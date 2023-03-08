Россия на перепутье

Направо пойдёшь – себя спасёшь, коня погубишь,
налево пойдёшь – коня спасёшь, себя погубишь,
прямо пойдёшь – славу найдешь, а себя и коня погубишь.
налево пойдёшь – коня спасёшь, себя погубишь,
прямо пойдёшь – славу найдешь, а себя и коня погубишь.
Роль личности в истории
Философы всех времен и народов, начиная с Античности (Фукидид, Ксенофонт и Плутарх), сквозь Средние века (Жан Кальвин, Р. Коллингвуд и др.), эпоху Возрождения (Н. Макиавелли и др.) и эпоху Просвящения (Вольтер, Томас Карлейль, Плеханов, Н. К. Михайловский, Каутский) и до сегодняшних дней (М. Салинза, Э. Сёрвиса, Р. Карнейро, Х. Классена), пришли к одному выводу: история человечества – это история героев.
Конечно, некоторые мыслители, например, Г. В. Ф. Гегель, Л. Толстой и др., напоминали, что каждый человек вносит свой вклад в историю. Это абсолютно верно, но масштаб воздействия абсолютно разный. Как в старом анекдоте:
Человек жил-жил, да и помер. И вот на небесном суде стоит перед Господом и спрашивает:
– Господи, просвяти меня. И прожил долгую жизнь, и так и не понял, для чего же я родился на свет.
Господь и отвечает:
– А помнишь, в 1985 ты ехал в поезде Москва – Владивосток?
– Да, Всевышний, помню. И что?
– Ну и в ресторане тебя попросили передать солонку на соседний столик.
– Да, Всевышний, помню. И что?
– Ну и вот.
– Господи, просвяти меня. И прожил долгую жизнь, и так и не понял, для чего же я родился на свет.
Господь и отвечает:
– А помнишь, в 1985 ты ехал в поезде Москва – Владивосток?
– Да, Всевышний, помню. И что?
– Ну и в ресторане тебя попросили передать солонку на соседний столик.
– Да, Всевышний, помню. И что?
– Ну и вот.
Кто-то – лишь производитель навоза. А кто-то – это Никола Тесла или Фарадей, или Архимед, или Менделеев и т. д., и их вклад в развитие нашей цивилизации невозможно оценить.
Конечно, мы согласны, с формулировкой Томаса Карлейля, что история человечества – это история героев. Лев Гумилев ввел новый термин для героев – пассионарий. Пассионарий – это человек, наделённый избыточной энергией, импульс которой превышает импульс инстинкта самосохранения, вследствие чего пассионарий способен пожертвовать своей жизнью ради идеи.
«Пассионарность, – писал Гумилёв, – это непреоборимое внутреннее стремление (чаще неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели. Цель эта представляется пассионарной особи ценнее даже собственной жизни, а тем более жизни соплеменников и современников».
«Это мотор, который всё двигает». Конечно, писал Гумилёв, пассионарность является отклонением от видовой нормы, это мутация, но мутация маленькая, не приводящая к патологии. Хотя нормальные люди (которые считают, что если уж рисковать жизнью, то за большие деньги) часто называют пассионариев фанатиками и сумасшедшими.
«Это мотор, который всё двигает». Конечно, писал Гумилёв, пассионарность является отклонением от видовой нормы, это мутация, но мутация маленькая, не приводящая к патологии. Хотя нормальные люди (которые считают, что если уж рисковать жизнью, то за большие деньги) часто называют пассионариев фанатиками и сумасшедшими.
Термин «пассионарий» логичнее использовать по причине того, что термин «герой» не раскрывает причины, почему герой стал героем (за исключением непроверенных версий, что Геракл был внебрачным сыном Зевса и т. д.). Термин «пассионарий» объясняет появление героя – это мутация. Пассионарий – это результат эволюции человека.
Все вожди племен и все полководцы были пассионариями. Все ученые и первооткрыватели – это пассионарии. Все предприниматели, художники, писатели, поэты и композиторы – это пассионарии. Все открытия в мире были сделаны и были внедрены пассионариями. Получается, что пассионарии создали нашу цивилизацию.
Пассионарии, порою против воли большинства, протащили племена людей из первобытного строя в современный мир. Но путь пассионариев не легок. Их приветствуют и чествуют лишь тогда, когда этнос в опасности. Чтобы избежать гибели, люди готовы мобилизоваться под их руководством. И затем, когда опасность миновала, пассионариев изо всех сил стараются отодвинуть от власти. Отодвигают, чтобы они не мешали спокойно и лениво жить. Ведь все пассионарии – бескомпромиссные фанатики. А с бескомпромиссными фанатиками так тяжело жить и так неприятно ощущать свое несовершенство.
Пассионарность – это не приобретенное, а врожденное качество. Значит пассионарность, как и всякая мутация, передается по наследству. Но пассионариев, в силу объективных причин, всегда меньшинство. Ведь они готовы жертвовать своей жизнью ради достижения поставленной цели. Для них смысл жизни в достижении цели, а не в продлении рода. По этой причине пассионарии погибают раньше и проживают жизнь короче, чем основная масса людей. Они не всегда оставляют потомство. Как, например, Икар или Данко.
Как сформулировал Л. Гумилев: – «Пассионариев в составе этноса всегда меньшинство, но они составляют тот стержень, на котором держится вся этническая система».
Во главе любого прогрессирующего этноса стоит успешный пассионарий. Неуспешные пассионарии, встав во главе этноса (или научно-исследовательского института, или во главе какого-нибудь предприятия) либо сами гибнут в результате своих неуспешных экспериментов, либо же их губят их же соратники по причине неудовлетворительного результата проведенных экспериментов (разорение или деградация государства, тупиковая ветвь научных исследований, разорение фирмы).
Если результаты эксперимента удовлетворительные – то таких пассионариев чествуют и утверждают продление их права на руководящую роль (во главе государства, НИИ, предприятия).
Если же результаты эксперимента неудовлетворительны, то такого государя или директора НИИ, или директора предприятия «побивают камнями» и изгоняют. Особенно раздражающе действует на народ (или коллег или подчиненных) фактор наличия прогресса у сопредельных государств (или других НИИ, или на других предприятиях). Классики описали такое положение дел емкой формулировкой: «верхи не могут, а низы не хотят».
Старея, успешный пассионарий передает свою власть своему преемнику. Государь – наследнику, ученный – ученику, директор – заместителю. Самое главное при выборе – чтобы преемник смог (по убеждению действующего пассионария) продолжить начатое. И счастье продолжается до тех пор, пока во главе не окажется недостойный глава-пассионарий.
Наследник может оказаться не пассионарием, например, по следующим причинам:
– наследник оказался неродным, вследствие внебрачного зачатия;
– или вследствие скрещивания успешной мутации с чередой неуспешных мутаций.
Ремарка. К слову сказать, именно по этой причине среди монархов и богатейших фамилий мира так развиты династические браки. В клане Ротшильдов (примерная стоимость состояния более 5 триллионов долларов) принято, чтобы браки заключались внутри семьи. Например, Бетти Ротшильд вышла замуж за своего дядю Джеймса, а их дочь Шарлотта сочеталась браком со своим кузеном Натаниэлем. И так продолжается… веками. Такая же традиция длится веками и в семье Рокфеллеров (состояние этого клана насчитывает порядка 3,5 триллионов долларов) – браки заключаются исключительно внутри клана. Т. е. дяди женятся на племянницах, троюродные братья на троюродных сёстрах и т. п. К управлению семейным бизнесом допускаются только сыновья. Вот такая вот борьба за чистоту крови.
Преемник ученого или преемник директора успешного предприятия может оказаться неуспешным по причине того, что его не выбрал создатель успешного НИИ, а например, назначили из министерства. Т. е. это просто было ошибкой в результате неудачного кадрового решения.
И, как корабль, потерявший рули и паруса, этнос (или НИИ, или предприятие) начинает дрейф по течению (под воздействием внешних факторов) и погибает, выбросившись на мель (медленная деградация), или разбивается о рифы (гибель государства в результате войны или разорение предприятия в конкурентной борьбе). Т. е. без успешного пассионарного руководства происходит гибель государства (или НИИ, или предприятия) под воздействием внешних или внутренних факторов.
Но может произойти и счастливая случайность. Вдруг вовремя оказавшийся рядом новый пассионарий подхватывает власть из ослабевших рук неудачного государя (или директора НИИ, или директора предприятия) и ведет этнос (или НИИ, или предприятие) в счастливое будущее. В то будущее, которое он считает счастливым.
Рождение американского этноса
Э́тнос (греч. ἔθνος – народ) – в некоторых теориях этничности – исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей, объединённых общими объективными либо субъективными признаками, в которые различные авторы включают происхождение, единый язык, культуру, хозяйство, территорию проживания, самосознание, внешний вид, склад ума и другое, синоним термина «народ».
До возникновения США этнос, как правило, состоял монолитно из представителей одной национальности, одного или нескольких близких родов. Причина проста. Во времена формирования этносов у людей отсутствовали средства для скоростного передвижения и передачи информации. В результате люди оседали в первом попавшемся благополучном месте и начинали там жить, и по возможности развиваться.
США оказались первым и суперуспешным проектом создания этноса нового типа. Произошло это следующим образом.
В 1620 году англосаксы решили присвоить новый континент – Америку. Чтобы зачистить территорию от аборигенов, они развязали очередную бескомпромиссную войну на уничтожение. Англосаксы убили 14 миллионов из 15 – уничтожили 93,5 % населения. Это был не первый и не последний геноцид, устроенный англосаксами, но более успешного геноцида в истории англосаксов не было. Континент обезлюдел, и встал вопрос о заселении континента.
На новом континенте колонист мог получить землю за символическую цену. В те времена промышленная революция еще не свершилась, и поэтому именно земля была основным материальным ресурсом. На новом континенте же любой колонист мог взять себе земли столько, сколько смог бы удержать. Это было невероятно. И в Америку хлынули толпы жаждущих.
Плоды труда было не просто перевести на континент, поэтому крупные европейские земельные магнаты не заинтересовались землей в Америке. И в первой волне эмиграции в США в основном были бедняки, которые рассчитывали результатами труда на земле обеспечивать себя и своих близких. Но, вне зависимости от того, кто и по каким причинам эмигрировал в США – это были пассионарии.
«Пассионарность отдельного человека может сочетаться с любыми способностями: высокими, средними, малыми, она не зависит от внешних воздействий, являясь чертой психики данного человека; она не имеет отношения к этике, одинаково легко порождая подвиги и преступления, творчество и разрушения, благо и зло, исключая только бездействие и равнодушие»,
– писал Гумилёв.
То есть пассионарием может быть и великий полководец, и учёный, и писатель, и поэт, и пират. И, мы скажем – любой колонист.
Я думаю, что вы согласитесь с утверждением, что все переселенцы являлись пассионариями. Ведь немногие готовы рискнуть своей жизнью и жизнями своих близких ради призрачной мечты обретения собственного благополучия на неизвестном континенте. Ведь на новом месте не будет ни врачей, ни полиции, ни узких специалистов, которые смогут сложить печь или построить дом и т. д. Все нужно было уметь делать самому. Но и все плоды труда безраздельно принадлежали бы колонисту.
И сложилась уникальная нация. Если в обычном этносе пассионариев 7–10 %, то в новом американском этносе их оказалось 50 % или более (главы семейств и все их дети являются носителями успешной мутации). Все неуспешные (и часть успешных) пассионариев погибли при освоении нового континента. А остались только успешные.
Затем была вторая волна эмиграции – за золотом. И уже почти 100 % переселенцев были из пассионариев. Ведь золотоискатели – мужчины, не обремененные семьями. Вслед за этим промышленная революция – и опять эмиграция пассионариев с целью создавать новые промышленные предприятия. И в этой волне эмиграции более 50 % пассионариев.
Ремарка. Любопытный побочный эффект – в результате эмиграции пассионариев из разных государств в США происходил отток пассионариев из других государств. В результате произошло ослабление прогрессивной силы в этих государствах. Британцы в конце XIX – начале XX веков долго ломали голову и собирали многочисленные конференции, чтобы установить причину потери Британией лидирующей позиции в мировом производстве ВВП.
Удельный вес наиболее развитых стран в мировом промышленном производстве:
В результате в этом американском котле переплавились лучшие сыны разных народов и родился новый этнос – американский. В американском этносе количество пассионариев в 5–10 раз больше, чем в любом другом этносе. Поэтому то, на что способен американский этнос, скорее всего, не доступно любому другому этносу.
Но каждый Ахилл рождается со своим сухожилием.
Дао капитализм
Одна из основных категорий китайской философии – «путь», по которому должен следовать окружающий мир и все люди, путь совершенствования в выполнении совокупности морально-этических норм.
Основные этапы развития капитализма
Чистый капитализм (рыночная экономика) – это экономическая система, состоящая из огромного количества начинающих предпринимателей, свободно конкурирующих друг с другом. Цены на товары устанавливаются на основе законов спроса и предложения (в дальнейшем этот механизм уничтожается монополиями).
Монополистический капитализм – это стадия капитализма, основной отличительной чертой которой является смена свободной конкуренции господством монополий (В. И. Ленин).
Этапы рождения монополистического капитализма:
– Последовательное поглощение одноотраслевых компаний, пока не остается одна компания в отрасли – монополия. Или несколько компаний в одной отрасли, аффилированно принадлежащие одним и тем же лицам. Монополии имеют возможность устанавливать любые цены на свой товар, поскольку конкурентов уже нет.
– Отраслевые монополии последовательно поглощаются, пока не останется одна монополия во всех отраслях экономики.
– Банки также последовательно поглощаются до той поры, пока не остается один банк. Или точнее – несколько банков, принадлежащих одним и тем же лицам.
– Происходит слияние, вследствие поглощения, финансовой монополии и промышленной монополии. Т. е. на этом этапе по сути вся экономика государства принадлежит одной группе людей, владеющей победившей всех конкурентов промышленно-финансовой монополией.
Государственно-монополистический капитализм – это стадия капитализма, когда победившая всех промышленно-финансовая монополия расставляет своих людей на все государственные посты, включая и первое лицо. В результате весь государственный аппарат начинает служить интересам не граждан, а поглотившей государство промышленно-финансовой монополии.
Таким образом все государство, со всеми его городами, селами, реками, озерами и землями, со всеми гражданами становится, по сути, собственностью хозяев победившей промышленно-финансовой монополии.
Глобальный капитализм (процесс становления – глобализация) – это стадия поглощения одних финансово-промышленно-государственных монополий другими монополиями. Современные философы описывают завершающую стадию глобализации как «единую капиталистическую мир-систему». Другими словами – вся планета, с океанами, морями, континентами и человечеством, будет принадлежать владельцам победившей промышленно-финансовой монополии.
Когда западный мир вступил в эпоху чистого капитализма, США, с его гигантской армией пассионариев, вступили в борьбу со Старым Светом. И США предсказуемо победили Европу.
Гигантская концентрация пассионариев в одном месте обеспечила мощный импульс развитию США и научно-техническому прогрессу. США вступили в стадию монополистического капитализма 200 лет назад. Создание ФРС ознаменовало собой завершение монополизации финансового сектора, а великая депрессия – рождение государственной финансово-промышленной монополии США.
«Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне будет совершенно все равно, кто издает законы!»
– так сформулировал цель создания ФРС Майер Амшель Ротшильд.
Процесс поглощения Соединенными Штатами Европы продлился до 1993 года. С созданием Евросоюза США по сути поглотили Европу.
Таким образом, завершив построение глобального капитализма (завершение этапа глобализации), владельцы победившей промышленно-финансовой монополии получат в свое безраздельное владение всю планету.
Апофеозом дао капитализма является построение общества, где усилия всего человечества направлены на удовлетворение потребностей небольшого круга лиц, которые владеют победившей финансово-промышленной монополией.
Дао социализм
Социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращённая на пользу всего народа и поэтому переставшая быть капиталистической монополией. В. И. Ленин.
Вот так вот. Думаю, не все читали это определение. Но именно это определение точно описывает суть преобразования капиталистического общества в социалистическое.
На первый взгляд главным отличием социализма от монополистического капитализма является лишь смена собственника. При монополистическом капитализме государство и вся экономика принадлежат группе акционеров, а при социализме – государству. Но это только на первый взгляд. Рассмотрим, как выглядит распределение результатов труда в этих системах.
Социализм:
• инвестиции в науку;
• инвестиции в промышленность и сельское хозяйство;
• содержание госаппарата и армии;
• содержание граждан страны.
Монополистический капитализм:
• инвестиции в науку;
• инвестиции в промышленность и сельское хозяйство;
• содержание госаппарата и армии;
• содержание граждан страны;
• содержание акционеров монополии.
Т. е. при государственном капитализме – плоды труда всех граждан страны достаются владельцам победившей промышленно-финансовой монополии, а при социализме плоды труда всего государства направляются на улучшение уровня и качества жизни всех граждан (социума).
При социализме целью является благополучие всего социума (социум – народ, этнос). При капитализме целью является благополучие капиталистов. Равно как в рабовладельческом строе целью является благополучие рабовладельцев, а при монархии – благополучие монаршей семьи.
При социализме нет необходимости обязательно извлекать прибыль из деятельности. При социализме можно запросто создавать проекты, которые сами по себе не приносят вообще прибыли, а приносят одни убытки, но позволяют реализовывать другие суперуспешные проекты. Например, бесплатная медицина. Проект убыточный, но бесплатная медицина обеспечивает большую продолжительность жизни всех граждан, низкую детскую смертность и здоровых граждан страны. Или, например, финансировать научные исследования вплоть до фундаментальных, что обеспечило грандиозную скорость свершения открытий и невиданный до этого темп научно-технического прогресса в 30–60-е гг. ХХ века в СССР.
Впечатляющие хозяйственные успехи в СССР были достигнуты на основе принципиально новых, неизвестных до сих пор истории общественных отношений. В промышленности ключевые позиции заняли государственные тресты, в кредитно-финансовой сфере – государственные банки, в сельском хозяйстве произошло объединение миллионов разрозненных хозяйств в колхозы и совхозы. Производительность труда в аграрном секторе выросла более чем в 20 раз, что позволило перенаправить освободившихся селян на фабрики и заводы. Если в 1922 году в городах жило около 20 % граждан, то к 1954 году городское население составляло уже более 50 %.
Отдельно необходимо сказать о финансовом чуде СССР под названием «двухконтурная финансовая система».
Ремарка. Когда-то на заре человечества люди, придумав разделение труда, впервые улучшили производительность, но столкнулись с необходимостью создать универсальный механизм, позволяющий обмениваться результатами труда друг с другом – мед на рыбу, зерно на мясо и т. д. Для решения проблемы товарообмена были изобретены деньги. Деньги – универсальный обменный фонд, в единицах которого номинированы все товары в экономике. После многих экспериментов, все страны планеты на очень длительный период остановились на золоте в качестве денег. Количество денег в экономике можно рассчитать по формуле «закона денежного обращения». Вот эта формула:
Количество денег = (Стоимость всех товаров, продаваемых в государстве за год) / (Количество оборотов денег в течение года). Золота в те времена добывали очень мало. Количество товаров, производимых ежегодно, и их номенклатура не менялась веками. Поэтому баланс между количеством денег и стоимостью товаров, произведенных в экономике, не менялся веками. Как следствие, веками не менялись цены. Т. е. не было инфляции или дефляции.
С ростом оборота торговли международной торговли начались первые проблемы.
Рассмотрим пример № 1.
Государство № 1 производит товар А в количестве, превышающем потребности самого государства. Государство № 1 начинает продавать излишек этого товара в государство № 2. Приняв в оплату золото, государство № 1 вывозит его из государства № 2 к себе. В результате в государстве № 2 сокращается денежная масса, что приводит к увеличению продолжительности оборота денег в экономике. Из-за нехватки денег в государстве № 2 начинается замедление экономики. Наступает дефляция. Если из государства № 2 выкачать все золото, экономика в этом государстве практически остановится. Останется только натуральный обмен. Представьте себе, сколько времени нужно потратить, чтобы, например, наменять огурцы на стройматериалы на дом, что уж тут говорить о строительстве ракет или атомной станции. Проблемы возникнут и в государстве № 1. Увеличение денежной массы при отсутствии роста количества выпускаемой продукции приводит к росту цен. Т. е. в государстве № 1 наступает инфляция.
Рассмотрим пример № 2.
Допустим, государство № 1 уже отошло от золота в качестве денег и просто их печатает. Государство № 1 решило построить много заводов. Для этого нужно увеличить количество денег в экономике на стоимость стройматериалов для заводов – и государство № 1 просто напечатало нужное количество денег. Но если организаторы строек окажутся не совсем честными исполнителями, они могут потратить часть денег, отпущенных на стройку, например, на себя – увеличив себе зарплату, ну и своим друзьям тоже. В итоге на стройку денег не хватит. А деньги, выведенные из цикла строительства, пойдут на покупку товаров не для стройки, а для себя. Т. е. увеличится масса денег в обороте между гражданами и вырастет спрос на потребительские товары, что приведет к росту цен – т. е. к инфляции. А для завершения строительства нужно будет еще допечатать денег. Помимо этого, после завершения цикла строительства высвободившиеся деньги попадут опять туда же – в оборот товаров народного потребления, что приведет к лавинообразному росту цен на все. Наступит галопирующая инфляция.
Что же делать – спросите вы. А ответ приготовили и реализовали советские экономисты еще в 1925 году. Они придумали разделить контуры обращения денег. Одни деньги решено было сделать только для граждан – эту роль отвели наличным деньгам. Другие деньги сделали только для предприятий – эту роль отвели безналичным деньгам. Третьи деньги сделали только для международной торговли – эту роль отвели золоту и иностранной валюте.
За счет разделения денежных потоков государство получило возможность увеличивать массу безналичных рублей (например, для строительства фабрик, заводов и т. д.), и это не разгоняло инфляцию в наличных рублях. То есть государство могло создавать и раздавать деньги предприятиям в нужных количествах, но на потребительских ценах это не сказывалось.
Государство ежегодно подсчитывало количество (и стоимость) произведенных в течение года товаров народного потребления. И если количество (и стоимость) произведенных товаров народного потребления увеличивалось по сравнению с прошлым годом, государство получало точный ответ, насколько нужно увеличить наличную денежную массу. Как следствие, можно было увеличить размеры зарплат или увеличить количество вакансий.
Но и здесь гениальные советские экономисты придумали более изящное решение. В СССР ежегодно (после подсчетов) снижались цены, а не увеличивалась масса денег. В итоге стоимость наличных денег росла. И росла стоимость совершенных гражданами накоплений.
Перевести безналичные рубли в наличные («обналичить») было возможно лишь в строго ограниченных пределах – каждое советское предприятие получало наличные в кассе Госбанка в строго определенной сумме, предназначенной исключительно для выдачи зарплат и покрытия командировочных расходов. Безналичные рубли было даже невозможно украсть, ведь с ними нельзя было пойти в магазин или потратить их иным способом. Поэтому 99 % всех хищений в СССР приходилось на сырье, неучтенную промышленную продукцию, сельхозпродукты.
Предприятия, произведя продукцию и с выгодой продав ее другому предприятию, свою прибыль могли потратить только на саморазвитие – расширение производства, научные изыскания, постройку дорог, детских садов, санаториев, спортивных комплексов и т. п. В результате такого подхода советские предприятия быстро экономически надувались и обрастали социальными объектами – строили свои больницы и поликлиники, свои дома отдыха и пионерлагеря, свои котельные и микрорайоны.
Приятным бонусом за счет подобной изоляции двух денежных потоков явилось практически искоренение коррупции.
По итогам первых пятилеток, с 1930 по 1940 год число высших и средних технических учебных заведений в СССР выросло в 4 раза и превысило 150. К 1941 году было построено около 9 тыс. новых предприятий. Если в 1925 году ВВП СССР был меньше ВВП США более чем в 7 раз, то уже к концу второй пятилетки по объёму промышленной продукции СССР занял второе место в мире, уступая лишь США. Прирост ВВП в течение 1925–1954 гг. составил 1 530 %.
Произошло невиданное до сих пор. Тот путь, на преодоление которого у мощнейшего государства капитализма – США, ушло около 200 лет и жизни нескольких поколений, СССР прошел за 10 лет (с 1928 до 1938 год). И если бы не война, то СССР к 1954 году уже бы обогнал и США.
Необыкновенную эффективность советской экономики признают и западные экономисты. Так, английский журнал «Экономист» пишет:
«Вопреки широко распространенным заявлениям, историческое развитие советской экономики является одним из величайших успехов, достигнутых в двадцатом столетии. СССР оказался одной из двух стран мира, стремительно прорвавшихся в группу развитых в промышленном отношении: вторая страна – Япония. Среди крупнейших стран мира только Япония превысила уровень дохода ВВП на душу населения СССР. Это позволило Советскому Союзу ликвидировать крайнюю нищету, обеспечить создание служб социального страхования, создать одну из самых всеобъемлющих систем социального обеспечения в мире, достичь одного из высоких уровней образования и здравоохранения, создать мощнейший военный потенциал, сравнимый с потенциалом США. Помимо оборонной промышленности, советская технология доказала свои способности проявить себя на самом высоком международном уровне. И все это – несмотря на блокаду в технологической области со стороны западных стран, от чего Япония, кстати, не страдала.
В этих условиях развитие СССР является одним из крупнейших экономических достижений в мировой истории.
В этих условиях развитие СССР является одним из крупнейших экономических достижений в мировой истории.
СССР доказал, что, если общество избавить от бессмысленной конкурентной борьбы, которая, как оказалось, поглощает до 90 % прогрессивной энергии, то темп научно-технического прогресса окажется в разы быстрее. А вместе с научно-техническим прогрессом небывалыми темпами возможен рост благосостояния социалистического народа.
Но каждый Ахилл рождается со своим сухожилием.
Дао коммунизм
Основные этапы развития социализма:
Переходный период от капитализма к социализму – исторический период, начинающийся с завоевания рабочим классом политической власти и завершающийся построением социализма (К. Маркс).
Социализм. Этап построения мощной экономики, позволяющей перейти к высшей фазе – коммунизму. На стадии построения мощной экономики социализм не сможет сразу обеспечить всеобщего равенства потребления, поэтому взаимоотношения граждан и государства классики сформулировали следующим образом: «от каждого по его способностям, каждому – по его труду». Другими словами – каждый должен вложиться в строительство социализма в меру своих сил, а оплата труда будет неравномерная, сдельная – каждому по его заслугам. В. И. Ленин сформулировал два основных принципа социализма: «кто не работает, тот не ест» и «равная плата за равный труд».
Коммунизм. «От каждого по способностям, каждому по потребностям» – лозунг отражает коммунистический идеал производства и распределения его результатов. По марксистскому представлению, производство должно базироваться на добровольном использовании своих способностей членами данного общества. Результатов такого труда должно вполне хватать для свободного удовлетворения потребностей всех людей без необходимости какого-либо эквивалентного обмена при распределении товаров и услуг. Такая схема будет возможна в результате очень высокой производительности труда, которая будет достигнута в развитом коммунистическом обществе.
В то время, когда теоретики коммунизма писали свои труды, Абрахам Маслоу еще не родился на свет. Но в 1943 году А. Маслоу опубликовал две свои работы: «Введение в теорию мотивации» (A Preface to Motivation Theory) и «Теория человеческой мотивации» (A Theory of Human Motivation), где сформулировал теорию иерархии потребностей любого человека.
Жизнь человека определяется его потребностями. Потребностями, как физиологическими, так и духовными. Согласно Маслоу,
«человеческие потребности располагаются в виде иерархии. Иными словами, появлению одной потребности обычно предшествует удовлетворение другой, более насущной. Низшие потребности, начиная с физиологических, являются одновременно и более насущными. Если они не удовлетворены, вся активность направляется на их удовлетворение, остальные же потребности просто не существуют для индивида в данный момент. Когда потребности физиологического уровня удовлетворены, они перестают определять поведение; наступает очередь потребностей в безопасности и т. д.»
А. Маслоу выделяет пять групп потребностей:
1. Физиологические потребности. Самыми базовыми, самыми мощными, самыми обязательными из всех человеческих потребностей являются те, которые связаны с физическим существованием – потребности в пище и жилье. Субъект, которому недостает пищи, самооценки и любви, прежде всего потребует пищи и, пока эта потребность не удовлетворена, будет игнорировать или отодвигать на задний план все другие потребности.
2. Потребности в безопасности и защите. Эти потребности отражают заинтересованность любого человека в долговременном выживании. Чувство безопасности обретет любой индивид, если события в мире, окружающем индивида, будут предсказуемы. А чувство защищенности возникнет, если достигнутый индивидом уровень жизни и потребления будет стабилен. Помимо этого, чувство защищенности окрепнет у индивида, если он будет уверен, что угрозы его здоровью будут своевременно предотвращены.
3. Потребности принадлежности и любви. Эти потребности уже нужно разделить на две части – индивидуальную и общественную. Когда физиологические потребности и потребности в безопасности удовлетворены, люди стремятся создать семью и завести детей (удовлетворение потребности любить и быть любимым). Также на этом этапе каждому человеку становится важным стать членом устойчивой группы – быть принятым в эту группу.
4. Потребности в уважении. Эту потребность А. Маслоу также разделяет на две части: потребность в самоуважении и проявлении уважения со стороны других людей. Самоуважение достигается за счет уверенности в своей компетентности и мастерстве. Уважение со стороны других проявляется в признании мастерства и компетенций. Очевидно, что эта потребность может быть удовлетворена в трудовом коллективе, со стороны коллег и благодарных потребителей.
5. Потребности самоактуализации. Маслоу охарактеризовал самоактуализацию как желание человека стать тем, кем он может быть. Человек, достигший этого высшего уровня, добивается полного использования своих талантов, способностей и потенциала личности, т. е. самоактуализироваться – значит стать тем человеком, которым мы можем стать, достичь вершины нашего потенциала.
Пять групп потребностей по А. Маслоу.
Изучив этот труд, нам, простым гражданам, становится понятен великий замысел теоретиков коммунизма. Результатом построения коммунизма должно явиться общество, где все граждане государства (или планеты) могут позволить себе самореализоваться.
Самореализа́ция (от русского само- и лат. realis – вещественный, действительный) – реализация потенциала личности, осуществление своего человеческого назначения, призвания.
Рассмотрим, как удовлетворяются потребности людей при коммунизме и капитализме.
Коммунистическое общество.
1. Физиологические потребности (пища и жилье). Уже в СССР (еще не коммунизм) государство обеспечило всех граждан бесплатным жильем. Всем гражданам было гарантировано право на труд и пенсии (т. е. всем гражданам гарантирован регулярный личный доход). Иными словами, физиологические потребности удовлетворены у всех граждан и навсегда.
2. Потребности безопасности и стабильности (предсказуемость событий, стабильность). Уже в СССР гарантировано жилье навсегда. Гарантирован доход всем и навсегда (в том числе инвалидам и пенсионерам). Бесплатная медицина для всех и навсегда. Налогов нет. Инфляции нет. Т. е. уже при социализме потребности в безопасности и стабильности удовлетворены для всех граждан СССР.
3. Потребности принадлежности и любви. Общественная принадлежность: дети – октябрята, потом пионеры, подростки – комсомольцы. Все граждане – хозяева страны. Ощущение общности замечали все иностранцы при посещении СССР. В СССР очень ранние браки 18–20 лет. Потому что будущее гарантировано, жилье есть, работа есть. Как результат – естественный рост населения. Т. е. уже при социализме потребности в принадлежности и любви удовлетворены для всех граждан СССР.
4. Потребности в уважении. Стабильная работа и стабильный коллектив творят чудеса. Доски почета, грамоты, вымпелы, путевки в награду и т. д. Пенсию называют – заслуженный отдых и провожают на пенсию всем коллективом. Детей воспитывают уважать взрослых, а тем более стариков. Воспитывают защищать слабых.
5. Потребность в самоактуализации. Конечно, СССР далеко не коммунизм, и граждане не могли всю свою жизнь посвятить исключительно своим любимым занятиям. Но дети в СССР уже занимались, чем хотели. Пионерлагеря, походы, секции, кружки самолетостроения, кораблестроения и многое другое – и все доступно всем детям, и абсолютно бесплатно.
Много что могли позволить себе и взрослые. Чего только не было уже в СССР (еще не при коммунизме). И поиски Йети, и экспедиции к тунгусскому метеориту. Дельтапланеризм, альпинизм, походы, путешествия на машинах и поездах по всей стране (ведь все люди на земле жаждут новых впечатлений) и многое другое.
Капиталистическое общество.
1. Физиологические потребности (пища и жилье). Жилье дорогое и не у всех. Как правило, в капиталистическом обществе ступень гарантированного удовлетворения физиологических потребностей перешагивают граждане только в период дееспособного возраста. В старости многие вынуждены работать за копейки и жить в плохих (но дешевых) условиях до самой смерти. При капитализме даже эти базовые потребности доступны не всем.
2. Потребности безопасности и стабильности. Отсутствие пенсий (должен суметь накопить деньги с зарплаты, чтобы тратить в старости). Безработица. Инфляция. Высокие налоги на имущество. Даже не знаю, что написать. Болеть при капитализме смертельно опасно. Капитализм априори не может дать уверенность в стабильности и безопасности. Ведь это общество непрерывной конкуренции. Все нестабильно, все меняется.
3. Потребности принадлежности и любви. Человек человеку волк – ставшее поговоркой выражение из комедии Плавта (III–II до н. э.) «Ослы» (лат. Asinaria), которое используется для характеристики таких человеческих отношений и нравов, в каких преобладает крайний эгоизм, вражда, антагонизм. Т. е. при капитализме. При капитализме средний возраст первого брака 30–35 лет. Т. е. тогда, когда граждане смогли заработать жилье и накопили денег на то, чтобы позволить себе завести ребенка. Ведь дети при капитализме – очень дорого. Садики – платные, школы – платные (точнее – платные все дополнительные занятия), секции – платные, детский отдых – дороже, чем у взрослых. Дети поздние или совсем нет детей. При капитализме человеку очень тяжело найти общество по интересам. Ведь капитализм – это сообщество индивидуалистов. При капитализме у граждан полнейшее недоверие друг к другу и, как следствие – в семьях брачные контракты. При капитализме крайне тяжело удовлетворить потребность в принадлежности и любви.
4. Потребностям в уважении. Поскольку при капитализме фетишем являются деньги, мерилом размера уважения является размер накопленного капитала или размер заработной платы (например, в Японии граждане, знакомясь, сообщают новым знакомым размер своей зарплаты. Таким образом выстраивается иерархия во взаимоотношениях). С возрастом теряется производительность, и возрастные сотрудники не нужны. Пенсия – это приговор. Дальше нищета и смерть. Поэтому потребность в уважении удовлетворена только у успешной части населения. При капитализме удовлетворение потребности в самоуважении доступно примерно 5 % населения.
5. Потребности самоактуализации. А. Маслоу пишет:
«Поскольку «в основном удовлетворенные люди» в нашем обществе являются исключением, мы плохо знакомы – и экспериментально, и клинически – с явлением самоактуализации. Его исследование – дело будущего»
(Maslow, 1943, P. 385).
(Maslow, 1943, P. 385).
Вот так вот. При капитализме самореализация практически не доступна.
Коммунизм – удивительная мечта. И с развитием робототехники еще более достижимая.
Апофеозом дао коммунизма является создание общества счастливых людей, в котором потребности всех граждан удовлетворены в полном объеме. И в этом обществе каждой может позволить себе заниматься самореализацией. Как сформулировали классики – «от каждого по способностям, каждому по потребностям».
Квинтэссенция противостояния капитализма и социализма
Согласно внешнеполитической доктрине США времён СССР, само существование Советского Союза было несовместимо с американской безопасностью, – Юрий Дроздов, Начальник Управления нелегальной разведки КГБ СССР.
Народы, населяющие планету, прогрессируют с разной скоростью. Разные народы в различное время вышли из первобытнообщинного строя, а некоторые еще и не вышли из него. Неодинаковый период времени потребовался народам, чтобы пройти период феодальной раздробленности и т. д.
Так же дело обстоит и с научно-техническим прогрессом. Разные народы в различное время вступили в научно-техническую гонку. И народы проходят этапы этой гонки за неодинаковое время и с разнообразными результатами. На сегодняшний день мир вступил в эпоху четвертой технологической революции. Рассмотрим, что же это за революция.
Ремарка. В доиндустриальную эпоху, в аграрном секторе было занято до 90 % населения любого государства. Труд аграриев был низко производителен, полностью отсутствовала механизация и тем более удобрения. И даже труд 90 % трудоспособного населения не всегда спасал государство от голода. Поэтому в доиндустриальную эпоху армии были очень маленькие – не более 50 000 человек. В 1709 году у города Полтава сошлись две мощнейшие армии мира того времени. Король Швеции Карл XII располагал до 37 тыс. солдат при 41 орудии, Русская армия насчитывала до 50 000 человек при 102 орудиях. Спустя 100 лет, в 1912 году, Наполеону потребовалось собрать солдат со всей Европы, чтобы создать величайшую армию всех времен и народов – армаду, численностью 600 000 человек. А через еще 100 лет, в Первую мировую, Германия уже выставила 12 млн штыков, Франция – 4 млн, Англия 4 млн, Россия 7 млн штыков соответственно. Колоссальный рост численности армий и рост техниковооруженности армий явились результатом технического прогресса и увеличения производительности труда в аграрном секторе. Именно освободившиеся крестьяне стали солдатами.
Первая промышленная революция – массовый переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике. В это время происходит увеличение производительности труда, в том числе и в аграрном секторе. В результате освободившаяся часть сельского населения переселяется в города и становится рабочими. В странах, в которых свершилась первая технологическая революция, для обеспечения всех граждан всем, чем необходимо, нужно было задействовать примерно 50 % работоспособного населения в аграрном секторе и 50 % в промышленном секторе. Нарушение этих пропорций в любую сторону приводит к необходимости импортировать или продукцию промпроизводства, или продукты питания.
Вторая промышленная революция. Дальнейший рост производительности труда, освоение удобрений, механизация труда в сельском хозяйстве. Создание крупных аграрных предприятий. Завершается отраслевая монополизация. Происходит рождение государственной финансово-промышленной монополии. В странах, в которых свершилась вторая технологическая революция, для обеспечения всех граждан всем, чем необходимо, следовало задействовать примерно 20 % трудоспособного населения в аграрном секторе и 30 % в промышленном.
Освобождение части населения от производительного труда позволило впервые в истории человечества формировать миллионные армии, содержать мощный репрессивный аппарат, создавать все учитывающую бюрократическую машину. И при этом все равно оставались лишними примерно 10 % населения. Впервые в истории человечества высвобождается огромный человеческий ресурс – 10 % от трудоспособных граждан.
Эти люди могут заниматься чем угодно. Естественным образом правительства различных государств выявляют и высвобождают от работы гениев и ученых. По этой причине страны, прошедшие вторую промышленную революцию, могут позволить себе вступить в третью – научно-техническую революцию.
Третья промышленная (научная) революция. Третья научно-техническая революция (НТР) характеризуется коренным, качественным преобразованием производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития общественного производства, в непосредственную производительную силу. На этом этапе происходит автоматизация всех производственных процессов. Внедрение компьютеров и т. д. В результате страны, прошедшие третью научную революцию, могут позволить себе задействовать для самообеспечения не более 2–3 % работоспособного населения в аграрном секторе и не более 25 % в промышленном.
Конечно, есть еще ученые, армия, репрессивный аппарат, бюрократический, но все равно остаются лишними примерно 50 % населения. Вот так вот научная революция породила новую социальную проблему – безработицу. По этой причине в странах, которые прошли этап научной революции, правительства государств изо всех сил агитируют население заниматься творчеством, мелким бизнесом и т. д. Так сказать, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не мешало.
На этом этапе в капиталистических странах победившие ГК-монополии одних государств могут позволить себе начать поглощать монополии других государств (вместе с этими государствами) не военным путем, а за счет финансовых интервенций.
Четвертая промышленная революция. Это эпоха роботов и искусственного интеллекта. Я не знаю, какие будут потребности в трудовых ресурсах для самообеспечения в завершающей стадии этой эпохи. Но уже существуют фермы, поля и т. д., где нет людей совсем. Мы все видели, как в безлюдных цехах роботы создают автомобили и других роботов. Искусственный интеллект применяется практически во всех сферах жизни. Очевидно, что потребность в людских ресурсах станет еще меньше. На этом этапе самая крупная ГК-монополия, очевидно, проглотит все оставшиеся ГК-монополии на планете.
Итак, на сегодняшний день примерно 50 % населения – лишние. А ведь их нужно содержать, кормить, поить, лечить, развлекать. И на это все нужно тратить часть прибыли. С точки зрения владельцев ГК-монополии – это лишние и непроизводственные затраты. 20–25 % монополии производит все то, что нужно ста процентам населения, а оставшиеся ни на что не нужные, а поглощают 3/4 ресурсов. С точки зрения оптимизации расходов – нужно избавиться от непрофильных активов. Т. е. нужно сократить население, чтобы оно не проедало бессмысленно ресурсы.
Если посмотреть на задачу еще более внимательно, то станет понятно, что население нужно сокращать до тех пределов, чтобы усилий оставшейся части людей стало бы достаточно для содержания владельцев ГК-монополии. Но столь малонаселенное государство может стать легкой добычей другого государства, точнее другой ГК-монополии. Следовательно, нужно поглотить сначала все другие ГК-монополии на планете, а затем уже провести оптимизацию расходов и непрофильных активов (сократить жителей).
Вроде бы все логично, но вы скажете: «Да ведь это чистой воды фашизм!» Ну да, все верно, фашизм – это и есть процесс глобализации монополистического капитализма в глобальный капитализм. Захват максимально большого количества стран (всех стран), с одновременным поглощением финансово-промышленного сектора. Затем, наверное, открытый геноцид под разными предлогами. Китай, Индия, Австралия и Океания, Южная и Северная Америки, Вьетнам – уже испытали на себе ужас оптимизации от англосаксов. Ну а затем, вероятно, «внезапная» вспышка коронавируса или еще чего-нибудь и вуаля – 99 % человечества утилизировано.
На пути реализации этого стройного плана встают социалистические страны. Мало того, что они никого не собираются поглощать, так они и еще не собираются сокращать свое население. По той причине, что все население является владельцем государства, и поэтому эти страны не хотят заниматься самоубийством. Значит главный противник глобального капитализма на пути в нирвану – это социалистические государства.
Вы, возможно, воскликните: «А при чем здесь Россия? Ведь Россия – это не социалистическое государство, а капиталистическое, находящееся на первом этапе развития!» Да, все верно. И поэтому Россия – не соперник, а жертва, на этапе поглощения. А соперником США является Китай.
Как часто нужно менять царя?
Проведем доказательство от противного.
Доказательство «от противного» (лат. contradictio in contrarium), или апагогическое косвенное доказательство – вид доказательства, при котором «доказывание» некоторого суждения (тезиса доказательства) осуществляется через опровержение отрицания этого суждения – антитезиса.
Создатели нашей цивилизации – все пассионарии. И ученые, и полководцы, и государи, и поэты, и художники, и скульпторы, и духовные лидеры и т. д. Поскольку они все пассионарии, модель поведения у них у всех схожая. Всех пассионариев объединяет бескомпромиссность в достижении цели (или результата) в том виде, как себе это представляет автор-пассионарий.
Например, рассмотрим Л. Н. Толстого и его произведение «Война и мир», ну или его же произведение «Анна Каренина». И зададимся вопросом – а как часто нам нужно было бы менять автора в процессе написания романа? Чтобы добиться лучшего результата? Т. е. как часто нам нужно было бы отгонять Л. Н. Толстого от стола и усаживать писать нетленку Иванова, а затем Сидорова и т. д.
Абсурд? Вы скажете, что это дичь какая-то? Но ведь вы готовы менять главу нашего государства каждые 4 (или 6) лет. Не дав автору закончить произведение. Не представляя себе даже, что же он там задумал. А ведь Толстой писал «Войну и мир» 6 лет. А построение государства – это посложнее, чем написать книгу.
Аналогично давайте зададимся вопросом – а как часто нам нужно было отправлять куда-нибудь Курчатова или Королева, или Байбакова, или Семашко. Отправлять их куда подальше и передавать их еще нерождённые детища на управление каким-нибудь молодым и амбициозным, но еще не реализовавшим себя. А ведь атомная промышленность или ракетостроение, или нефтяная промышленность, или система здравоохранения – это только части государства.
Сменяемость власти – это не абсурд. Сменяемость власти – это механизм устранения конкурирующей организации. Этот механизм позволяет регрессировать и разрушать что угодно – государство, НИИ, университет, любое предприятие. Как лебедь, рак и щука, сменяемые руководители тянут воз в разные стороны по очереди. А воз и ныне там.
Вы спросите: «Как же нас убедили менять главу каждые 4 года?» Да довольно просто. Но сначала совершим небольшой экскурс в психологию.
Как известно, 95 % навыков ребенок (и взрослый человек тоже) осваивает не в результате проб и ошибок. А происходит научение через наблюдение.
Научение через наблюдение – термин, введенный А. Бандурой (США) для того, чтобы охарактеризовать научение, которое происходит просто при наличии ученика, наблюдающего, как кто-то другой делает то, что должно быть усвоено. См. теория социального научения. Также называется имитационным научением. (Дж. Фрейджер, Дж. Фейдимен, с. 705).
Научение путём проб и ошибок – научение, которое характеризуется пробами и ошибками в реагировании с постепенным устранением неэффективных реакций. Мнение Торндайка о том, что это основной способ усвоения всех сложных действий, ныне отвергнуто.
Научение путём проб и ошибок – научение, которое характеризуется пробами и ошибками в реагировании с постепенным устранением неэффективных реакций. Мнение Торндайка о том, что это основной способ усвоения всех сложных действий, ныне отвергнуто.
Простыми словами – для того, чтобы ученик усвоил новый навык, нужно ему продемонстрировать, как учитель, применяя этот навык, получает то, что хотел бы получить ученик. При этом навык должен быть доступен ученику. Например, учитель показывает ребенку (или обезьянке) – как поставить табуретку, открыть навесной шкаф и достать конфеты. Это, конечно, упрощенный пример, но именно так все и работает. Именно так англосаксы обучают наших детей тому, что нужно им. Обучают через мультфильмы, фильмы, социальные сети, ролики, клипы и т. д. Обучают любить США, ненавидеть Россию, быть хамами, неучами и т. д.
В точности так же англосаксы обучили руководство нашей страны и других стран. Они объявили, что столь высокий уровень жизни простых граждан и научно-технический прогресс в США обусловлен частой сменяемостью президентов. Что это и есть демократия. Все посмотрели: результат нравится, выборы организовать могут. И стали повторять, как обезьянки: у них президент – и у нас президент, у них 4 года – и у нас 4 года, у них колледжи – и у нас колледжи и т. д.
Да только у них бескомпромиссная несменяемость курсов во всем, вне зависимости от того, демократ во главе или республиканец, негр или белый, старик или дядя в расцвете сил, глупец или умный. Потому что в США выборы и президент – это только театр. Театр для зрителей из страны дурачков (то есть из стран-дурачков).
Исходя из приведенных выше рассуждений, становится очевидным, что успешной моделью управления государством является непрерывное правление успешным пассионарием на протяжении всего своего эффективного отрезка жизни. Передача правления должна происходить не революционным путем (потому что любая революция – это разрушение предыдущего, смещение руководства на местах – чтобы поставить новых соратников, дезорганизация жизни населения, ухудшение качества жизни людей и т. д.) Любые изменения должны быть медленными, не ухудшающими качество жизни народа.
Передача должна производиться единомышленнику. Это, как правило, должен быть наследник, но не факт – ведь неизвестно, каким вырастит наследник (Петр I и его сын Алексей, Иосиф Сталин и его сын Василий и т. д.). Лучшим принципом управления является меритократия.
Принципы управления – это правила, нормы и положения, которые регулируют все процессы в организации. Воздействие на персонал осуществляется путём регламентирования, нормирования, инструктирования. Принципы управления могут быть одинаковыми при разном строе. Принципы меритократии могут быть применены и в социалистическом строе, и в капиталистическом, и в рабовладельческом и т. д.
Меритократия
Меритокра́тия (букв. «власть достойных», от лат. meritus «достойный» + др.-греч. κράτος «власть, правление») – принцип управления, согласно которому высшие (главные) руководящие должности должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Слово используется преимущественно в двух значениях. Первое значение слова соответствует системе, в которой руководители назначаются из числа специально опекаемых талантов (такая система в значительной степени противоположна как аристократии, так и демократии). Второе значение, более распространённое, предполагает создание начальных условий для объективно одарённых и трудолюбивых людей, чтобы они в будущем имели шанс занять высокое общественное положение в условиях свободной конкуренции.
Китай в наше время смог внедрить у себя именно этот принцип управления. Прямые выборы в Китае возможны только в первом звене социумов – в деревнях. Там все граждане друг друга знают. И выбирают себе главу из числа односельчан. Каждый кандидат представляет на суд свою программу развития поселения. Обязательным условием программы развития поселения является экономическая составляющая. А именно: кандидат описывает, как он собирается заработать дополнительный доход для реализации заявленной программы. Т. е. кандидат не обещает гипотетические детские площадки и новые лавочки за счет подаяний из центра, а предлагает, например, начать производить товар А и продавать его в место Б, в результате получить прибыль С и потратить ее на улучшение Д.
Такая программа понятна и близка односельчанам. И результат деятельность избранного главы легко оценить – произвели, продали, сделали улучшение? И на следующих выборах у кандидата либо окрепшая позиция, либо подмоченная репутация. А избиратели голосуют не за волнистые перпендикуляры, а за конкретные вещи, которые нужны им лично.
Волнистый перпендикуляр – аллегория неубедительных доказательств.
«Паниковский ... взял из рук Балаганова резную курортную тросточку с рогаткой вместо набалдашника и, начертив прямую линию на песке, сказал:
– Смотрите. Во-первых, ждать до вечера. Во-вторых... И Паниковский от правого конца прямой повел вверх волнистый перпендикуляр.
– Во-вторых, он может сегодня вечером просто не выйти на улицу. А если даже выйдет, то...
Тут Паниковский соединил обе линии третьей, так что на песке появилось нечто похожее на треугольник, и закончил:
– Кто его знает? Может быть, он будет прогуливаться в большой компании. Как вам это покажется?
Балаганов с уважением посмотрел на треугольник. Доводы Паниковского показались ему не особенно убедительными, но в треугольнике чувствовалась такая правдивая безнадежность, что Балаганов поколебался».
И. Ильф, Е. Петров
«Паниковский ... взял из рук Балаганова резную курортную тросточку с рогаткой вместо набалдашника и, начертив прямую линию на песке, сказал:
– Смотрите. Во-первых, ждать до вечера. Во-вторых... И Паниковский от правого конца прямой повел вверх волнистый перпендикуляр.
– Во-вторых, он может сегодня вечером просто не выйти на улицу. А если даже выйдет, то...
Тут Паниковский соединил обе линии третьей, так что на песке появилось нечто похожее на треугольник, и закончил:
– Кто его знает? Может быть, он будет прогуливаться в большой компании. Как вам это покажется?
Балаганов с уважением посмотрел на треугольник. Доводы Паниковского показались ему не особенно убедительными, но в треугольнике чувствовалась такая правдивая безнадежность, что Балаганов поколебался».
И. Ильф, Е. Петров
Больше в Китае прямых выборов нет. Если освободилась вакансия главы города (по-нашему – мэра), главу города выбирает собрание глав поселений, которые входят в этот городской округ, и выбирают из числа глав поселений. И опять кандидат представляет свою программу с экономической составляющей. И обсуждают программы, и выбирают лучшие сыны поселений. И голосуют они (главы поселений) опять не за волнистые перпендикуляры, а за конкретные вещи, которые нужны их поселениям. Главу области выбирают главы городов (из себя), губернатора – главы областей (из себя). И так до самого верха. Для примера, ниже приведу трудовой путь Председателя КНР Си Цзиньпина.
Китайский государственный и политический деятель Си Цзиньпин (Xi Jinping) родился 1 июня 1953 года в уезде Фупин провинции Шэньси.
Его отец Си Чжунсюнь был ближайшим сподвижником Мао Цзэдуна и занимал пост вице-премьера Госсовета КНР.
В январе 1969 года Си Цзиньпин начал трудовую деятельность в бригаде Лянцзяхэ коммуны Вэньаньи в уезде Яньчуань провинции Шэньси.
В 1971 году вступил в комсомол, в 1974 году вступил в ряды Коммунистической партии Китая (КПК).
Был секретарем парторганизации бригады Лянцзяхэ коммуны Вэньаньи в уезде Яньчуань провинции Шэньси.
В 1979 году окончил химико-технологический факультет Университета «Цинхуа».
Окончил заочную аспирантуру при Институте гуманитарных и социальных наук Университета «Цинхуа» по специальности «Марксистская теория и идейно-политическое воспитание». Доктор юридических наук.
В 1979–1982 годах работал секретарем канцелярии Госсовета КНР и канцелярии Центрального военного совета (ЦВС).
В 1982–1983 годах был заместителем секретаря комитета КПК уезда Чжэндин (провинция Хэбэй).
В 1983–1985 годах – секретарь комитета КПК уезда Чжэндин.
С 1985 года по 1988 год был членом постоянного комитета (ПК) КПК и вице-мэром города Сямэнь (провинция Фуцзянь).
В 1988 году Си Цзиньпин занял пост секретаря комитета КПК округа Ниндэ провинции Фуцзянь.
В 1990 году стал секретарем комитета КПК и председателем ПК Собрания народных представителей (СНП) города Фучжоу (провинция Фуцзянь), с 1993 года одновременно был членом ПК Фуцзяньского провинциального комитета КПК, с 1995 года – заместителем секретаря комитета КПК провинции Фуцзянь.
В 1999 году Си Цзиньпин был назначен исполняющим обязанности главы администрации провинции Фуцзянь, в 2000 году – главой администрации провинции Фуцзянь.
С 2002 года исполнял обязанности главы администрации провинции Чжэцзян, в 2002–2003 годах – и. о. председателя правительства провинции Чжэцзян, в 2003–2007 годах – секретарь комитета КПК, председатель ПК СНП провинции Чжэцзян.
В 2007 году – секретарь комитета КПК города Шанхая.
В 2007 году Си Цзиньпин стал членом ПК политбюро ЦК КПК, членом секретариата ЦК КПК, ректором Партийной школы при ЦК КПК.
В 2008 году был назначен заместителем председателя КНР.
15 ноября 2012 года Си Цзиньпин решением прошедшего в Пекине пленума ЦК Компартии страны избран генеральным секретарем КПК.
14 марта 2013 года Си Цзиньпин был избран председателем КНР и председателем Центрального военного совета страны.
Его отец Си Чжунсюнь был ближайшим сподвижником Мао Цзэдуна и занимал пост вице-премьера Госсовета КНР.
В январе 1969 года Си Цзиньпин начал трудовую деятельность в бригаде Лянцзяхэ коммуны Вэньаньи в уезде Яньчуань провинции Шэньси.
В 1971 году вступил в комсомол, в 1974 году вступил в ряды Коммунистической партии Китая (КПК).
Был секретарем парторганизации бригады Лянцзяхэ коммуны Вэньаньи в уезде Яньчуань провинции Шэньси.
В 1979 году окончил химико-технологический факультет Университета «Цинхуа».
Окончил заочную аспирантуру при Институте гуманитарных и социальных наук Университета «Цинхуа» по специальности «Марксистская теория и идейно-политическое воспитание». Доктор юридических наук.
В 1979–1982 годах работал секретарем канцелярии Госсовета КНР и канцелярии Центрального военного совета (ЦВС).
В 1982–1983 годах был заместителем секретаря комитета КПК уезда Чжэндин (провинция Хэбэй).
В 1983–1985 годах – секретарь комитета КПК уезда Чжэндин.
С 1985 года по 1988 год был членом постоянного комитета (ПК) КПК и вице-мэром города Сямэнь (провинция Фуцзянь).
В 1988 году Си Цзиньпин занял пост секретаря комитета КПК округа Ниндэ провинции Фуцзянь.
В 1990 году стал секретарем комитета КПК и председателем ПК Собрания народных представителей (СНП) города Фучжоу (провинция Фуцзянь), с 1993 года одновременно был членом ПК Фуцзяньского провинциального комитета КПК, с 1995 года – заместителем секретаря комитета КПК провинции Фуцзянь.
В 1999 году Си Цзиньпин был назначен исполняющим обязанности главы администрации провинции Фуцзянь, в 2000 году – главой администрации провинции Фуцзянь.
С 2002 года исполнял обязанности главы администрации провинции Чжэцзян, в 2002–2003 годах – и. о. председателя правительства провинции Чжэцзян, в 2003–2007 годах – секретарь комитета КПК, председатель ПК СНП провинции Чжэцзян.
В 2007 году – секретарь комитета КПК города Шанхая.
В 2007 году Си Цзиньпин стал членом ПК политбюро ЦК КПК, членом секретариата ЦК КПК, ректором Партийной школы при ЦК КПК.
В 2008 году был назначен заместителем председателя КНР.
15 ноября 2012 года Си Цзиньпин решением прошедшего в Пекине пленума ЦК Компартии страны избран генеральным секретарем КПК.
14 марта 2013 года Си Цзиньпин был избран председателем КНР и председателем Центрального военного совета страны.
Довольно обидно, что управление по принципам меритократии Китай присмотрел у нас, в СССР. Во время правления И. В. Сталина в СССР и было реализовано управление по принципам меритократии. Но без экономической составляющей. Экономическую составляющую добавили китайские коммунисты.
Ахиллесово сухожилие советского Атланта
«И посредственности, и даже стоящие ниже среднего уровня, а также дети и идиоты могут стать историческими личностями, если им попадает в руки большая власть».
К. Каутский.
Меритократия обидна и непонятна посредственностям с большими амбициями. Им тоже хочется получать привилегии вышестоящих, но у них отсутствуют способности. Если только дать слабину и начать пропускать во власть посредственности, они, как раковая опухоль, очень быстро поглотят весь аппарат управления. Захватывать аппарат управления посредственности будут из соображений собственной безопасности. Поскольку одна особь посредственности в окружении бескомпромиссных меритократов может быть быстро выявлена и изгнана из аппарата управления. Поэтому проникшие посредственности в аппарат управления стараются изо всех сил окружить себя со всех сторон другими посредственными особями, которые будут защищать друг друга. В первую очередь посредственная особь, пробравшись в аппарат управления, будет стараться обезвредить защитные механизмы – армия, милиция, КГБ.
Именно это и произошло после смерти И. В. Сталина. Меритократы Сталина пропустили заведомую посредственность в аппарат управления. Они рассматривали персону Хрущева как временную, и они знали, что Хрущев – посредственность. Поэтому от Хрущева и не ожидали никакой опасности. Но Хрущеву понравилось на вершине власти и, чтобы оградить себя от претензий бескомпромиссных меритократов, он начал немедленно их уничтожать. Кого убил, кого арестовал, кого уволил.
Чтобы обезвредить Красную Армию, Хрущев решил начать сокращение армии, чтобы уволить большинство офицеров, прошедших горнило Великой Отечественной войны. Армия СССР была сама по себе несокрушимая сила, которая могла бы легко смести Хрущёва. Но он ударил первым, подло – в спину:
Эта реформа многим запомнилась, прежде всего, масштабными сокращениями личного состава в армии и на флоте, как вспоминают многочисленные очевидцы того времени, «резали как по живому». Так, в 1955–1958 годах, еще при министре обороны Жукове, Хрущев инициировал первое сокращение Советских Вооруженных сил на треть, а это почти на 2 млн 140 тысяч (по другим данным, на 2 млн 100 тыс.) солдат и офицеров. Далее в январе 1960 года Верховный Совет СССР без обсуждения утвердил Закон «О новом значительном сокращении Вооруженных сил СССР». Из армии и флота были уволены до 1 миллиона 300 тысяч (по другим данным, 1 млн 200 тыс.) солдат и офицеров, это почти треть от общей численности всех военнослужащих в СССР к тому времени.(Источник)
Наиболее болезненно проходил самый первый этап сокращений, это когда меньше чем за три года из армии и флота было уволено свыше 2 млн человек, огромная цифра, вместе с семьями эти сокращения затронули судьбы миллионов советских людей. Сокращались не только военно-учебные заведения, различные ремонтные, промышленные предприятия, но и самые настоящие развернутые боевые части и боевые корабли.
Вал сплошной демобилизации породил недовольство среди самой преданной и сознательной категории советских граждан, в самом офицерском корпусе. Зачастую многих офицеров увольняли даже без пенсий, были и те, кто с пенсиями, прошли всю войну, однако трудоустроиться самостоятельно они так и не смогли (автор: Андрей Лебедев).
С окончанием Великой Отечественной войны преступность в Советском Союзе побила все рекорды. Несмотря на сталинскую твердую руку, гражданское общество терроризировали хулиганы, грабители и убийцы. Разгул криминала был ничуть не меньшим, чем в пресловутые девяностые. Объективных причин, способствующих такой ситуации, было несколько. А на победу над повальным бандитизмом потребовался не один год и масса ресурсов.
По сводкам МВД, за год (январь 1946 – декабрь 1946) ликвидировано свыше 7 тысяч преступных групп, уничтожены 210 тысяч бандитов. С начала 1947 года криминальный накал пошел на убыль. Но отдельные всплески фиксировались до тех пор, пока страна не выстроила благоприятные условия для сытой жизни.
Наиболее болезненно проходил самый первый этап сокращений, это когда меньше чем за три года из армии и флота было уволено свыше 2 млн человек, огромная цифра, вместе с семьями эти сокращения затронули судьбы миллионов советских людей. Сокращались не только военно-учебные заведения, различные ремонтные, промышленные предприятия, но и самые настоящие развернутые боевые части и боевые корабли.
Вал сплошной демобилизации породил недовольство среди самой преданной и сознательной категории советских граждан, в самом офицерском корпусе. Зачастую многих офицеров увольняли даже без пенсий, были и те, кто с пенсиями, прошли всю войну, однако трудоустроиться самостоятельно они так и не смогли (автор: Андрей Лебедев).
С окончанием Великой Отечественной войны преступность в Советском Союзе побила все рекорды. Несмотря на сталинскую твердую руку, гражданское общество терроризировали хулиганы, грабители и убийцы. Разгул криминала был ничуть не меньшим, чем в пресловутые девяностые. Объективных причин, способствующих такой ситуации, было несколько. А на победу над повальным бандитизмом потребовался не один год и масса ресурсов.
По сводкам МВД, за год (январь 1946 – декабрь 1946) ликвидировано свыше 7 тысяч преступных групп, уничтожены 210 тысяч бандитов. С начала 1947 года криминальный накал пошел на убыль. Но отдельные всплески фиксировались до тех пор, пока страна не выстроила благоприятные условия для сытой жизни.
Для борьбы с бандитизмом в органы МВД привлекли огромное количество демобилизованных разведчиков и военных. В милицию брали только по рекомендации партийных ячеек, т. е. принципы меритократии соблюдались безукоризненно. У них не было специального образования (они его получали уже в ходе службы). Но это были лучшие и опытные воины, закаленные в боях Великой Отечественной. В «войне после войны» в 1945–1955 годы погибло 25 тыс. военных, бойцов НКВД и милиционеров, 32 тыс. человек из числа советского партактива. Т. е. к 1953 году аппарат МВД представлял собой совершенную машину по борьбе с преступностью и охранению законности в СССР, машину, возглавляемую и наполненную бескомпромиссными пассионариями. И эта машина представляла опасность для Хрущева, поэтому он нанес второй свой удар в спину народной милиции:
…Хрущев… расформировал МВД СССР, рассредоточив его функции по республиканским министерствам.
В том числе такое «разукрупнение» было сделано с целью сокращения центрального аппарата. Еще в 1956 году из союзного МВД, насчитывающего на тот момент около 20 тысяч человек, было уволено 1 300 человек. В 1959 году избавились еще от 1 800 человек. Всего же в 1958−1859 годы из МВД было уволено около 16 тысяч человек (причем в основном руководящий офицерский состав), а за все время «хрущевской перестройки» – примерно 40 тысяч. Их заменили бывшие гражданские лица.
Павел Пряников
В том числе такое «разукрупнение» было сделано с целью сокращения центрального аппарата. Еще в 1956 году из союзного МВД, насчитывающего на тот момент около 20 тысяч человек, было уволено 1 300 человек. В 1959 году избавились еще от 1 800 человек. Всего же в 1958−1859 годы из МВД было уволено около 16 тысяч человек (причем в основном руководящий офицерский состав), а за все время «хрущевской перестройки» – примерно 40 тысяч. Их заменили бывшие гражданские лица.
Павел Пряников
И вот спустя 10 лет:
...В середине 1960-х ситуация в отечественных органах внутренних дел имела многие знакомые ныне черты. Нищая, плохо оснащенная, деморализованная милиция. Малообразованная – в некоторых важных службах до половины сотрудников не имели за плечами даже средней школы. Непопулярная – милиция, в которой «бьют», дала повод к волне антимилицейских бунтов. Когда министр Щелоков вернется из своей первой поездки по стране, он поделится впечатлением от своих подчиненных: «Не знаю, как на врагов, а на меня это войско наводит ужас».
Министерство охраны общественного порядка (так называлось МВД до ноября 1968 года) при Хрущеве децентрализовали, разбросали по республикам, лишив союзной надстройки. Из состава МООП вывели следствие (создали своего рода единый следственный комитет). Радостно сообщали о сокращении органов ежегодно на 10–15 тысяч человек... Услужливая статистика вроде бы поначалу подтверждала: все делается правильно. Но потом последовал ответ криминального мира: количество особо опасных преступлений (их не скроешь) подскочило сразу на треть!
Срочно, еще при предшественнике Щелокова, министре Василии Тикунове, стали исправлять перегибы: вернули в милицию следствие по общеуголовным делам, восстановили союзную вертикаль... Однако приводить милицию в чувство после разрушительных экспериментов, отстраивать ее заново выпало уже Щелокову.
Сергей Кредов, писатель
Министерство охраны общественного порядка (так называлось МВД до ноября 1968 года) при Хрущеве децентрализовали, разбросали по республикам, лишив союзной надстройки. Из состава МООП вывели следствие (создали своего рода единый следственный комитет). Радостно сообщали о сокращении органов ежегодно на 10–15 тысяч человек... Услужливая статистика вроде бы поначалу подтверждала: все делается правильно. Но потом последовал ответ криминального мира: количество особо опасных преступлений (их не скроешь) подскочило сразу на треть!
Срочно, еще при предшественнике Щелокова, министре Василии Тикунове, стали исправлять перегибы: вернули в милицию следствие по общеуголовным делам, восстановили союзную вертикаль... Однако приводить милицию в чувство после разрушительных экспериментов, отстраивать ее заново выпало уже Щелокову.
Сергей Кредов, писатель
КГБ очень боялись враги СССР. И Хрущев тоже боялся. Убив Берию, Хрущев взялся за обезоруживание аппарата КГБ:
Как сообщал в 1957 г. в ЦК КПСС И. А. Серов… «из органов КГБ» были уволены более 18 тысяч человек, в том числе «более 2 300 сотрудников за нарушения социалистической законности, злоупотребления служебным положением и служебные проступки. Около 200 человек были уволены из Центрального аппарата КГБ, 40 были лишены генеральских званий».
…по сравнению с 1954 г. численность личного состава КГБ была сокращена более чем на 50 %, а в 1955 г. численность личного состава была дополнительно сокращена на 7 678 единиц и 7 800 офицеров были переведены на положение рабочих и служащих.
По этому поводу в одном из своих выступлений в феврале 1959 г. Н. С. Хрущев подчеркивал: «Мы... наши органы государственной безопасности значительно сократили, да и еще нацеливаемся их сократить».
В апреле 1959 г. ставший председателем КГБ А. Н. Шелепин предложил сократить штат оперативных работников в центре и на местах еще на 3 200 единиц, а штат рабочих и служащих – на 8 500 человек.
Нельзя не отметить, что подобная затянувшаяся кампания «чисток» и сокращений в органах госбезопасности не лучшим образом сказывалась как на результатах работы, так и на состоянии морально-психологического климата в чекистских коллективах, порождая у сотрудников чувства неуверенности, недооценки важности и нужности работы по обеспечению безопасности государства и его граждан.
В феврале 1960 г. постановлением Совета министров были упразднены 4, 5 и 6-е управления… фактически – всю контрразведку страны, с момента образования КГБ и до его упразднения последовательно возглавляли П. В. Федотов, О. М. Грибанов (1956–1964 гг.), С. Г. Банников, Г. К. Цинев, Г. Ф. Григоренко (1970–1984 гг.), И. А. Маркелов (1984–1985 гг.), В. Ф. Грушко) (Источник).
…по сравнению с 1954 г. численность личного состава КГБ была сокращена более чем на 50 %, а в 1955 г. численность личного состава была дополнительно сокращена на 7 678 единиц и 7 800 офицеров были переведены на положение рабочих и служащих.
По этому поводу в одном из своих выступлений в феврале 1959 г. Н. С. Хрущев подчеркивал: «Мы... наши органы государственной безопасности значительно сократили, да и еще нацеливаемся их сократить».
В апреле 1959 г. ставший председателем КГБ А. Н. Шелепин предложил сократить штат оперативных работников в центре и на местах еще на 3 200 единиц, а штат рабочих и служащих – на 8 500 человек.
Нельзя не отметить, что подобная затянувшаяся кампания «чисток» и сокращений в органах госбезопасности не лучшим образом сказывалась как на результатах работы, так и на состоянии морально-психологического климата в чекистских коллективах, порождая у сотрудников чувства неуверенности, недооценки важности и нужности работы по обеспечению безопасности государства и его граждан.
В феврале 1960 г. постановлением Совета министров были упразднены 4, 5 и 6-е управления… фактически – всю контрразведку страны, с момента образования КГБ и до его упразднения последовательно возглавляли П. В. Федотов, О. М. Грибанов (1956–1964 гг.), С. Г. Банников, Г. К. Цинев, Г. Ф. Григоренко (1970–1984 гг.), И. А. Маркелов (1984–1985 гг.), В. Ф. Грушко) (Источник).
Конечно же, Хрущев не мог обойти вниманием Академию наук СССР. Ведь там было средоточие меритократов-ученых, которые могли объяснить и доказать разрушительную деятельность Хрущева.
Огромна роль академии в развитии страны и в послевоенный период: борьба за генетику, за теоретическую физику, бурное развитие атомного и космического проектов, которые вывели нашу страну на передовые рубежи, превратили её в научную сверхдержаву. Удивительно, что именно в этот период, в конце 1950-х – начале 1960-х годов, над академией вновь нависла угроза, когда руководитель страны Н. С. Хрущёв инициировал очередную реформу, в результате которой 50 академических институтов были переданы в ведение отраслевых министерств – «поближе к жизни». Это вызвало негативную реакцию президента АН СССР А. Н. Несмеянова. Не согласившись с позицией Н. С. Хрущёва, он был вынужден уйти в отставку. Сменивший его на посту президента академии М. В. Келдыш спустя три года тоже попал в немилость, когда заручившийся поддержкой властной элиты Т. Д. Лысенко не был избран в академики. Это вызвало крайне резкую реакцию Н. С. Хрущёва, и в июле 1964 г. на пленуме ЦК КПСС он с трибуны заявил: «Товарищи, для политического руководства, я считаю, у нас достаточно нашей партии и Центрального Комитета, а если Академия наук будет вмешиваться, мы разгоним к чёртовой матери Академию наук».Вестник Российской академии наук, 2014, том 84, № 10, С. 63–73.
В СССР еще со времен НЭПа частный бизнес играл существенную роль в жизни страны. При Сталине не было разницы: трудишься на государственном или на частном предприятии. Всякий труд был почетен, и в законодательстве о правах, о трудовом стаже и прочем обязательно была формулировка «…или член артели промысловой кооперации».
К 1953 году в СССР было 114 000 (сто четырнадцать тысяч!) мастерских и предприятий самых разных направлений – от общепита до электроники, от золотодобычи до химической промышленности. В частном бизнесе трудилось более двух миллионов человек, которые производили почти 6 % ВВП СССР. Артелями и промкооперацией производилось 40 % мебели, 70 % посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские товары.
В предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и даже два научно-исследовательских института. Более того, в рамках этого сектора действовала своя, негосударственная, пенсионная система! Не говоря уже о том, что артели предоставляли своим членам ссуды на приобретение скота, инструмента и оборудования, строительство жилья. В послевоенные годы до 40 % всех предметов, находящихся в доме (посуда, обувь, мебель и т. д.), было сделано артельщиками.
Первые советские ламповые приемники (1930 г.), первые в СССР радиолы (1935 г.), первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой (1939 г.) выпускала ленинградская артель «Прогресс-Радио». Сталин и его команда решительно выступали против попыток национализировать предпринимательский сектор. Об этом писал Сталин в своей последней (1952 года) работе «Экономические проблемы социализма в СССР».
В СССР до 1953 года не было уравниловки по зарплатам. У рабочих была именно сдельная оплата труда (по заветам Ильича). И кто-то, как Стаханов, ездил на работу на личном автомобиле, а кто-то перебивался с хлеба на воду. Зарплата профессоров и директоров заводов превышала зарплату рабочих в 10 и более раз. Частные предприниматели в СССР зарабатывали очень хорошо, они были состоятельными и уважаемыми гражданами.
Но с точки зрения Хрущева так дальше продолжаться не могло. Негоже, когда владельцы артелей зарабатывают побольше Наркома. Да и зарплата любого рабочего должна равняться зарплате директора или профессора, или даже быть выше, а то какой же он гегемон.
И Хрущев ликвидировал все артели. 14 апреля 1956 года появилось Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О реорганизации промысловой кооперации», в соответствии с которым артельные предприятия были переданы государству. Собственность предприятий отчуждалась безвозмездно.
Артели организовывала наиболее активная часть населения – пассионарии. Этим распоряжением Хрущев перевел эту огромную армию очень энергичных и предприимчивых людей в стан непримиримых врагов. Мало того, что он отобрал у них источники заработка и имущество. Он унизил и растоптал их честь и достоинство. Еще вчера – уважаемые люди, а сегодня стали изгоями общества. И врагами СССР.
Мгновенно встал вопрос – а кто же будет производить миллионы единиц продукции, которые выпускали эти артели. Как будут работать кафе, рестораны, ателье, фотостудии и многое другое.
У Хрущева был ответ на эти вопросы – нужно назначить новых руководителей. А где их взять? Это дворником может стать каждый из нас, а возглавить предприятие – единицы. И предложения в массе своей были сделаны бывшим владельцам артелей. Кто-то отказался в сердцах. А кто-то и согласился. Так Хрущев породил теневую экономику.
При Сталине происходил ежегодный учет стоимости произведенных товаров народного потребления, и вместо допечатывания денег каждый год происходило уменьшение цен на потребительские товары (на 5–15 %).
Как вы помните, артели и кооперативы в СССР производили до 40 % товаров народного потребления. В результате ликвидации артелей произошло сокращение производства товаров народного потребления почти в два раза, а также и изменение номенклатуры производимых товаров. Сокращение номенклатуры, количества и стоимости произведенных товаров не были учтены. А ведь для сохранения цен на товары нужно было либо изъять часть денег из гражданского оборота (уменьшить зарплаты) или нужно было увеличить цены на оставшиеся товары. Но этого не было сделано. У людей начали копиться деньги, а товары из продажи исчезли. Так Хрущев породил в СССР дефицит товаров.
Обиженные на советскую власть вчерашние владельцы, а сегодняшние директора днем выполняли план, а во вторую смену гнали продукцию для себя. Из сырья, сэкономленного в первые смены. Работники второй смены даже и не догадывались, что они работают незаконно.
Тут нужно сказать, что Хрущёв, национализировав артели, передал планирование выпуска продукции в Госплан. Руководство Госплана всячески открещивалось от планирования количества и номенклатуры товаров народного потребления – ведь это немыслимо – планировать, какого фасона трусы и в каком количестве нужно будет выпустить через пять лет. А уж насчет того, будут ли эти трусы модными, не могло быть и речи. И так поступили с миллионами вещей – костюмы, пальто, платья, пуговицы, обувь, игрушки и т. д. и т. п. Так же поступили и с общепитом – ведь кафе и рестораны тоже национализировали и передали в Госплан планирование новинок в фастфуде и «брендовых» ресторанах на пятилетку вперед. Нонсенс, конечно, но так это и было.
Но Хрущев был неумолим. В итоге с прилавков исчезли все современные вещи, их места заняли семейные трусы, одинаковые костюмы и одинаковые платья, в ресторанах появились бессменные «котлеты по-киевски» и т. д. и т. п.
А во вторую смену фабрики гнали вполне себе современные вещи. Новому директору фабрики нужно было закрыть глаза участковому – чтобы он не обращал внимания на то, что фабрика работает по ночам. Директору фабрики нужно было также договориться и с директорами розничных магазинов о продаже левых вещей. Директорам магазинов нужно было учесть интересы продавцов и закрыть глаза вышестоящей инстанции. И так до самого верха. Так родились тщательно законспирированные коррупционные цепочки от самого низа – до самого верха, до самых Кремлевских стен.
В общепите происходили аналогичные процессы. Сэкономленное сырье из столовой или ресторана нужно было продать на рынке. И закрыть глаза директору рынка и участковому. И так далее и так далее. В такси – левые заказы. На автобазах – левые рейсы. И откаты, откаты, откаты всем – мастерам смен, директорам таксопарков, и так до самого верха, до Москвы, до Кремля.
Очень быстро коррупция, как раковая опухоль, опутала весь управленческий аппарат Страны Советов. Ведь Хрущев постарался заменить идейных меритократов на приспособленцев. В итоге все чиновники, торгаши и легкая промышленность стали преступниками. Так Хрущев породил коррупцию в СССР.
Народная мудрость гласит: «Ленивый дурак – это полбеды; деятельный дурак – это для всех головная боль, но нет ничего хуже, чем дурак с инициативой, да ещё и при должности».
Конечно, СССР пал не сразу. Еще 20 лет понадобилось птенцам гнезда Хрущева, чтобы разрушить СССР.
Ставленник Хрущева Андропов, заняв пост руководителя КГБ, организовал подготовку «экономических киллеров» в Австрии. На фото: Гайдар, Чубайс, Улюкаев, Шохин, Авен в Австрии, где они проходили обучение по программе International Visitor Leadership Program (IVLP), организованной Госдепартаментом США.
Горбачева Андропов готовил самостоятельно. В 1983 году Андропов поручил Горбачёву и Рыжкову начать подготовку экономической реформы. Поэтому после смерти Андропова пост Генерального секретаря и занял его ученик – Горбачев.
Птенцы гнезда Хрущева нанесли много ударов, и один из самых сокрушительных – разрушение «двухконтурной финансовой системы».
А. Н. Косыгин, пользуясь своей властью Председателя Совмина СССР, несмотря на яростные возражения ведущих экономистов, в 1965 году волевым решением разрешил переводить часть прибыли предприятий в фонды поощрений. Т. е. разрешил предприятиям часть безналичных рублей превращать в наличные. Делалось это под предлогом благих намерений – говорили, что это должно решить задачу стимулирования труда, заинтересует трудовые коллективы в выполнении и перевыполнении планов. Но помогло это только ворам и коррупционерам. Воровать в СССР начали уже миллионами.
Барьер между наличными и безналичными деньгами, который раньше жестко охранялся, ослаб. Негативные последствия не заставили себя долго ждать. На руках у населения, в закромах у тайных миллионеров и на счетах предприятий стала накапливаться необеспеченная денежная масса. Стройная хозяйственная система страны рушилась на глазах.
В результате к началу 1980-х годов страна подошла с расшатанной экономикой. «Прорабы перестройки» убрали последние барьеры между наличной и безналичной денежными массами. Это привело к катастрофе. Экономика рухнула.
Сначала мы узнали, что такое «неплатежи». Затем начали бегать в поисках инвестиций. После чего начали подсаживать население на кредиты, чтобы население хоть что-то покупало…
Так и хочется сказать: «Эх! А вот если бы…» Да вот только история не знает сослагательно наклонения.
Сослага́тельное наклоне́ние (конъюнктив, субъюнктив, лат. modus conjunctivus или subjunctivus) – ряд особых форм глагольного наклонения большинства индоевропейских языков, выражающих через субъективное отношение возможное, предположительное, желательное или описываемое действие.
Ахиллово сухожилие капиталистического Атланта
Ничто не ново под луною:
Что есть, то было, будет ввек.
И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек...
(Опытная Соломонова мудрость, или мысли, выбранные из Екклесиаста).
Все этносы, эволюционируя, проходили последовательно одни и те же стадии общественных формаций: первобытная, общинно-родовая, феодальная, капиталистическая, и некоторые народы достигли коллективистической стадии (коммунистической).
Первобытная формация (первобытный строй). На этой стадии социального развития происходил процесс становления самого человека как биосоциального существа. Люди использовали простейшие каменные орудия и существовали главным образом за счет собирательства, охоты, рыболовства. Они вели кочевой образ жизни, объединялись в небольшие локальные и изолированные группы под руководством вожаков, которыми становились самые сильные и удачливые члены группы. Все члены группы были ближайшими родственниками. И, как родственники, заботились друг о друге.
Общинно-родовая (семейно-клановая, родо-племенная) формация. В основе семейно-клановой группы лежали родственные отношения. Такие группы включали в себя несколько поколений сородичей, происходивших от общих предков, в ряде случаев и чужаков, принятых в состав общины. Полнота власти в родовой общине принадлежит обществу в целом, оперативное руководство осуществляют вождь – единоличный глава, а также совет старейшин. В семейно-клановой общине складывалась строго фиксированная система труда, распределения пищи и брачно-семейных отношений. Все члены общества занимают четко определенное место в общине в соответствии со своей профессией – охотники, земледельцы, воины и т. д. Все члены общины по-прежнему – ближайшие родственники. И вождь, как глава такого большого семейства, заботится обо всех.
Феодализм. Происхождение феодализма связано с распадом общинно-родового строя, последней стадией которого была так называемая военная демократия. Воины дружин вождей получали во владение земли с крестьянами (особенно при завоеваниях) и становились таким образом феодалами. Феодалами становилась и племенная знать. Родственные связи между феодалами и крестьянами сильно размыты, но они все по-прежнему дальние родственники.
Власть короля трактуется как власть отеческая:
«Все подданные короля – это его дети... Монархическая власть и любая власть, которую любое правительство имеет над нацией, имеет своим принципом и своей основой отеческое управление; король, таким образом – это отец большого семейства» (Людовик XVI).
Т. е. на протяжении всего времени существования человечества во времена всех общественных формаций вплоть до капитализма существовал один и тот же общественный код – все люди родственники, а глава государства (рода, племени, феода) – это отец народа. И, как отец, глава принимал на себя обязательства защищать и заботиться о народе, как о детях своих. А народ брал на себя обязательства защищать государя, как отца своего. Религия культивировала те же ценности – взаимная выручка, взаимопомощь, жертвенность и т. д. На протяжении веков культивировался примат общественных интересов над личными. И, чтобы прекратить междоусобные войны, закреплялось «божественное» право государя на престол, а права придворных на их дольки власти и привилегированное положение.
Так длилось веками, но с наступлением эпохи капитализма эти незыблемые устои пошатнулись. В государстве начали появиться граждане, набирающие фактическую власть за счет накопленных богатств. Эти граждане не владели правом на власть по рождению (они были первыми капиталистами, а не дворянами), но фактически обладали этой властью и богатствами. Причем эти граждане явно нарушали вековые заповеди о взаимовыручке, взаимопомощи и жертвенности – они нагло наживались за счет своих же соплеменников и претендовали на власть.
Поэтому срочно потребовалась идеология, дающая возможность легализовать таким индивидам право на власть, право обогащаться любому, не обязательно наделенному этим правом по рождению. Этой идеологией и стал либерализм.
Либерализм (лат. liberalis – свободный) – идеология, исходящая из абсолютной ценности личности, признания ее неотъемлемых прав и свобод, выступающая за ограничение вмешательства государства в жизнь общества, свободу предпринимательской деятельности, развитие гражданского общества. Возникновение либерализма в конце XVII – начале XVIII в. связывают с работами Дж. Локка, Ш. Л. Монтескье и др. (Новейший политологический словарь).
Или вот:
Либерализм – политическая идеология, ориентированная на обеспечение индивидуальной свободы как универсальной цели, отстаивающая приоритет прав и свобод личности по сравнению с интересами государства и общества, независимое отношение к традициям и привычкам (Международное право. Словарь-справочник 2017 г.).
Звучит абсурдно. Как же так, если все граждане общества будут действовать только в соответствии со своими личными, эгоистичными интересами, то тогда кто пойдет на войну – умирать за тех, кто будет потом хорошо жить? Как быть с нормами морали? Один захочет гадить прямо посреди церкви или посреди улицы, а другой захочет бить жену. А жена не захочет, чтобы ее били. Как быть? Как это можно сделать, чтобы каждый бы делал все, что захочет, и всем бы было при этом хорошо?
А никак. Это просто обман. Декларируя право для всех, либералы предусматривали только свои личные интересы. Ведь, помимо права и желания, еще необходимо иметь возможность делать, что хочешь. Если у тебя есть деньги, чтобы нанять достаточно охранников, то ты можешь себе позволить погадить и посреди церкви. А другого, без охраны, прихожане просто забьют.
Ведь каждый из нас имеет право завтракать, обедать и ужинать в самом дорогом ресторане вашего города. Но не каждый имеет возможность сделать это. Вот что по этому поводу сказал Ленин:
Либерализм – это система политических идей, взглядов и стремлений, свойственная идеологам промышленной буржуазии эпохи ее подъема, отстаивающая, трусливо и непоследовательно, политические свободы в интересах «свободы приобретения» и эксплуатации пролетариата (В. И. Ленин).
А теперь давайте посмотрим еще раз на постулаты либерализма. Если отбросить словесную шелуху, то получим следующие постулаты:
– Право человека действовать в сугубо личных, эгоистичных интересах.
– Игнорировать мнения других людей, игнорировать традиции и любые нормы морали.
– Действовать в своих интересах, даже если это наносит вред другим людям и окружающему миру.
Вот так и напрашивается добавить сюда цитату А. Гитлера: «Я освобождаю людей от отягощающих ограничений разума, от грязных и унизительных самоистязаний химеры, именуемой совестью и моралью». Но это было по другому поводу, обсудим это в другой раз.
Идеология – не осязаемая, но жизненно очень важная вещь. Идеология дает точку опоры и жизненные ориентиры для каждого человека. Идеология позволяет каждому человеку в любой момент времени получить ответ на любой из вопросов: «Это хорошо? Или плохо?»
И Александр Матросов, ответив сам себе на этот вопрос, закрывает грудью пулеметную амбразуру. Иван Сусанин, ответив сам себе на этот вопрос, ведет французов в болото. Столетиями на Руси не закрывались дома и не было полиции, потому что каждый мог ответить сам себе на вопрос: «А красть хорошо или плохо?»
Идеология, вводя единые нормы морали для всех, связывает отдельных людей в единое целое. И такой народ готов, в случае опасности, встать грудью на защиту Отчизны или совершать трудовые подвиги. Как говорится, в таком государстве непорочная девушка может пройти всю страну, не боясь ничего.
Но либерализм не связывает людей в единое целое. Либерализм разделяет всех граждан. Например, ученые-либералы очень боятся поделиться своими идеями с коллегами. Они хранят свои идеи в секрете, пока не запатентуют. Они не то чтобы не готовы поделиться со своими учениками своим идеями, они боятся заводить и самих учеников – чтобы эти ученики не украли их идеи (ведь норм морали нет). Поэтому при капитализме отсутствует даже само понятие – научная школа.
Либерализм последовательно уничтожает все нормы морали, все нравственные ориентиры. Потеряв жизненные ориентиры, общество, зараженное либерализмом, погибнет.
Если государство, зараженное либерализмом, подвергнется внешней агрессии, и войска противника войдут на территорию такого государства, то оно неминуемо потерпит поражение. Никто из либералов не выйдет на защиту отечества. Именно так погибла Римская империя (с которой отождествляют себя США). Так же – заразившись либерализмом и отринув все нормы морали, почти 1 600 лет назад и распалась Римская империя. Никто из врагов не мог победить Рим. Римская империя выстояла в сотнях войн и раскинулась на половину известного в то время мира.
Вначале Римская армия состояла исключительно из лучших (знатных) сыновей Римской империи. И эта армия не знала поражений. На закате Римская армия была уже армией наемников. Граждане Римской империи просто не хотели умирать на защите границ империи. Да и служить не хотели, ведь гораздо приятнее было нежиться под тёплым солнцем Италии.
Аристотель (древнеримский философ) наряду с Платоном является глыбой философии и по сути отцом-основателем всей западной цивилизации. Именно книга «Политика» Аристотеля породила огромный пласт различной литературы, стала началом той лавины работы мысли, благодаря которой сегодняшняя Западная цивилизация является именно такой. Так вот, Аристотель сформулировал постулат свободного гражданина:
«Каждый человек должен быть свободен и иметь трех рабов» (Аристотель).
И смешно, и грустно одновременно. Римская империя рухнула изнутри. Потеряв общую идеологию, империя скатилась сначала к борьбе за власть некоторых аристократов друг с другом. Затем для усиления аргументов некоторые аристократы начали снимать легионы с охраны границ и ввели эти легионы в Рим. Легионы в то время – этакий прообраз современных ЧВК, ведь легионы в то время были укомплектованы просто наемниками. И легионы (или ЧВК) защищали интересы того, кто платил.
Рядовые граждане империи, утратив нормы морали, погрузились в чувственные и плотские утехи. Нормы морали исчезли, и вместе с ними пропали и ориентиры – что такое хорошо и что такое плохо. Начались гражданские войны, с участием ЧВК. Сквозь границы, на которых уже не было погранвойск, хлынули орды германских варваров. Варвары сначала захватывали и грабили окраины, а затем пал и Рим.
Чтобы избежать гибели, современное государство, пораженное либерализмом, должно приложить максимум усилий для ликвидации всех армий во всех других странах. И содержать свою армию в столь угрожающих размерах, чтобы другие государства боялись даже подумать о нападении на Атланта. Атланта на глиняных ногах.
На ринге США против РФ
«Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!»
Решив демонтировать СССР, Андропов и его команда ликвидировали ГК-монополию СССР. А ГК-монополия СССР была единственным в мире на тот момент равноценным противником ГК-монополии из США. Реформаторы СССР раскололи могучую ГК-монополию на миллионы осколков – миллионы предпринимателей. Окрылив их радужными мечтами о будущем благосостоянии, отправили их бороться друг с другом, чтобы самый прыткий, поглотив более всего себе подобных, породил новую, уже частную ГК-монополию. Помимо этого, реформаторы решили добавить интриги и запустили к аквариумным рыбкам мегалодона (ГК-монополию из США).
Мегалодон (Carcharocles megalodon, «большой зуб») – крупнейшая хищная акула в истории Земли. Длина тела акулы, по оценкам учёных, насчитывала 30 метров. Для сравнения: большая белая акула теоретически может достигать семи метров в длину.
В 1986 СССР году находился на одинаковой стадии развития с США. Ноздря в ноздрю шли эти государства. Количество ученых, ВВП государств, вооружения, достижения в робототехнике, компьютеризация, даже численность населения – практически идентичны.
Абсолютно непонятен замысел реформаторов, решивших отодвинуть СССР на 180 лет назад. Ведь США находились на стадии свободно рынка примерно в 1800 году. Ликвидировав министерства, тресты, разрушив всю систему управления и разорвав цепочки деловых связей, реформаторы предложили СССР заново пройти весь путь от индивидуальных предпринимателей до ГК-монополии. При этом, видимо, чтобы было поинтереснее, они открыли настежь все границы. Напомню, что в период рыночного капитализма все страны ограждались защитными пошлинами, чтобы защитить свой внутренний рынок от атак иностранных монополий.
Другими словами, Россия решила дать бой США не на «поле боя», а на «поле экономики». И Россия выставила на экономический ринг бойцов от России в виде дезорганизованной толпы начинающих бизнесменов образца 1800 года. США же выставили монолитные легионы промышленно-финансовой мегамонополии, поглотившей к тому времени все США, практически всю Европу и еще примерно половину мира.
На мой взгляд, никакой интриги здесь нет. На поле боя под названием «капитализм» США проглотят Россию и даже не поперхнутся. Рассчитывать на то, что США не будут поглощать самую богатую ресурсами страну мира, довольно наивно.
Получается, что у России нет будущего в мире, построенном по правилам капитализма. Что же тогда делать?
Значит – России нужен другой путь. Дао социализм и дао коммунизм. С эффективной системой управления – меритократией.
К слову сказать, выбрав этот путь, Россия обретет мощного союзника в лице КНР. Сегодня КНР – не союзник. Потому что Россия – недоразвитая капиталистическая страна, а Китай – социалистический Атлант, расправляющий плечи. Сегодня наши страны – временные попутчики.
Россия на перепутье
Россия, конечно, на перепутье. Но Россия – это конь, а не всадник. А всадник (герой) – это руководитель России, ее президент. И решение принимать не коню, а президенту:
«Направо пойдёшь – себя спасёшь, Россию погубишь,
налево пойдёшь – Россию спасёшь, себя погубишь,
прямо пойдёшь – славу найдешь (в преданиях потомков), а себя и Россию погубишь».
Что же он выберет?