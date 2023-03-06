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В России создан новый комплект маскировки для Вооружённых сил - с двумя функциональными сторонами

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В России создан новый комплект маскировки для Вооружённых сил - с двумя функциональными сторонами

Иллюстративное фото



Российская специальная военная операция позволяет делать выводы о необходимости совершенствования в том числе систем маскировки. Зачастую эти самые средства приходится передавать в войска волонтёрам, причём средства маскировки создаются и вручную. Это маскировочные сети, плетением которых тоже занимаются рядовые россияне, внося свой вклад в победу.

Создаваемая волонтёрами маскировочные сети уже сейчас используются на самых разных участках СВО - в том числе для маскировки блиндажей, снайперов и бронетехники.

Безусловно, не стоят в стороне и профильные предприятия. На страницах РИА Новости вышел материал, в котором рассказывается о создании специального комплекта маскировки от НСПФ «Штурм». Комплект отличается тем, что он выполнен в различном варианте имитации ландшафтных особенностей. Одна его сторона предназначена для использования в зимних условиях (например, в условиях Севера), вторая – для средней полосы страны. Другими словами, у комплекта не существует изнанки как таковой, так как обе его стороны одинаково функциональны в зависимости от условий применения.

На сегодняшний день средства маскировки активно используются в зоне СВО в том числе и как определённая защита от активности беспилотной авиации противника. При качественном исполнении маскировочных комплектов камеры беспилотника не могут идентифицировать военную технику и позиции российских войск, так как «картинка» выглядит как единый ландшафт.
Использованы фотографии:
ВК/МАДОУ № 16 г. Новосибирска
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11 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 06:12
    +1
    средства маскировки активно используются в зоне СВО
    Еще в детстве читал шикарную книгу с иллюстрациями по маскировке ! Приемлемо и в нынешней СВОйне...
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 07:19
      +2
      40 лет назад на срочной службе укрывались двусторонними сетями.одна сторона темная,другая светлая.в зависимости от растительности накрывались нужной стороной. Это вспомнили хорошо забытое
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:23
    0
    Да,люди помогают,чем могут.В районном ДК у нас изготавливают тактические носилки.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 07:21
      +1
      У нас в приходских церквях и в кружках при жэках волонтёры плетут эти самые сети.вручную каждую ленточку продевают строго по шаблонам!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:33
    0
    причём средства маскировки создаются и вручную
    Смотрел репортаж, в котором показано, как женщины на добровольных началах плетут маскировочные сети отлично понимая, что своей работой спасут определенное количество бойцов.
    специального комплекта маскировки от НСПФ «Штурм»
    Это конечно хорошо, но сразу возникает вопрос о массовом производстве и тех бюрократических препонах, которые могут возникнуть при внедрении нового комплекта в производство.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 06:56
    0
    В России создан новый комплект маскировки для Вооружённых сил - с двумя функциональными сторонами

    Хоть какая то поддержка от государства тем, кто в регионах полезной самодеятельностью занимается, есть?
    Читал про одну область... Губернатор посетил маленький цех, где женщины строчат носилки. Из ткани. На вопрос, чем область может помочь, ответили, что нужны швейные машинки и материал. Сказал, готовьте список необходимого. Поможем.
    Получается, пока там заметно не стали шить, даже местные власти или не знали, или не хотели знать?
    В МО так же? Готовьте список вооружения, которое требуется, будем решать.
  5. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 06:59
    0
    Другими словами, у комплекта не существует изнанки как таковой, так как обе его стороны одинаково функциональны в зависимости от условий применения.

    Странно говорить о новшестве. На сколько я помню 35лет назад любая капроновая масксеть (из новых на тот момент) была двусторонней. На одной стороне больше зелёного, на другой больше коричневого. Правда у нас были отдельно зимние и ещё в ходу были старого образца - наверное ещё времён ВОВ - крупноячеистая с длинными х/бшными лоскутами.
  6. Попуас
    Попуас Сегодня, 07:14
    0
    Блин...у меня 30 лет назад куртка двухсторонняя была feel с одной стороны красная с другой желтая... smile ...тоже мне новшество
  7. Tim666
    Tim666 Сегодня, 07:19
    +1
    Цитата: Попуас
    Блин...у меня 30 лет назад куртка двухсторонняя была feel с одной стороны красная с другой желтая... smile ...тоже мне новшество

    Лет 200-250 назад крестьяне ходили в куртках у которых была парадная и повседневная стороны.
  8. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 07:34
    +1
    Финские погранцы ещё в советское время имели двухсторонние плащнакидки
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 07:36
    +1
    Комплект отличается тем, что он выполнен в различном варианте имитации ландшафтных особенностей. Одна его сторона предназначена для использования в зимних условиях (например, в условиях Севера), вторая – для средней полосы страны. Другими словами, у комплекта не существует изнанки как таковой, так как обе его стороны одинаково функциональны в зависимости от условий применения.
    Все новое, это, похоже, хорошо забытое старое... Были в ВС СССР похожие масксети, только там один слой был - летний, второй - осенний