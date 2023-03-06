При этом мир достаточно силён для того, чтобы наказать за войну Российскую Федерацию.

С очередным вечерним обращением «к нации» выступил Владимир Зеленский. В ходе этого обращения традиционно для главы киевского режима многократно звучали слова «российская агрессия», «вторжение» и т.п.Зеленский заявил о том, что мировое сообщество приложило ещё недостаточно усилий для того, чтобы «наказать Россию за агрессивную войну».Зеленский:По заявлению главы киевского режима, «шаг за шагом идёт работа по тому, чтобы наказать террориста».Примечательно, что эти слова Зеленский высказывает всего через несколько дней после того, как с территории Черниговской области была осуществлена террористическая вылазка лиц, имеющих тесные связи с ВСУ и украинскими спецслужбами. Напомним, что в результате нападения террористов на Климовский район Брянской области погибли двое местных жителей, ранение получил 10-летний школьник, потом при подрыве на установленной диверсантами мине были ранены бойцы Росгвардии и взрывотехник.В своей «пламенной речи» Зеленский сделал добавление, которое активно цитируют многочисленные зарубежные издания. По словам Зеленского, «каждый из россиян, причастный к войне против Украины, должен понести наказание». О том, что боевые действия стали возможны именно из-за деструктивной позиции западного руководства и самого Зеленского, украинский президент не сказал ни слова.