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Украинские лётчики в американском Тусоне приступили к освоению истребителей F-16

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Украинские лётчики в американском Тусоне приступили к освоению истребителей F-16

В зарубежной прессе появляются свидетельства того, что украинские военные лётчики уже приступили к освоению натовских истребителей. Так, на страницах турецкого «Анадолу» опубликован материал, где сообщается о начале обучения украинских лётчиков пилотированию американских боевых самолётов F-16. Что немаловажно, материал публикуется со ссылкой на американского военного чиновника.


Украинские лётчики прибыли в город Тусон (Аризона, США). По словам американского военного чиновника, «пока совершение полётов не планируется»:

Украинцы будут проходить обучение пилотированию F-16 на симуляторах.

В материале ссылкой на американского чиновника сообщается, что такие тренировки «помогают украинцам получать навыки боевого применениям истребителей производства США». Утверждается, что пока украинских «курсантов» в Тусоне всего двое.

Весьма показательно звучит фраза, которую высказал американских военный:

Мы не закрываем новые возможности для Украины и украинских военных.

Это может свидетельствовать о том, что решение передать Украине истребители в Вашингтоне уже принято. Весь вопрос состоит только во времени подготовки украинских лётчиков, количестве таковых и, возможно, в местах базирования истребителей американского производства на территории Украины.
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19 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 07:28
    0
    Оценить хотят сколько времени нужно чтоб освоить F16. Пока вроде на тренажере , 2 пилота.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 07:47
      +1
      kaufman :...Пока вроде на тренажере , 2 пилота.....

      Эти летчики обучаются уже год (с января 2022г)
      /Правда. ру/
      -Оказывается, курсанты Харьковского высшего военного училища заранее занялись переподготовкой под авиационный парк НАТО. В конце января в одну из стран ЕС и в США пилоты отправились для экстренного обучения управлению самолётами F-16.
      Курсанты уехали "переобучаться" прямо с 4 курса. Все они отправились на Запад под грифом "абсолютно секретно". И получается, что НАТО вместе с киевским режимом знали о предстоящем и хотели сработать на опережение.
      1. fima_tut
        fima_tut Сегодня, 08:04
        0
        Вот согласен, полностью. Проблема обучения скорей в владении английским (потому так долго), "толмуды" никто на русский и тем более украинский переводить не будет, максимум - возможно - переводчик для начала. Это кстати косвенно указывает на полную интеграцию (управление и т.п.) ПВО украины в НАТО :(
    2. Diger
      Diger Сегодня, 08:04
      -1
      Оценить хотят сколько времени нужно чтоб освоить F16

      recourse
      То есть вы хотите намекнуть, что:
      - это первые два Homo Sapiens, которые пытаются освоить пилотирование на F-16?
      -или это первый F-16, пилотирование которого пытаются освоить Homo Sapiens?
      - ИЛИ (щьёрт побъери) belay
      украинские пилоты, это не типовой вид Homo Sapiens, а особый: Homo Hoholius-Kaklos, для которого американцы (да и вообще все на планете) не имеют статистики по освоению этим человекообразным видом приматов времени обучения пилотированию F-16?

      Пожалуйста расшифруйте вашу мысль! Спасибо
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 08:15
        0
        Цитата: Diger
        первый F-16, пилотирование которого пытаются освоить Homo Sapiens?

        Язык табличек/шильдиков, мелкая моторика, рефлексы...
        Одна из причин награждения летчиков испытателей- полеты на РАЗНЫХ самолетах.И это при том - что все на русском было....
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:31
    +2
    пока украинских «курсантов» в Тусоне всего двое
    Как у нас говорят - лиха беда начало... Сегодня двое, завтра десять, а послезавтра? Интересно другое - когда поставят самолеты и где они будут базироваться?
    Мы не закрываем новые возможности для Украины и украинских военных.
    Вот в этом как раз сомнений нет.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:33
    +1
    Придется нашим пилотам научится приземлять и этих. И нашим ПВОшникам тоже. Думаю что справятся наши ребята
  4. Normann
    Normann Сегодня, 07:34
    +4
    Рано или поздно это должно было произойти, к чему это приведет, другой вопрос.
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 07:39
    +3
    Уже ясно, что летом в небе Украины появятся Ф-16 с "тризубом" на килях
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:58
      -1
      Цитата: svp67
      Уже ясно, что летом в небе Украины появятся Ф-16 с "тризубом" на килях

      Здравствуйте, Сергей. Очень надеюсь, что не успеют они доучиться до "украинского неба"
    2. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 08:00
      +1
      Не думаю. У каждого вылетающего на задание должен быть комплекс поддержки: диспетчер, ДРЛО, наземные РЛС, спутник, ПВО. Без него он будет мальчиком для битья.
      Но, в следующем году система может заработать.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 08:11
        0
        Согласен. Добавлю о необходимости необходимой инфраструктуры- аэродром, взлетка, спецы по обслуживанию, ремонтная база и т.д.
        Создавать это все -время, огромные средства, при том что ВС РФ сразу это определят и начнут обстрел? Создавать сплошную, эшалонированную систему ПВО? Возможно, но трудно. Или они собираются использовать свои аэродромы только для подскока, а базироваться за границей?
        Мне кажется это все больше смахивает на политическое шоу.
    3. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:20
      0
      Цитата: svp67
      Уже ясно, что летом в небе Украины появятся Ф-16 с "тризубом" на килях

      Сколько надо танкиста учить чтоб он не погиб в первом же бою?
      В ВМВ считалось что летчика надо год учить для более менее..
      И это в те времена когда немцы бомберы ухитрились по Франции не попасть - промахнулись..
      Не по городу( это стабильно бывало) - по государству belay
      Так что к концу года, не ранее..
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:50
    +2
    Если украинцы окажутся достаточно сообразительными, быстрообучаемыми и коммуникабельными, не станут ли они американцами?
    Ведь не только перспективных учёных и "погромистов" Запад старается к себе забрать.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:08
    -1
    Украинские лётчики в американском Тусоне приступили к освоению истребителей F-16
    belay И шо, вы думаете, что мы поверим, будто это свинорылы на Фы-16 через полгода будут летать по над Кыывом? fool Скорее это будут поляки, румыны, греки или турки... request
  8. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:11
    -3
    Это может свидетельствовать о том, что решение передать Украине истребители в Вашингтоне уже принято.

    Пока наша курочка клюёт зернышки - орлята учатся летать.
    Наплачемся мы ещё с нашей гениальной стратегией мыещеничегоненачинания и ожидания мирных переговоров с дорогими нацистскими партнёрами Украины без предварительных условий, зерновыми сделками вместо нормальной мобилизации, активного воздушного и наземного наступления на Киев и Одессу. Гореть будет вся европейская часть России.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:19
      0
      Вы уже начали плакать?
      "Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай!" С.П. Королев. Сколько вас читаю дальше 1 пункта не двигаетесь.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 08:27
        0
        Я давно предлагаю и знаю, что в конце концов так оно и будет в результате, когда мы пройдём по всем граблям зерновых сделок и жестов доброй воли:

        Довести численность группировки СВО до 2 миллионов человек, мобилизовать экономику на выпуск военной продукции, увеличить количество боевых единиц основных классов военной техники минимум в 5 раз на линии фронта, открыть ещё 4 направления наступления, чтобы вызвать перенапряжение сил ВСУ и обвал их обороны:
        1) С юга - на Запорожье и Екатеринослав,
        2) с севера - окружая Харьков на Екатеринослав, Полтаву и Кременчуг,
        3) через Чернигов и Сумы на Киев,
        4) из Белоруссии к Молдове по направлению Мозырь - Коростень - Житомир - Бердичев - Винница - Могилёв-Подольский - Приднестровье до Одессы.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:21
    0
    Украинские пилоты будут учится в США ,а потом за штурвалы F-16 посадят поляков