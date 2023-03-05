Олаф Шольц: Запад не будет принимать решение о мире без Киева и за счёт украинских территорий

Решения без украинцев приниматься не будут. Мы не будем решать вместо них. Мы поддерживаем их

Украина самостоятельно примет решение о мире, Запад не вправе принимать решение об окончании конфликта, тем более за счет украинских территорий. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью CNN.Запад не будет принимать решение о заключении мира без Киева, украинские власти должны сами определить критерии мирного договора. Речи о передаче России части украинской территории для мирного договора не идет. По словам Шольца, Зеленский и его окружение сами должны принять решение о судьбе Крыма и Донбасса, а задача Запада - оказать Украине всевозможную помощь для достижения поставленных целей.- заявил Шольц добавив, что Германия и другие западные страны готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, но не сейчас, а только после завершения конфликта.В принципе, Шольц, говоря об Украине, не сказал ничего нового, повторив заявление Белого дома, озвученное несколько дней назад координатором по стратегическим коммуникациям Джоном Кирби. Американец также рассказал о том, что Киев якобы сам будет принимать все решения и определять критерии своей победы. По его словам, Запад не вмешивается в политику Украины, киевский режим абсолютно самостоятелен в своих решениях.Сейчас у Запада несколько задач - это подготовить ВСУ к весеннему наступлению, поставив как можно большее количество вооружений и боеприпасов, и не допустить сближения Китая и России, тем более поставок китайского оружия российской армии. Даже Шольц и тот погрозил в сторону Пекина заявив, что поставки оружия "будут иметь последствия". Уж кто бы грозил, но не Германия, превратившаяся при Шольце в марионетку США.