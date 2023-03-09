«Контрнаступ» и не только: Украина получит мостоукладчики для тяжеловесных западных танков

Буквально на днях Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 400 миллионов долларов. В него, помимо боеприпасов для различных артиллерийских систем, запчастей и разного рода оборудования, также войдут мостоукладчики на базе старых американских танков М60. Но, как говорится, старый конь борозды не портит.
На сегодняшний день M60 AVLB является фактически единственной инженерной машиной подобного плана для украинских вооружённых сил, которая без особых проблем может организовать переправу абсолютно любого танка западного образца, начиная от лёгких «Леопардов-1» и заканчивая тяжеловесами в лице «Челленджеров-2», «Леопард-2» и в случае чего даже последних модификаций «Абрамсов». Хотя проблем, которые может решить американский мостоукладчик, гораздо больше.
Мост на танковом шасси – зачем оно нужно?
Вообще, тематика инженерной техники в зоне специальной военной операции на Украине практически никогда не поднималась выше уровня пары-тройки упоминаний в СМИ за всё время. На фоне этого «затишья» внезапный бум в связи с передачей ВСУ американских мостоукладчиков M60 AVLB вызывает даже некоторое удивление – наконец-то вспомнили, что танки по воздуху не летают и требуют порой обслуги со стороны инженерных подразделений.
В связи с этим хотелось бы немного напомнить о том, зачем вообще нужны эти мостоукладчики и почему они выполняются на танковом шасси.
Если коротко, то на пути боевых подразделений, особенно если мы говорим о передовых в лице мотострелковых и танковых, не всегда встречаются исключительно ровные асфальтовые или грунтовые дороги, по которым ехать – одно удовольствие. Частенько попадаются и крутые овраги, широкие ручьи с мерзким слабым грунтом на дне, речки и другие особенности местного ландшафта. Да и про деятельность противника забывать не стоит – те же противотанковые рвы, траншеи и поломанные пролёты мостов не теряют актуальности и в наше время.
Мостоукладчик, выполненный на базе М60А2, въезжает на собственный мост
В общем, все те препоны, которые боевая техника преодолеть самостоятельно не в состоянии, устраняются мостоукладчиком, раскрывающим и устанавливающим мост через них для свободного проезда. Правда, до определённого предела – мосты по длине строго ограничены.
Однако стоит заметить, что эти самоходные мосты применяются в самых различных ситуациях: и в наступлении, и в обороне, и на маршах и проч. А наведённые ими переправы используются не только бронетехникой, но и вообще всеми, кому эти переправы нужны. То есть фактически это незаменимое техническое средство для любой армии, которая исполняет чуть больше функций, чем одну лишь декоративную.
На базе танка мостоукладчики создаются по двум основным причинам.
Во-первых, собственно говоря, простая унификация – по большинству узлов и агрегатов, а также по ремонтным комплектам и прочим принадлежностям танковый мостоукладчик идентичен используемым в войсках танкам. Это дешево и просто в эксплуатации.
Во-вторых, танковая броня. Она позволяет мостоукладчику действовать в опасной близости от противника и находиться в первых боевых порядках. Во многом благодаря таким свойствам данную технику – в основном на Западе – называют штурмовыми мостами. Если же мы говорим о наших войсках, то танковые мостоукладчики вместе с ИМР и БРЭМ входят в триаду инженерных машин переднего края.
Танк М60, послуживший базой для мостоукладчика
Но, помимо длины наводимой переправы, у мостов есть ещё одно существенное ограничение, заключающееся в массе проезжающего по нему объекта. Ни у нас, ни у вооружённых сил Украины – а используем мы общее советское наследие – банально нет мостоукладчиков, которые могут организовать переброску западных танков, чья боевая масса значительно превышает 60 тонн. А ведь эти тяжеловесы когда-то появятся с избытком, поэтому проблема отсутствия мобильных мостов с нужной грузоподъёмностью встаёт для украинских войск особенно остро.
Тем более что вероятность наступления ВСУ и, соответственно, штурма укрепрайонов ВС РФ уже давно перешла из разряда «возможно» в «точно произойдёт».
Хотя никто ведь и не говорит, что M60 AVLB будут использоваться только для западных танков.
«Старичок» М60 AVLB ещё даст жару
Тут важно отметить, что Украине достанутся ещё и мостоукладчики на базе танка «Леопард-1» под названием Biber. Грузоподъёмность его моста не так высока, как хотелось бы нашим противникам – более 55 тонн он вряд ли осилит. Однако на вооружении ВСУ есть целая гора более лёгкой техники, которой немецкое изделие может сослужить службу: танки советского образца, боевые машины пехоты и бронетранспортёры советских и западных образцов и проч. Так же может использоваться и герой сегодняшнего материала, но об этом позже.
Мостоукладчик Biber на шасси «Леопард 1». Одно из его преимуществ заключается в том, что при установке моста он не поднимает его вертикально, а это положительным образом сказывается на маскировке
В общем, без дела не останутся, усмехаться не стоит. Особенно на фоне почти полного отсутствия других мостоукладчиков у украинских военных. Тот же The Military Balance 2022 даёт – по официальным спискам – некоторое количество не самых хороших в эксплуатации МТУ-20. Хотя и другие экземпляры «вне списка» у Киева есть.
Но, как ни крути, M60 AVLB здесь выгодно выделяется от своих коллег.
В какой-то мере звание «старичка» инженерной службы к данному мостоукладчику вполне применимо просто потому, что разработали и приняли на вооружение его задолго до появления большинства образцов западной бронетехники, которая теперь планируется к передаче украинским войскам.
Производство мостоукладчика M60 AVLB началось в 1964 году. Причём выпуск нового AVLB проходит двумя своеобразными волнами: первая длилась с 1964 по 1967 год, в ходе которой в качестве базы использовались танки М60 и его модификации М60А1. Затем после длительного периода, в связи с возросшими военными нуждами США, производство было возобновлено в 1987 году и продлилось до 1996 года, в ходе которого львиная доля машин собиралась на шасси уже бывших в использовании танков М60А2.
Всего было выпущено около 400 мостоукладчиков. На 2022 год у США имелось около 260 M60 AVLB – 30 из них в морской пехоте. Сейчас в планах их замена инженерными машинами М1074 на базе танка «Абрамс».
По конструкции носитель моста представляет собой сильно переработанное по части внутреннего и внешнего оборудования шасси танка М60 и его модификаций. Хотя, впрочем, ничего радикального, что могло бы выделить конкретно этот экземпляр из всего семейства инженерной техники этого класса, нет.
1 – вещевые ящики в передних крыльях; 2 – командирская башенка; 3 – люки; 4 – крепление антенны; 5 – воздухоочистители двигателя; 6 – вещевые ящики на заднем крыле; 7 – крышка вентилятора; 8 – резервуар масла для гидравлики; 9 – башенка водителя-оператора
По понятным причинам у машины отсутствует танковая башня: вместо неё установлены люки и башенки со смотровыми приборами для всего экипажа из двух человек: командира, находящегося справа, и водителя-оператора (машиниста) – слева. Там же находится резервуар для гидравлической жидкости и броневой колпак вентиляционной системы.
Схематичное изображение места водителя-оператора М60 AVLB. Цифрами отмечены рычаги управления мостоукладочными механизмами
Внутри место командира оборудовано средствами связи и наблюдения. А вот у водителя-оператора целый арсенал: в его функции входит как управление движением мостоукладчика, так и сама установка или подъём моста. Поэтому спереди у него находится штурвал, педали и прочие атрибуты для езды, а вот справа – набор рычагов для манипуляций с мостом.
В носовой части M60 AVLB, где ранее в танковом варианте располагался механик-водитель, находится гидравлическая система с отбором мощности от основного двигателя, которая с помощью подъёмного устройства на лобовой броне поднимает и раскладывает мост, либо поднимает его с земли и складывает, если проезд техники окончен. Стоит отметить, что эти манипуляции могут производиться без выхода членов экипажа наружу, хотя в большинстве случаев командир машины наблюдает и контролирует процесс снаружи.
Полные характеристики можно почитать вот здесь.
1 – штифты; 2, 3, 4, 8, 10 – исполнительные цилиндры; 5 – кормовая опора моста в сложенном состоянии; 6 – выносная опора; 7 – направляющий штифт; 9 – крепёжная часть подъёмного устройства
Сам мост выполнен из алюминиевых сплавов и состоит из двух складывающихся секций, обеспечивающих в разложенном состоянии длину переправы в пределах 18 метров. В принципе данный показатель до сих пор считается вполне удовлетворительным, особенно когда речь заходит о нагрузке, которую этот мост в состоянии выдержать.
До 90-х годов мосты M60 AVLB имели ограничение 60 «коротких» тонн, что соответствовало примерно 54 метрическим тоннам. То есть без всяких проблем по ним могли кататься как танки М60, так и М1 «Абрамс». Однако в связи с резким ростом массы последних, а толстеть они стали очень значительно от модификации к модификации, были введены новые усиленные мостовые конструкции.
Так, сначала стандарт грузоподъёмности мостов был увеличен до 70 «коротких» тонн, что в пересчёте составляет 63 традиционных для нас метрических тонны. Затем уже десять с лишним лет назад на M60 AVLB начали устанавливать мосты на 85 «коротких» тонн – 77 тонн метрических. Так что проедет по ним не только самый тяжёлый «Абрамс» последней модификации, но и какая-нибудь «Меркава» Мк. 4 проскочит, не чертыхнётся.
Исходя из того, что мостоукладчики грузоподъёмностью 70 и 85 «коротких» тонн теперь являются основными в США, не трудно догадаться, что именно они, либо один из этих вариантов, и будут отправлены Украине. Разницы тут большой нет: и тот, и другой мост даст возможность организовывать переправу для любого из планируемых к передаче западных танков – и «Челленджера 2», и «Леопарда 2».
Сгодятся для многого
Передачу мостоукладчиков M60 AVLB Киеву на самом деле можно рассматривать с разных аспектов, которые друг другу не противоречат.
С одной стороны, Украина уже почёсывает руки в предвкушении использования западных танков, на показатели массы которых не рассчитано вообще ничего из советского инженерного оборудования по части наведения быстрых переправ на поле боя. Возможно, банальщина, но «самоходные мосты» – это просто-напросто необходимое приложение к тому комплекту техники, какой получат ВСУ. Поставки танков хоть и рассчитаны в дозировке «в час по чайной ложке», но когда-то может статься, что преодолеть подарки от наших земплекопов и коварные особенности ландшафта они без помощи не смогут.
С другой стороны, что наиболее вероятно, поставки как немецких Biber, так и американских M60 AFLB преследуют более прозаичную и заурядную цель: восполнить нехватку мостоукладчиков в украинских войсках перед предстоящим наступлением.
Шасси мостоукладчика без моста
Всё-таки надо понимать, что местность в зоне боевых действий на Украине сама по себе не очень-то благоприятна, и дело не только в чернозёмной квашне, в которой тонут и танки, и грузовики. Там полно естественных оврагов, речек и прочего, что мешает продвижению. А если к этому добавить укреплённые районы, изрытые траншеями и рвами? К слову, именно фортификационная составляющая в данной ситуации и является одним из главных факторов, определяющих потребности в инженерной технике.
Так или иначе, почти полное отсутствие мостоукладчиков переднего края скажется не только на проходимости «Леопардов» и «Челленджеров», которых в ближайшей перспективе пока много не ожидается, а на продвижении вполне советских танков, разномастных БМП, БТР и прочих машин советского и западного типов, которые в будущем всё равно продолжат составлять основную ударную мощь украинской армии в ходе наступления. Так что подарок в виде М60 AVLB, да и Biber тоже, по степени полезности для ВСУ не очень-то уступает таковой у переданных и планируемых к передаче танков.