. Мы можем оказаться голы и босы перед противником во всех отношениях уже к концу этого года – зависит от интенсивности боев»,

«Пожалуй, правда. Может быть, усилия, которые за последнее время предприняло Министерство обороны, увеличив государственный оборонный заказ и, наконец, приняв новую государственную программу вооружения до 2015 года, немного ситуацию изменили. Но корни этой проблемы лежат в 80-х и 90-х годах прошлого века.

Длительное время в науку по разработке боеприпасов (речь не идет сейчас о патронах) деньги вкладывались не в тех объемах, в которых это было бы желательно, и не столь систематически, как это было необходимо. Речь идет о боеприпасах калибра свыше 30 миллиметров – об артиллерийских выстрелах…

Серийных заказов, к сожалению, пока нет. На военно-техническое сотрудничество (ВТС) делать ставку в этой отрасли просто неправильно. Собственно, этого никто и не делает. Потому что все это эпизоды, а не системные заказы.

Есть такое государственное учреждение Научно-исследовательский машиностроительный институт (НИМИ), который является главным разработчиком по боеприпасам. Так вот, в течение длительного времени этот институт по сути ничего не сделал и не разработал».