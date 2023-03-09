Финские войсковые ЗРК

В 1960-е годы стало ясно, что защитить армейские подразделения, действующие в прифронтовой полосе, от средств воздушного нападения одной только зенитной артиллерией невозможно. Однако до второй половины 1970-х обладавшая тогда скромными экономическими возможностями Финляндия не могла себе позволить закупать за рубежом ЗРК.
Первым противовоздушным ракетным комплексом в финских Сухопутных силах стал переносной «Стрела-2М» советского производства. Во второй половине 1980-х Финляндия импортировала ПЗРК «Игла-1Э». Советская сторона также предлагала мобильные противовоздушные комплексы: «Квадрат», «Оса» и «Стрела-10». Однако по финансовым причинам финские военные не смогли их себе позволить.
После распада СССР поступили французские мобильные ЗРК малой дальности Crotale NG. В 1997 году в счёт погашения советского долга Россия поставила ЗРК «Бук-М1». В Финляндии эти комплексы на гусеничном шасси, созданные для войсковой ПВО, использовались в качестве объектовых и прослужили около 10 лет.
В начале XXI века был заключён контракт на поставку шведско-германских ЗРК малой дальности ASRAD-R. Параллельно с этим в финские подразделения ПВО батальонного звена начали поступать шведские носимо-возимые комплексы RBS-70. В 2015 году финская армия приняла на вооружение ПЗРК FIM-92 Stinger.
Переносные зенитные ракетные комплексы
В 1970-е годы боевые действия в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке продемонстрировали хорошую боевую эффективность переносных зенитных ракетных комплексов. В те годы ПЗРК выпускали только в США, Великобритании и СССР. В ПЗРК первого поколения: американском FIM-43 Redeye и советском «Стрела-2М», использовались ракеты, наводившиеся на тепло авиационного двигателя, что позволяло реализовать принцип «выстрелил и забыл». Британский Blowpipe имел ручное радиокомандное наведение, что делало его абсолютно не чувствительным к тепловым помехам. В то же время эффективность этого весьма громоздкого и тяжелого ПЗРК напрямую зависела от уровня натренированности и психоэмоционального состояния оператора, который наводил ракету на цель при помощи джойстика.
Поставка американских ПЗРК FIM-43 Redeye в Финляндию в 1970-е годы была невозможна по политическим причинам. Боевая эффективность британского Blowpipe, для которого было необходимо постоянно интенсивно тренировать стрелков, вызывала сомнения. Кроме того, переноска комплекса со снаряженной массой 21 кг в пешем порядке в условиях лесистой местности была сильно затруднена. Оптимальным выбором для Финляндии, поддерживающей в то время дружественные отношения и тесные экономические связи с Советским Союзом, стал ПЗРК «Стрела-2М». Немаловажным фактором, повлиявшим на выбор советского переносного комплекса, стало его успешное боевое применения в реальных боевых действиях.
На момент своего появления в 1970 году ПЗРК «Стрела-2М», принятый в качестве средства ПВО батальонного звена, был очень неплох, и по боевой эффективности в целом превосходил американский комплекс аналогичного назначения FIM-43 Redeye.
Первый советский переносной зенитный ракетный комплекс, обслуживаемый одним стрелком-оператором, мог поражать цели на дальности 800–4 200 м в диапазоне высот 50–2 300 м. Максимальная скорость ракеты составляла 500 м/с. Вес ПЗРК в боевом положении – 15 кг. Длина – 1 490 мм. Диаметр ракеты – 72 мм. Стартовый вес ракеты – 9,8 кг. Боевая часть массой 1,17 кг снаряжена 370 г мощной взрывчатки.
Комплекс «Стрела-2М» состоит из многоразового пускового механизма, зенитной управляемой ракеты с тепловой головкой самонаведения в пусковой трубе и одноразового внешнего источника питания. В походном положении переносится на плечевом ремне за спиной стрелка-зенитчика.
Ракета и ПЗРК «Стрела-2М» в сборе
ПЗРК «Стрела-2М» существенно усилил возможности ПВО небольших подразделений. Но использование зенитной ракеты с не охлаждаемой одноканальной ИК-ГСН не позволяло осуществлять селекцию тепловых ловушек и ограничивало дальность пуска по целям с малой тепловой заметностью. В ходе реальных боевых действий выяснилось, что даже в идеальных погодных условиях при отсутствии организованных помех из 10 запущенных ракет цель в лучшем случае поражают только две.
Это во многом было связано с напряженным морально-психологическим состоянием операторов, подверженных боевому стрессу, что зачастую приводило к ошибкам: неправильному определению дистанции до цели, неоптимальному выбору момента пуска, стрельбе в сторону солнца и т. д. Если противник для защиты летательных аппаратов использовал тепловые ловушки, то результативность применения снижалась многократно.
Тем не менее в целом использование советского переносного комплекса первого поколения себя оправдывало: вражеские пилоты, видя пуски ракет, были вынуждены уходить на большие высоты, где становились уязвимы для других средств ПВО, боевые самолёты противника в случае пуска ЗУР в большинстве случаев прекращали атаку наземной цели и старались покинуть район, в котором они подверглись обстрелу, что приводило к срыву боевого задания.
Финская армия официально приняла ПЗРК «Стрела-2М» на вооружение в 1978 году под наименованием Ito 78. Точное количество поставленных ПЗРК установить не удалось, по неподтвержденным данным, Финляндия заказала 500 ракет и 100 пусковых устройств.
Обучение операторов ПЗРК проходило в гарнизонах Хюриля и Рованиеми. Первый тренировочный пуск был произведён на полигоне Ваттаянниеми в феврале 1979 года. Активная эксплуатация ПЗРК Ito 78 продолжалась до 2001 года, после чего их вывели в резерв, где они находились до 2015 года. Впрочем, в иностранных источниках пишут, что финские «Стрела-2М» к тому моменту нельзя было использовать, ввиду отсутствия кондиционных элементов питания.
С 1986 года финны получали ПЗРК «Игла-1Э», используемые под обозначением Ito 86. Этот комплекс обладал улучшенными боевыми возможностями и мог осуществлять селекцию ложных целей.
ПЗРК «Игла-1» в сборе с макетом ЗУР
Комплекс «Игла-1», принятый на вооружение Советской армии в 1981 году, в боевом положении весил 17 кг. Масса пусковой трубы с ракетой – 10,8 кг. Дальняя граница зоны поражения – 5 000 м. Потолок – 2 500 м. Максимальная скорость полёта ракеты – 570 м/с.
Достаточно долго ПЗРК Ito 78 и Ito 86 использовались финской армией параллельно. Для эффективного применения в лесистой местности финские военные использовали платформы на грузовом шасси, которые поднимались выше крон деревьев. В прошлом Москва неоднократно предлагала Хельсинки переносные комплексы нового поколения, но финны предпочли западные системы ПВО.
В начале XXI века Финляндия приобрела у шведской компании Saab Bofors Dynamics 86 глубоко модернизированных противовоздушных комплексов ближней зоны RBS-70 с ЗУР Bolide, наводящейся по лазерному каналу. В финской армии этот комплекс известен как Ito 05М.
ЗРК Ito 05 на огневой позиции
Максимальная дальность стрельбы составляет 8 000 м, досягаемость по высоте – 5 000 м. скорость полёта – более 680 м/с. В ракете используется кумулятивно-осколочная боевая часть с бронепробиваемостью до 200 мм. В случае если воздушная цель избежала прямого попадания, она поражается готовыми убойными элементами – вольфрамовыми шариками.
Принцип наведения, известный как «лазерная тропа» или «оседланный луч», позволяет игнорировать ловушки, эффективные против ракет с тепловым наведением. Но при следовании ракеты внутри коридора, сформированного лазерным излучением, необходимо удерживать цель в прицеле вплоть до момента попадания ракеты. Ещё одним недостатком является снижение дальности стрельбы в сложных метеоусловиях, а при входе цели в облачность велика вероятность срыва наведения. Имеется информация, что Ito 05М способен работать по надводным целям, что позволяет его задействовать в противодесантной обороне.
Хотя комплекс Ito 05М формально считается переносным, его невозможно применять с плеча и переносить в полевых условиях в одиночку. Тренога, блок наведения, источник электропитания и аппаратура госопознования вместе весят около 120 кг. Поэтому комплексы RBS-70 перемещаются на автомобилях повышенной проходимости, квадрациклах и сочленённых гусеничных транспортёрах.
Большой вес ограничивает мобильность комплекса, но в то же время по сравнению с ПЗРК, запускаемым с плеча, оператор имеет лучшие условия для несения длительного дежурства на позиции.
При стационарном развёртывании для электроснабжения могут использоваться внешние источники питания.
В 2011 году руководство МО Финляндии подняло вопрос о необходимости замены ПЗРК «Игла-1Э» советского производства, в связи с чем Хельсинки запросило у США покупку переносных зенитных ракетных комплексов FIM-92C Stinger. Запрос включал 600 комплектов, а также соответствующее оборудование и пакет технического обслуживания. Сумма сделки оценивалась в 330 млн долларов.
Договориться о приобретении американских ПЗРК удалось в 2013 году, после чего началось обучение операторов. В 2015 году «Стингер» был принят на вооружение финской армии под обозначением Ito 15.
Относительно поставки первой партии «Стингеров» в СМИ публиковались противоречивые данные. Некоторые источники утверждают, что это были ПЗРК FIM-92C, переданные Данией. Другие пишут, что Финляндия приобрела комплексы модификации FIM-92E (RMP Block I) из излишков армии США, хранившихся на складах. Согласно справочным данным, по состоянию на 2016 год финны получили 371 переносной зенитный комплекс американского производства. Судя по всему, сейчас «Стингеров» в финской армии уже больше.
Выпуск ПЗРК FIM-92 Stinger начался в 1981 году, и с учётом всех модификаций на сегодняшний произведено более 70 000 зенитных ракет. В настоящее время комплексы этого типа производит корпорация Raytheon Missile Systems.
В боевом положении «Стингер» весит около 16 кг, а стартовая масса ракеты – 10,1 кг. Возможно поражение воздушных целей на дальности от 200 до 4 500 м. Досягаемость по высоте – 3 800 м. Максимальная скорость ракеты – 750 м/с.
В распоряжении финской армии имеются ПЗРК с ракетой Stinger RMP Block I. Данная модёль, созданная в конце 1990-х, не является последним словом техники, но в то же время эта ракета считается достаточно эффективной. Она оснащена компактной литиевой батареей, усовершенствованным процессором и запоминающим устройством, в котором фиксируются параметры цели до старта ракеты. Охлаждаемая головка самонаведения способна захватывать цели с малой тепловой заметностью, а микропроцессор обеспечивает селекцию цели на фоне тепловых ловушек.
Мобильные войсковые зенитные ракетные комплексы
Во второй половине 1980-х при поиске замены безнадёжно устаревшим ЗСУ-57-2 советского производства финны обратили внимание на французские ЗРК малой дальности Crotale NG. Эти мобильные комплексы должны были защищать в прифронтовой полосе ближние тылы от атак средств воздушного нападения, действующих на малых высотах.
В 1992 году был заключён контракт стоимостью 170 млн долларов. В целях стандартизации с имеющейся в войсках техникой и снижения стоимости, французские ЗРК разместили на шасси финских БТР Sisu XA-181. После чего комплекс получил обозначение Ito 90М.
ЗРК Ito 90М
ЗРК Ito 90 с радиокомандным наведением ракеты имел дальность поражения до 11 000 м. Досягаемость по высоте составляет 6 000 метров. Средства обнаружения включают в себя обзорную РЛС Thomson-CSF TRS 2630 с дальностью обнаружения 30 км, РЛС сопровождения J-диапазона с дальностью 20 км и оптоэлектронную станцию с широким полем обзора. На поворотном модуле размещено восемь готовых к применению ракет. Ещё столько же перевозится внутри машины.
В начале XXI века финские «Кротали» прошли модернизацию и восстановительный ремонт, после чего стали именоваться Ito 90М. Ряд источников утверждает, что в боекомплекте ЗРК Ito 90М есть ракеты нового поколения VT1 с дальностью поражения 15 км.
В целом ЗРК Ito 90М является достаточно эффективным и относительно недорогим войсковым противовоздушным комплексом. Эффективность модификации образца 1992 года сравнима с советским ЗРК «Оса-АКМ». Но ЗРК Crotale NG компактней и размещён на бронированном шасси.
Для своевременного обнаружения воздушных целей и выдачи целеуказания ЗРК Ito 90М используются мобильные РЛС GIRAFFE MK IV (финское обозначение MOSTKA87M) на шасси БТР XA-181.
РЛС MOSTKA87M
Управление действиями зенитных батарей осуществляется с мобильного командного пункта ITJOKE87 на базе грузовика повышенной проходимости или бронетранспортёра.
Практически одновременно с закупкой шведских возимо-носимых комплексов ближней зоны был заключён контракт на поставку мобильных шведско-германских ЗРК ASRAD-R. Как и в модернизированном комплексе RBS-70, в составе ASRAD-R для поражения воздушных целей используется ЗУР Bolide с лазерным наведением.
Этот комплекс, созданный компаниями Saab Bofors и Rheinmetall, благодаря модульной конструкции может монтироваться на любое колёсное средство или гусеничную платформу подходящей грузоподъёмности. Масса зенитного модуля с ракетами составляет около 900 кг.
Каждая машина является самостоятельной боевой единицей и способна бороться с воздушным противником на дальности до 8 000 метров и высоте 5 000 метров. Для обнаружения воздушных целей используется РЛС PS-91, контролирующая воздушное пространство в радиусе 20 км.
Также имеется комбинированная оптоэлектронная прицельно-поисковая система с тепловизором, что позволяет осуществлять поиск цели без включения радара. Готовый к применению боекомплект составляет четыре ЗУР, ещё столько же имеется в запасе, заряжается силами расчёта.
ЗРК ASRAD-R на шасси Mercedes-Benz Unimog 5000
Боевая машина на базе грузовика Mercedes-Benz Unimog 5000 весит около 12 т и может разогнаться по шоссе до 90 км/ч. Расчёт – 3 человека.
В Финляндии ЗРК ASRAD-R получил обозначение Ito 05, устанавливается на гусеничное шасси Sisu Nasus (четыре установки) и колёсное Mercedes-Benz Unimog 5000 (двенадцать установок). Всего в составе зенитной батареи имеется 4 боевые машины.
Одна батарея размещена в пригороде Хельсинки в качестве дополнения к объектовому ЗРК NASAMS II. Комплекс был развернут отдельно в столице в качестве дополнения к зенитно-ракетным комплексам, остальные предназначены для прикрытия армейских частей, военных баз и мостов.
Перспективы развития финской войсковой ПВО
После начала Россией специальной военной операции на территории Украины и в связи с предстоящим вступлением Финляндии в НАТО остро возникла потребность в усилении противовоздушной обороны Сухопутных сил.
Имеющиеся в войсках буксируемые 23-мм артиллерийские установки 23 ItK 95 и 35-мм 35 ItK 88, зенитные танки Marksman на шасси Leopard 2A4, ПЗРК Ito 05М и Ito 15, мобильный ЗРК малой дальности Ito 90М и Ito 05 являются вполне эффективными и современными образцами, способными бороться с различными воздушными целями, действующими на малых высотах. Однако в случае полномасштабного конфликта и массированного применения противником тактической авиации, вертолётов, ударно-разведывательных беспилотников, дронов-камикадзе, планирующих бомб и крылатых ракет наличного количества войсковых средств противовоздушной обороны будет мало.
Кроме того, военные эксперты обращают внимание, что находящиеся в резерве 23-мм зенитные автоматы 23 Itк 61 уже не соответствуют современным реалиям. Значительная часть мобильных радиолокаторов шведского производства с антеннами, поднимаемыми на складных штангах, требуют ремонта, а число их для ведения длительных боевых действий недостаточно.
С большой долей вероятности можно ожидать, что в ближайшее время правительство Финляндии выделит дополнительные ассигнования для закупки новых партий войсковых средств противовоздушной обороны и радиолокаторов освещения воздушной обстановки на малых высотах.
Скорее всего, будут приобретаться хорошо себя зарекомендовавшие в эксплуатации мобильные ЗРК ASRAD-R, относительно простые в использовании и доступные для переноски в пешем порядке ПЗРК FIM-92 Stinger, а также новые цифровые РЛС семейства Giraffe производства SAAB Mіcrowave Systems.
В связи с модернизацией войсковой ПВО и приобретением новых противовоздушных комплексов имеется большая вероятность передачи 23-мм спаренных зенитных автоматов советского производства и боевых машин Ito 90М с французскими модулями ЗРК «Кроталь» украинским вооруженным силам.
Продолжение следует...