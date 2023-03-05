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Олаф Шольц: Запад не будет принимать решение о мире без Киева и за счёт украинских территорий

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Олаф Шольц: Запад не будет принимать решение о мире без Киева и за счёт украинских территорий

Украина самостоятельно примет решение о мире, Запад не вправе принимать решение об окончании конфликта, тем более за счет украинских территорий. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью CNN.


Запад не будет принимать решение о заключении мира без Киева, украинские власти должны сами определить критерии мирного договора. Речи о передаче России части украинской территории для мирного договора не идет. По словам Шольца, Зеленский и его окружение сами должны принять решение о судьбе Крыма и Донбасса, а задача Запада - оказать Украине всевозможную помощь для достижения поставленных целей.

Решения без украинцев приниматься не будут. Мы не будем решать вместо них. Мы поддерживаем их

- заявил Шольц добавив, что Германия и другие западные страны готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, но не сейчас, а только после завершения конфликта.

В принципе, Шольц, говоря об Украине, не сказал ничего нового, повторив заявление Белого дома, озвученное несколько дней назад координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби. Американец также рассказал о том, что Киев якобы сам будет принимать все решения и определять критерии своей победы. По его словам, Запад не вмешивается в политику Украины, киевский режим абсолютно самостоятелен в своих решениях.

Сейчас у Запада несколько задач - это подготовить ВСУ к весеннему наступлению, поставив как можно большее количество вооружений и боеприпасов, и не допустить сближения Китая и России, тем более поставок китайского оружия российской армии. Даже Шольц и тот погрозил в сторону Пекина заявив, что поставки оружия "будут иметь последствия". Уж кто бы грозил, но не Германия, превратившаяся при Шольце в марионетку США.
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16 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 19:38
    +1
    Решения без украинцев приниматься не будут. Мы не будем решать вместо них. Мы поддерживаем их
    Ну конечно вы не будете, за вас всё америкосы решат. fool
    1. Балу
      Балу Сегодня, 19:50
      +1
      Цитата: marchcat
      Решения без украинцев приниматься не будут. Мы не будем решать вместо них. Мы поддерживаем их
      Ну конечно вы не будете, за вас всё америкосы решат. fool

      Уже решили.
  2. Alex777
    Alex777 Сегодня, 19:38
    0
    Украина самостоятельно примет решение о мире, Запад не вправе принимать решение об окончании конфликта, тем более за счет украинских территорий. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью CNN.

    Шольц так часто это повторяет...
    Сам, небось, не может поверить?
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 19:42
    +1
    Шольц тебе-бы свою территорию сохранить, а то и глади Польша при помощи американцев кусок оттяпает. Последнее время она очень грозная.
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 19:44
    +3
    Уж кого-кого - а немчуру вообще и Шольца в частности точно спрашивать не будут.. Смысл? Всё равно куклы с рукой в жёпппе. И уж тем более - опосля бравых откровений Меркелихи, на тему как она лихо кинула Путина. Так что вас, уважаемый канцлер, просто поставят в известность о достигнутых договорённостях. А может и этого не будет - всё узнаете из газет.
  5. Клон
    Клон Сегодня, 19:46
    +1
    Какое "благородство", можно считать "олафа с шольцем", которые в упор не замечают, что бульдозерные достижения Запада срезают черноземный слой на Украине и транспортируют его...пока в Польшу. Чуток копнуть историю и вот оно...гитлеровцы в полной красе, но несколько десятков лет назад.
    Зеля, а ты не охренел??? Дед твой героический уже извертелся в могиле!
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:46
    +1
    Звучит то как - "Зеленский и его окружение". Хотя вроде о государстве говорят. Оговорка по Фрейду.
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 19:47
    +1
    Дело кончится "правительством в изгнании"....и них эта тема отработана. В отличии от РИ,СССР, РФ
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:51
      0
      Точно.Возможно и 'ливерный Шольц" сам попросится в изгнание
  8. bambr731
    bambr731 Сегодня, 19:49
    +3
    Достала западная болтовня о том, как "Киев будет сам принимать решения". Киев давно сам никаких решений не принимает. Что касается территорий, то тут Запад может говорить что угодно - и по Крыму, и про ДНР и ЛНР, только факты вещь упрямая и Украине их не видать, как своих ушей
  9. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:49
    +1
    Всё решится в головах банкиров.
    Пока цена евроассоциации перевешивает уход из центр и вост усср.
    Надежда вернуть плюшки еще есть.
    Что думает греф?
    Как торг преды объяснят в европе невозможное? вернуть невозможноевозможно?
    Списать потери и отказаться навсегда от расширения рынков в европе-уперлись в россию.
    Может в африку поедут опять колонисты?
  10. Балу
    Балу Сегодня, 19:50
    0
    Ожидаемо и предсказуемо. Украинцы кончаются, зато есть поляки, немцы,чехи, словаки, французы. В гейропе еще много выходцев из азиии и африки. Гдеж вас хоронить то всех. Придется закапывать стоя.
  11. Маршал_Ланн
    Маршал_Ланн Сегодня, 19:50
    0
    Удобно им этими заявлениями скрывать реальное положение дипломатии. Весь курс дипломатии Киева задаётся через Запад, а не наоборот.
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:54
    0
    Всё верно. Ему Байден так и сказал, когда Шольц к нему на поклон летал - мол, "Европа не вправе принимать решения об окончании конфликта!"

    Просто Шольц забыл упомянуть, что Байден добавил:"Это вправе решать только Америка!"
  13. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:59
    0
    Решение будут принимать и без Киева и без Запада. Эта ливерная колбас корчит из себя субъекта геополитики? Окстись лысая скотина, лакеи решений не принимают.
  14. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 19:59
    0
    jawohl mein obergruppenführer,
    Befehl ist Befehl...

    Puppet!