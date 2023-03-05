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Великобритания и Германия намерены продемонстрировать России «силу и единство» НАТО

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Великобритания и Германия намерены продемонстрировать России «силу и единство» НАТО

Великобритания и Германия намерены провести "демонстрацию силы" для России, приступив к совместному патрулированию воздушного пространства Эстонии. Об этом пишет The Daily Telegraph.


Королевские ВВС Великобритании впервые проведут совместную миссию с немецкими ВВС в рамках НАТО, приступив к охране воздушного пространства над Эстонией. Британцы и немцы намерены продемонстрировать России "силу НАТО", совместно вылетая на перехват российских самолетов в случае нарушения ими границ ЕС.

Как сообщает издание, в ближайшее время в Эстонию будут переброшены порядка 300 британских военнослужащих из состава 140-го экспедиционного авиакрыла. После прибытия именно Британия возглавит миссию НАТО по охране воздушного пространства над Эстонией. Вместе с британцами службу в течение четырех месяцев будут нести немецкие пилоты на истребителях Typhoon.

Что может лучше продемонстрировать силу и единство альянса, чем успешные совместные операции, подобные этой

- заявил командующий 140-м экспедиционным авиакрылом Скотт Макколл.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса данная миссия не только позволит прикрыть воздушное пространство Эстонии от российских истребителей, но и усилит присутствие НАТО на восточном фланге альянса. Стоит отметить, что на территории этой прибалтийской республики размещен британский наземный военный контингент, задачей которого будет обеспечить оборону Эстонии совместно с эстонской армией до подхода основных сил НАТО.

Совместные операции такого рода демонстрируют силу и единство НАТО и нашу общую решимость поддерживать мир и безопасность во всём регионе

- добавил Уоллес.
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18 комментариев
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 20:57
    +3
    а у нас с трибалтийским вымиратом вопрос границ урегулирован?
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 21:02
      +1
      С Польшей урегулируем, потом и с ними регулировать начнем. laughing
      1. smok1961
        smok1961 Сегодня, 21:23
        0
        Na razie spróbujcie posunąć się o 10 km w Ukrainie ...a później dopiero pozabijacie cały świat.
        Czy nie widzicie jacy jesteście śmieszni ?

        Ludzie ...walczycie od roku z najbiedniejszym krajem Europy bez rezultatu.

        Wasz sprzęt nadaje się do muzeum. Świat też dostarcza Ukrainie zabytki uzbrojenia.
        1. Маршал_Ланн
          Маршал_Ланн Сегодня, 21:34
          0
          Mój przyjacielu, obecne życie Ukrainy nie jest jej zasługą, ale naszą wadą. Atakowaliśmy ciągłym frontem w kolumnach, przeprowadzając „operację wojskowo-policyjną”, ale mogliśmy od razu przystąpić do walki od granicy, niszcząc ukraińskie centra energetyczne i transportowe atakiem rakietowym isamym ukraińskim rządem centrami komunikacyjnymi. Ukraina by teraz nie istniała, gdyby taka była wola Kremla, który zawsze mówi o negocjacjach i braterstwie Rosjan i Ukraińców.
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 21:36
          0
          дымок мы может и смешные, только вот воюем не с бедной укрАиной а со всеми вами и если американцы с евреями пишут правду то весьма не плохо воюем если судить по потерям скакуасов
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 21:14
      +1
      Так вроде им от дохлого осла уши уже посылали...
  2. janin
    janin Сегодня, 20:59
    +2
    Страшно то как!! шо деется, шо деется! Любая ошибка с их стороны ,тоже будет пресекаться, и перехватываться Российско-Белорусскими летчиками!
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:00
    +2
    Странные они. Кому эта демонстрация интересна. Если будет конфликт с НАТО - там другие козыри вступят в дело. И в этом случае покрыть эстонок не успеют ни немцы ни британцы.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:35
      0
      Цитата: Лешак
      . Если будет конфликт с НАТО - там другие козыри вступят в дело.

      Верно, другие козыри, типа Тинькофф,
      "Они ошибочно подумали, что я один из тех людей, которые поддерживают спецоперацию". Олег Тиньков попросил Лондон снять с него санкции. Мразь.
      Но сейчас смотрел НТВ с Зейналовой о том как весь российский народ борется с нацистами и как всегда реклама. И никогда бы не подумал, что реклама "Тинькофф банк", это просто издевательство над Россией, армией и народом.
  4. Маршал_Ланн
    Маршал_Ланн Сегодня, 21:04
    +1
    Демонстрация силы laughing laughing laughing
    Ща-ща, всё, договорились, мы выводим войска с Украины и гарантируем никогда не вторгаться в Прибалтику wassat
    А если серьёзно, то от этой демонстрации силы толку нет, разве что на потеху нам.
  5. arthh
    arthh Сегодня, 21:09
    +2
    Срочно продемонстрировать силу около чьих то берегов ядерным зарядом
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:12
    0
    Великобритания и Германия намерены провести "демонстрацию силы" для России, приступив к совместному патрулированию воздушного пространства Эстонии.
    . У всех свои манеры, волю и решительность проявлять... забугорные патрулируют, вместе, дружно, рьяно!!!
  7. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 21:20
    +1
    совместно вылетая на перехват российских самолетов в случае нарушения ими границ ЕС.

    А когда в последний раз российские военные самолёты нарушали границы ЕС, в частности Эстонии?
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 21:20
    +2
    Когда вдвоем, вдвоем не страшно? Наивные. Единство германца и англичанина это анекдот. Им порозень безопаснее, чем вместе.
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:26
    0
    стати а где у РФ пересвет ????????????
  10. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 21:29
    0
    Великобритания и Германия намерены провести "демонстрацию силы" для России, приступив к совместному патрулированию воздушного пространства Эстонии.

    Без поддержки войск США эти два американских вассала способны продемонстрировать России лишь свою мощную импотенцию.

    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 21:31
      -1
      это пока они такие а вот когда запустят оборонку вы же помните 40 года ! так что надо на опережение работать не дать им запустить оборонку германии
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 21:34
        0
        Да нет в Англии и Германии уже лет 30 никакой оборонки и после отказа от дешёвых ресурсов из РФ уже никогда не будет.
        Европейский рынок вооружений после этой войны будет на 100 % монополизирован США.
        Недаром США заставили ФРГ отправить все Леопарды на утилизацию на Украину.