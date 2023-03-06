Военное обозрение
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Из обращения Зеленского: «Каждый из россиян, причастный к войне против Украины, должен понести наказание»

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Из обращения Зеленского: «Каждый из россиян, причастный к войне против Украины, должен понести наказание»

С очередным вечерним обращением «к нации» выступил Владимир Зеленский. В ходе этого обращения традиционно для главы киевского режима многократно звучали слова «российская агрессия», «вторжение» и т.п.


Зеленский заявил о том, что мировое сообщество приложило ещё недостаточно усилий для того, чтобы «наказать Россию за агрессивную войну».

Зеленский:

При этом мир достаточно силён для того, чтобы наказать за войну Российскую Федерацию.

По заявлению главы киевского режима, «шаг за шагом идёт работа по тому, чтобы наказать террориста».

Примечательно, что эти слова Зеленский высказывает всего через несколько дней после того, как с территории Черниговской области была осуществлена террористическая вылазка лиц, имеющих тесные связи с ВСУ и украинскими спецслужбами. Напомним, что в результате нападения террористов на Климовский район Брянской области погибли двое местных жителей, ранение получил 10-летний школьник, потом при подрыве на установленной диверсантами мине были ранены бойцы Росгвардии и взрывотехник.

В своей «пламенной речи» Зеленский сделал добавление, которое активно цитируют многочисленные зарубежные издания. По словам Зеленского, «каждый из россиян, причастный к войне против Украины, должен понести наказание». О том, что боевые действия стали возможны именно из-за деструктивной позиции западного руководства и самого Зеленского, украинский президент не сказал ни слова.
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26 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:07
    +4
    Этого нацистского клоуна нужно обязательно взять живым и судить публично в Москве, после чего также публично повесить по приговору суда за бесчисленные военные преступления его нацистов.
    1. САРМАТ123
      САРМАТ123 Сегодня, 08:10
      -1
      Не хотят брать либо не позволяют. Странно конечно все это
    2. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 08:11
      0
      Сначала мораторий на смертную казнь надо отменить. А так пока это возможно только в частном инициативном порядке... hi
      1. Б-15
        Б-15 Сегодня, 08:18
        +1
        Не обязательно.
        Можно поступить проще. Освобождаем Харьковскую область. Ловим этого зе с сотоварищи. И до приёма области в состав РФ проводим открытый суд. По результатам, осуществляем решение суда.
        А потом можно область и принять в состав РФ.
    3. 30 вис
      30 вис Сегодня, 08:20
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Этого нацистского клоуна нужно обязательно взять живым и судить публично в Москве, после чего также публично повесить по приговору суда за бесчисленные военные преступления его нацистов.

      Осудить можно и дохлого клоуна . Пора прибить подонка .
      1. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 08:24
        -1
        Цитата: 30 вис
        Цитата: DefenderofTruth
        Этого нацистского клоуна нужно обязательно взять живым и судить публично в Москве, после чего также публично повесить по приговору суда за бесчисленные военные преступления его нацистов.

        Осудить можно и дохлого клоуна . Пора прибить подонка .

        Так и заочно осудить можно. Что мешает, не пойму. request
    4. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:21
      +1
      Вот никак не нахожу ответа зачем ему гарантировали жизнь ? Какую ценность он представляет ? Думают, что на смену придет более умный ? Кто-то предлагает судить, так не его надо судить, а старика Байдена. Не могу объяснить. Любое уничтожение военно-политического руководства противника приблизит победу.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:27
        0
        По сути, каждый украинец несёт ответственность за преступные действия кровавого клоуна Зелинского. И каждый украинец понесет за это наказание.
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:08
    0
    Этого клоуна ещё кто-то слушает? Ну давно же уже его юмор перестал быть смешным. Даже не черный юмор уже, а скучный
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:18
      -1
      На фото сидит какой то "синегал"..
    2. Б-15
      Б-15 Сегодня, 08:24
      -1
      Его на западе не просто слушают. Его заставляют слушать.
      По гебельсу - ложь должна повторится тысячи раз, чтобы стать правдой.
      Вот они и стараются. Правда не всегда получается. ГДР и переехавшие в ФРГ российские немцы имеют обыкновение поддерживать связь с Россией. И у них не однобокое восприятие. В доказательство - цветы на танке в Берлине.
      Вот они и бесятся, что не могут окончательно перекрыть для своих граждан к информации от нас.
  3. САРМАТ123
    САРМАТ123 Сегодня, 08:09
    0
    Очередной раз у меня столько вопросов.
  4. АИК05
    АИК05 Сегодня, 08:09
    -1
    Проснись додик, тебя пока бидон хватает за ягодицы, скоро будешь своими же угрохан из-за не надобности.
  5. свой1970
    свой1970 Сегодня, 08:10
    +1
    Но при этом все равно не обьявляет России войну...
    Парадокс.....
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:12
      +5
      А мы объявляем? Или мы отозвали официальное признание этого режима?
      Или мы делаем все, что бы уничтожить военно-политическую верхушку нациствующей Украины? А ее потеря, как минимум, усложнила бы процесс принятия военных решений на Украине.
      Парадокс ...
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 08:24
        -1
        Это и объясняет почему люди хотят вернуть Сталина, нужна ясность и цель в войне.
  6. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 08:12
    0
    Несчастная деревянная буратина, насаженная на бандерофашистские вилы. Один к одному Аслан Масхадов. Тот тоже вроде нормальный был и хотел мира, а стал куклой в лапах у террористов. И закончит так же.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:15
    -1
    Никак новую Волынскую резню Зеленский хочет устроить.
    Нацисты Украины могут воспринять его заявление как индульгенцию для массовых расправ с нашими гражданами... надеюсь в Кремле понимают что происходит.
    1. стар
      стар Сегодня, 08:20
      -1
      Никак новую Волынскую резню Зеленский хочет устроить.

      Больше похоже на желание устроить нам всем «Освенцим» с «Майданеком». Желание слегка противоестественное для еврея, но вполне логичное, после героизации Бандеры и Шухевича
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:17
    0
    Цитата: DefenderofTruth
    Этого нацистского клоуна нужно обязательно взять живым и судить публично в Москве, после чего также публично повесить по приговору суда за бесчисленные военные преступления его нацистов.

    Его и всю верхушку нацисткой Украины нужно уничтожить; как военных преступников, СЕЙЧАС, предварительно объявив об этом, хоть и в ООН.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:17
    0
    При этом мир достаточно силён для того, чтобы наказать за войну Российскую Федерацию.
    belay Точнее, 1/6 мира не достаточно сильна для того, чтобы наказать за СВО Российскую Федерацию request
  10. 30 вис
    30 вис Сегодня, 08:17
    -1
    Зелёный крыс разбушевался .. То есть , все граждане России желающие сохранения своей страны должны быть подвергнуты укрогеноциду ? Ну , кроме чубайса , пугачёвой с галкиным и ещё пары тройки тысяч иудопредателей народов России . А не пора ли нашему Вове , встрепенутся , отдать приказ на уничтожение всей этой укроклоунады и заодно прихлопнуть у львиве та куыве советников из израИля и омэригы ? Чего тянуть кота за яйца ? Чего ждать то уже . Обрыдла такая политика нашего руководства . Народ призываем к Отечественной войне , а деточки главы оборонного ведомства России катаются по Дубаям , сладко жрут и мягко спят . Может для начала хлопнуть в сортирах таких помощничков ? И их деток ? А уже потом воевать по настоящему ? А ? ... Не слышно ответа ... глухие , что ли там на верху .. Обрыдло ... Зерновые сделки . и прочая лабуда с азотами и нефтью ... Может их деточек отправить на Войну ? Пускай хуженетович и подобные ему , закупают им броники , обувь ,трусы , носки , еду коптеры и оружие из личного кармана !Так будет справедливей !
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:19
    0
    Социопат местного разлива , вообще кукухой поехал .Выражает мнение уже всего человечества .Скоро начнет грозить гиеной огненной ,карой небесной
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:20
    0
    Цитата: свой1970
    Но при этом все равно не обьявляет России войну...
    Парадокс.....

    Никакого парадокса нет: объявление войны, de ure, снимает с РФ кандалы СВО: бояться.
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:22
    0
    Очередное завывание - весьмирснами.......
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:26
    0
    «каждый из россиян, причастный к войне против Украины, должен понести наказание»
    Про разбухший нос и слезящиеся глаза говорить не буду, т.к. достаточно кадров со шмыгающим носом Зеленским в неадекватном состоянии. А вот то, что он сказал наталкивает на мысль, что это высказано от ощущения безвыходности, внутреннего страха перед происходящим и проблемами с психикой. И такие высказывания звучат все чаще. Что стоит высказывание об американских детях, которые будут погибать на войне и которое всколыхнуло американских политиков и ведущие СМИ. Осталось только на эшафоте, набравшись смелости пропищать: "I’ll be back".