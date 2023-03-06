Из обращения Зеленского: «Каждый из россиян, причастный к войне против Украины, должен понести наказание»

С очередным вечерним обращением «к нации» выступил Владимир Зеленский. В ходе этого обращения традиционно для главы киевского режима многократно звучали слова «российская агрессия», «вторжение» и т.п.
Зеленский заявил о том, что мировое сообщество приложило ещё недостаточно усилий для того, чтобы «наказать Россию за агрессивную войну».
Зеленский:
При этом мир достаточно силён для того, чтобы наказать за войну Российскую Федерацию.
По заявлению главы киевского режима, «шаг за шагом идёт работа по тому, чтобы наказать террориста».
Примечательно, что эти слова Зеленский высказывает всего через несколько дней после того, как с территории Черниговской области была осуществлена террористическая вылазка лиц, имеющих тесные связи с ВСУ и украинскими спецслужбами. Напомним, что в результате нападения террористов на Климовский район Брянской области погибли двое местных жителей, ранение получил 10-летний школьник, потом при подрыве на установленной диверсантами мине были ранены бойцы Росгвардии и взрывотехник.
В своей «пламенной речи» Зеленский сделал добавление, которое активно цитируют многочисленные зарубежные издания. По словам Зеленского, «каждый из россиян, причастный к войне против Украины, должен понести наказание». О том, что боевые действия стали возможны именно из-за деструктивной позиции западного руководства и самого Зеленского, украинский президент не сказал ни слова.