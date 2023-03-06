В России создан новый комплект маскировки для Вооружённых сил - с двумя функциональными сторонами

Иллюстративное фото
Российская специальная военная операция позволяет делать выводы о необходимости совершенствования в том числе систем маскировки. Зачастую эти самые средства приходится передавать в войска волонтёрам, причём средства маскировки создаются и вручную. Это маскировочные сети, плетением которых тоже занимаются рядовые россияне, внося свой вклад в победу.
Создаваемая волонтёрами маскировочные сети уже сейчас используются на самых разных участках СВО - в том числе для маскировки блиндажей, снайперов и бронетехники.
Безусловно, не стоят в стороне и профильные предприятия. На страницах РИА Новости вышел материал, в котором рассказывается о создании специального комплекта маскировки от НСПФ «Штурм». Комплект отличается тем, что он выполнен в различном варианте имитации ландшафтных особенностей. Одна его сторона предназначена для использования в зимних условиях (например, в условиях Севера), вторая – для средней полосы страны. Другими словами, у комплекта не существует изнанки как таковой, так как обе его стороны одинаково функциональны в зависимости от условий применения.
На сегодняшний день средства маскировки активно используются в зоне СВО в том числе и как определённая защита от активности беспилотной авиации противника. При качественном исполнении маскировочных комплектов камеры беспилотника не могут идентифицировать военную технику и позиции российских войск, так как «картинка» выглядит как единый ландшафт.