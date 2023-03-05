Великобритания и Германия намерены продемонстрировать России «силу и единство» НАТО

Что может лучше продемонстрировать силу и единство альянса, чем успешные совместные операции, подобные этой

Совместные операции такого рода демонстрируют силу и единство НАТО и нашу общую решимость поддерживать мир и безопасность во всём регионе

Великобритания и Германия намерены провести "демонстрацию силы" для России, приступив к совместному патрулированию воздушного пространства Эстонии. Об этом пишет The Daily Telegraph.Королевские ВВС Великобритании впервые проведут совместную миссию с немецкими ВВС в рамках НАТО, приступив к охране воздушного пространства над Эстонией. Британцы и немцы намерены продемонстрировать России "силу НАТО", совместно вылетая на перехват российских самолетов в случае нарушения ими границ ЕС.Как сообщает издание, в ближайшее время в Эстонию будут переброшены порядка 300 британских военнослужащих из состава 140-го экспедиционного авиакрыла. После прибытия именно Британия возглавит миссию НАТО по охране воздушного пространства над Эстонией. Вместе с британцами службу в течение четырех месяцев будут нести немецкие пилоты на истребителях Typhoon.- заявил командующий 140-м экспедиционным авиакрылом Скотт Макколл.По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса данная миссия не только позволит прикрыть воздушное пространство Эстонии от российских истребителей, но и усилит присутствие НАТО на восточном фланге альянса. Стоит отметить, что на территории этой прибалтийской республики размещен британский наземный военный контингент, задачей которого будет обеспечить оборону Эстонии совместно с эстонской армией до подхода основных сил НАТО.- добавил Уоллес.