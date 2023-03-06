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Все истребители F-35 необходимо модернизировать, заявили в Вашингтоне

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Все истребители F-35 необходимо модернизировать, заявили в Вашингтоне

Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, которые производят с 2006 года, нуждаются в немедленной модернизации, заявили специалисты из Объединенного управления программой F-35 JPO.


Причём речь идёт обо всём мировом парке этих самолётов, которых насчитывается около 1000 единиц. Это говорит скорее о том, что F-35 нуждаются не в модернизации, а доработке после более пятнадцати лет производства.

В ведомстве заявили, что эта задача должна быть решена в течение 90 дней. Кроме того, ряд истребителей необходимо доработать немедленно, считают в Управлении.

Одной из причин таких рекомендаций являются проблемы с двигателями самолётов, которые, как выяснилось, подвержены сильной вибрации. Ряд F-35 в США уже несколько месяцев вообще не поднимаются в воздух в целях безопасности.

В Управлении программой F-35 JPO отметили, что они сотрудничают со всеми международными партнерами, у которых на вооружении стоят эти истребители, чтобы совместно решить проблему.

Напомним, что в декабре прошлого года в Форт-Уэрте (штат Техас) новый F-35B при посадке потерпел аварию, после чего поставки истребителей заказчикам были приостановлены.

Расследование инцидента в Форт-Уэрте показало, что его причиной стала проблема с вибрацией в силовой установке. В феврале Управление сообщило, что специалисты нашли решение этой проблемы.
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13 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:10
    0
    ой! а Шо 16 лет не хватило времени "ряд проблем с двигателем" устранить? Бабла не хватило?
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:27
      +2
      "Ничего личного - это бизнес".
      А денег, особенно для владельцев ВПК много не бывает.
      1. кредо
        кредо Сегодня, 09:52
        +2
        После прочтения заголовка подумалось, что обоснованием срочной модернизации ф-35 янки объявят агрессивную Россию а оно вон как оказалась свои движки подвели и ни кого пока со стороны в диверсии не обвинили.
        Впрочем ещё не вечер и виновных возможно ещё успеют назначить.
        Но сам факт продажи 1000 некондиционных самолётиков по 100 миллионов каждый на общую сумму 1 триллион долларов впечатляет. fellow
    2. uav80
      uav80 Сегодня, 09:33
      0
      одним словом ЛохКидМартин... ))))
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:49
      0
      Меня больше задело количество всего произведенных . Это ж какие бабки они подняли...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:20
    0
    Все истребители F-35 необходимо модернизировать, заявили в Вашингтоне
    . И что, с новыми моделями так бывает чаще, чем не бывает... впрочем, так что б не бывает, пожалуй не бывает никогда... объект сложный, это факт.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:32
    0
    Еще бы все апл у них поставить на модернизацию.
    Вот было б весело в компании такой и до грядущего достать рукой.
    Мысль инженерная работает все же. Проснулся разум.
    Или буджет пилить больше не на чем?
  4. bambr731
    bambr731 Сегодня, 09:42
    -1
    Столько косяков у этого F-35. Не истребители, а дорогие понты. Янки их впаривают своим "союзникам" чуть ли не силой. А тем, в свою очередь, приходится идти на все эти "немедленные модернизации" - в утиль сдавать жалко, да и американцы не позволят
  5. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:56
    0
    О-о-о-о а как так получилось что самый самый истребитель в мире уже нуждается в модернизации? ведь этот жупел первый во всех рейтингах мира . Как так? Или все таки это бумажный тихр?
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:58
    0
    Всё фигня миша, начинай сначала! Эта песня с дойкой будет вечной!
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 10:04
    0
    Это капитализм, америкосские фирмы так решают свои проблемы финансовые ещё про ф-14 читал в свое время и тоже с движками, государство довылелило и все получилось, а как иначе это ж рынок, что б выиграть конкурс приходится вешать лапшу на уши, коррупционные (пардон лоббисты)сенаторы прикроют, генералам правдолюбам рот закроют, ничего личного только бизнес. Наши лжепатриоты вместе с либерастами (одно и то же для страны) визжащие про наше удорожание и доработки, пусть посмотрят на передовой опыт заокеании.
  8. янек
    янек Сегодня, 10:17
    +5
    Это называется"Мавр сделал, свое дело.. Мавр можеь уходить"
    Деньги отбили,можно и признать , что он не получился!)
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:34
    0
    F-35 нуждаются не в модернизации, а доработке после более пятнадцати лет производства.
    Так вчера писали, что прерогатива уже самолет 6-го поколения, на который большие надежды. А когда написал, что наверное теперь можно и не думать об исправлении недостатков F-35, так сторонники "секты пингвина" почему-то не поняли и отреагировали минусами.