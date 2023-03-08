Россия на перепутье

Направо пойдёшь – себя спасёшь, коня погубишь,



налево пойдёшь – коня спасёшь, себя погубишь,

прямо пойдёшь – славу найдешь, а себя и коня погубишь.

Роль личности в истории

Человек жил-жил, да и помер. И вот на небесном суде стоит перед Господом и спрашивает:

– Господи, просвяти меня. И прожил долгую жизнь, и так и не понял, для чего же я родился на свет.

Господь и отвечает:

– А помнишь, в 1985 ты ехал в поезде Москва – Владивосток?

– Да, Всевышний, помню. И что?

– Ну и в ресторане тебя попросили передать солонку на соседний столик.

– Да, Всевышний, помню. И что?

– Ну и вот.

«Пассионарность, – писал Гумилёв, – это непреоборимое внутреннее стремление (чаще неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели. Цель эта представляется пассионарной особи ценнее даже собственной жизни, а тем более жизни соплеменников и современников».

«Это мотор, который всё двигает». Конечно, писал Гумилёв, пассионарность является отклонением от видовой нормы, это мутация, но мутация маленькая, не приводящая к патологии. Хотя нормальные люди (которые считают, что если уж рисковать жизнью, то за большие деньги) часто называют пассионариев фанатиками и сумасшедшими.

Как сформулировал Л. Гумилев: – «Пассионариев в составе этноса всегда меньшинство, но они составляют тот стержень, на котором держится вся этническая система».

Ремарка. К слову сказать, именно по этой причине среди монархов и богатейших фамилий мира так развиты династические браки. В клане Ротшильдов (примерная стоимость состояния более 5 триллионов долларов) принято, чтобы браки заключались внутри семьи. Например, Бетти Ротшильд вышла замуж за своего дядю Джеймса, а их дочь Шарлотта сочеталась браком со своим кузеном Натаниэлем. И так продолжается… веками. Такая же традиция длится веками и в семье Рокфеллеров (состояние этого клана насчитывает порядка 3,5 триллионов долларов) – браки заключаются исключительно внутри клана. Т. е. дяди женятся на племянницах, троюродные братья на троюродных сёстрах и т. п. К управлению семейным бизнесом допускаются только сыновья. Вот такая вот борьба за чистоту крови.

Рождение американского этноса

«Пассионарность отдельного человека может сочетаться с любыми способностями: высокими, средними, малыми, она не зависит от внешних воздействий, являясь чертой психики данного человека; она не имеет отношения к этике, одинаково легко порождая подвиги и преступления, творчество и разрушения, благо и зло, исключая только бездействие и равнодушие»,

Ремарка. Любопытный побочный эффект – в результате эмиграции пассионариев из разных государств в США происходил отток пассионариев из других государств. В результате произошло ослабление прогрессивной силы в этих государствах. Британцы в конце XIX – начале XX веков долго ломали голову и собирали многочисленные конференции, чтобы установить причину потери Британией лидирующей позиции в мировом производстве ВВП.

Дао капитализм

Основные этапы развития капитализма

«Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все равно, кто издает законы!»

Дао социализм

Ремарка. Когда-то на заре человечества люди, придумав разделение труда, впервые улучшили производительность, но столкнулись с необходимостью создать универсальный механизм, позволяющий обмениваться результатами труда друг с другом – мед на рыбу, зерно на мясо и т. д. Для решения проблемы товарообмена были изобретены деньги. Деньги – универсальный обменный фонд, в единицах которого номинированы все товары в экономике. После многих экспериментов, все страны планеты на очень длительный период остановились на золоте в качестве денег. Количество денег в экономике можно рассчитать по формуле «закона денежного обращения». Вот эта формула:

Количество денег = (Стоимость всех товаров, продаваемых в государстве за год) / (Количество оборотов денег в течение года). Золота в те времена добывали очень мало. Количество товаров, производимых ежегодно, и их номенклатура не менялась веками. Поэтому баланс между количеством денег и стоимостью товаров, произведенных в экономике, не менялся веками. Как следствие, веками не менялись цены. Т. е. не было инфляции или дефляции.

«Вопреки широко распространенным заявлениям, историческое развитие советской экономики является одним из величайших успехов, достигнутых в двадцатом столетии. СССР оказался одной из двух стран мира, стремительно прорвавшихся в группу развитых в промышленном отношении: вторая страна – Япония. Среди крупнейших стран мира только Япония превысила уровень дохода ВВП на душу населения СССР. Это позволило Советскому Союзу ликвидировать крайнюю нищету, обеспечить создание служб социального страхования, создать одну из самых всеобъемлющих систем социального обеспечения в мире, достичь одного из высоких уровней образования и здравоохранения, создать мощнейший военный потенциал, сравнимый с потенциалом США. Помимо оборонной промышленности, советская технология доказала свои способности проявить себя на самом высоком международном уровне. И все это – несмотря на блокаду в технологической области со стороны западных стран, от чего Япония, кстати, не страдала.

В этих условиях развитие СССР является одним из крупнейших экономических достижений в мировой истории.

Дао коммунизм

«человеческие потребности располагаются в виде иерархии. Иными словами, появлению одной потребности обычно предшествует удовлетворение другой, более насущной. Низшие потребности, начиная с физиологических, являются одновременно и более насущными. Если они не удовлетворены, вся активность направляется на их удовлетворение, остальные же потребности просто не существуют для индивида в данный момент. Когда потребности физиологического уровня удовлетворены, они перестают определять поведение; наступает очередь потребностей в безопасности и т. д.»

Пять групп потребностей по А. Маслоу.

Самореализа́ция (от русского само- и лат. realis – вещественный, действительный) – реализация потенциала личности, осуществление своего человеческого назначения, призвания.

«Поскольку «в основном удовлетворенные люди» в нашем обществе являются исключением, мы плохо знакомы – и экспериментально, и клинически – с явлением самоактуализации. Его исследование – дело будущего»

(Maslow, 1943, P. 385).

Квинтэссенция противостояния капитализма и социализма

Ремарка. В доиндустриальную эпоху, в аграрном секторе было занято до 90 % населения любого государства. Труд аграриев был низко производителен, полностью отсутствовала механизация и тем более удобрения. И даже труд 90 % трудоспособного населения не всегда спасал государство от голода. Поэтому в доиндустриальную эпоху армии были очень маленькие – не более 50 000 человек. В 1709 году у города Полтава сошлись две мощнейшие армии мира того времени. Король Швеции Карл XII располагал до 37 тыс. солдат при 41 орудии, Русская армия насчитывала до 50 000 человек при 102 орудиях. Спустя 100 лет, в 1912 году, Наполеону потребовалось собрать солдат со всей Европы, чтобы создать величайшую армию всех времен и народов – армаду, численностью 600 000 человек. А через еще 100 лет, в Первую мировую, Германия уже выставила 12 млн штыков, Франция – 4 млн, Англия 4 млн, Россия 7 млн штыков соответственно. Колоссальный рост численности армий и рост техниковооруженности армий явились результатом технического прогресса и увеличения производительности труда в аграрном секторе. Именно освободившиеся крестьяне стали солдатами.

Как часто нужно менять царя?

Научение через наблюдение – термин, введенный А. Бандурой (США) для того, чтобы охарактеризовать научение, которое происходит просто при наличии ученика, наблюдающего, как кто-то другой делает то, что должно быть усвоено. См. теория социального научения. Также называется имитационным научением. (Дж. Фрейджер, Дж. Фейдимен, с. 705).

Научение путём проб и ошибок – научение, которое характеризуется пробами и ошибками в реагировании с постепенным устранением неэффективных реакций. Мнение Торндайка о том, что это основной способ усвоения всех сложных действий, ныне отвергнуто.

Меритократия

Волнистый перпендикуляр – аллегория неубедительных доказательств.

«Паниковский ... взял из рук Балаганова резную курортную тросточку с рогаткой вместо набалдашника и, начертив прямую линию на песке, сказал:

– Смотрите. Во-первых, ждать до вечера. Во-вторых... И Паниковский от правого конца прямой повел вверх волнистый перпендикуляр.

– Во-вторых, он может сегодня вечером просто не выйти на улицу. А если даже выйдет, то...

Тут Паниковский соединил обе линии третьей, так что на песке появилось нечто похожее на треугольник, и закончил:

– Кто его знает? Может быть, он будет прогуливаться в большой компании. Как вам это покажется?

Балаганов с уважением посмотрел на треугольник. Доводы Паниковского показались ему не особенно убедительными, но в треугольнике чувствовалась такая правдивая безнадежность, что Балаганов поколебался».

И. Ильф, Е. Петров

Китайский государственный и политический деятель Си Цзиньпин (Xi Jinping) родился 1 июня 1953 года в уезде Фупин провинции Шэньси.

Его отец Си Чжунсюнь был ближайшим сподвижником Мао Цзэдуна и занимал пост вице-премьера Госсовета КНР.

В январе 1969 года Си Цзиньпин начал трудовую деятельность в бригаде Лянцзяхэ коммуны Вэньаньи в уезде Яньчуань провинции Шэньси.

В 1971 году вступил в комсомол, в 1974 году вступил в ряды Коммунистической партии Китая (КПК).

Был секретарем парторганизации бригады Лянцзяхэ коммуны Вэньаньи в уезде Яньчуань провинции Шэньси.

В 1979 году окончил химико-технологический факультет Университета «Цинхуа».

Окончил заочную аспирантуру при Институте гуманитарных и социальных наук Университета «Цинхуа» по специальности «Марксистская теория и идейно-политическое воспитание». Доктор юридических наук.

В 1979–1982 годах работал секретарем канцелярии Госсовета КНР и канцелярии Центрального военного совета (ЦВС).

В 1982–1983 годах был заместителем секретаря комитета КПК уезда Чжэндин (провинция Хэбэй).

В 1983–1985 годах – секретарь комитета КПК уезда Чжэндин.

С 1985 года по 1988 год был членом постоянного комитета (ПК) КПК и вице-мэром города Сямэнь (провинция Фуцзянь).

В 1988 году Си Цзиньпин занял пост секретаря комитета КПК округа Ниндэ провинции Фуцзянь.

В 1990 году стал секретарем комитета КПК и председателем ПК Собрания народных представителей (СНП) города Фучжоу (провинция Фуцзянь), с 1993 года одновременно был членом ПК Фуцзяньского провинциального комитета КПК, с 1995 года – заместителем секретаря комитета КПК провинции Фуцзянь.

В 1999 году Си Цзиньпин был назначен исполняющим обязанности главы администрации провинции Фуцзянь, в 2000 году – главой администрации провинции Фуцзянь.

С 2002 года исполнял обязанности главы администрации провинции Чжэцзян, в 2002–2003 годах – и. о. председателя правительства провинции Чжэцзян, в 2003–2007 годах – секретарь комитета КПК, председатель ПК СНП провинции Чжэцзян.

В 2007 году – секретарь комитета КПК города Шанхая.

В 2007 году Си Цзиньпин стал членом ПК политбюро ЦК КПК, членом секретариата ЦК КПК, ректором Партийной школы при ЦК КПК.

В 2008 году был назначен заместителем председателя КНР.

15 ноября 2012 года Си Цзиньпин решением прошедшего в Пекине пленума ЦК Компартии страны избран генеральным секретарем КПК.

14 марта 2013 года Си Цзиньпин был избран председателем КНР и председателем Центрального военного совета страны.

Ахиллесово сухожилие советского Атланта



Наиболее болезненно проходил самый первый этап сокращений, это когда меньше чем за три года из армии и флота было уволено свыше 2 млн человек, огромная цифра, вместе с семьями эти сокращения затронули судьбы миллионов советских людей. Сокращались не только военно-учебные заведения, различные ремонтные, промышленные предприятия, но и самые настоящие развернутые боевые части и боевые корабли.

Вал сплошной демобилизации породил недовольство среди самой преданной и сознательной категории советских граждан, в самом офицерском корпусе. Зачастую многих офицеров увольняли даже без пенсий, были и те, кто с пенсиями, прошли всю войну, однако трудоустроиться самостоятельно они так и не смогли (

С окончанием Великой Отечественной войны преступность в Советском Союзе побила все рекорды. Несмотря на сталинскую твердую руку, гражданское общество терроризировали хулиганы, грабители и убийцы. Разгул криминала был ничуть не меньшим, чем в пресловутые девяностые. Объективных причин, способствующих такой ситуации, было несколько. А на победу над повальным бандитизмом потребовался не один год и масса ресурсов.

По сводкам МВД, за год (январь 1946 – декабрь 1946) ликвидировано свыше 7 тысяч преступных групп, уничтожены 210 тысяч бандитов. С начала 1947 года криминальный накал пошел на убыль. Но отдельные всплески фиксировались до тех пор, пока страна не выстроила благоприятные условия для сытой жизни. Эта реформа многим запомнилась, прежде всего, масштабными сокращениями личного состава в армии и на флоте , как вспоминают многочисленные очевидцы того времени, «резали как по живому». Так, в 1955–1958 годах, еще при министре обороны Жукове, Хрущев инициировал первое сокращение Советских Вооруженных сил на треть, а это почти на 2 млн 140 тысяч (по другим данным, на 2 млн 100 тыс.) солдат и офицеров. Далее в январе 1960 года Верховный Совет СССР без обсуждения утвердил Закон «О новом значительном сокращении Вооруженных сил СССР». Из армии и флота были уволены до 1 миллиона 300 тысяч (по другим данным, 1 млн 200 тыс.) солдат и офицеров, это почти треть от общей численности всех военнослужащих в СССР к тому времени.Наиболее болезненно проходил самый первый этап сокращений, это когда меньше чем за три года из армии и флота было уволено свыше 2 млн человек, огромная цифра, вместе с семьями эти сокращения затронули судьбы миллионов советских людей. Сокращались не только военно-учебные заведения, различные ремонтные, промышленные предприятия, но и самые настоящие развернутые боевые части и боевые корабли.Вал сплошной демобилизации породил недовольство среди самой преданной и сознательной категории советских граждан, в самом офицерском корпусе. Зачастую многих офицеров увольняли даже без пенсий, были и те, кто с пенсиями, прошли всю войну, однако трудоустроиться самостоятельно они так и не смогли ( автор : Андрей Лебедев).С окончанием Великой Отечественной войны преступность в Советском Союзе побила все рекорды. Несмотря на сталинскую твердую руку, гражданское общество терроризировали хулиганы, грабители и убийцы. Разгул криминала был ничуть не меньшим, чем в пресловутые девяностые. Объективных причин, способствующих такой ситуации, было несколько. А на победу над повальным бандитизмом потребовался не один год и масса ресурсов.По сводкам МВД, за год (январь 1946 – декабрь 1946) ликвидировано свыше 7 тысяч преступных групп, уничтожены 210 тысяч бандитов. С начала 1947 года криминальный накал пошел на убыль. Но отдельные всплески фиксировались до тех пор, пока страна не выстроила благоприятные условия для сытой жизни.



В том числе такое «разукрупнение» было сделано с целью сокращения центрального аппарата. Еще в 1956 году из союзного МВД, насчитывающего на тот момент около 20 тысяч человек, было уволено 1 300 человек. В 1959 году избавились еще от 1 800 человек. Всего же в 1958−1859 годы из МВД было уволено около 16 тысяч человек (причем в основном руководящий офицерский состав), а за все время «хрущевской перестройки» – примерно 40 тысяч. Их заменили бывшие гражданские лица.

Павел Пряников …Хрущев… расформировал МВД СССР, рассредоточив его функции по республиканским министерствам.В том числе такое «разукрупнение» было сделано с целью сокращения центрального аппарата. Еще в 1956 году из союзного МВД, насчитывающего на тот момент около 20 тысяч человек, было уволено 1 300 человек. В 1959 году избавились еще от 1 800 человек. Всего же в 1958−1859 годы из МВД было уволено около 16 тысяч человек (причем в основном руководящий офицерский состав), а за все время «хрущевской перестройки» – примерно 40 тысяч. Их заменили бывшие гражданские лица.



Министерство охраны общественного порядка (так называлось МВД до ноября 1968 года) при Хрущеве децентрализовали, разбросали по республикам, лишив союзной надстройки. Из состава МООП вывели следствие (создали своего рода единый следственный комитет). Радостно сообщали о сокращении органов ежегодно на 10–15 тысяч человек... Услужливая статистика вроде бы поначалу подтверждала: все делается правильно. Но потом последовал ответ криминального мира: количество особо опасных преступлений (их не скроешь) подскочило сразу на треть!

Срочно, еще при предшественнике Щелокова, министре Василии Тикунове, стали исправлять перегибы: вернули в милицию следствие по общеуголовным делам, восстановили союзную вертикаль... Однако приводить милицию в чувство после разрушительных экспериментов, отстраивать ее заново выпало уже Щелокову.

Сергей ...В середине 1960-х ситуация в отечественных органах внутренних дел имела многие знакомые ныне черты. Нищая, плохо оснащенная, деморализованная милиция. Малообразованная – в некоторых важных службах до половины сотрудников не имели за плечами даже средней школы. Непопулярная – милиция, в которой «бьют», дала повод к волне антимилицейских бунтов. Когда министр Щелоков вернется из своей первой поездки по стране, он поделится впечатлением от своих подчиненных: «Не знаю, как на врагов, а на меня это войско наводит ужас».Министерство охраны общественного порядка (так называлось МВД до ноября 1968 года) при Хрущеве децентрализовали, разбросали по республикам, лишив союзной надстройки. Из состава МООП вывели следствие (создали своего рода единый следственный комитет). Радостно сообщали о сокращении органов ежегодно на 10–15 тысяч человек... Услужливая статистика вроде бы поначалу подтверждала: все делается правильно. Но потом последовал ответ криминального мира: количество особо опасных преступлений (их не скроешь) подскочило сразу на треть!Срочно, еще при предшественнике Щелокова, министре Василии Тикунове, стали исправлять перегибы: вернули в милицию следствие по общеуголовным делам, восстановили союзную вертикаль... Однако приводить милицию в чувство после разрушительных экспериментов, отстраивать ее заново выпало уже Щелокову.Сергей Кредов , писатель



…по сравнению с 1954 г. численность личного состава КГБ была сокращена более чем на 50 %, а в 1955 г. численность личного состава была дополнительно сокращена на 7 678 единиц и 7 800 офицеров были переведены на положение рабочих и служащих.

По этому поводу в одном из своих выступлений в феврале 1959 г. Н. С. Хрущев подчеркивал: «Мы... наши органы государственной безопасности значительно сократили, да и еще нацеливаемся их сократить».

В апреле 1959 г. ставший председателем КГБ А. Н. Шелепин предложил сократить штат оперативных работников в центре и на местах еще на 3 200 единиц, а штат рабочих и служащих – на 8 500 человек.

Нельзя не отметить, что подобная затянувшаяся кампания «чисток» и сокращений в органах госбезопасности не лучшим образом сказывалась как на результатах работы, так и на состоянии морально-психологического климата в чекистских коллективах, порождая у сотрудников чувства неуверенности, недооценки важности и нужности работы по обеспечению безопасности государства и его граждан.

В феврале 1960 г. постановлением Совета министров были упразднены 4, 5 и 6-е управления… фактически – всю контрразведку страны, с момента образования КГБ и до его упразднения последовательно возглавляли П. В. Федотов, О. М. Грибанов (1956–1964 гг.), С. Г. Банников, Г. К. Цинев, Г. Ф. Григоренко (1970–1984 гг.), И. А. Маркелов (1984–1985 гг.), В. Ф. Грушко) ( Как сообщал в 1957 г. в ЦК КПСС И. А. Серов… «из органов КГБ» были уволены более 18 тысяч человек, в том числе «более 2 300 сотрудников за нарушения социалистической законности, злоупотребления служебным положением и служебные проступки. Около 200 человек были уволены из Центрального аппарата КГБ, 40 были лишены генеральских званий».…по сравнению с 1954 г. численность личного состава КГБ была сокращена более чем на 50 %, а в 1955 г. численность личного состава была дополнительно сокращена на 7 678 единиц и 7 800 офицеров были переведены на положение рабочих и служащих.По этому поводу в одном из своих выступлений в феврале 1959 г. Н. С. Хрущев подчеркивал: «Мы... наши органы государственной безопасности значительно сократили, да и еще нацеливаемся их сократить».В апреле 1959 г. ставший председателем КГБ А. Н. Шелепин предложил сократить штат оперативных работников в центре и на местах еще на 3 200 единиц, а штат рабочих и служащих – на 8 500 человек.Нельзя не отметить, что подобная затянувшаяся кампания «чисток» и сокращений в органах госбезопасности не лучшим образом сказывалась как на результатах работы, так и на состоянии морально-психологического климата в чекистских коллективах, порождая у сотрудников чувства неуверенности, недооценки важности и нужности работы по обеспечению безопасности государства и его граждан.В феврале 1960 г. постановлением Совета министров были упразднены 4, 5 и 6-е управления… фактически – всю контрразведку страны, с момента образования КГБ и до его упразднения последовательно возглавляли П. В. Федотов, О. М. Грибанов (1956–1964 гг.), С. Г. Банников, Г. К. Цинев, Г. Ф. Григоренко (1970–1984 гг.), И. А. Маркелов (1984–1985 гг.), В. Ф. Грушко) ( Источник ).

Огромна роль академии в развитии страны и в послевоенный период: борьба за генетику, за теоретическую физику, бурное развитие атомного и космического проектов, которые вывели нашу страну на передовые рубежи, превратили её в научную сверхдержаву. Удивительно, что именно в этот период, в конце 1950-х – начале 1960-х годов, над академией вновь нависла угроза, когда руководитель страны Н. С. Хрущёв инициировал очередную реформу, в результате которой 50 академических институтов были переданы в ведение отраслевых министерств – «поближе к жизни». Это вызвало негативную реакцию президента АН СССР А. Н. Несмеянова. Не согласившись с позицией Н. С. Хрущёва, он был вынужден уйти в отставку. Сменивший его на посту президента академии М. В. Келдыш спустя три года тоже попал в немилость, когда заручившийся поддержкой властной элиты Т. Д. Лысенко не был избран в академики. Это вызвало крайне резкую реакцию Н. С. Хрущёва, и в июле 1964 г. на пленуме ЦК КПСС он с трибуны заявил: «Товарищи, для политического руководства, я считаю, у нас достаточно нашей партии и Центрального Комитета, а если Академия наук будет вмешиваться, мы разгоним к чёртовой матери Академию наук».

Народная мудрость гласит: «Ленивый дурак – это полбеды; деятельный дурак – это для всех головная боль, но нет ничего хуже, чем дурак с инициативой, да ещё и при должности».

Сослага́тельное наклоне́ние (конъюнктив, субъюнктив, лат. modus conjunctivus или subjunctivus) – ряд особых форм глагольного наклонения большинства индоевропейских языков, выражающих через субъективное отношение возможное, предположительное, желательное или описываемое действие.

Ахиллово сухожилие капиталистического Атланта

«Все подданные короля – это его дети... Монархическая власть и любая власть, которую любое правительство имеет над нацией, имеет своим принципом и своей основой отеческое управление; король, таким образом – это отец большого семейства» (Людовик XVI).

Либерализм (лат. liberalis – свободный) – идеология, исходящая из абсолютной ценности личности, признания ее неотъемлемых прав и свобод, выступающая за ограничение вмешательства государства в жизнь общества, свободу предпринимательской деятельности, развитие гражданского общества. Возникновение либерализма в конце XVII – начале XVIII в. связывают с работами Дж. Локка, Ш. Л. Монтескье и др. (Новейший политологический словарь).

Либерализм – политическая идеология, ориентированная на обеспечение индивидуальной свободы как универсальной цели, отстаивающая приоритет прав и свобод личности по сравнению с интересами государства и общества, независимое отношение к традициям и привычкам (Международное право. Словарь-справочник 2017 г.).

Либерализм – это система политических идей, взглядов и стремлений, свойственная идеологам промышленной буржуазии эпохи ее подъема, отстаивающая, трусливо и непоследовательно, политические свободы в интересах «свободы приобретения» и эксплуатации пролетариата (В. И. Ленин).

«Каждый человек должен быть свободен и иметь трех рабов» (Аристотель).

На ринге США против РФ

Мегалодон (Carcharocles megalodon, «большой зуб») – крупнейшая хищная акула в истории Земли. Длина тела акулы, по оценкам учёных, насчитывала 30 метров. Для сравнения: большая белая акула теоретически может достигать семи метров в длину.

Россия на перепутье