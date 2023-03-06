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Украинские медиа предполагают: «Русские специально не ставят точку во взятии Бахмута»

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Украинские медиа предполагают: «Русские специально не ставят точку во взятии Бахмута»

В украинских медиа активно комментируют статью в американском издании The Wall Street Journal, где со ссылкой на украинских военнослужащих рассказывается о ситуации в Бахмуте (Артёмовске). В статье американских авторов, о которой уже писало «Военное обозрение», говорится о том, что из-за огромных потерь ВСУ в городе «появляются сомнения в том, что украинская армия способна провести успешное наступление весной».


Американские репортёры пишут, что в такой ситуации Зеленский «оказался в тисках». С одной стороны он «предпринимает усилия, чтобы сохранить Бахмут», с другой стороны имеет место значительный рост потерь, в том числе среди резервов, которые постоянно приходится перебрасывать в город с других участков линии боевого соприкосновения.

В связи с этим в украинских медиа появились материалы, в которых со ссылкой на военных экспертов и политологов, говорится о том, что «русские специально не ставят точку во взятии Бахмута». Высказано предположение о том, что Бахмут «важен для российских войск не как точка на карте, а как место, где украинская армия понесёт наибольшие потери с февраля прошлого года».

Обсуждается заявление офицера ВСУ П.Горбатенко, комбата одного из батальонов в составе 3-й штурмовой бригады, действующего под Артёмовском. По словам Горбатенко, ситуация в городе и окрестностях такова, что « у ВСУ просто нет в численном плане возможностей противостоять бесконечным атакам на позиции». Он утверждает, что в течение суток на позиции ВСУ ЧВК «Вагнер» способен осуществлять столько атак, сколько в конечно итоге позволит эти позиции взять, приведя к большим потерям в составе украинских войск.
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12 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:20
    0
    у ВСУ просто нет в численном плане возможностей противостоять бесконечным атакам на позиции»

    Сдавайтесь, пока не поздно. Глядишь, и убережетесь от повторной могилизации.
    1. стар
      стар Сегодня, 08:10
      +1
      Сдавайтесь, пока не поздно. Глядишь, и убережетесь от повторной могилизации.

      Нельзя: обменянные добрым Абрамовичем говорят, что там Газманова с Любэ крутят с утра до вечера! Такого садизма не одна башка выдержать не может, а кастрюль свободных нету - все с едой.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:22
    +4
    Бахмут «важен для российских войск не как точка на карте, а как место, где украинская армия понесёт наибольшие потери с февраля прошлого года»
    Раз делают такие выводы значит отлично знают, что потери ВСУ большие и будут еще больше. Как не пытается Зеленский с генералами хорохорится, а правда все равно доходит коль даже укроСМИ при всех запретах заговорили об этом. Американские СМИ начинают просыпаться и тоже давать более-менее правдивую информацию о положении ВСУ. По моему мнению Артемовск это и точка на карте, и место где действительно перемалываются украинские резервы.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 07:56
      +2
      Да прекратите вы повторять эту чушь!!!
      Смотрите на ситуацию без налета патетики!
      А у нас, кто штурмует город, худшие части что ли? Нет, конечно...сколько уже месяцев? А потери какие,с учётом того, что это не мы в обороне? Вы же принижаете подвиг наших де ребят, что штурмуют город!
      Что, Артёмовск представляет собой какой то миллионник, невероятный логистический, промышленный, экономический центр? Нет!!! Мелкий город с численностью до 70 тыс. Артёмовск ну совсем не Сталинград ни по одному из критериев.
      Думать надо о том, как брать следующие Славянск и Краматорск, которые укреплены для обороны ещё лучше, а освобождать ДНР надо, а главное - о том, как нам перестроить ведение СВО, всей экономики страны с учётом того, что для освобождения Украины надо брать ещё не только сотни таких Артемовсков, но и города - миллионники! Артёмовск обнажил массу проблем - и их необходимо решать незамедлительно.
      То, что и освобождение Артёмовска, и всей Украины это лишь вопрос времени, - это понятно. Но мы четко должны понимать, что нам самим необходимо меняться с тем,что бы не втягиваться в войну со всем западом на десятилетия. Ибо именно этого запад и хочет - что бы вместо дальнейшего развития страны, мы все силы годами, десятилетиями отправляли бы в СВО.
      1. стар
        стар Сегодня, 08:15
        0
        А у нас, кто штурмует город, худшие части что ли? Нет, конечно...сколько уже месяцев?

        Причем если читать сводки, то там один Вагнер..

        — А где же наша гвардия? Гвардия где?
        — Очевидно, обходит с флангов.
        — Кого?
        — Всех!
        («Тот самый Мюнхгаузен»)
      2. Ив762
        Ив762 Сегодня, 08:18
        0
        request Разве в истории не достаточно примеров того, что бОльшие потери не гарантия поражения.?.
  3. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 07:26
    +10
    Логика вполне имеется - смысл долбить я лбом о стену? Пример Авдеевки и Угледара показывает, что кроме потерь это ни к чему не приведёт. Пригожин, в отличие от генералов Генштаба - не медальки зарабатывает!
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:29
    0
    Может это и так.Однако потери несут в большинстве своем не подготовленные и хороло вооруженные части ВСУ,а мобилизованные и на скорую руку подготовленные теробормоты
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 07:34
      +3
      Но и так тоже хорошо. Не успевают ведь опыта набраться.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 07:41
        +2
        Цитата: Кот Александрович
        Но и так тоже хорошо. Не успевают ведь опыта набраться.

        С одной стороны - да. А с другой мясо позволяет строить следующую линию обороны. Не смотря на то что обороной войны не выигрывают, но кровушки попьют.
  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:02
    0
    Высказано предположение о том, что Бахмут «важен для российских войск не как точка на карте, а как место, где украинская армия понесёт наибольшие потери с февраля прошлого года».

    Есть такая гипотеза уничтожения ВСУ на данной линии боестолкновения, чтобы не разрушать остальные поселки и города, ведь восстанавливать нам придется. Был такой пример который все хорошо знают, сидение на Малой Земле. Когда на бесперспективный плацдарм, окруженный минными полями, наши полководцы направили в общей сложности 75 тысяч солдат и офицеров, из которых под постоянным артиллерийским обстрелом за 225 дней погибли 25 тысяч. Войска с которого не смогли войти в освобожденный Новороссийск еще дня два, пока не разминировали проходы.
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:04
    +1
    С одной стороны он «предпринимает усилия, чтобы сохранить Бахмут», с другой стороны имеет место значительный рост потерь, в том числе среди резервов, которые постоянно приходится перебрасывать в город с других участков линии боевого соприкосновения

    Бахмутская салорубка работает на всех оборотах, лишая ВСУ резервов для наступления.
    Наверное в этом и есть причина, по которой окружение Артёмовска полностью не замкнуто.
    Но Украина обладает ещё огромным людским резервом - таких Бахмутов должно быть минимум 5, а лучше 10 по всем фронтам, чтобы резервы ВСУ поскорее закончились.