В 93-й бригаде ВСУ приняли отступающие из Артёмовска подразделения территориальной обороны за наступление ЧВК «Вагнер» и открыли по ним огонь

Всё чаще приходят сообщения о том, что украинские нацформирования, которые находятся за пределами Артёмовска (Бахмута), открывают заградительный огонь по пытающимся отступить из города потрёпанным остаткам бригад территориальной обороны. Подразделения ТрО, составленные главным образом из мобилизованных граждан Украины, командование пытается до последнего оставлять на позициях в городе, кольцо вокруг которого сжимается.Фиксируются и случаи попадания теробороны под так называемый дружественный огонь. В сети появились свидетельства того, как военнослужащие 93-й бригады ВСУ осуществили обстрел подразделения 128-й бригады ТрО, которые пытались выбраться из Бахмута по просёлочной дороге.К западу от города на этом направлении расположены позиции украинских войск из упомянутой 93-й бригады. В их задачи входит сдерживание продвижения штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». При появлении на одном из участков дороги солдат 128-й бригады теробороны в 93-й бригаде посчитали, что это российские войска и нанесли удар с применением реактивной артиллерии. По последним сведениям, в результате «дружественного огня» у 128-й бригады до роты «трёхсотых» и «двухсотых».Одновременно с этим в украинских пабликах комментируют заметку начмеда 56-й бригады ВСУ. В заметке в предельно нелитературных выражениях начальник бригадной медслужбы высказывается о командовании 77-й бригады которое продолжает гнать своих подчинённых на самые «горячие» участки фронта, что приводит к кратному росту потерь в последнее время. Причём потери так же фиксируются и от «дружественного огня», когда имеет место банальная несогласованность.