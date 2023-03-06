Украинские медиа предполагают: «Русские специально не ставят точку во взятии Бахмута»

В украинских медиа активно комментируют статью в американском издании The Wall Street Journal, где со ссылкой на украинских военнослужащих рассказывается о ситуации в Бахмуте (Артёмовске). В статье американских авторов, о которой уже писало «Военное обозрение», говорится о том, что из-за огромных потерь ВСУ в городе «появляются сомнения в том, что украинская армия способна провести успешное наступление весной».Американские репортёры пишут, что в такой ситуации Зеленский «оказался в тисках». С одной стороны он «предпринимает усилия, чтобы сохранить Бахмут», с другой стороны имеет место значительный рост потерь, в том числе среди резервов, которые постоянно приходится перебрасывать в город с других участков линии боевого соприкосновения.В связи с этим в украинских медиа появились материалы, в которых со ссылкой на военных экспертов и политологов, говорится о том, что «русские специально не ставят точку во взятии Бахмута». Высказано предположение о том, что Бахмут «важен для российских войск не как точка на карте, а как место, где украинская армия понесёт наибольшие потери с февраля прошлого года».Обсуждается заявление офицера ВСУ П.Горбатенко, комбата одного из батальонов в составе 3-й штурмовой бригады, действующего под Артёмовском. По словам Горбатенко, ситуация в городе и окрестностях такова, что « у ВСУ просто нет в численном плане возможностей противостоять бесконечным атакам на позиции». Он утверждает, что в течение суток на позиции ВСУ ЧВК «Вагнер» способен осуществлять столько атак, сколько в конечно итоге позволит эти позиции взять, приведя к большим потерям в составе украинских войск.