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В 93-й бригаде ВСУ приняли отступающие из Артёмовска подразделения территориальной обороны за наступление ЧВК «Вагнер» и открыли по ним огонь

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В 93-й бригаде ВСУ приняли отступающие из Артёмовска подразделения территориальной обороны за наступление ЧВК «Вагнер» и открыли по ним огонь

Всё чаще приходят сообщения о том, что украинские нацформирования, которые находятся за пределами Артёмовска (Бахмута), открывают заградительный огонь по пытающимся отступить из города потрёпанным остаткам бригад территориальной обороны. Подразделения ТрО, составленные главным образом из мобилизованных граждан Украины, командование пытается до последнего оставлять на позициях в городе, кольцо вокруг которого сжимается.


Фиксируются и случаи попадания теробороны под так называемый дружественный огонь. В сети появились свидетельства того, как военнослужащие 93-й бригады ВСУ осуществили обстрел подразделения 128-й бригады ТрО, которые пытались выбраться из Бахмута по просёлочной дороге.

К западу от города на этом направлении расположены позиции украинских войск из упомянутой 93-й бригады. В их задачи входит сдерживание продвижения штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». При появлении на одном из участков дороги солдат 128-й бригады теробороны в 93-й бригаде посчитали, что это российские войска и нанесли удар с применением реактивной артиллерии. По последним сведениям, в результате «дружественного огня» у 128-й бригады до роты «трёхсотых» и «двухсотых».

Одновременно с этим в украинских пабликах комментируют заметку начмеда 56-й бригады ВСУ. В заметке в предельно нелитературных выражениях начальник бригадной медслужбы высказывается о командовании 77-й бригады которое продолжает гнать своих подчинённых на самые «горячие» участки фронта, что приводит к кратному росту потерь в последнее время. Причём потери так же фиксируются и от «дружественного огня», когда имеет место банальная несогласованность.
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16 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 06:53
      +6
      Цитата: kaufman
      Прошла ещё неделя , статьи так же сыпятся . Артёмовск не освобождён

      Сгоняйте, подмогните. Может и станете "последней соломинкой". А там и Часов Яр одной левой возьмёте, чего два раза ездить?
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:45
        +4
        Наступает агония бахмутской группировки Укровермахта. Осталось только назначить фельдмаршалом командующего в котле. И сразу всем скопом отправка к Бандере. am
  2. Комментарий был удален.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:55
    +3
    Есть видео отступающих ВСУшников...видно что они измотаны до предела...это очень хорошо...постоянное давление на оборону врага дает определенный эффект.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:59
    +8
    Вот и занимайтесь самоутилизацией, нацисты чортовы...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:02
    +3
    в результате «дружественного огня» у 128-й бригады до роты «трёхсотых» и «двухсотых».
    Тот случай когда огонь вражеской артиллерии очень даже полезен. 93 бригада частенько мелькала в сводках в боях за Соледар где понесла огромные потери (была разгромлена). И если не ошибаюсь уже дважды доукомплектовывалась. Поэтому понятен страх перед теми кто впереди тебя, да еще и бежит в твою сторону.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:00
      0
      Тссс. Тихо! Это ж наши завербованные. Не нужно их сдавать. Все так продумано.
  6. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 07:13
    +3
    Активнее работайте, 'братья'... Не мы, так сами)))
  7. двп
    двп Сегодня, 07:16
    +5
    Во,во. Как раз сейчас смотрю фильм про индейцев. Американцы стравливали их друг с другом. Теперь до нас очередь дошла,стравливают русских друг с другом,а мы и рады бить друг друга. Нам нужно их методы перенимать,у них там и чернокожие,и латиноамериканцы,и индейцы. Это не считая что и вся палитра европейцев.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:05
      +1
      Согласен. Нужно бы нам создать , какой нибудь секретный комитет, который будет этим заниматься. Снять например и распространить ролик где один или несколько "белых" в маске и с искаженным голосом говорят все что думают о чертовых нигерах на самом деле ! Во троллинг был бы.
  8. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 07:22
    +2
    Так, может, это никакая и не "ошибка"? Могилизируют "лишних" жителей Восточной Украины (не секрет, что их туда и гонят), сеют вражду и ненависть к русским. Не всегда простое объяснение - самое лучшее. Зная, что руководство ВСУ идёт из США - я бы ничему не удивлялся. У англо-саксов большой опыт сеять вражду - от Востока до Африки, везде они всегда стравливали местных.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:28
    0
    Цитата: НДР-791
    Цитата: kaufman
    Прошла ещё неделя , статьи так же сыпятся . Артёмовск не освобождён

    Сгоняйте, подмогните. Может и станете "последней соломинкой". А там и Часов Яр одной левой возьмёте, чего два раза ездить?


    Вместе может?
    От того, что кто то съязвил - да, лучше не стало. Но от того, что Вы написали - там тоже лучше не стало. Уж извините!
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 07:37
      +1
      Цитата: Fangaro
      Но от того, что Вы написали - там тоже лучше не стало. Уж извините!

      Извиняю. Мне 15 спальных мешков в неделю сшить не в облом, а польза есть.
  10. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 07:46
    -1
    Вообще-то, они и должны были бить по бегущим с поля боя.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:06
      0
      Тоже подумал об этом. Теперь заградительный огонь называется стал "дружественным"!))))
  11. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:17
    0
    При появлении на одном из участков дороги солдат 128-й бригады теробороны в 93-й бригаде посчитали, что это российские войска и нанесли удар с применением реактивной артиллерии

    Да ничего они не посчитали.
    Нацистские заградотряды действуют так, как им положено - расстреливают отступающие войска, чтобы предотвратить неконтролируемый развал обороны.
    ВСУшники, которые хотят выжить, должны идти вперёд и сдаваться в плен, а не бежать назад под пули.
  12. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:22
    -1
    В 93-й бригаде ВСУ приняли отступающие из Артёмовска подразделения территориальной обороны за наступление ЧВК «Вагнер» и открыли по ним огонь
    Да полно врать то. Заградотряд, дело обыкновенное в ВСУ, а то фронт оголится. request